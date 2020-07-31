УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9658 відвідувачів онлайн
Новини
3 350 85

Народжуваність в Україні щороку зменшується на 30-35 тис. дітей, - Денісова

Народжуваність в Україні щороку зменшується на 30-35 тис. дітей, - Денісова

В Україні знижується народжуваність, щорічно на 30-35 тис. дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Омбудсмена, про це заявила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Проблематика, яку ми обговорюємо, дуже важлива для держави, адже немає дітей – немає держави. Кожного року в Україні на 30-35 тисяч зменшується народжуваність дітей: якщо у 2011 році було 8,3 млн, то на кінець 2019 року було 7,9 млн дітей — тобто вони просто не народжуються", - заявила Денісова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Населення України зменшилося за 9 місяців на 230 тисяч осіб, - Держстат

Автор: 

Денісова Людмила (883) діти (5152) народжуваність (66)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
Оглядываясь на нашу действительность, то тут не про рождаемость нужно говорить, а про стерилизацию 73% населения...
показати весь коментар
31.07.2020 12:40 Відповісти
+10
Правда в тому, що дочка отримала біля 40 тисяч на дитину, які уряд Шмигаля відміняє, "правда же"?
показати весь коментар
31.07.2020 12:48 Відповісти
+6
Херня. Сейчас мечеть в Киеве построим, гуроны эшелонами к нам попрут. Будет вам бэби-бум.
показати весь коментар
31.07.2020 12:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зараз платять 829 грн на місяць жінкам, які народили дитину. Вам би цього вистачило?
показати весь коментар
31.07.2020 12:38 Відповісти
Так и есть, но такие выплаты утвердил режим парашенки в пик развития экономики Украины, правда же?
показати весь коментар
31.07.2020 12:46 Відповісти
Правда в тому, що дочка отримала біля 40 тисяч на дитину, які уряд Шмигаля відміняє, "правда же"?
показати весь коментар
31.07.2020 12:48 Відповісти
Как, ведь 829 грн в месяц?
И при ком такие выплаты утвердили?
показати весь коментар
31.07.2020 13:56 Відповісти
Одна жаловалась, что не может. Зарплата не позволяет
показати весь коментар
31.07.2020 13:35 Відповісти
Херня. Сейчас мечеть в Киеве построим, гуроны эшелонами к нам попрут. Будет вам бэби-бум.
показати весь коментар
31.07.2020 12:37 Відповісти
Так Третьякова, курва, заявит, что это некачественные дети и откажет от помощи.
показати весь коментар
31.07.2020 12:39 Відповісти
Вже мечеті є. Будувати будуть не за ваш рахунок
показати весь коментар
31.07.2020 12:39 Відповісти
Что не за мой, так это капец. как не за мой. Мне за державу обидно (с)
показати весь коментар
31.07.2020 12:42 Відповісти
Рождаемость в Украине ежегодно уменьшается на 30-35 тыс. детей, - Денисова - Цензор.НЕТ 6456
Тепер я знаю хто і звідки Ви.
показати весь коментар
31.07.2020 12:44 Відповісти
Вот, хоть один человек разглядел.

