Раньше работал "Роттердам+" в угле, теперь "Амстердам+" в газе, - Саакашвили
По его словам, после отмены "Роттердам+" цены на уголь и электроэнергию для промышленных потребителей в Украине выросли
Подходы к ценообразованию на уголь и природный газ в Украине по принципу импортного паритета (цена на хабе в Европе плюс доставка) принципиально не отличаются.
Об этом сообщил председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины Михаил Саакашвили в эфире "Украина24", пишет РБК Украина.
"Раньше была "Роттердам+", а сейчас прекрасно работает система "Амстердам+", что поменялось? Между Роттердамом и Амстердамом 60 км… Если в этом разница", - заявил председатель исполнительного комитета Совета реформ.
По его словам, после отмены действия формулы "Роттердам+" с 1 июля 2019 года цены на уголь и электроэнергию для промышленных потребителей в Украине выросли.
"Роттердам+", нам говорят, что формула работала, потом прекратила, а платим мы почему-то больше после того, как она прекратила (действие - ред.)", - добавил он.
Саакашвили также указал на важность качественной приватизации госактивов, в том числе в энергетической сфере.
"Государственные вещи должны быть срочно приватизированы. И туда привлечены инвестиции, потому что это черные дыры для выкачивания денег из государства", - отметил он.
Напомним, формула "Роттердам +" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг.
Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленности выросла.
Отметим, правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ аналогичный подход для определения цены газа для населения – т. н. "Амстердам+". Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.
С 1 августа "Нафтогаз" предложил населению покупать природный газ по долгосрочным контрактам по цене на немецком хабе NCG+20,67 евро за 1000 куб. м.
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интересно, есть еще где-нибудь, в бесконечной Вселенной, планета, на которой есть страна, в которой проживает 73% имбицилов от 63% проголосовавших на выборах?
В Україні з 73-х тільки мерзоти поросячої аж 56%-ів в 14-му.Їм зелень і видовища подавай завжди,бо вони вата-була совковою-стала цукровою-на кілок барижний намоталася в Україні,неначе на путло ботексне на рабсії.
Как ты говорил, через 7 месяцев после ухода Пети, пенсия вырастет в 2 раза, ну и где? А Мишаня? Так что ты там кроме по чесать языком и привести ватников к власти сделал?
"По его словам, после отмены действия формулы "Роттердам+" с 1 июля 2019 года цены на уголь и электроэнергию для промышленных потребителей в Украине выросли."
как тебе живётся без мозгов?
Читай внимательней! Мародёру - привет!
В какие счета ты смотришь, "владелец заводов, газет, пароходов"?!
А как по другому? Там ...дам, здесь ...дам. Только вывеску подправили.
і прибутки для монополістів..
коли по формулі тариф має зменшуватися, то цю формулу відміняють
Ну да!!! После приватизации, например государственных шахт Ахметовым, бабло прям фонтаном начало бить из них в бюджет.
А хто тут топив за св.Генацвалє по реформам?
Саакашвили продолжает работать на Курченко
В СБУ отследили возобновление контактов Михаила Саакашвили со своим недавним спонсором Сергеем Курченко.
Это совпало по времени с наездом Саакашвили на Министра финансов Сергея Марченко. Саакашвили заявил, что Марченко угрожает отставкой, если не будет назначен нужный ему глава таможни.
Сразу после этого последовала информация, что Ираклий Катамадзе, сын бывшего посла Грузии в Украине Григора Катамадзе, друга и партнера Саакашвили, который возглавляет Ассоциацию налогоплательщиков, получит должность заместителя начальника Киевской таможни. До этого он был исполняющим обязанности руководителя николаевской таможни и возглавлял таможенный пост в аэропорту "Борисполь". Оба места хлебные.
Но все дело в том, что отец и сын Катамадзе - это не просто друзья и земляки Саакашвили, а еще и люди Курченко. Которым он до сих пор платит. Григол Катамадзе в 2013 году официально устроился в компанию Курченко ВЕТЭК заместителем председателя наблюдательного совета (https://biz.liga.net/all/tek/novosti/eks-posol-gruzii-v-ukraine-stal-zamestitelem-kurchenko?fbclid=*************************************************************).
Мы писали, что в (https://uk.tgstat.com/channel/@shadow_anonymous_insights/1049 https://t.me/shadow_anonymous_insights/1049 ) Исполкоме реформ Саакашвили реально всем заправляет Северион Дангадзе - бывший глава Киевского областного отделения "Руха новых сил", который заключил сделку со следствием и дал показания на Саакашвили по делу о финансировании его партии Сергеем Курченко. Чтобы выйти из СИЗО под домашний арест по делу о госизмене.
Дангадзе - друг Ираклия Катамадзе. Он проталкивает на таможню Игоря Скорохода - в прошлые годы первого заместителя начальника Главного управления Госфискальной службы в Киеве. Это стопроцентный человек Курченко и беглого главы Миндоходов Александра Клименко. Теперь патриоты в СБУ мучаются вопросом, что делать со всей этой информацией.
