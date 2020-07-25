COVID-19 виявили у 12 гравців івано-франківського футбольного клубу "Ураган"

Івано-франківський НФК "Ураган" в повному складі (тренерський штаб, адміністративний персонал, гравці основної та дублюючих команд) пройшов планове ПЛР-тестування на виявлення коронавірусної інфекції. Результати показали наявність інфікованих в клубі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це говориться в заяві на офіційному сайті команди.

"На жаль, небезпечна інфекція торкнулась і нашого клубу – дослідження підтвердили наявність COVID-19 у 12-ти випадках, тож згідно з медичним протоколом Міністерства охорони здоров'я України НФК "Ураган" у повному складі відправляється на вимушену двотижневу самоізоляцію. Зі свого боку клуб надасть всю необхідну допомогу гравцям та працівникам, а також запровадить комплекс заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19", - сказано в заяві.

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