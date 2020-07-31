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Раньше работал "Роттердам+" в угле, теперь "Амстердам+" в газе, - Саакашвили

Раньше работал

По его словам, после отмены "Роттердам+" цены на уголь и электроэнергию для промышленных потребителей в Украине выросли

Подходы к ценообразованию на уголь и природный газ в Украине по принципу импортного паритета (цена на хабе в Европе плюс доставка) принципиально не отличаются.

Об этом сообщил председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины Михаил Саакашвили в эфире "Украина24", пишет РБК Украина.

"Раньше была "Роттердам+", а сейчас прекрасно работает система "Амстердам+", что поменялось? Между Роттердамом и Амстердамом 60 км… Если в этом разница", - заявил председатель исполнительного комитета Совета реформ.

По его словам, после отмены действия формулы "Роттердам+" с 1 июля 2019 года цены на уголь и электроэнергию для промышленных потребителей в Украине выросли.

"Роттердам+", нам говорят, что формула работала, потом прекратила, а платим мы почему-то больше после того, как она прекратила (действие - ред.)", - добавил он.

Саакашвили также указал на важность качественной приватизации госактивов, в том числе в энергетической сфере.

"Государственные вещи должны быть срочно приватизированы. И туда привлечены инвестиции, потому что это черные дыры для выкачивания денег из государства", - отметил он.

Напомним, формула "Роттердам +" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг.

Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленности выросла.
Отметим, правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ аналогичный подход для определения цены газа для населения – т. н. "Амстердам+". Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.

С 1 августа "Нафтогаз" предложил населению покупать природный газ по долгосрочным контрактам по цене на немецком хабе NCG+20,67 евро за 1000 куб. м.

Автор: 

Газ (10237) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+40
Раньше работал "Роттердам+" в угле, теперь "Амстердам+" в газе, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 8633
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31.07.2020 13:33 Ответить
+39
интересно, когда начнётся
Раньше работал "Роттердам+" в угле, теперь "Амстердам+" в газе, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 4047
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31.07.2020 13:37 Ответить
+37
Раньше работал "Роттердам+" в угле, теперь "Амстердам+" в газе, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 9035
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31.07.2020 13:47 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ось зараз не заздрю зебілам!
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31.07.2020 13:28 Ответить
Раньше работал "Роттердам+" в угле, теперь "Амстердам+" в газе, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 8633
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31.07.2020 13:33 Ответить
удивительно, сколько разнообразной мрази пригрела украинская земля!
интересно, есть еще где-нибудь, в бесконечной Вселенной, планета, на которой есть страна, в которой проживает 73% имбицилов от 63% проголосовавших на выборах?
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31.07.2020 15:15 Ответить
Більше тільки на параші козлощелепних виродків *****.
В Україні з 73-х тільки мерзоти поросячої аж 56%-ів в 14-му.Їм зелень і видовища подавай завжди,бо вони вата-була совковою-стала цукровою-на кілок барижний намоталася в Україні,неначе на путло ботексне на рабсії.
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31.07.2020 15:47 Ответить
мішіко карлсонішвілі дуже великий фахівець по усіх питаннях..
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31.07.2020 13:30 Ответить
Угу, особенно по заводке движка кривым стартером через дупу.
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31.07.2020 13:40 Ответить
Так він же в Амстердамі жив ! А там і Роттердам недалечко.Значить спєц !
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31.07.2020 13:46 Ответить
Раньше работал "Роттердам+" в угле, теперь "Амстердам+" в газе, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 9035
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31.07.2020 13:47 Ответить
карлсон шото забористое с утра принял, полет нормальный
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31.07.2020 13:30 Ответить
Айяяяй, Мишаня, а разве ты не за это бегал по крышам?
Как ты говорил, через 7 месяцев после ухода Пети, пенсия вырастет в 2 раза, ну и где? А Мишаня? Так что ты там кроме по чесать языком и привести ватников к власти сделал?
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31.07.2020 13:31 Ответить
вот вроде правильны вещи говорит. но как человек - говно полное.
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31.07.2020 13:32 Ответить
интересно, когда начнётся
Раньше работал "Роттердам+" в угле, теперь "Амстердам+" в газе, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 4047
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31.07.2020 13:37 Ответить
Не дождетесь. Он из того же корыта хорчуется. ЗЕлеными помоями.
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31.07.2020 14:18 Ответить
Нас обманули! Не Роттердам и Амстердам, а Роттерстырь и Амстерстырь.
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31.07.2020 13:32 Ответить
ты сам себя ******
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31.07.2020 15:27 Ответить
Главное - цена. А она в три раза ниже чем при мародёре. Хоть "Марс+"!
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31.07.2020 13:35 Ответить
вот что бывает, когда комментируешь только заголовок.
"По его словам, после отмены действия формулы "Роттердам+" с 1 июля 2019 года цены на уголь и электроэнергию для промышленных потребителей в Украине выросли."
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31.07.2020 13:39 Ответить
Я, не в порохоботские методички смотрю, а в счета, так шо, оставть свою соевую агитацию!
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31.07.2020 13:42 Ответить
ага. оказывается, слова ********** - это соевая агитация?
как тебе живётся без мозгов?
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31.07.2020 13:44 Ответить
Судя по его постам - нормально живется. О том, что цена на газ упала на мировом рынке в разы он или не знает, или калькулятором пользоваться не умеет.
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31.07.2020 13:50 Ответить
Он не умеет пользоваться мозгами.
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31.07.2020 16:52 Ответить
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31.07.2020 18:27 Ответить
А можно для сравнения скрин?
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31.07.2020 13:48 Ответить
Дровами до сих пор топишь, болезный?
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31.07.2020 13:57 Ответить
дровами свинособака у вас в кацапии топят.
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31.07.2020 14:05 Ответить
Иногда дровами, все таки свой дом, так дешевле, а вообще электричеством (дешевле чем газом). А ты, убогий, боишся засветить платежку за свою хрущебу?
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31.07.2020 14:13 Ответить
https://luganskgaz.org/content/ceny-i-tarify-na-gaz

