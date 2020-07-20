Михайличенка звільнили з поста головного тренера київського "Динамо"

Київське "Динамо" звільнило Олексія Михайличенка з посади головного тренера. У відставку відправлені і його асистенти Вадим Євтушенко, Сергій Федоров і Михайло Михайлов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт футбольного клубу.

"Прийнявши команду по ходу сезону, цей тренерський штаб доклав максимум зусиль для виконання завдань, поставлених на сезон. Як наслідок, "Динамо" виграло Кубок України і посіло друге місце в чемпіонаті, яке дає право змагатися за участь в груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що водночас керівництво клубу і численну армію динамівських уболівальників не може задовольнити поточний рівень гри команди, відсутність прогресу, достатнього для боротьби за звання чемпіона України і гідного виступу в європейських клубних турнірах. Для цього гра "Динамо" має вийти на якісно інший рівень.

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"З цією метою підготовку до наступного сезону "Динамо" почне з новим тренерським штабом. Про те, хто очолить команду в новому сезоні, буде повідомлено пізніше", - повідомили в клубі.

Нагадаємо, Михайличенко був призначений на посаду головного тренера київського "Динамо" 15 серпня 2019 року.