Михайличенко уволен с поста главного тренера киевского "Динамо"

Киевское "Динамо" уволило Алексея Михайличенко с поста главного тренера. В отставку отправлены и его ассистенты Вадим Евтушенко, Сергей Федоров и Михаил Михайлов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт футбольного клуба.

"Приняв команду по ходу сезона, этот тренерский штаб приложил максимум усилий для выполнения задач, поставленных на сезон. Как следствие, "Динамо" выиграло Кубок Украины и заняло второе место в чемпионате, дающее право соревноваться за участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в то же время руководство клуба и многочисленную армию динамовских болельщиков не может удовлетворить текущий уровень игры команды, отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за звание чемпиона Украины и достойного выступления в европейских клубных турнирах. Для этого игра "Динамо" должна выйти на качественно иной уровень.

"С этой целью подготовку к следующему сезону "Динамо" начнет с новым тренерским штабом. О том, кто возглавит команду в новом сезоне, будет сообщено позже", - сообщили в клубе.

Напомним, Михайличенко был назначен на должность главного тренера киевского "Динамо" 15 августа 2019 года.

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