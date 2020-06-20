УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9135 відвідувачів онлайн
Новини Фото
8 759 52

"Шахтар" достроково став чемпіоном України з футболу. ФОТОрепортаж

Донецький футбольний клуб "Шахтар" у 27-му турі української Прем'єр-ліги обіграв "Олександрію" і достроково став чемпіоном України з футболу сезону 2019-2020.

Матч, що проходив у спорткомплексі "Олімпійський" у Києві, завершився з рахунком 3:2, інформує Цензор.НЕТ.

"Шахтар" виграв національну першість вже 13-й раз за історію незалежної України і вчетверте поспіль.

Шахтар достроково став чемпіоном України з футболу 01
Шахтар достроково став чемпіоном України з футболу 02
Шахтар достроково став чемпіоном України з футболу 03

Читайте також: У двох футболістів донецького "Олімпіка" виявили COVID-19, матч із "Карпатами" відклали, - УПЛ

Шахтар достроково став чемпіоном України з футболу 04
Шахтар достроково став чемпіоном України з футболу 05
Шахтар достроково став чемпіоном України з футболу 06
Шахтар достроково став чемпіоном України з футболу 07
Фото: facebook.com/fcshakhtar

Автор: 

футбол (1582) чемпіонат (217) Шахтар (175)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
А ця нюня заплакана-замучена динамівськими "расистами" у свої "райські" фавели не вернулася ? Далі стогне од важкої долі в такій =поганій, расистській= Україні зі своїми підспівувачами ?
показати весь коментар
21.06.2020 00:14
+6
сколько Вам лет ?
Вы идиот ?
показати весь коментар
21.06.2020 00:27
+6
В Донецк еще до войны переехала семья из центральной части Украины. Мальчик из этой семьи пошел в донецкую школу. Учительница в классе, "дети, кто болееет за какую команду?" Все один за другим. "За Шахтер!", "За шахтер!" и тут доходит очередь до новичка, а он "За Динамо!". Учительница раздосадовано, "А родители? Сестра?", А этот мальчик "Все за Динамо!" тогда учительница задает вопрос "А если бы твой папа был алкоголиком, мама дурой, а сестра проституткой, то тогда за какую команду бы они болели?" Мальчик отвечает, "Вот тогда, за Шахтер!"
показати весь коментар
21.06.2020 10:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шахтарик поздравляю.

