Болельщиков пустят на футбольные матчи
Болельщики смогут побывать на матчах плей-офф УПЛ. Трибуны будут заполнены на 25%.
Допуск болельщиков на стадионы согласовал министр здравоохранения Максим Степанов. Об этом сообщил в Фейсбуке президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, информирует Цензор.НЕТ.
Зрителей допустят на матчи плей-офф Украинской футбольной премьер-лиги за путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА, которые состоятся 25 и 29 июля.
"Как и обещал ранее, трибуны стадионов, где будут проходить матчи, будут заполнены на 25%. Конечно же, кроме соблюдения дистанции, зрители, как и все участники поединков, будут также обязаны соблюдать и другие требования карантинного режима", - написал Павелко.
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Он отметил, что в случае положительного опыта проведения этих матчей и в условиях благоприятной эпидемической ситуации, в августе Минздрав рассмотрит возможность допуска на сектора стадионов уже 50% зрителей от общего количества имеющихся мест на трибунах.
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[Переслано від Навстречу Трансферу]
Маленькие глаза губернатора Усса панически забегали в поиске вариантов решения проблемы с коронавирусом в Норильске. Сквозь запотевшие очки он не разглядел в своем регионе очередную вспышку и теперь пытается всеми способами свести на «нет» тысячи больных в городе. Он даже обвинил мэра Норильска Ахметчина в «выводе этой темы в СМИ» и в завышении статистики.
Апогеем всей истории стал ликбез Усса, в котором тот явно дал понять - если норильчанин не выплевывает легкие в таз, то и коронавируса у него нет. А вот по статистике мэра - в городе почти тысяча больных и случаев пневмонии в 5 раз больше, чем обычно.
Также Усс заявил, что главным средством борьбы с эпидемией является - правда и… снова соврал. Похоже, биполярка у него усиливается, и непонятно - губернатор он, голубой воришка, или кто?
тогда пусть играют на нейтральных полях