Читай внимательней! Мародёру - привет!
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31.07.2020 14:28 Ответить
Трудно быть бестолковым, но у тебя получается
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31.07.2020 13:56 Ответить
По его словам, после отмены "Роттердам+" цены на уголь и электроэнергию для промышленных потребителей в Украине вырослиИсточник: https://censor.net/n3211223

В какие счета ты смотришь, "владелец заводов, газет, пароходов"?!
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31.07.2020 14:12 Ответить
У вас неверные сведения - в пять раз!!!
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31.07.2020 13:40 Ответить
а что, пока мишвили не озвучил, никто об этом не знал?
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31.07.2020 13:35 Ответить
Раньше работал "Роттердам+" в угле, теперь "Амстердам+" в газе, - Саакашвили

А как по другому? Там ...дам, здесь ...дам. Только вывеску подправили.
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31.07.2020 13:36 Ответить
в Україні всі формули працюють, коли треба збільшити тариф для населення
і прибутки для монополістів..
коли по формулі тариф має зменшуватися, то цю формулу відміняють
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31.07.2020 13:39 Ответить
Вот интересно, в Ротердаме уголь тоже местным продают по схеме "Донбасс+"?...
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31.07.2020 13:39 Ответить
думаешь, по-блату? как своим?
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31.07.2020 13:51 Ответить
Что там с реформами, Михо? Это уже все, или ещё будут?
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31.07.2020 13:40 Ответить
с сааком все по плану
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31.07.2020 13:44 Ответить
Раньше работал "Роттердам+" в угле, теперь "Амстердам+" в газе, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 6278
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31.07.2020 13:45 Ответить
Карлссону нужно дать банку варенья и с пяток плюшек. И пусть пи....ет в Грузию. Там его реХформатора зачекались.
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31.07.2020 13:45 Ответить
Раньше работал "Роттердам+" в угле, теперь "Амстердам+" в газе, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 533
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31.07.2020 13:49 Ответить
А агитирует за это https://censor.net/user/34570 Ольгинский
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31.07.2020 14:37 Ответить
А тут пусть твой ахметка заправляет?
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31.07.2020 13:53 Ответить
"Государственные вещи должны быть срочно приватизированы. И туда привлечены инвестиции, потому что это черные дыры для выкачивания денег из государства"Источник: https://censor.net/n3211223