"https://t.me/shadow_anonymous Темный Аноним "
Мені цікаве інше... який брехливий популіст буде далі? Ну оберемо Юлю, через рік, ви заспіваєте те саме і хто тоді буде тим Месією, який вас нагодую і гузицю вам підітре?
А вы тут все перекрутили и навинтили.
Семенченко та його банда , вас розвели як останню лошару . Визнайте це нарешті , та заткніться вже .
Кормящую руку Сракубытебезашили не кусает.
А хто там запускав торпеду?
Та маже всі стратегічні підприємства вже знаходяться в приватній власності. Щось там не видно модернізацій. Вижимають все з останніх потужностей і банкротять. Може не інвесторів треба запрошувати, а реальні строки з конфіскаціями за розкрадання і нераціонального використання державного майна вводити. Приклад. Укртелеком ахметкін. Збанкротили. кабелі порізали. Людей звільнили. Оце ефективний власник?
Источник: https://censor.net/n3211223
Тепер , виявляється формула була вигідною , і треба її повертати .. ..Тупоголова вата ,, коли ти млядь - навчися вже ДУ-МА-ТИ .??? І думати головою , а не ж.пою !!
Абсолютний совок. Повне нерозуміння як працює демократія... Немає переваги приватної форми власності над державною, якщо слідувати демократичним принципам: рівноправ'я громадян і юр.осіб, верховенство права (тобто відповідність всі законів Конституції і один закон для всіх) і ринкова економіка.
Для виконання ціх трьох постулатів зовсім не потрібно приватизувати державні підприємства, достатньо зробити для всіх РІВНІ правила гри. Як і забезпечити рівноправ'я всіх громадян.
Так зроблено у ВСІХ демократичних державах і там немає ніякої переваги приватних підприємств перед державними. В деяких країнах (Франція, наприклад) державна форма власності навіть домінує. І ніяких потуг, щоб приватизувати ці підприємства ніхто не робить. Бо вони грають на одному полі з приватними і витримують ринкову конкуренцію.
Ну а для тоталітарних держав типу України, в якій немає ні рівноправ'я, ні верховенства права, ні ринку, звісно державні підприємства є чорною дирою. Але це є наслідок мафіозно-феодального СИСТЕМИ, а не навпаки. Щоб цього позбутися треба не прихватизовувати держпідприємства на догоду ОЗУ, яка зараз при владі, а змінювати тоталітарну СИСТЕМУ на демократичну. Ось тоді і подивимось які підприємства витримають ринкову конкуренцію і будуть корисніше суспільству.
Читаємо Розділ ХІІ Закону про судоустрій і статус суддів, підписаний Порошенко в червні 2016 року, по яким суддям призначаються оклади 30-50-75 прожиткових мінімумів, що разом з доплатами становить 63...370тис.грн на місяць (тобто до 35 СЕРЕДНІХ зарплат по Україні).
Читаємо Розділ Х цього ж закону, де суддям призначається пенсія 50% від винагороди +2% за кожен рік стажу поверх 20 років, що означає пенсії суддям 31...350тис.грн на місяць.
Читаємо статті 26,27 Закону про Конституційний Суд (від 2017року), де зарплати і пенсії суддям КС призначаються на рівні суддів Верховного Суду (тобто по 350тис.грн на місяць, часто разом, тобто 350+350).
Читаємо нову редакцію Податкового Кодексу, підписаного Порошенко, де громадянина немає в принципі, а податки на зарплату сплачує роботодавець, що приводить до подвійного оподаткування і перетворення податків в середньовічну данину.
Читаємо про зарплати інших чиновників (наприклад членів ЦВК) в розмірі до 350тис.грн на місяць...
Порівнюємо з пенсією "звичайних громадян" 1,8...16тис.грн по Закону про пенсійне страхування, підписаного Порошенко... порівнюємо з зарплатою бюджетників в демократичних країнах, наприклад в США в діапазоні вилки 1:7, де 1 - середня зарплата в США... порівнюємо з Податковими Кодексами будь-якої демократичної держави, де податки на (брутто)доходи платить громадянин пропорційно доходам, які перевершують прожитковий мінімум на члена родини...
...Порівнюємо зі статтями Конституції України, які проголошують Україну демократичною державою (ст.1), гарантують принцип ВЕРХОВЕНСТВА права (ст.8), гарантують рівноправ'я громадян (ст.21,22)... і приходим до логічного висновку: тільки повний ідіот може повірити, що при таких тоталітарних антидемократичних законах, які руйнують всі конституційні підвалини державності, ми таки наближались при Порошенко до демократії, а не до диктатури.
Или уже вернулся? Где он такое сказал?
https://pbs.twimg.com/media/Ed12W7iXsAAIroH?format=jpg&name=small