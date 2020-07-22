Вболівальників пустять на футбольні матчі

Вболівальники зможуть побувати на матчах плей-офф УПЛ. Трибуни будуть заповнені на 25%.

Допуск уболівальників на стадіони погодив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Про це повідомив у Фейсбуці президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, інформує Цензор.НЕТ.

Глядачів допустять на матчі плей-офф української футбольної прем'єр-ліги за путівку в другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи УЄФА, які відбудуться 25 і 29 липня.

"Як і обіцяв раніше, трибуни стадіонів, де проходитимуть матчі, будуть заповнені на 25%. Звичайно ж, крім дотримання дистанції, глядачі, як і всі учасники поєдинків, будуть також зобов'язані дотримуватися й інших вимог карантинного режиму", - написав Павелко.

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Він зазначив, що в разі позитивного досвіду проведення цих матчів і в умовах сприятливої ​​епідемічної ситуації, в серпні МОЗ розгляне можливість допуску на сектори стадіонів вже 50% глядачів від загальної кількості наявних місць на трибунах.