Ну да!!! После приватизации, например государственных шахт Ахметовым, бабло прям фонтаном начало бить из них в бюджет.
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31.07.2020 13:47 Ответить
Шо такое государственные ВЕЩИ?
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31.07.2020 13:54 Ответить
Раньше работал "Роттердам+" в угле, теперь "Амстердам+" в газе, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 1179
А хто тут топив за св.Генацвалє по реформам?
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31.07.2020 13:48 Ответить
В Україні з 1 серпня запустять ринок газу для населення. В результаті кожен споживач зможе змінити постачальника в будь-який момент, а тарифи будуть відрізнятися в залежності від компанії.Тариф на газ буде регулярно змінюватися, а взимку він різко підскочить. Регулювати вартість блакитного палива ніхто не буде. Єдине - якщо постачальник скористається відсутністю альтернативи і вирішить суттєво завищити ціни, можна буде поскаржитися в Антимонопольний комітет. У будь-якому іншому випадку ні Нацкомісія з енергетики і комунальних послуг, ні Кабмін втручатися не будуть. Мовляв, ціни регулюватиме ринок.http://budport.com.ua/news/18278-rinok-gazu-dlya-naselennya-z-1-serpnya-chinovniki-bilshe-ne-zmozhut-vplivati-na-tarifi Ринок газу для населення: з 1 серпня чиновники більше не зможуть впливати на тарифи | Строительный портал BuildPortal «Що отримає споживач? Ринок і маленька ціна - поняття несумісні. Зараз ціна 2,7-4,1 тис. грн за тисячу кубометрів, а взимку вона може бути 10 тис. Це ринок», - говорить директор компанії-постачальника газу Артем. http://budport.com.ua/news/18276-gaz-v-nastupnomu-roci-podorozhchaye-na-50-prognoz Газ в наступному році подорожчає на 50% - прогноз
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31.07.2020 13:52 Ответить
Як ти собі уявляєш зміну постачальника? Я оберу одного, а мій сусід іншого і кожен постачальник буде тягти труби до свого споживача?
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31.07.2020 13:58 Ответить
Там хитра схема. Труби і газ одні, а постачальник може бути різний.
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31.07.2020 14:35 Ответить
Та він в принципі вірно говорить. Для мене просто дивно... а навіщо він це говорить, кому? Невже він не розуміє хто такий Зеленський і його команда клептоманів?
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31.07.2020 13:53 Ответить
28.07.2020 г.
​​Саакашвили продолжает работать на Курченко
В СБУ отследили возобновление контактов Михаила Саакашвили со своим недавним спонсором Сергеем Курченко.
Это совпало по времени с наездом Саакашвили на Министра финансов Сергея Марченко. Саакашвили заявил, что Марченко угрожает отставкой, если не будет назначен нужный ему глава таможни.

Сразу после этого последовала информация, что Ираклий Катамадзе, сын бывшего посла Грузии в Украине Григора Катамадзе, друга и партнера Саакашвили, который возглавляет Ассоциацию налогоплательщиков, получит должность заместителя начальника Киевской таможни. До этого он был исполняющим обязанности руководителя николаевской таможни и возглавлял таможенный пост в аэропорту "Борисполь". Оба места хлебные.

Но все дело в том, что отец и сын Катамадзе - это не просто друзья и земляки Саакашвили, а еще и люди Курченко. Которым он до сих пор платит. Григол Катамадзе в 2013 году официально устроился в компанию Курченко ВЕТЭК заместителем председателя наблюдательного совета (https://biz.liga.net/all/tek/novosti/eks-posol-gruzii-v-ukraine-stal-zamestitelem-kurchenko?fbclid=*************************************************************).

Мы писали, что в (https://uk.tgstat.com/channel/@shadow_anonymous_insights/1049 https://t.me/shadow_anonymous_insights/1049 ) Исполкоме реформ Саакашвили реально всем заправляет Северион Дангадзе - бывший глава Киевского областного отделения "Руха новых сил", который заключил сделку со следствием и дал показания на Саакашвили по делу о финансировании его партии Сергеем Курченко. Чтобы выйти из СИЗО под домашний арест по делу о госизмене.

