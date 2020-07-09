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"Динамо" обыграло "Ворсклу" в серии пенальти и завоевало Кубок Украины

"Динамо" выиграло Кубок Украины по футболу. В финале, который проходил в Харькове, киевская команда обыграла полтавскую "Ворсклу" - основное время и два экстра-тайма закончили 1:1, по пенальти счет 8:7 в пользу киевлян.

Оба мяча в основное время команды забили в первом тайме: счет за "Ворсклу" открыл Руслан Степанюк, в "Динамо" положение выровнял словенский легионер Беньямин Вербич, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Главная судья матча Екатерина Монзуль во втором тайме не засчитала забитый мяч киевлян - после просмотра видеоповтора она решила, что Владимир Шепелев забивал из офсайда.

В экстра-таймах команды мячей не забивали.

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В серии пенальти на 8 раунде вратарь киевлян Георгий Бущан потянул удар Вадима Сапая, а в ответ голкипер полтавчан Дмитрий Ризнык отбил пенальти Виталия Миколенка. В следующем раунде мимо пробил Владимир Баенко, у киевлян забил Артем Шабанов.

В Премьер-лиге киевское "Динамо" под руководством Алексея Михайличенко сейчас борется за 2-3 место с черниговской "Десной" и луганской "Зарей", а полтавская "Ворскла" Юрия Максимова идет 9-й с разницей мячей - 21. Чемпионом досрочно стал донецкий "Шахтер".

Автор: 

Динамо (789) футбол (3586) Ворскла (11)


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Топ комментарии
+5
Суддя лошара.Чистий гол Шепелєва не заруховала.
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09.07.2020 01:35
+3
Ну может и не слон, но все равно шо то крупное
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09.07.2020 02:36
+3
Украину на части разбирают. а эти бегают ради кубка.
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09.07.2020 05:27
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ух ты... ничья)
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09.07.2020 01:33 Ответить
Суддя лошара.Чистий гол Шепелєва не заруховала.
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09.07.2020 01:35 Ответить
Там вся бригада телок была
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09.07.2020 09:19 Ответить
Нарешті.
=одолєло= - це "круто".
Взагалі то - вибороло, якщо на те пішло.
Вітаю динамівців з перемогою ! Тепер вони - 12-разові володарі Кубка України !

Тьотка суддіха винервувала мене. Про незарахований гол - навіть нема слів. Холера.
По пам*яті - забив, здається Вербич, а вона не зарахувала через офсайд Шепелева. От якби забив Шепелев - тоді і не зараховувала б ! Він виставляв ногу, але м*яча не торкнувся.
Дуже спірний і неоднозначний момент.
Мовчу вже про різні тлумачення аутів і її картки. Значить, кольоровим полтавчанам можна наших бити і жорстко грати.
Коментатори, їй-Бо: чи сліпі, чи косоокі так само.
Стільки торочили про того 16-го кіпера полтавчан (я в умі рахую заміни: думаю, куди ще ?) - потім прокинулися..
Трансляція вимкнулася, зараза, коли було 6:5. Потім уже по текстовій стежила.
Циганков, Шепелев, Вербич - молодці. (Згадую довге волосся Шапаренка ... круто було йому так). Інші теж старалися. Де Пена лупив з усіх сторін головою - і ніяк ...

Ще раз вітаю киян і бажаю виграти срібло !
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09.07.2020 01:50 Ответить
Ні, таки Шепелев бив.
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09.07.2020 02:17 Ответить
Насколько я понимаю, Шепелев был в активном офсайде, передача шла на него. Так что скорее всего гол не защитан правильно.
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09.07.2020 06:54 Ответить
Шепелев не был в офсайде. А вот Вербич был, да ещё своими действиями дезориентировал вратаря Ворсклы.
В этом случае, гол НЕ засчитывается.
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09.07.2020 08:50 Ответить
Как он дезоринтировал, если не закрывал обзор воротарю? Может пукнул? Тогда, да - дезоринтировал.
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09.07.2020 09:21 Ответить
Вам відповіли вже. То я наплутала.
Ситуація неоднозначна, бо кожен інтерпретує інакше.
Ще передивлюся і хочу почитати думку експертів.
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09.07.2020 09:49 Ответить
Ото нашли чем фастаться - слон победил моську ...
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09.07.2020 01:58 Ответить
ой ли слон?
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09.07.2020 02:23 Ответить
дворовой слон
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09.07.2020 09:16 Ответить
"победил" громко сказано - вымучил , но по ходу игры чуть не обосрался..
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09.07.2020 10:44 Ответить
Ну может и не слон, но все равно шо то крупное
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09.07.2020 02:36 Ответить
Украину на части разбирают. а эти бегают ради кубка.
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09.07.2020 05:27 Ответить
Ты ****@ватый? Каким боком спорт к дерибану?
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09.07.2020 09:58 Ответить
А ты хочешь шоб они вместе с тобой за ее запчастями бегали?
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09.07.2020 10:06 Ответить
Судьи - бабы - полный отстой! Слепые дуры.
Комментаторы - ЗЕленые обкуренные дилетанты.
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09.07.2020 09:24 Ответить
о чём вы вообще здесь спорите, -был гол -не было, был оффсайд- не было ... дырявые в очередной раз подтвердили свой уровень дворовой команды, а люсик чуть-чуть и головой бы начал биться о стойки от такой игры подопечных... команда, которая стремится представлять Украину в ЛЧ должна держать высочайший уровень игры, а не ковырять мяч 90 минут, а потом жаловаться на судей, поле и на свои прямые ноги...
очень сожалею , что "Ворскла" не наказала стАличных пижонов... а в дальнейшем желаю дырявым занять своё место в чемпионате согласно их уровня игры - не выше четвёртого...
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09.07.2020 10:41 Ответить
 
 