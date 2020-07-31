Народжуваність в Україні щороку зменшується на 30-35 тис. дітей, - Денісова
В Україні знижується народжуваність, щорічно на 30-35 тис. дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Омбудсмена, про це заявила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
"Проблематика, яку ми обговорюємо, дуже важлива для держави, адже немає дітей – немає держави. Кожного року в Україні на 30-35 тисяч зменшується народжуваність дітей: якщо у 2011 році було 8,3 млн, то на кінець 2019 року було 7,9 млн дітей — тобто вони просто не народжуються", - заявила Денісова.
Топ коментарі
+12 Sergii Ustim
показати весь коментар31.07.2020 12:40 Відповісти Посилання
+10 Ali Hasan
показати весь коментар31.07.2020 12:48 Відповісти Посилання
+6 belge
показати весь коментар31.07.2020 12:37 Відповісти Посилання
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И при ком такие выплаты утвердили?
Тепер я знаю хто і звідки Ви.
а вообще реально если бубочка посидит до конца каденции то и вовсе люди перестанут даже процессом заниматься...
Все ж таки релігійність певною мірою стимулює людський рід до продовження.
Нормально, шо сказать!
Чи ти можеш те саме розповісти про своє місто ?
А у меня в микрорайоне первого сентября открывается второй садик.
Как думаешь, для чего и зачем второй?
Да, и помимо школы, ещё на следующий год гимназия.
И делить на правильных жителей запада Украины и всех остальных ваша ботоферма начала все чаще, к чему бы это?
Если бы небыло детей, то зачем второй садик и гимназия?)))
Другий садок... Ти знаєш скільки садочків в нас на районі ???
Дурдом!)))
У нас район сейчас 25000+ людей и ВТОРОЙ садик.
Успокойся уже!)))
Ты точно с/в => Королевство Великобритании? И где у вас там "жители запада Украины"?
вчить українців жити.
бачите як його спомин про захід роздратував.
Спецы во всем, от макроэкономических вопросов, до процессов увеличения рождаемости)))
Работайте)))
ОН ПРАВ!!!
Пришла ЭПОХА НИЩЕТЫ от ЗЕленых обезьян. Даже Бэби-боксы выдать не могут - нет денег.
О какой рождаемости может идти речь???
Заможні дбають про нащадків. Мають не 2 дітей, а навіть більше.
Не лише в нашій країні.
и не последнее - война ! сколько выбито украинского молодого весеннего цвета, искалечено и растерзано ? (сколько девушек и женщин останутся одни, сколько детей-гениев от настоящих патриотов Украины не родится больше никогда????)
Порошенко уже стоит за твоей дверью!
https://censor.net/video_news/3210895/pyanyyi_voditel_zanyalsya_seksom_s_passajirkoyi_na_glazah_u_politsii_i_prohojih_video
Вы в самой богатой стране живете, или так, жаба давит?