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Украинским болельщикам разрешат посещать футбольные матчи с соблюдением некоторых ограничительных мер
Украинским болельщикам разрешат посещать футбольные матчи.
Как передает Цензор,НЕТ, об этом 31 июля в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.
По его словам, несмотря на постепенное привлечение зрителей на стадионы, во время футбольных поединков будет действовать ряд карантинных ограничений.
В частности, заполнение секторов стадиона не должно превышать 25% от общего количества мест, а зрителям необходимо соблюдать социальную дистанцию.
Помимо этого, на стадионах установят дезинфекторы, а при входе болельщикам будут измерять температуру тела
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Don Bessam #359417
показать весь комментарий31.07.2020 19:52 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Helg1961
показать весь комментарий31.07.2020 20:26 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Peterman Pinscher
показать весь комментарий31.07.2020 22:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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