Динамо Киев Чемпион!
показати весь коментар
20.06.2020 23:52 Відповісти
сколько Вам лет ?
Вы идиот ?
показати весь коментар
21.06.2020 00:27 Відповісти
Обоснуй свои вопросы, недоносок.
показати весь коментар
21.06.2020 09:36 Відповісти
В Донецк еще до войны переехала семья из центральной части Украины. Мальчик из этой семьи пошел в донецкую школу. Учительница в классе, "дети, кто болееет за какую команду?" Все один за другим. "За Шахтер!", "За шахтер!" и тут доходит очередь до новичка, а он "За Динамо!". Учительница раздосадовано, "А родители? Сестра?", А этот мальчик "Все за Динамо!" тогда учительница задает вопрос "А если бы твой папа был алкоголиком, мама дурой, а сестра проституткой, то тогда за какую команду бы они болели?" Мальчик отвечает, "Вот тогда, за Шахтер!"
показати весь коментар
21.06.2020 10:21 Відповісти
Дырнама теперь после того как Суркиса кинули на миллиард вообще будет как бедный родственник перебиваться 3-4 местами в нашем днищенском чемпионате,так что не мечтай о чемпионстве минимум лет 20
показати весь коментар
21.06.2020 08:22 Відповісти
А, шо будет с Шахтариком когда ахметка как в 2005 сбежит в Испанию? И Чемпионат Украины входит в европейскую десятку, поэтому не тебе дыбилу от футбола пасть открывать на Динамо.
показати весь коментар
21.06.2020 09:35 Відповісти
тоже мне достижение,пока сурок у руля дк бцдет оставатся в глубокой жопе,даже уже как то пох на все их проебы)
показати весь коментар
20.06.2020 23:58 Відповісти
он не у руля, он владелец команды...содержит ее на свои деньги и очень даже эффективноо...
при том, что команда, как правило вторая, затраты сравнимы с остальными участниками чемпионата и на порядок ниже, чем у шахтера
перекупи динамо у суркисов, вложи денег больше ахметова, побеждай все чемпионаты и будет тебе и слава и почет
показати весь коментар
21.06.2020 00:36 Відповісти
после того как Зебил кинул его на миллиард в дальнейшем его управление уже не будет на столь ефективным мягко говоря
показати весь коментар
21.06.2020 08:24 Відповісти
чуваки на последнем фото в курсе,
что кацапы седьмой год убивают
украинцев ?
показати весь коментар
21.06.2020 00:00 Відповісти
Божечки, а ведь и правда. Срочно отменить всё веселье!
показати весь коментар
21.06.2020 00:05 Відповісти
а то что Динамо Киев и ихний директор и все руководство прокацапское то норма?-Глава киевского «Динамо» призвал прекратить войну с Россией-лава киевского Динамо Игорь Суркис рассказал о своих политических взглядах. Интервью с функционером вышло на https://www.youtube.com/watch?v=tgEyIxdPmdY YouTube -канале TaToTake.
Разговор зашел о деятельности брата Суркиса, Григорие Суркисе члене партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», которую интервьюер охарактеризовал как «непатриотическую».
«Разные ли у меня политические взгляды с братом? У меня их нет по одной причине. Я считаю, что войну надо прекратить», - заявил президент киевлян. После уточняющего вопроса Суркис подтвердил, что имеет в виду войну с Россией.
показати весь коментар
21.06.2020 06:56 Відповісти
Не пи*ди, а лучше посмотри то интервью
показати весь коментар
21.06.2020 13:31 Відповісти
Я считаю, что войну надо прекратить», - заявил президент киевлян. После уточняющего вопроса Суркис подтвердил, что имеет в виду войну с Россией.еще раз ватный долб..**? третий раз дауну постить н**уду
показати весь коментар
21.06.2020 14:28 Відповісти
Шлюшка московская, повторяю тебе: посмотри интервью! Косишь под патриота и цитируешь страну.юа
показати весь коментар
21.06.2020 14:32 Відповісти
смотри как преподносят пропагдонские сми что там неправда?Cуркисы по твонему не вата?https://lenta.ru/news/2020/06/18/surkis/
показати весь коментар
21.06.2020 17:12 Відповісти
Суркиси кондоми и жулики. Один из них в жоппоблоке и будет петь хором с Мертвечуком. Но давать человеку ссилку с RU, притом что я смотрел интервью и дважди тебе єто советовал, єто верх долбо*бизма. Абстрагируйся от того что єто твой пост и ти со мной согласишься
показати весь коментар
21.06.2020 20:02 Відповісти
