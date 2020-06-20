РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11361 посетитель онлайн
Новости Фото
8 759 52

"Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины по футболу. ФОТОрепортаж

Донецкий футбольный клуб "Шахтер" в 27-м туре украинской Премьер-лиги обыграл "Александрию" и досрочно стал чемпионом Украины по футболу сезона 2019-2020.

Матч, проходивший в спорткомплексе "Олимпийский" в Киеве, завершился со счетом 3:2, информирует Цензор.НЕТ.

"Шахтер" выиграл национальное первенство уже 13-й раз за историю независимой Украины и в четвертый раз подряд.

Шахтер досрочно стал чемпионом Украины по футболу 01
Шахтер досрочно стал чемпионом Украины по футболу 02
Шахтер досрочно стал чемпионом Украины по футболу 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": У двух футболистов донецкого "Олимпика" выявили COVID-19, матч с "Карпатами" отложили, - УПЛ

Шахтер досрочно стал чемпионом Украины по футболу 04
Шахтер досрочно стал чемпионом Украины по футболу 05
Шахтер досрочно стал чемпионом Украины по футболу 06
Шахтер досрочно стал чемпионом Украины по футболу 07
Фото: facebook.com/fcshakhtar

Автор: 

футбол (3586) чемпионат (322) Шахтер (610)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
А ця нюня заплакана-замучена динамівськими "расистами" у свої "райські" фавели не вернулася ? Далі стогне од важкої долі в такій =поганій, расистській= Україні зі своїми підспівувачами ?
показать весь комментарий
21.06.2020 00:14
+6
сколько Вам лет ?
Вы идиот ?
показать весь комментарий
21.06.2020 00:27
+6
В Донецк еще до войны переехала семья из центральной части Украины. Мальчик из этой семьи пошел в донецкую школу. Учительница в классе, "дети, кто болееет за какую команду?" Все один за другим. "За Шахтер!", "За шахтер!" и тут доходит очередь до новичка, а он "За Динамо!". Учительница раздосадовано, "А родители? Сестра?", А этот мальчик "Все за Динамо!" тогда учительница задает вопрос "А если бы твой папа был алкоголиком, мама дурой, а сестра проституткой, то тогда за какую команду бы они болели?" Мальчик отвечает, "Вот тогда, за Шахтер!"
показать весь комментарий
21.06.2020 10:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шахтарик поздравляю.

