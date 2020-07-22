Вболівальників пустять на футбольні матчі
Вболівальники зможуть побувати на матчах плей-офф УПЛ. Трибуни будуть заповнені на 25%.
Допуск уболівальників на стадіони погодив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Про це повідомив у Фейсбуці президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, інформує Цензор.НЕТ.
Глядачів допустять на матчі плей-офф української футбольної прем'єр-ліги за путівку в другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи УЄФА, які відбудуться 25 і 29 липня.
"Як і обіцяв раніше, трибуни стадіонів, де проходитимуть матчі, будуть заповнені на 25%. Звичайно ж, крім дотримання дистанції, глядачі, як і всі учасники поєдинків, будуть також зобов'язані дотримуватися й інших вимог карантинного режиму", - написав Павелко.
Він зазначив, що в разі позитивного досвіду проведення цих матчів і в умовах сприятливої епідемічної ситуації, в серпні МОЗ розгляне можливість допуску на сектори стадіонів вже 50% глядачів від загальної кількості наявних місць на трибунах.
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[Переслано від Навстречу Трансферу]
Маленькие глаза губернатора Усса панически забегали в поиске вариантов решения проблемы с коронавирусом в Норильске. Сквозь запотевшие очки он не разглядел в своем регионе очередную вспышку и теперь пытается всеми способами свести на «нет» тысячи больных в городе. Он даже обвинил мэра Норильска Ахметчина в «выводе этой темы в СМИ» и в завышении статистики.
Апогеем всей истории стал ликбез Усса, в котором тот явно дал понять - если норильчанин не выплевывает легкие в таз, то и коронавируса у него нет. А вот по статистике мэра - в городе почти тысяча больных и случаев пневмонии в 5 раз больше, чем обычно.
Также Усс заявил, что главным средством борьбы с эпидемией является - правда и… снова соврал. Похоже, биполярка у него усиливается, и непонятно - губернатор он, голубой воришка, или кто?
тогда пусть играют на нейтральных полях