А ця нюня заплакана-замучена динамівськими "расистами" у свої "райські" фавели не вернулася ? Далі стогне од важкої долі в такій =поганій, расистській= Україні зі своїми підспівувачами ?
показати весь коментар
21.06.2020 00:14 Відповісти
Доктор Зло: Пандемія провалилася, запускайте расову війну. P.S Олевчанам привіт від ідейних "ворохів")
показати весь коментар
21.06.2020 00:37 Відповісти
Суркисята большие спецы по договорным, особенно внутренним, матчам. ДК деградировало и под суркисячими лапами не способно к возрождению. Как то случайно включился и осоловел - 8 "смуглых" на поле... Пусть за них в фавелах и Боснии болеют! Команду уже давно пора переименовать в "Иностранный легион Суркисов"...
показати весь коментар
21.06.2020 01:08 Відповісти
Ну понятное дело шо у внебрачного сына кучмы денег больше чем у суркисов.поэтому кроты и стали чемпионами....
показати весь коментар
21.06.2020 01:26 Відповісти
"Шахтёр", чи все-таки - "Шахтар" ?
показати весь коментар
21.06.2020 06:04 Відповісти
Правильно "Шлюхтер"
показати весь коментар
21.06.2020 10:12 Відповісти
Шахтер-шатер.
Динамо-банано.
показати весь коментар
21.06.2020 06:14 Відповісти
А че шлюхтер не на своем родном стадионе празнует чемпионство? Там же ш тоже их люди?
показати весь коментар
21.06.2020 06:54 Відповісти
Нікому той шахтер не цікавий кроси Ахметова і купки сепарів-україна вболіває за Динамо-а чемпіонмґство шахтаря наполовину куплене ахметовим в суддів і керівництва нинішнього футболу в Україні
показати весь коментар
21.06.2020 07:37 Відповісти
Скулеж собачек с динамовской помойки. +19, обтекайте достойно. Хотя о чем это я. Тогда в Киеве ныть!
показати весь коментар
21.06.2020 09:44 Відповісти
Ти не койот, ти скунс
показати весь коментар
21.06.2020 13:32 Відповісти
Ещё одна собачка прибежала. Десна вам покажет современный футбол. Динамо это боль. Много гонору, а на выходе пшик. И так из года в год. Не мудрено, что крышки слетают.
показати весь коментар
21.06.2020 13:35 Відповісти
Скунс, я согласен с тобой что Динамо єто боль, но явно не твоя боль. Гудок Леонидович имеет бОльший "надой" в єтой стране чем Сурок-вот и весь рецепт донецкого(?) успеха. Тут надо радоваться единичним успехам ДК, как победой Давида над Голиафом
показати весь коментар
21.06.2020 13:48 Відповісти
Что, собачка ментовская, фантомные боли испытываешь? Терпи молча. Кому скулящие дворняжи нужны? А так за сторожевого сойдешь.
показати весь коментар
21.06.2020 15:27 Відповісти
Как би ти, скунс, не тужился, твоя струя меня не достанет. Потому что есть вещи абсолютно очевидние, даже скунсам. Оттого тебя так "колбасит", ведь опровергнуть очевидное невозможно, тут даже спижженние бабки не помогут
показати весь коментар
21.06.2020 19:57 Відповісти
Псинка, больно тебе. По ной. Еще лет двадцать из-за забора на Великий Шахтер. Что тебе еще остается. А мне приятно, когда ты ноешь. Давай с придыханием.
показати весь коментар
22.06.2020 12:21 Відповісти
Украинский футбол сегодня напоминает украинский автопром.
показати весь коментар
21.06.2020 08:02 Відповісти
Конечно. Первое место в группе отбора и выход в элиту ЛН это мало. Да многие футболы писались бы кипятком от таких результатов. Но ныть, это ваше родовое.
показати весь коментар
21.06.2020 13:37 Відповісти
Много лет фанател от футбола.Болел не за Шахтер. Но сейчас вообще не понимаю проведение чемпионата по футболу и вливание в клубы, когда в стране идет война, когда карантин... Вот так и хочется сказать, вот пусть футболисты лечат и воюют. Ведь именно на них выкидываются такие гигантские суммы, когда в стране по сути безумный кризис и нужно помогать совсем другим отраслям.
показати весь коментар
21.06.2020 09:19 Відповісти
Красавчики. 5 туров будут через чемпионский коридор проходить.
показати весь коментар
21.06.2020 09:43 Відповісти
Єто не Шахтер чемпион, а все граждане Украини, которие скидиваются Ринату на бразильцев, играющих за єту команду
показати весь коментар
21.06.2020 09:46 Відповісти
Не очень понимаю, как можно считать "своей" команду, составленную из понаехавших......
показати весь коментар
21.06.2020 10:47 Відповісти
 
 