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Михайличенка звільнили з поста головного тренера київського "Динамо"

Михайличенка звільнили з поста головного тренера київського

Київське "Динамо" звільнило Олексія Михайличенка з посади головного тренера. У відставку відправлені і його асистенти Вадим Євтушенко, Сергій Федоров і Михайло Михайлов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт футбольного клубу.

"Прийнявши команду по ходу сезону, цей тренерський штаб доклав максимум зусиль для виконання завдань, поставлених на сезон. Як наслідок, "Динамо" виграло Кубок України і посіло друге місце в чемпіонаті, яке дає право змагатися за участь в груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що водночас керівництво клубу і численну армію динамівських уболівальників не може задовольнити поточний рівень гри команди, відсутність прогресу, достатнього для боротьби за звання чемпіона України і гідного виступу в європейських клубних турнірах. Для цього гра "Динамо" має вийти на якісно інший рівень.

Також дивіться: "Шахтар" достроково став чемпіоном України з футболу. ФОТОрепортаж

"З цією метою підготовку до наступного сезону "Динамо" почне з новим тренерським штабом. Про те, хто очолить команду в новому сезоні, буде повідомлено пізніше", - повідомили в клубі.

Нагадаємо, Михайличенко був призначений на посаду головного тренера київського "Динамо" 15 серпня 2019 року.

Автор: 

Динамо (238) Михайличенко (3) відставка (1470) тренер (30) звільнення (2687) футбол (1585)