показати весь коментар
31.07.2020 12:50 Відповісти
та да...в «русском мірє» всє такіє....
показати весь коментар
31.07.2020 13:02 Відповісти
интересно как гуронов приучить к салу??
а вообще реально если бубочка посидит до конца каденции то и вовсе люди перестанут даже процессом заниматься...
показати весь коментар
31.07.2020 12:41 Відповісти
Бебі-бум був коли вароффка збільшила виплати на дітей у 12 разів.
показати весь коментар
31.07.2020 12:43 Відповісти
А что надо чтобы дети рождались??? Правильно, их нужно делать!!! И делать вместе!!! 😁
показати весь коментар
31.07.2020 12:39 Відповісти
І ще говорити "вьі сделали єто вместе".
показати весь коментар
31.07.2020 12:40 Відповісти
Оглядываясь на нашу действительность, то тут не про рождаемость нужно говорить, а про стерилизацию 73% населения...
показати весь коментар
31.07.2020 12:40 Відповісти
На заході навряд чи народжуваність зменшується.
Все ж таки релігійність певною мірою стимулює людський рід до продовження.
показати весь коментар
31.07.2020 12:45 Відповісти
Іноді до людей не доходить, що без дітей та онуків погано.
показати весь коментар
31.07.2020 12:46 Відповісти
можна багато заробити, всього знати та вміти, але нікому це передати.
показати весь коментар
31.07.2020 12:47 Відповісти
Т.е. ты не уверена, а так, взяла и разделила на религийный запад и бездуховные юг, восток и север?
Нормально, шо сказать!
показати весь коментар
31.07.2020 12:49 Відповісти
Я впевнена, бо на вулицях міста бачу багато вагітних жінок, дітей біля будинків.
Чи ти можеш те саме розповісти про своє місто ?
показати весь коментар
31.07.2020 12:52 Відповісти
Ты уже чаще помалкивай, просто совет, не благодари.
А у меня в микрорайоне первого сентября открывается второй садик.
Как думаешь, для чего и зачем второй?
Да, и помимо школы, ещё на следующий год гимназия.
И делить на правильных жителей запада Украины и всех остальных ваша ботоферма начала все чаще, к чему бы это?
показати весь коментар
31.07.2020 12:59 Відповісти
Не знаю для кого. Ти візуально дітей бачиш ? Чи вони десь ховаються ?
показати весь коментар
31.07.2020 13:00 Відповісти
Ты опять тупишь)))
Если бы небыло детей, то зачем второй садик и гимназия?)))
показати весь коментар
31.07.2020 13:16 Відповісти
Трохи може попідростали, але все одно МАЛО.
Другий садок... Ти знаєш скільки садочків в нас на районі ???
показати весь коментар
31.07.2020 13:28 Відповісти
Т.е ты знаешь сколько у нас на районе детей и шо выросли они?
Дурдом!)))
У нас район сейчас 25000+ людей и ВТОРОЙ садик.
Успокойся уже!)))
показати весь коментар
31.07.2020 13:48 Відповісти
https://censor.net/user/462589 - "У нас район сейчас 25000+ людей и ВТОРОЙ садик."

Ты точно с/в => Королевство Великобритании? И где у вас там "жители запада Украины"?
Народжуваність в Україні щороку зменшується на 30-35 тис. дітей, - Денісова - Цензор.НЕТ 4803
показати весь коментар
31.07.2020 14:20 Відповісти
Непогано вас у Великій Британії вчать затикати рота іншим людям!
показати весь коментар
31.07.2020 13:01 Відповісти
та то лапоть запорєбріковий.
вчить українців жити.
бачите як його спомин про захід роздратував.
показати весь коментар
31.07.2020 13:04 Відповісти
Манери, сер!
показати весь коментар
31.07.2020 13:05 Відповісти
Видно джентльмена по какошніку.
показати весь коментар
31.07.2020 13:09 Відповісти
У вас помилка у слові какАшник.
показати весь коментар
31.07.2020 13:27 Відповісти
Ботам соевым вообще нормальные методички готовят.
Спецы во всем, от макроэкономических вопросов, до процессов увеличения рождаемости)))
Работайте)))
показати весь коментар
31.07.2020 13:19 Відповісти
эти слуги не могут рабочие места создать, чтобы людям не приходилось выезжать на заработки, уж тем более они не думают о том, как поддержать молодые семьи.
показати весь коментар
31.07.2020 12:46 Відповісти
ЗЕ обещал, что "Эпоха бедности прошла".
ОН ПРАВ!!!
Пришла ЭПОХА НИЩЕТЫ от ЗЕленых обезьян. Даже Бэби-боксы выдать не могут - нет денег.