Дангадзе - друг Ираклия Катамадзе. Он проталкивает на таможню Игоря Скорохода - в прошлые годы первого заместителя начальника Главного управления Госфискальной службы в Киеве. Это стопроцентный человек Курченко и беглого главы Миндоходов Александра Клименко. Теперь патриоты в СБУ мучаются вопросом, что делать со всей этой информацией.
"https://t.me/shadow_anonymous Темный Аноним "
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31.07.2020 13:55 Ответить
Зєля все набрехав. Ні в чому він Петра не переслідував, бо тупо всівсь у всі його корупційні схеми і краде ще зухваліше, та нахабніше. А все це протистояння з Петром - удаване, постановочне. І у Петра і у Зєлі є один суперник - Юля. І схоже, що і у Міхо теж.
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31.07.2020 13:52 Ответить
Зєлю геть. Дострокові.
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31.07.2020 13:53 Ответить
А ось тут ні... Зеля не Пеця, ви його від влади так не посунете, тим паче достроково. Виборів чесних вже теж не буде. Треба було думати коли Кловуну усю повноту влади давали... Так що Майдан. І повірте мені, ця наволоч кине проти людей і псів Авакова і танки. Не підуть наші, Кравчук із Мінську кацапські привезе. Тому залиште нас у спокої. Навчіться власні тупі вчинки виправляти власним потом і кров'ю. Майдан знаєш де? Ну то вперед.
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31.07.2020 13:58 Ответить
Так Іване. Наше суспільство настільки хворе, що нам доведеться на власній шкурі і цю помилку пережити. Юля, так Юля. Якщо для вас 5 років життя можно просто викинути (так як ви, особисто ви зробили із Зелею) ще й на неї... ну то значить така наша карма. В решті решт, на те він і дурак, що вчиться тільки на власному досвіді.
Мені цікаве інше... який брехливий популіст буде далі? Ну оберемо Юлю, через рік, ви заспіваєте те саме і хто тоді буде тим Месією, який вас нагодую і гузицю вам підітре?
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31.07.2020 13:55 Ответить
Не дадуть олігархи Юлі прийти до влади поки Україна ще не втратила своє останнє майно, поки не отримала катастрофу. Коли Україна отримає катастрофу, коли абинеюльки і юлєфоби доведуть її до краю, тоді ЖОДЕН не захоче бути у владі. Ось, коли Юля стане Лідером. Просто Юля буде робити те, що робить мати, коли її дитина у біді. І ЖОДЕН не посміє завадити їй.
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01.08.2020 17:57 Ответить
Я ж задав питання, щто буде твоїм наступним Месією після Юлі. В Тому, що ти будеш її лайном через рік, як і Зелю обливати, в мене сумнівів не має. Як не було і в ті часи, коли ти топив за Зелю...
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03.08.2020 09:29 Ответить
Эти ребята из всех видов угля разбираются только в коксе, а из всех видов газа предпочитают дым.
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31.07.2020 14:03 Ответить
Дело же не в цене и не в формуле. Украинцы были согласны платить большую цену ,получив взамен энергетическую независимость от рашки. Дело в том, что от Роттердама плюс при порошенко мы получали только документы , а,по факту,уголь шёл с оккупированных территорий! Что и обнаружилось совсем случайно, когда Семенченко и ветераны АТО перекрыли ордло. Тогда же порошенко вылез на тв и кричал, что мы 'все замерзнем' . После того он уголь закупил, но по какой цене, никто не знает и ,по видимому, знать не хотят.
А вы тут все перекрутили и навинтили.
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31.07.2020 14:04 Ответить
Правда.
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31.07.2020 14:09 Ответить
Та ты шо! Какие шахты украинские на оккупированных территориях могли вообще быть? И если верить вашей легенде, то при чем здесь тогда Роттердам? Так и сказал бы своим избирателям порошенко, что покупаю уголь на оккупированных шахтах по цене Роттердам плюс. Или честность- это для порошенко и для вас - это порок?
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31.07.2020 14:13 Ответить
то були шахти рижої мразі! а як він розраховувався з своїми найманими рабами - то була його проблема!
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31.07.2020 16:19 Ответить
Волохата брехлива жаба вилізла з нори. На пляж сходи краще!
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31.07.2020 14:08 Ответить
Ціна електроенергії і вугілля , при Роттердамі , була меншою ,, все інше - абсолютно ПОХ.. !! Крапка . .
Семенченко та його банда , вас розвели як останню лошару . Визнайте це нарешті , та заткніться вже .
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31.07.2020 14:41 Ответить
да тебе же - тупорылой овце, уже не раз обьясняли как эта формула работает! и никуда и никогда никакой уголь физически из Роттердама не шел! Это ПРИМЕР формирования цены по европейским правилам!
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31.07.2020 15:20 Ответить
Я не розумію при чім тут відстань між Амстердамом і Роттердамом? Тільки не кажіть мені, що він як і слідчі прокуратури колись думає, що доставки ідуть безпосередньо з Нідерландів!
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31.07.2020 14:07 Ответить
Наконец то все поняли, что Зеленский ворует побольше, чем порошенко!! И что от этого выиграли 73% Зедебилов!! а ни хрена!! Цены на все продукты питания , при Зеленском поднялись мин. на 15-20% , а с завтра элетроэнергия будет стоить 1.6 грн за квт. вместо 90 коп. при порошенко!! Ещё продолжаете смеётся долбодятлы зеленского ?? Так вам ****** безголовым и надо!!! Следующий раз не будете голосовать за клоунов, кухарок, безработных и безмозглых !!!!
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31.07.2020 14:10 Ответить
в следующий раз они за Бойко проголосуют )
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31.07.2020 14:13 Ответить
І що зміниться . ? Різниці між бойком і зе - 0 . Що то кремлівських прихвостень ,що цей ... .
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31.07.2020 14:46 Ответить
Так, что же ты, гнида чебуречная, не бродишь сейчас по улицам Киева и не завываешь, как шафер на жидовской свадьбе, БАРИГИ! БАРИГИ! БАРИГИ@
Кормящую руку Сракубытебезашили не кусает.
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31.07.2020 14:15 Ответить
Ссакишвили подало голос...Барец с барыгами зело грозен,но целей не видит. Зряплата поступает регулярно ,харчиться можно,да вот кого мочить не ведомо. Подскажите галстукаеду конкретные фигуры.
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31.07.2020 14:17 Ответить
Раніше працював "Роттердам+" у вугіллі, тепер "Амстердам+" у газі, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 4579
А хто там запускав торпеду?
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31.07.2020 14:28 Ответить
Танька баба рабочая, как корабельная доска. С мозгами.. Просто их Зебилы засрали.
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31.07.2020 16:47 Ответить
"Государственные вещи должны быть срочно приватизированы. И туда привлечены инвестиции, потому что это черные дыры для выкачивания денег из государства", - отметил он.


