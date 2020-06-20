"Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины по футболу. ФОТОрепортаж

Донецкий футбольный клуб "Шахтер" в 27-м туре украинской Премьер-лиги обыграл "Александрию" и досрочно стал чемпионом Украины по футболу сезона 2019-2020.

Матч, проходивший в спорткомплексе "Олимпийский" в Киеве, завершился со счетом 3:2, информирует Цензор.НЕТ.

"Шахтер" выиграл национальное первенство уже 13-й раз за историю независимой Украины и в четвертый раз подряд.







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Фото: facebook.com/fcshakhtar