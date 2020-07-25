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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19 виявили у 12 гравців івано-франківського футбольного клубу "Ураган"

COVID-19 виявили у 12 гравців івано-франківського футбольного клубу

Івано-франківський НФК "Ураган" в повному складі (тренерський штаб, адміністративний персонал, гравці основної та дублюючих команд) пройшов планове ПЛР-тестування на виявлення коронавірусної інфекції. Результати показали наявність інфікованих в клубі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це говориться в заяві на офіційному сайті команди.

"На жаль, небезпечна інфекція торкнулась і нашого клубу – дослідження підтвердили наявність COVID-19 у 12-ти випадках, тож згідно з медичним  протоколом Міністерства охорони здоров'я України НФК "Ураган" у повному складі відправляється на вимушену двотижневу самоізоляцію. Зі свого боку клуб надасть всю необхідну допомогу гравцям та працівникам, а також запровадить комплекс заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19", - сказано в заяві.

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карантин (18172) футбол (1585) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Чого тільки не зробиш задля підтримки коронавірусної істерії. що це взагалі за термін "планаваєтестіраваніє"? То в психушках хворі .то в дітдомах.то в общагах .а тепер щей клуби футбольні приписали.
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25.07.2020 15:41
+1
В Харькове народ вообще плюнул на маски,дистанцию и тд.Даже работающий персонал носит маски на животе.Область скатывается в эпидемию.Жалко стариков и больных.
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25.07.2020 15:33
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В Харькове народ вообще плюнул на маски,дистанцию и тд.Даже работающий персонал носит маски на животе.Область скатывается в эпидемию.Жалко стариков и больных.
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25.07.2020 15:33 Відповісти
Шо то я не слышал шо б хто то здох от Короны.
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25.07.2020 20:55 Відповісти
Чого тільки не зробиш задля підтримки коронавірусної істерії. що це взагалі за термін "планаваєтестіраваніє"? То в психушках хворі .то в дітдомах.то в общагах .а тепер щей клуби футбольні приписали.
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25.07.2020 15:41 Відповісти
По примеру львовских Карпат решили слиться с чемпионата. Те тоже так начинали, когда Коломойский сказал хрен вам, а не зарплата.
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25.07.2020 15:53 Відповісти
Згадав:
"А футболісти знявши бутси
З трьома дівчатами ...гуляють
І самі не відчувають,
Що це їх збогачує..."
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25.07.2020 16:03 Відповісти
В Интернете давно уже доктора медицинских наук предлагают простое средство, я практикую аналогичное 5 лет уже.
Принимайте если начинается простуда пол чайной ложки питьевой соды погашенной стаканом закипающей воды - 90 градусов или до появления первых пузырьков (кипение белого ключа). Когда остынет до тепленького - пейте. И не будет у вас не только ковида - вообще не будете болеть простудами. Хроническая ангина пройдет. Просто будете здоровыми. Об этом уже многие в you tube врачи пишут, доктора медицинских наук, а я 5 лет это практикую - не каждый день, а только если простуда начинается. И 5 лет ни я , ни моя дочь мы ничем не болеем. А раньше частенько простуживались и кашляли всю зиму. А теперь никакой простуды нет. А ковид - это простуда с осложнением на легкие. Так что не доводите свою простуду до такого осложнения, лечите в самом начале и все будет у вас хорошо, вы будете всегда здоровы. Это хорошо бы передать бойцам в армию, а то у них такие плохие там условия, а соду всегда можно с собой иметь, она дешевая и армия наша будет здоровой.
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25.07.2020 16:06 Відповісти
Рекомендуется принимать за пол часа до еды, но я по всякому принимала - и до еды, и сразу перед едой, и после еды, и как только из города вернусь - если чувствовала простуду - к примеру, слабость, чихание, кашлянула пару раз, начинающийся насморк, ломоту - и все проходит практически чразу после одного приема. Ну, если нужно перед сном еще, можно у утром - и все - вы з-доровы. Только это если простуда начинается, а про в самом разгаре - это я не пробовала...Я всегда в самом начале лечу и дочку гоню соду пить. если кашлянула разок. Будьте все здоровы!
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25.07.2020 16:11 Відповісти
Для начала посмотрите отличие аденовируса,вызывающего ангину от короновирусов.
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25.07.2020 16:54 Відповісти
А вы посмотрите лечебные свойства соды на различные типы заболеваний. Неужели ради не полных теорий должны умирать люди? Вреда такая маленькая доза соды в водк не принесет, а вот пользу я ощутила на себе и на своей дочери.
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25.07.2020 16:59 Відповісти
Вот аналогичное лечение от короновируса. Просто мое - проще. Но смысл - тот же - сода с водой, только он парит над кастрюлькой.
Ролик называется -

ОБРАЩЕНИЕ ВРАЧА К ВИРУСОЛОГАМ И ЛЮДЯМ ПЛАНЕТЫ
https://www.youtube.com/watch?v=BBj3qAbpgnA
Врач , автор лечения, - Юдин Геннадий Васильевич - доктор медицинских наук.
И почему у моей дочки прошли ****** на горле и хроническая ангина? А ведь у нее аллергия на соду, она категорически отказывалась ее принимать несколько месяцев. Ведь по советам врачей она все детство полоскала горло раствором соды и терпеть уже ее не могла. А ангина и ****** прошли за месяц и нет уже никакой хронической ангины. А, значит, нет уже и слабости от ангины.
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25.07.2020 17:10 Відповісти
Предлагаю начинать изолировать и лечить всех у кого Манту позитивная...
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25.07.2020 17:43 Відповісти
 
 