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Новости Коронавирус и карантин
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Украинским болельщикам разрешат посещать футбольные матчи с соблюдением некоторых ограничительных мер

Украинским болельщикам разрешат посещать футбольные матчи с соблюдением некоторых ограничительных мер

Украинским болельщикам разрешат посещать футбольные матчи.

Как передает Цензор,НЕТ, об этом 31 июля в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

По его словам, несмотря на постепенное привлечение зрителей на стадионы, во время футбольных поединков будет действовать ряд карантинных ограничений.

В частности, заполнение секторов стадиона не должно превышать 25% от общего количества мест, а зрителям необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Помимо этого, на стадионах установят дезинфекторы, а при входе болельщикам будут измерять температуру тела

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31.07.2020 19:52 Ответить
Украинским болельщикам разрешат посещать футбольные матчи с соблюдением некоторых ограничительных мер - Цензор.НЕТ 8615
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31.07.2020 20:26 Ответить
Тепер можна організувати конкурс на звання "українського Бергамо".
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31.07.2020 22:20 Ответить
 
 