Динамо Киев Чемпион!
показать весь комментарий
20.06.2020 23:52 Ответить
сколько Вам лет ?
Вы идиот ?
показать весь комментарий
21.06.2020 00:27 Ответить
Обоснуй свои вопросы, недоносок.
показать весь комментарий
21.06.2020 09:36 Ответить
В Донецк еще до войны переехала семья из центральной части Украины. Мальчик из этой семьи пошел в донецкую школу. Учительница в классе, "дети, кто болееет за какую команду?" Все один за другим. "За Шахтер!", "За шахтер!" и тут доходит очередь до новичка, а он "За Динамо!". Учительница раздосадовано, "А родители? Сестра?", А этот мальчик "Все за Динамо!" тогда учительница задает вопрос "А если бы твой папа был алкоголиком, мама дурой, а сестра проституткой, то тогда за какую команду бы они болели?" Мальчик отвечает, "Вот тогда, за Шахтер!"
показать весь комментарий
21.06.2020 10:21 Ответить
Дырнама теперь после того как Суркиса кинули на миллиард вообще будет как бедный родственник перебиваться 3-4 местами в нашем днищенском чемпионате,так что не мечтай о чемпионстве минимум лет 20
показать весь комментарий
21.06.2020 08:22 Ответить
А, шо будет с Шахтариком когда ахметка как в 2005 сбежит в Испанию? И Чемпионат Украины входит в европейскую десятку, поэтому не тебе дыбилу от футбола пасть открывать на Динамо.
показать весь комментарий
21.06.2020 09:35 Ответить
тоже мне достижение,пока сурок у руля дк бцдет оставатся в глубокой жопе,даже уже как то пох на все их проебы)
показать весь комментарий
20.06.2020 23:58 Ответить
он не у руля, он владелец команды...содержит ее на свои деньги и очень даже эффективноо...
при том, что команда, как правило вторая, затраты сравнимы с остальными участниками чемпионата и на порядок ниже, чем у шахтера
перекупи динамо у суркисов, вложи денег больше ахметова, побеждай все чемпионаты и будет тебе и слава и почет
показать весь комментарий
21.06.2020 00:36 Ответить
после того как Зебил кинул его на миллиард в дальнейшем его управление уже не будет на столь ефективным мягко говоря
показать весь комментарий
21.06.2020 08:24 Ответить
чуваки на последнем фото в курсе,
что кацапы седьмой год убивают
украинцев ?
показать весь комментарий
21.06.2020 00:00 Ответить
Божечки, а ведь и правда. Срочно отменить всё веселье!
показать весь комментарий
21.06.2020 00:05 Ответить
а то что Динамо Киев и ихний директор и все руководство прокацапское то норма?-Глава киевского «Динамо» призвал прекратить войну с Россией-лава киевского Динамо Игорь Суркис рассказал о своих политических взглядах. Интервью с функционером вышло на https://www.youtube.com/watch?v=tgEyIxdPmdY YouTube -канале TaToTake.
Разговор зашел о деятельности брата Суркиса, Григорие Суркисе члене партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», которую интервьюер охарактеризовал как «непатриотическую».
«Разные ли у меня политические взгляды с братом? У меня их нет по одной причине. Я считаю, что войну надо прекратить», - заявил президент киевлян. После уточняющего вопроса Суркис подтвердил, что имеет в виду войну с Россией.
показать весь комментарий
21.06.2020 06:56 Ответить
Не пи*ди, а лучше посмотри то интервью
показать весь комментарий
21.06.2020 13:31 Ответить
Я считаю, что войну надо прекратить», - заявил президент киевлян. После уточняющего вопроса Суркис подтвердил, что имеет в виду войну с Россией.еще раз ватный долб..**? третий раз дауну постить н**уду
показать весь комментарий
21.06.2020 14:28 Ответить
Шлюшка московская, повторяю тебе: посмотри интервью! Косишь под патриота и цитируешь страну.юа
показать весь комментарий
21.06.2020 14:32 Ответить
смотри как преподносят пропагдонские сми что там неправда?Cуркисы по твонему не вата?https://lenta.ru/news/2020/06/18/surkis/
показать весь комментарий
21.06.2020 17:12 Ответить
Суркиси кондоми и жулики. Один из них в жоппоблоке и будет петь хором с Мертвечуком. Но давать человеку ссилку с RU, притом что я смотрел интервью и дважди тебе єто советовал, єто верх долбо*бизма. Абстрагируйся от того что єто твой пост и ти со мной согласишься
показать весь комментарий
21.06.2020 20:02 Ответить