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Топ коментарі
+20
суркисы загубили все
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20.07.2020 15:14
+18
последних года 2 в космосе был?ты видел как играет сбу?впервые за многие года приятно смотреть за игрой ,а не мучением.
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20.07.2020 15:18
+16
Головним тренером Динамо може бути слуга народу, бо вони у всьому спеціалісти.
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20.07.2020 15:22
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пошел за бухлом, отмечать буду
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20.07.2020 15:13 Відповісти
Поки Суркіси при футболі будете не відмічати, а заливати горе.
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20.07.2020 16:22 Відповісти
суркисы загубили все
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20.07.2020 15:14 Відповісти
Бо в них каси нема як раніше, це і є проблема!!!
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20.07.2020 15:23 Відповісти
Кондитер ограбил)))
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20.07.2020 15:24 Відповісти
Не хай подякують колошмойському!!!
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20.07.2020 15:30 Відповісти
сукисы детисы они такие, да.
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20.07.2020 15:37 Відповісти
- А может быть, вы хотите, чтобы я работал даром, да еще дать вам ключ от квартиры, где деньги лежат, и сказать вам, где нет милиционера?
Вы довольно пошлый человек, - возражал Бендер, - вы любите деньги больше, чем надо. ©
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20.07.2020 15:14 Відповісти
Шеву тоже надо отправить за ним следом. Тренерство- это не его. Хай свой ТПазик в океанах моет.
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20.07.2020 15:14 Відповісти
последних года 2 в космосе был?ты видел как играет сбу?впервые за многие года приятно смотреть за игрой ,а не мучением.
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20.07.2020 15:18 Відповісти
С тех пор, как назначили Шеву, этого позора больше не смотрю. Берегу нервы.
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20.07.2020 15:21 Відповісти
Ну так это твои личные обиды и тараканы,а играет сбу очень и очень сейчас недурно.
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20.07.2020 15:24 Відповісти
Был такой период. Очень короткий. И, как я понял, случайный. За те бабки, что им платят десятилетиями, просто "недурно" уже не канает. Пора бы и чемпионами стать. Хоть когда-то.
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20.07.2020 15:27 Відповісти
класно шева филешмонову за тыковку закинул
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20.07.2020 15:41 Відповісти
Той випадок, коли бухаєш не чекаючи футболу.
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20.07.2020 15:46 Відповісти
Не реагуй на всяке мокшанське гів...о!!!
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20.07.2020 15:25 Відповісти
какой космос? он с дурки вещает
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20.07.2020 22:35 Відповісти
вот и все - отмучились вместе с Динамо....
и Динамо пора расформировывать или переименовывать....- вообчем что то с этим позором нужно решать кардинально..
Я сам не футбольный фанат, но надоело уже слышать стоны и плачь болельщиков из сезона в сезон...
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20.07.2020 15:15 Відповісти
ты не футбольный фанат? Ты вообще не футбольный...ты идиотский...как и твои комменты
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20.07.2020 22:36 Відповісти
Ща игорёк киевским лохам опять приведёт семина из моцквы и они радостно завопят - родной юрпалыч вернулся.
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20.07.2020 15:17 Відповісти
Палыч старыйй уже,так что не вариант.
ПОчетинно пускай берет))) жаль тренера такого уровня в такие футбольные клоаки как страны бывшего совка ни за что не пойдут,на карьере можно ставить крест.)
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20.07.2020 15:20 Відповісти
Боїшся юрпалича, чи просто мелеш язиком?
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20.07.2020 15:48 Відповісти
Жаль, думал Лесика еще на сезон оставят... Пока у руля такие как он (держатели конспектов Лобановского, для которых главным качеством футболиста является "динамовское сердце" и "горящие глаза") конкуренты киевского "Динамо" могут спать спокойно
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20.07.2020 15:21 Відповісти
Расслабтесь Скрипник будет
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20.07.2020 15:21 Відповісти
Або, Ребров!!!
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20.07.2020 15:28 Відповісти
Головним тренером Динамо може бути слуга народу, бо вони у всьому спеціалісти.
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20.07.2020 15:22 Відповісти
я б за Корявченкова проголосовал , а шо , его б все боялись !!
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20.07.2020 15:38 Відповісти
Мішком лайна спортсмена не злякаєш.
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20.07.2020 16:25 Відповісти
Специализды широкого профиля
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20.07.2020 15:59 Відповісти
тільки сьогодні читав анекдот.
вболівальники київського "Динамо" відразу потрапляють до раю.
бо за життя пізнали занадто багато страждань...
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20.07.2020 15:22 Відповісти
Это не поможет.
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20.07.2020 15:23 Відповісти
Лучшая кандидатура для Динамо - это Шева, но пролема в том, что Шеву скоро Миланы начнут приглашать
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20.07.2020 15:23 Відповісти
Милан сейчас не намного лучше того ДК,проблем *********,только имя и осталось от милана.
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20.07.2020 15:26 Відповісти
с приходом нового тренера уже все перевернулось
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20.07.2020 15:29 Відповісти
Та никогда его не поставят в Милан.
Убрать сейчас всех ит.помощников,то п-ц сборной будет.
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20.07.2020 15:34 Відповісти
уже
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20.07.2020 16:33 Відповісти
скорее всего опять будет какоето "Динамовское сердце",а это *****,18-20 лет было топтание на месте,а сейчас пошла жосткая деградация,******* колосу с коваливкы,это выше моего понимания.
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20.07.2020 15:23 Відповісти
мягко сказано
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20.07.2020 15:55 Відповісти
Я и не сомневался,шо долго он не протянет.
Все динамовские физкультурники,как тренеры - дубы.
Следующий будет демьян или буряк
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20.07.2020 15:31 Відповісти
я надеюсь, что на этот раз будет известный европейский тренер-специалист раз решили тащить Динамо К на качественно высший уровень
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20.07.2020 15:32 Відповісти
луческу😂
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20.07.2020 15:36 Відповісти
да.. все новое это хорошо забытое старое))
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20.07.2020 15:37 Відповісти
не плохо бы
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20.07.2020 15:44 Відповісти
іноземні специ злякаються їхати до україни...славомір новак таких доріг понастроїв задешево, а тепер, от, карна справа...
тренери почують і відмовляться..так що, знову сёмин
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20.07.2020 15:34 Відповісти
як же так?
Славомір Новак це ж європеєць, поляк, а в ЄС корупції не існує!
Корупція тільки ж в Україні, нє?

