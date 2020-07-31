Раніше працював "Роттердам+" у вугіллі, тепер "Амстердам+" у газі, - Саакашвілі

За його словами, після скасування "Роттердам+" ціни на вугілля та електроенергію для промислових споживачів в Україні зросли.

Підходи до ціноутворення на вугілля та природний газ в Україні за принципом імпортного паритету (ціна на хабі в Європі плюс доставка) принципово не відрізняються.

Про це повідомив голова виконавчого комітету Ради реформ України Міхеіл Саакашвілі в ефірі "Україна 24", пише РБК-Україна.

"Раніше був "Роттердам+", а зараз чудово працює система "Амстердам+", що змінилося? Між Роттердамом і Амстердамом 60 км... Якщо в цьому є різниця", - заявив голова виконавчого комітету Ради реформ.

За його словами, після скасування дії формули "Роттердам+" з 1 липня 2019 року ціни на вугілля та електроенергію для промислових споживачів в Україні зросли.

"Роттердам+", нам кажуть, що формула працювала, потім припинила, а платимо ми чомусь більше після того, як вона припинила (діяти. - Ред.)", - додав він.

Саакашвілі також наголосив на важливості якісної приватизації держактивів, у тому числі в енергетичній сфері.

"Державні речі мають бути терміново приватизовані. І туди залучені інвестиції, тому що це чорні діри для викачування грошей з держави", - зазначив він.

Нагадаємо, формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів у період 2016-2019 рр.

Формула була скасована 1 липня 2019 року із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловості зросла.

Зазначимо, уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення – т. зв. "Амстердам+". Він також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів – біржа TTF.

З 1 серпня "Нафтогаз" запропонував населенню купувати природний газ за довгостроковими контрактами за ціною на німецькому хабі NCG+20,67 євро за 1000 куб. м.