О какой рождаемости может идти речь???
показати весь коментар
31.07.2020 12:47 Відповісти
Бебі-бокси відміняють.
показати весь коментар
31.07.2020 12:49 Відповісти
Рождаемость в Украине ежегодно уменьшается на 30-35 тыс. детей, - Денисова - Цензор.НЕТ 3822
показати весь коментар
31.07.2020 12:49 Відповісти
Чайлд фрі нині в тренді серед заможних. Серед малозабезпечених та неосвічених народжуваність ніколи не падала та зараз не дуже впаде. Вони більше нічого не вміють, окрім розмножуватись.
показати весь коментар
31.07.2020 12:51 Відповісти
"...28: И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими…"
показати весь коментар
31.07.2020 12:53 Відповісти
Не серед заможніх, а серед середнього класу, які витрачають час на власні забаганки.
Заможні дбають про нащадків. Мають не 2 дітей, а навіть більше.
показати весь коментар
31.07.2020 12:55 Відповісти
Окрім Порошенка серед заможних не знаю більше нікого. Нагадайте.
показати весь коментар
31.07.2020 13:00 Відповісти
Якщо ви пройдетесь по світській хроніці, то віднайдете там багато цікавого.
Не лише в нашій країні.
показати весь коментар
31.07.2020 13:03 Відповісти
Серед селебріті чомусь згадався самий унікальний випадок «піклування» про своїх нащадків. Пол Гетті - сама заможна людина у світі, міліардер, який відмовився виплачувати викуп за свого викраденого онука. Так, це було самовикрадення заради грошей, але сам факт. Всі свої статки він вкладав у мистецтво. Всі його діти та онуки залишились без спадщини, бо були дармоідами. Унікальний був дід, суворий, але справедливий.
показати весь коментар
31.07.2020 13:15 Відповісти
Какой тренд, денег у людей нет на детей, зелёные хотят трудовой кодекс изменить чтоб беременных можно было увольнять, война 6й год, пенсии у родителей копеечные их самих как детей надо содержать, на зарплату одного члена семьи всех не прокормить, в детсад и ясли не устроиться. Какие нахрен дети? Неблагоприятные условия для жизни.
показати весь коментар
31.07.2020 13:26 Відповісти
А шо це хіба не тренд? У світі - це справжній тренд, а у нас це спроба вижити хочаб самому. Без дітей це зробити значно легше.
показати весь коментар
31.07.2020 13:31 Відповісти
Тут одного ребенка позволить это роскошь или супертупость. Ну так к чему они эти новости пишут? Люди б и хотели детей но ноги протянут.
показати весь коментар
31.07.2020 13:34 Відповісти
Зеля скоро устроит Бабий Яр на всю Украину.
показати весь коментар
31.07.2020 12:57 Відповісти
Если не поменять законодательство, и бабы не перестанут прыгать с мужика на мужика, собирая с каждого алименты и имущество, ситуация не изменится. Жениться и заводить детей с современной бабой может только сумасшедший.
показати весь коментар
31.07.2020 13:04 Відповісти
жанись на верующей, у них грамотное законодательство - запрещен развод.
показати весь коментар
31.07.2020 18:13 Відповісти
и этому есть много объяснений...
и не последнее - война ! сколько выбито украинского молодого весеннего цвета, искалечено и растерзано ? (сколько девушек и женщин останутся одни, сколько детей-гениев от настоящих патриотов Украины не родится больше никогда????)
показати весь коментар
31.07.2020 13:05 Відповісти
Це і називається - знищення золотого генофонду нації.
показати весь коментар
31.07.2020 13:33 Відповісти
росіским троляндам поручили захищати Зелю ?
показати весь коментар
31.07.2020 13:06 Відповісти
Иногда кажется что тут пишет только Порошенко, под тридцатью аккаунтами. Совершенно бессмысленные, нелогичные, абсурдные комментарии где обязательно надо написать про злочинного Зеленского.
показати весь коментар
31.07.2020 13:08 Відповісти
росіским троляндам поручили захищати Зелю ?
показати весь коментар
31.07.2020 13:09 Відповісти
Российские тролли притворяются что поддерживают Зеленского, чтобы патриоты опять устроили Майдан. А вы на это покупаетесь, ну разве что Майдан уже вряд ли возможен.
показати весь коментар
31.07.2020 13:12 Відповісти
Тибе не кажется.
Порошенко уже стоит за твоей дверью!
показати весь коментар
31.07.2020 13:14 Відповісти
А де перша леді ? Вже більше місяця про неї нічого не чутно. В неї обов'язків немає ?
показати весь коментар
31.07.2020 13:13 Відповісти
А население Крым-ОРДЛО - считается, умница?
показати весь коментар
31.07.2020 13:13 Відповісти
да не будет больше нормальной рождаемости по многим причинам, а главная - дети в урбанизированном укладе тупо невыгодны...это не сельская пастораль, где каждый с 4-х лет уже пас гусей, приносил яйца от курок и пр - приносил выгоду большую, чем составляло его содержание....а сейчас человек до 30 лет это по-сути баласт на шее родителей, что в нищей стране особенно тяжко...
показати весь коментар
