"Шахтар" достроково став чемпіоном України з футболу. ФОТОрепортаж
Донецький футбольний клуб "Шахтар" у 27-му турі української Прем'єр-ліги обіграв "Олександрію" і достроково став чемпіоном України з футболу сезону 2019-2020.
Матч, що проходив у спорткомплексі "Олімпійський" у Києві, завершився з рахунком 3:2, інформує Цензор.НЕТ.
"Шахтар" виграв національну першість вже 13-й раз за історію незалежної України і вчетверте поспіль.
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Динамо Киев Чемпион!
Вы идиот ?
при том, что команда, как правило вторая, затраты сравнимы с остальными участниками чемпионата и на порядок ниже, чем у шахтера
перекупи динамо у суркисов, вложи денег больше ахметова, побеждай все чемпионаты и будет тебе и слава и почет
что кацапы седьмой год убивают
украинцев ?
Разговор зашел о деятельности брата Суркиса, Григорие Суркисе члене партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», которую интервьюер охарактеризовал как «непатриотическую».
«Разные ли у меня политические взгляды с братом? У меня их нет по одной причине. Я считаю, что войну надо прекратить», - заявил президент киевлян. После уточняющего вопроса Суркис подтвердил, что имеет в виду войну с Россией.
Динамо-банано.