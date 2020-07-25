COVID-19 обнаружили у 12 игроков ивано-франковского футбольного клуба "Ураган"

Ивано-франковский НФК "Ураган" в полном составе (тренерский штаб, административный персонал, игроки основной и дублирующих команд) прошел плановое ПЦР-тестирование на выявление коронавирусной инфекции. Результаты показали наличие инфицированных в клубе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говориться в заявлении на официальном сайте команды.

"К сожалению, опасная инфекция коснулась и нашего клуба – исследования подтвердили наличие COVID-19 в 12-ти случаях, поэтому согласно медицинскому протоколу Министерства здравоохранения Украины НФК "Ураган" в полном составе отправляется на вынужденную двухнедельный самоизоляцию. Со своей стороны клуб предоставит всю необходимую помощь игрокам и работникам, а также примет комплекс мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19", - сказано в заявлении.

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