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Новини Коронавірус і карантин
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Вболівальників пустять на футбольні матчі

Вболівальників пустять на футбольні матчі

Вболівальники зможуть побувати на матчах плей-офф УПЛ. Трибуни будуть заповнені на 25%.

Допуск уболівальників на стадіони погодив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Про це повідомив у Фейсбуці президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, інформує Цензор.НЕТ.

Глядачів допустять на матчі плей-офф української футбольної прем'єр-ліги за путівку в другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи УЄФА, які відбудуться 25 і 29 липня.

"Як і обіцяв раніше, трибуни стадіонів, де проходитимуть матчі, будуть заповнені на 25%. Звичайно ж, крім дотримання дистанції, глядачі, як і всі учасники поєдинків, будуть також зобов'язані дотримуватися й інших вимог карантинного режиму", - написав Павелко.

Читайте також: Степанов про присутність фанатів на футбольних матчах: Постійно думаємо і шукаємо варіанти, але поки ситуація не дає можливості це зробити. ВIДЕО

Він зазначив, що в разі позитивного досвіду проведення цих матчів і в умовах сприятливої ​​епідемічної ситуації, в серпні МОЗ розгляне можливість допуску на сектори стадіонів вже 50% глядачів від загальної кількості наявних місць на трибунах.

Вболівальників пустять на футбольні матчі 01
Вболівальників пустять на футбольні матчі 02

Автор: 

карантин (18172) футбол (1585) фанати (133) Степанов Максим (2197) Андрій Павелко (53) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Иногда в дудку так гудят , что слюни на 20 метров летят .
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22.07.2020 18:52
+3
Офигеть тогда зачем карантин?!
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22.07.2020 18:54
+3
Что то случаев мало... Ну что догоним лидеров......
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22.07.2020 19:09
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Иногда в дудку так гудят , что слюни на 20 метров летят .
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22.07.2020 18:52 Відповісти
Офигеть тогда зачем карантин?!
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22.07.2020 18:54 Відповісти
Дабл Ять, [20.07.20 14:11]
[Переслано від Навстречу Трансферу]
Маленькие глаза губернатора Усса панически забегали в поиске вариантов решения проблемы с коронавирусом в Норильске. Сквозь запотевшие очки он не разглядел в своем регионе очередную вспышку и теперь пытается всеми способами свести на «нет» тысячи больных в городе. Он даже обвинил мэра Норильска Ахметчина в «выводе этой темы в СМИ» и в завышении статистики.
Апогеем всей истории стал ликбез Усса, в котором тот явно дал понять - если норильчанин не выплевывает легкие в таз, то и коронавируса у него нет. А вот по статистике мэра - в городе почти тысяча больных и случаев пневмонии в 5 раз больше, чем обычно.
Также Усс заявил, что главным средством борьбы с эпидемией является - правда и… снова соврал. Похоже, биполярка у него усиливается, и непонятно - губернатор он, голубой воришка, или кто?
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22.07.2020 22:31 Відповісти
Они их дустом, а они живучие гады попались
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22.07.2020 19:06 Відповісти
Что то случаев мало... Ну что догоним лидеров......
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22.07.2020 19:09 Відповісти
Підтримую. Чим менше любителів футболу, тим краще.
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22.07.2020 19:16 Відповісти
павелко чмо рыговское.
тогда пусть играют на нейтральных полях
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22.07.2020 19:22 Відповісти
Павелко, конечно же чмо, но только не "рыговское" , а из бывшего БПП😉😁
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22.07.2020 19:47 Відповісти
Не влоб так полбу.Это одна и таже свора
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22.07.2020 20:00 Відповісти
Как будто их больше ходило. 2-3 тысячи
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22.07.2020 19:41 Відповісти
Больше или меньше,а своё поле и болельщики дают огромное преимущество хозяевам поля.
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22.07.2020 20:03 Відповісти
Только места продавайте фанатам разных команд через одного, будет соблюден и масочный режим и дистанция.
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22.07.2020 19:54 Відповісти
на кого там ходить - на кривоногих пижонов
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22.07.2020 20:16 Відповісти
Ходити на розмальованих трансвеститів немає бажання.
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22.07.2020 21:39 Відповісти
 
 