Та маже всі стратегічні підприємства вже знаходяться в приватній власності. Щось там не видно модернізацій. Вижимають все з останніх потужностей і банкротять. Може не інвесторів треба запрошувати, а реальні строки з конфіскаціями за розкрадання і нераціонального використання державного майна вводити. Приклад. Укртелеком ахметкін. Збанкротили. кабелі порізали. Людей звільнили. Оце ефективний власник?
Источник: https://censor.net/n3211223
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31.07.2020 14:32 Ответить
А раньше говори обратное, что при Порошенко наживались на Ротердам +.
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31.07.2020 14:56 Ответить
..Пам'ятаю , скільки було вилито лайна , на Ротердам , на його біржу , на Порошенка , і на саме вугілля ,, і самим же сракашвілі , в тому числі . . ЗРАДА була - космічних , вселенських масштабів ..

Тепер , виявляється формула була вигідною , і треба її повертати .. ..Тупоголова вата ,, коли ти млядь - навчися вже ДУ-МА-ТИ .??? І думати головою , а не ж.пою !!
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31.07.2020 14:57 Ответить
Как тебе михуил удается сосать коньяк через повязку?
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31.07.2020 15:10 Ответить
Починаю розуміти чому Саакашвілі з Грузії витурили. Незважаючи на непогані економічні досягнення країни.

Абсолютний совок. Повне нерозуміння як працює демократія... Немає переваги приватної форми власності над державною, якщо слідувати демократичним принципам: рівноправ'я громадян і юр.осіб, верховенство права (тобто відповідність всі законів Конституції і один закон для всіх) і ринкова економіка.

Для виконання ціх трьох постулатів зовсім не потрібно приватизувати державні підприємства, достатньо зробити для всіх РІВНІ правила гри. Як і забезпечити рівноправ'я всіх громадян.

Так зроблено у ВСІХ демократичних державах і там немає ніякої переваги приватних підприємств перед державними. В деяких країнах (Франція, наприклад) державна форма власності навіть домінує. І ніяких потуг, щоб приватизувати ці підприємства ніхто не робить. Бо вони грають на одному полі з приватними і витримують ринкову конкуренцію.

