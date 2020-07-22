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Новости Коронавирус и карантин
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Болельщиков пустят на футбольные матчи

Болельщиков пустят на футбольные матчи

Болельщики смогут побывать на матчах плей-офф УПЛ. Трибуны будут заполнены на 25%.

Допуск болельщиков на стадионы согласовал министр здравоохранения Максим Степанов. Об этом сообщил в Фейсбуке президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, информирует Цензор.НЕТ.

Зрителей допустят на матчи плей-офф Украинской футбольной премьер-лиги за путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА, которые состоятся 25 и 29 июля.

"Как и обещал ранее, трибуны стадионов, где будут проходить матчи, будут заполнены на 25%. Конечно же, кроме соблюдения дистанции, зрители, как и все участники поединков, будут также обязаны соблюдать и другие требования карантинного режима", - написал Павелко.

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Он отметил, что в случае положительного опыта проведения этих матчей и в условиях благоприятной эпидемической ситуации, в августе Минздрав рассмотрит возможность допуска на сектора стадионов уже 50% зрителей от общего количества имеющихся мест на трибунах.

Болельщиков пустят на футбольные матчи 01
Болельщиков пустят на футбольные матчи 02

Автор: 

карантин (16729) футбол (3587) фанаты (437) Степанов Максим (2062) Андрей Павелко (46) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Иногда в дудку так гудят , что слюни на 20 метров летят .
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22.07.2020 18:52
+3
Офигеть тогда зачем карантин?!
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22.07.2020 18:54
+3
Что то случаев мало... Ну что догоним лидеров......
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22.07.2020 19:09
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Иногда в дудку так гудят , что слюни на 20 метров летят .
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22.07.2020 18:52 Ответить
Офигеть тогда зачем карантин?!
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22.07.2020 18:54 Ответить
Дабл Ять, [20.07.20 14:11]
[Переслано від Навстречу Трансферу]
Маленькие глаза губернатора Усса панически забегали в поиске вариантов решения проблемы с коронавирусом в Норильске. Сквозь запотевшие очки он не разглядел в своем регионе очередную вспышку и теперь пытается всеми способами свести на «нет» тысячи больных в городе. Он даже обвинил мэра Норильска Ахметчина в «выводе этой темы в СМИ» и в завышении статистики.
Апогеем всей истории стал ликбез Усса, в котором тот явно дал понять - если норильчанин не выплевывает легкие в таз, то и коронавируса у него нет. А вот по статистике мэра - в городе почти тысяча больных и случаев пневмонии в 5 раз больше, чем обычно.
Также Усс заявил, что главным средством борьбы с эпидемией является - правда и… снова соврал. Похоже, биполярка у него усиливается, и непонятно - губернатор он, голубой воришка, или кто?
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22.07.2020 22:31 Ответить
Они их дустом, а они живучие гады попались
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22.07.2020 19:06 Ответить
Что то случаев мало... Ну что догоним лидеров......
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22.07.2020 19:09 Ответить
Підтримую. Чим менше любителів футболу, тим краще.
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22.07.2020 19:16 Ответить
павелко чмо рыговское.
тогда пусть играют на нейтральных полях
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22.07.2020 19:22 Ответить
Павелко, конечно же чмо, но только не "рыговское" , а из бывшего БПП😉😁
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22.07.2020 19:47 Ответить
Не влоб так полбу.Это одна и таже свора
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22.07.2020 20:00 Ответить
Как будто их больше ходило. 2-3 тысячи
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22.07.2020 19:41 Ответить
Больше или меньше,а своё поле и болельщики дают огромное преимущество хозяевам поля.
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22.07.2020 20:03 Ответить
Только места продавайте фанатам разных команд через одного, будет соблюден и масочный режим и дистанция.
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22.07.2020 19:54 Ответить
на кого там ходить - на кривоногих пижонов
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22.07.2020 20:16 Ответить
Ходити на розмальованих трансвеститів немає бажання.
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22.07.2020 21:39 Ответить
 
 