А ця нюня заплакана-замучена динамівськими "расистами" у свої "райські" фавели не вернулася ? Далі стогне од важкої долі в такій =поганій, расистській= Україні зі своїми підспівувачами ?
показать весь комментарий
21.06.2020 00:14 Ответить
Доктор Зло: Пандемія провалилася, запускайте расову війну. P.S Олевчанам привіт від ідейних "ворохів")
показать весь комментарий
21.06.2020 00:37 Ответить
Суркисята большие спецы по договорным, особенно внутренним, матчам. ДК деградировало и под суркисячими лапами не способно к возрождению. Как то случайно включился и осоловел - 8 "смуглых" на поле... Пусть за них в фавелах и Боснии болеют! Команду уже давно пора переименовать в "Иностранный легион Суркисов"...
показать весь комментарий
21.06.2020 01:08 Ответить
Ну понятное дело шо у внебрачного сына кучмы денег больше чем у суркисов.поэтому кроты и стали чемпионами....
показать весь комментарий
21.06.2020 01:26 Ответить
"Шахтёр", чи все-таки - "Шахтар" ?
показать весь комментарий
21.06.2020 06:04 Ответить
Правильно "Шлюхтер"
показать весь комментарий
21.06.2020 10:12 Ответить
Шахтер-шатер.
Динамо-банано.
показать весь комментарий
21.06.2020 06:14 Ответить
А че шлюхтер не на своем родном стадионе празнует чемпионство? Там же ш тоже их люди?
показать весь комментарий
21.06.2020 06:54 Ответить
Нікому той шахтер не цікавий кроси Ахметова і купки сепарів-україна вболіває за Динамо-а чемпіонмґство шахтаря наполовину куплене ахметовим в суддів і керівництва нинішнього футболу в Україні
показать весь комментарий
21.06.2020 07:37 Ответить
Скулеж собачек с динамовской помойки. +19, обтекайте достойно. Хотя о чем это я. Тогда в Киеве ныть!
показать весь комментарий
21.06.2020 09:44 Ответить
Ти не койот, ти скунс
показать весь комментарий
21.06.2020 13:32 Ответить
Ещё одна собачка прибежала. Десна вам покажет современный футбол. Динамо это боль. Много гонору, а на выходе пшик. И так из года в год. Не мудрено, что крышки слетают.
показать весь комментарий
21.06.2020 13:35 Ответить
Скунс, я согласен с тобой что Динамо єто боль, но явно не твоя боль. Гудок Леонидович имеет бОльший "надой" в єтой стране чем Сурок-вот и весь рецепт донецкого(?) успеха. Тут надо радоваться единичним успехам ДК, как победой Давида над Голиафом
показать весь комментарий
21.06.2020 13:48 Ответить
Что, собачка ментовская, фантомные боли испытываешь? Терпи молча. Кому скулящие дворняжи нужны? А так за сторожевого сойдешь.
показать весь комментарий
21.06.2020 15:27 Ответить
Как би ти, скунс, не тужился, твоя струя меня не достанет. Потому что есть вещи абсолютно очевидние, даже скунсам. Оттого тебя так "колбасит", ведь опровергнуть очевидное невозможно, тут даже спижженние бабки не помогут
показать весь комментарий
21.06.2020 19:57 Ответить
Псинка, больно тебе. По ной. Еще лет двадцать из-за забора на Великий Шахтер. Что тебе еще остается. А мне приятно, когда ты ноешь. Давай с придыханием.
показать весь комментарий
22.06.2020 12:21 Ответить
Украинский футбол сегодня напоминает украинский автопром.
показать весь комментарий
21.06.2020 08:02 Ответить
Конечно. Первое место в группе отбора и выход в элиту ЛН это мало. Да многие футболы писались бы кипятком от таких результатов. Но ныть, это ваше родовое.
показать весь комментарий
21.06.2020 13:37 Ответить
Много лет фанател от футбола.Болел не за Шахтер. Но сейчас вообще не понимаю проведение чемпионата по футболу и вливание в клубы, когда в стране идет война, когда карантин... Вот так и хочется сказать, вот пусть футболисты лечат и воюют. Ведь именно на них выкидываются такие гигантские суммы, когда в стране по сути безумный кризис и нужно помогать совсем другим отраслям.
показать весь комментарий
21.06.2020 09:19 Ответить
Красавчики. 5 туров будут через чемпионский коридор проходить.
показать весь комментарий
21.06.2020 09:43 Ответить
Єто не Шахтер чемпион, а все граждане Украини, которие скидиваются Ринату на бразильцев, играющих за єту команду
показать весь комментарий
21.06.2020 09:46 Ответить
Не очень понимаю, как можно считать "своей" команду, составленную из понаехавших......
показать весь комментарий
21.06.2020 10:47 Ответить
 
 