Народжуваність в Україні щороку зменшується на 30-35 тис. дітей, - Денісова

В Україні знижується народжуваність, щорічно на 30-35 тис. дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Омбудсмена, про це заявила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Проблематика, яку ми обговорюємо, дуже важлива для держави, адже немає дітей – немає держави. Кожного року в Україні на 30-35 тисяч зменшується народжуваність дітей: якщо у 2011 році було 8,3 млн, то на кінець 2019 року було 7,9 млн дітей — тобто вони просто не народжуються", - заявила Денісова.

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