31.07.2020 13:14 Відповісти
Зате в Польщі збільшується...
показати весь коментар
31.07.2020 13:15 Відповісти
молодые родители боятся что у них родится миниЗеленский потому лучше предохраняться, чем идти на такие неоправданные риски
показати весь коментар
31.07.2020 13:28 Відповісти
Шо наши вожди не знают что делать, так я подскажу. Как говаривал Ульянов - лозунг "бабы ещё нарожают", временно снять. В рашке давно сняли, там другой лозунг - Каждой бабе по мужику, каждому мужику по бутылке. И ждутС. Вот и учитесь, благо у нас в ВР 80% те люди сидят. Потому и результат одинаков с рашкой.
показати весь коментар
31.07.2020 13:32 Відповісти
А что для повышения рождаемости сделал лично ты !
показати весь коментар
31.07.2020 13:36 Відповісти
А шо Ты сделал для хип-хопа?
показати весь коментар
31.07.2020 14:03 Відповісти
Для хип-хопа я уже стар ( Но для рождаемости еще гожусь )
показати весь коментар
31.07.2020 14:08 Відповісти
Если честно, эту шутку я передрал у "Одесских джентльменов". Тогда Одесса приближалась к званию города-миллионника и они выдали такой лозунг: "Одессит, что ты сделал для рождения миллионного жителя нашего города?"
показати весь коментар
31.07.2020 14:16 Відповісти
Та й сама статистика прикольна - порівнювати 2011 коли був Крим та окупована частина Донбасу з 2019. Може не все так погано?
показати весь коментар
31.07.2020 13:41 Відповісти
Держава ще й чинить тиск на людей!
https://censor.net/video_news/3210895/pyanyyi_voditel_zanyalsya_seksom_s_passajirkoyi_na_glazah_u_politsii_i_prohojih_video
показати весь коментар
31.07.2020 13:47 Відповісти
А якщо ще взяти до уваги які дівчата зараз пішли. то грець йому. Ні борща зварити. ні пампушок напекти.
показати весь коментар
31.07.2020 13:51 Відповісти
Це все, що чоловіки од нас хочуть ?
показати весь коментар
01.08.2020 02:49 Відповісти
Ну якщо будуть виконані ці вимоги, то будемо домовлятися🙂
показати весь коментар
01.08.2020 13:07 Відповісти
Вся проблема в еміграції. Молодь виїжджає ­- от і результат
показати весь коментар
31.07.2020 13:58 Відповісти
Це наслідок емансіпації, від діє вже років сто, не менше, зараз лише йде прискорення і посилення впливу. Жінки не хочуть народжувати або взагалі, або максимум одну дитину "для себе". І ніколи не бажали, в принципі! Жага спарювання - це компетенція виключно самця, ні в якому разі не самиці, так це працює у мавп. А за право спарювання самці жорстко конкурують. Це ніяк не змінити, це природа. Як тільки жінкам було надане фактичне право не народжувати, то процесс пішов (с) P.S. В тих країнах, де жінка не має формального чи неформального права чи можливості не народжувати, такої проблеми не існує.
показати весь коментар
31.07.2020 13:59 Відповісти
До речі, гоголевський Тарас Бульба мав лише дві дитини. Тому що українська жінка була вільна, і сама обирала, народжувати, чи ні. А от у час кріпацького права народжуваність наближалась до природних меж, жінки мали по 8-17(!) дітей, бо жінку позбавили права не народжувати.
показати весь коментар
31.07.2020 14:04 Відповісти
в этой стране не хочется заводить детей, все очень просто
показати весь коментар
31.07.2020 14:27 Відповісти
Интересно, что самая низкая рождаемость в самых богатых странах.
Вы в самой богатой стране живете, или так, жаба давит?
показати весь коментар
31.07.2020 15:31 Відповісти
Проте статки олігархів зростають. Змагаються хто стане найбагатшим мерцем на кладовищі.
показати весь коментар
31.07.2020 15:14 Відповісти
О! Придурковатая Денисова (урождённая Анкудинова из Архангельска, воспитатель детского сада по образованию) добралась до статистики ВОЗ. Приятно удивлен. Однако мокшанка аглицкой явно не обучено/а и потому надо смотреть откуда она такие вот сведения взяла. Смотрим и удивляемся: https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=sp_dyn_tfrt_in&idim=country:UKR:RUS:USA&hl=en&dl=en
показати весь коментар
31.07.2020 17:36 Відповісти
Откуда она/оно вылезло на свою должность? Личико не корабельное и на сосну не тянет. Хотя, как говорят, о вкусах не спорят.
показати весь коментар
31.07.2020 17:37 Відповісти
Вот тут про нее подробнее: https://antikor.com.ua/articles/229893-ljudmila_denisova_ombudsmen_s_kriminaljnym_dushkom_ili_istorija_ljudochki-ljudoedki._chastj_1
показати весь коментар
31.07.2020 17:43 Відповісти
Нужно сделать пять миллионов маленьких заробитчан прямо сейчас.А то вымрем как скифы.
показати весь коментар
31.07.2020 18:17 Відповісти
Ну так щас кому оно нафиг сдалось проблемы эти с детьми немерянные. Да и мода размножаться как животные прошла. Сейчас в тренде жить для себя, а не плодить государству рабов, как лохи.
показати весь коментар
01.08.2020 06:08 Відповісти
 
 