Ну а для тоталітарних держав типу України, в якій немає ні рівноправ'я, ні верховенства права, ні ринку, звісно державні підприємства є чорною дирою. Але це є наслідок мафіозно-феодального СИСТЕМИ, а не навпаки. Щоб цього позбутися треба не прихватизовувати держпідприємства на догоду ОЗУ, яка зараз при владі, а змінювати тоталітарну СИСТЕМУ на демократичну. Ось тоді і подивимось які підприємства витримають ринкову конкуренцію і будуть корисніше суспільству.
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31.07.2020 15:13 Ответить
73/43%зебіл, а ти, виявляється, ще не безнадійний, мисля в тебе є... Не на всі сто - але є... От дійдеш ще до того, що з надто великою кількістю державних підприємств чиновники апріорі не здатні керувати в інтересах дежави та виборців - станеш ближче до ста... Можливо, ще й тоді зрозумієш, що твоє галасування минулого року не наблизило Україну до демократичних стандартів; а, навпаки - віддалило.
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31.07.2020 16:25 Ответить
Дебіл - це ти. Причому безнадійний.

Читаємо Розділ ХІІ Закону про судоустрій і статус суддів, підписаний Порошенко в червні 2016 року, по яким суддям призначаються оклади 30-50-75 прожиткових мінімумів, що разом з доплатами становить 63...370тис.грн на місяць (тобто до 35 СЕРЕДНІХ зарплат по Україні).

Читаємо Розділ Х цього ж закону, де суддям призначається пенсія 50% від винагороди +2% за кожен рік стажу поверх 20 років, що означає пенсії суддям 31...350тис.грн на місяць.

Читаємо статті 26,27 Закону про Конституційний Суд (від 2017року), де зарплати і пенсії суддям КС призначаються на рівні суддів Верховного Суду (тобто по 350тис.грн на місяць, часто разом, тобто 350+350).

Читаємо нову редакцію Податкового Кодексу, підписаного Порошенко, де громадянина немає в принципі, а податки на зарплату сплачує роботодавець, що приводить до подвійного оподаткування і перетворення податків в середньовічну данину.

Читаємо про зарплати інших чиновників (наприклад членів ЦВК) в розмірі до 350тис.грн на місяць...

Порівнюємо з пенсією "звичайних громадян" 1,8...16тис.грн по Закону про пенсійне страхування, підписаного Порошенко... порівнюємо з зарплатою бюджетників в демократичних країнах, наприклад в США в діапазоні вилки 1:7, де 1 - середня зарплата в США... порівнюємо з Податковими Кодексами будь-якої демократичної держави, де податки на (брутто)доходи платить громадянин пропорційно доходам, які перевершують прожитковий мінімум на члена родини...

...Порівнюємо зі статтями Конституції України, які проголошують Україну демократичною державою (ст.1), гарантують принцип ВЕРХОВЕНСТВА права (ст.8), гарантують рівноправ'я громадян (ст.21,22)... і приходим до логічного висновку: тільки повний ідіот може повірити, що при таких тоталітарних антидемократичних законах, які руйнують всі конституційні підвалини державності, ми таки наближались при Порошенко до демократії, а не до диктатури.
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31.07.2020 17:51 Ответить
Когда будеткак как в Ротердам+,зарплата,пенсия,и т.д.,
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31.07.2020 15:23 Ответить
Через некоторое время после того как пипл перестанет выбирать на выборах ослов...клоунов...и прочий винторогий и зеленый скот...
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31.07.2020 15:26 Ответить
Чого ж досі справа не закрита за цей Ротердам+, якщо він вивявився вигідним країні?
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31.07.2020 16:31 Ответить
Эх, собрать бы все посты говночерпиев-барцов с Роттердам+ да и сунуть им в морды!
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31.07.2020 16:39 Ответить
Провел важный разговор с «Шабо» и улетел реформировать Турцию.
Или уже вернулся? Где он такое сказал?

https://pbs.twimg.com/media/Ed12W7iXsAAIroH?format=jpg&name=small Раніше працював "Роттердам+" у вугіллі, тепер "Амстердам+" у газі, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 8833
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31.07.2020 16:43 Ответить
всё верно сказал.
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31.07.2020 18:02 Ответить
Барига оказывается не барижилЪ на роттердаме+. Ай как невдобно. Це ж краеугольный камень пропаганды от зелюкоподобных был год назад. Как теперь зелючкам то обтекать?
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31.07.2020 18:51 Ответить
 
 