Михайличенко уволен с поста главного тренера киевского "Динамо"
Киевское "Динамо" уволило Алексея Михайличенко с поста главного тренера. В отставку отправлены и его ассистенты Вадим Евтушенко, Сергей Федоров и Михаил Михайлов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт футбольного клуба.
"Приняв команду по ходу сезона, этот тренерский штаб приложил максимум усилий для выполнения задач, поставленных на сезон. Как следствие, "Динамо" выиграло Кубок Украины и заняло второе место в чемпионате, дающее право соревноваться за участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в то же время руководство клуба и многочисленную армию динамовских болельщиков не может удовлетворить текущий уровень игры команды, отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за звание чемпиона Украины и достойного выступления в европейских клубных турнирах. Для этого игра "Динамо" должна выйти на качественно иной уровень.
"С этой целью подготовку к следующему сезону "Динамо" начнет с новым тренерским штабом. О том, кто возглавит команду в новом сезоне, будет сообщено позже", - сообщили в клубе.
Напомним, Михайличенко был назначен на должность главного тренера киевского "Динамо" 15 августа 2019 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вы довольно пошлый человек, - возражал Бендер, - вы любите деньги больше, чем надо. ©
ТПазик в океанах моет.
и Динамо пора расформировывать или переименовывать....- вообчем что то с этим позором нужно решать кардинально..
Я сам не футбольный фанат, но надоело уже слышать стоны и плачь болельщиков из сезона в сезон...
ПОчетинно пускай берет))) жаль тренера такого уровня в такие футбольные клоаки как страны бывшего совка ни за что не пойдут,на карьере можно ставить крест.)
вболівальники київського "Динамо" відразу потрапляють до раю.
бо за життя пізнали занадто багато страждань...
Убрать сейчас всех ит.помощников,то п-ц сборной будет.
Все динамовские физкультурники,как тренеры - дубы.
Следующий будет демьян или буряк
тренери почують і відмовляться..так що, знову сёмин
Славомір Новак це ж європеєць, поляк, а в ЄС корупції не існує!
Корупція тільки ж в Україні, нє?
Славомір Ришардович Новакhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80_%D0%A0%D0%B8%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-y17-1 [1] (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. Sławomir Ryszard Nowak; нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 11 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1974 1974 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA Гданськ ) - колишній міністр транспорту і водного господарства https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польщі (2011-2013), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%96%D0%B2 виконувач обов'язків голови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B3_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Державного агентства автомобільних доріг України .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80_%D0%A0%D0%B8%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-TCS-2 [2] Також співпрацює з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83 Європейським банком реконструкції та розвитку як консультант.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80_%D0%A0%D0%B8%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-Espreso.tv-3 [3]
2013 - прокуратура звинуватила Новака в подачі п'яти фальшивих декларацій про майно (як депутат і як міністр) у 2011-13 роках, в яких він не вказав, що придбав дорогий годинник Maxi Marine Chronometer швейцарської фірми Ulysse Nardin вартістю понад 20 тисяч злотих, при цьому закон вимагає декларувати рухоме майно на суму понад 10 тисяч злотих. Після цього він подав у відставку 15.11.2013 року, яка була прийнята главою держави 27.11.2013.
У листопаді 2014 року суд засудив Новака до штрафу в розмірі 20 тисяч злотих за приховування від декларування дороговартісного годинника. Він подав апеляцію і в травні 2015 року суд зменшив штраф до 5 тисяч злотих. Суд підтвердив вчинення злочину Новаком (йому загрожувало до 3 років в'язниці) і покарав його умовно з випробувальним терміном в один рік. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/763-2016-%D1%80#Text Потім цього кадра підібрав та призначив на посаду в Україні Гройсман В.О.
Чесна людина!
Так хто його красти навчив, якщо в ЄС корупції немає, бо вона тільки в Україні?
Так я і питаю: де його красти навчили, в ЄС, Польщі де немає корупції?!
І якщо людина краде, то вона є БИДЛО, так?
А як же ж до поляка таке стосується?
Так виявляється, що поляк, таки, БИДЛО?!
де не сформульоване питання?
взагалі то "чи ні"
вчить мову, у вас проблема!!!
Главный - Леоненко, помощник - Милевский, тренер по физподготовке - Алиев
як їх не тренуй..
Схоже, і цього разу буде так. Нажаль.