COVID-19 обнаружили у 12 игроков ивано-франковского футбольного клуба "Ураган"
Ивано-франковский НФК "Ураган" в полном составе (тренерский штаб, административный персонал, игроки основной и дублирующих команд) прошел плановое ПЦР-тестирование на выявление коронавирусной инфекции. Результаты показали наличие инфицированных в клубе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говориться в заявлении на официальном сайте команды.
"К сожалению, опасная инфекция коснулась и нашего клуба – исследования подтвердили наличие COVID-19 в 12-ти случаях, поэтому согласно медицинскому протоколу Министерства здравоохранения Украины НФК "Ураган" в полном составе отправляется на вынужденную двухнедельный самоизоляцию. Со своей стороны клуб предоставит всю необходимую помощь игрокам и работникам, а также примет комплекс мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19", - сказано в заявлении.
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"А футболісти знявши бутси
З трьома дівчатами ...гуляють
І самі не відчувають,
Що це їх збогачує..."
Принимайте если начинается простуда пол чайной ложки питьевой соды погашенной стаканом закипающей воды - 90 градусов или до появления первых пузырьков (кипение белого ключа). Когда остынет до тепленького - пейте. И не будет у вас не только ковида - вообще не будете болеть простудами. Хроническая ангина пройдет. Просто будете здоровыми. Об этом уже многие в you tube врачи пишут, доктора медицинских наук, а я 5 лет это практикую - не каждый день, а только если простуда начинается. И 5 лет ни я , ни моя дочь мы ничем не болеем. А раньше частенько простуживались и кашляли всю зиму. А теперь никакой простуды нет. А ковид - это простуда с осложнением на легкие. Так что не доводите свою простуду до такого осложнения, лечите в самом начале и все будет у вас хорошо, вы будете всегда здоровы. Это хорошо бы передать бойцам в армию, а то у них такие плохие там условия, а соду всегда можно с собой иметь, она дешевая и армия наша будет здоровой.
Ролик называется -
ОБРАЩЕНИЕ ВРАЧА К ВИРУСОЛОГАМ И ЛЮДЯМ ПЛАНЕТЫ
https://www.youtube.com/watch?v=BBj3qAbpgnA
Врач , автор лечения, - Юдин Геннадий Васильевич - доктор медицинских наук.
И почему у моей дочки прошли ****** на горле и хроническая ангина? А ведь у нее аллергия на соду, она категорически отказывалась ее принимать несколько месяцев. Ведь по советам врачей она все детство полоскала горло раствором соды и терпеть уже ее не могла. А ангина и ****** прошли за месяц и нет уже никакой хронической ангины. А, значит, нет уже и слабости от ангины.