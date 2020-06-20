"Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины по футболу. ФОТОрепортаж
Донецкий футбольный клуб "Шахтер" в 27-м туре украинской Премьер-лиги обыграл "Александрию" и досрочно стал чемпионом Украины по футболу сезона 2019-2020.
Матч, проходивший в спорткомплексе "Олимпийский" в Киеве, завершился со счетом 3:2, информирует Цензор.НЕТ.
"Шахтер" выиграл национальное первенство уже 13-й раз за историю независимой Украины и в четвертый раз подряд.
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Динамо Киев Чемпион!
Вы идиот ?
при том, что команда, как правило вторая, затраты сравнимы с остальными участниками чемпионата и на порядок ниже, чем у шахтера
перекупи динамо у суркисов, вложи денег больше ахметова, побеждай все чемпионаты и будет тебе и слава и почет
что кацапы седьмой год убивают
украинцев ?
Разговор зашел о деятельности брата Суркиса, Григорие Суркисе члене партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», которую интервьюер охарактеризовал как «непатриотическую».
«Разные ли у меня политические взгляды с братом? У меня их нет по одной причине. Я считаю, что войну надо прекратить», - заявил президент киевлян. После уточняющего вопроса Суркис подтвердил, что имеет в виду войну с Россией.
Динамо-банано.