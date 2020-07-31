Раньше работал "Роттердам+" в угле, теперь "Амстердам+" в газе, - Саакашвили

По его словам, после отмены "Роттердам+" цены на уголь и электроэнергию для промышленных потребителей в Украине выросли

Подходы к ценообразованию на уголь и природный газ в Украине по принципу импортного паритета (цена на хабе в Европе плюс доставка) принципиально не отличаются.

Об этом сообщил председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины Михаил Саакашвили в эфире "Украина24", пишет РБК Украина.

"Раньше была "Роттердам+", а сейчас прекрасно работает система "Амстердам+", что поменялось? Между Роттердамом и Амстердамом 60 км… Если в этом разница", - заявил председатель исполнительного комитета Совета реформ.

По его словам, после отмены действия формулы "Роттердам+" с 1 июля 2019 года цены на уголь и электроэнергию для промышленных потребителей в Украине выросли.

"Роттердам+", нам говорят, что формула работала, потом прекратила, а платим мы почему-то больше после того, как она прекратила (действие - ред.)", - добавил он.

Саакашвили также указал на важность качественной приватизации госактивов, в том числе в энергетической сфере.

"Государственные вещи должны быть срочно приватизированы. И туда привлечены инвестиции, потому что это черные дыры для выкачивания денег из государства", - отметил он.

Напомним, формула "Роттердам +" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг.

Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленности выросла.

Отметим, правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ аналогичный подход для определения цены газа для населения – т. н. "Амстердам+". Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.

С 1 августа "Нафтогаз" предложил населению покупать природный газ по долгосрочным контрактам по цене на немецком хабе NCG+20,67 евро за 1000 куб. м.