Славомір Ришардович Новакhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80_%D0%A0%D0%B8%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-y17-1 [1] (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. Sławomir Ryszard Nowak; нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 11 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1974 1974 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA Гданськ ) - колишній міністр транспорту і водного господарства https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польщі (2011-2013), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%96%D0%B2 виконувач обов'язків голови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B3_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Державного агентства автомобільних доріг України .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80_%D0%A0%D0%B8%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-TCS-2 [2] Також співпрацює з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83 Європейським банком реконструкції та розвитку як консультант.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80_%D0%A0%D0%B8%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-Espreso.tv-3 [3]
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20.07.2020 15:40 Відповісти
Новака у Польщі звільнили з посади саме за корупційні правопорушення ...У
2013 - прокуратура звинуватила Новака в подачі п'яти фальшивих декларацій про майно (як депутат і як міністр) у 2011-13 роках, в яких він не вказав, що придбав дорогий годинник Maxi Marine Chronometer швейцарської фірми Ulysse Nardin вартістю понад 20 тисяч злотих, при цьому закон вимагає декларувати рухоме майно на суму понад 10 тисяч злотих. Після цього він подав у відставку 15.11.2013 року, яка була прийнята главою держави 27.11.2013.
У листопаді 2014 року суд засудив Новака до штрафу в розмірі 20 тисяч злотих за приховування від декларування дороговартісного годинника. Він подав апеляцію і в травні 2015 року суд зменшив штраф до 5 тисяч злотих. Суд підтвердив вчинення злочину Новаком (йому загрожувало до 3 років в'язниці) і покарав його умовно з випробувальним терміном в один рік. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/763-2016-%D1%80#Text Потім цього кадра підібрав та призначив на посаду в Україні Гройсман В.О.
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20.07.2020 16:09 Відповісти
ну, так апеляцією він себе виправдав, так?
Чесна людина!
Так хто його красти навчив, якщо в ЄС корупції немає, бо вона тільки в Україні?
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20.07.2020 16:11 Відповісти
не виправдав. Апеляція лише змнила вид покарання
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20.07.2020 16:18 Відповісти
але в бік зменшення відповідальності.
Так я і питаю: де його красти навчили, в ЄС, Польщі де немає корупції?!
І якщо людина краде, то вона є БИДЛО, так?
А як же ж до поляка таке стосується?

Так виявляється, що поляк, таки, БИДЛО?!
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20.07.2020 16:59 Відповісти
Поляк - звичайний корупціонер, як і Гройсман, що його призначив...А бидло...схоже це ми, бо продовжуємо (дехто) вірити гібридним офшорникам корупціонерам))
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20.07.2020 17:19 Відповісти
сформулюєш запитання чи нє?
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20.07.2020 16:11 Відповісти
а що вас непокоїть?
де не сформульоване питання?

взагалі то "чи ні"

вчить мову, у вас проблема!!!
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20.07.2020 16:16 Відповісти
мова у нас від народження...а ви"вчІть" аби могти сформулювати
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20.07.2020 16:24 Відповісти
вчить!
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20.07.2020 16:54 Відповісти
Гравець був файний, але як тренер - НУЛЬ!
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20.07.2020 15:37 Відповісти
Динамят
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20.07.2020 15:41 Відповісти
Сурики каждый сезон обещают своим фанлохам, что "это будет команда на порядок выше прошлогодней", пообещают и в этот раз.
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20.07.2020 15:54 Відповісти
Динамо может помочь только Гвардиола
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20.07.2020 15:57 Відповісти
Ребров в этом году с Ференцварышем выиграл кубок. Что то мне подсказывает, что следующим тренером Динамо в новом сизоне опять будет Сергей Ребров. И отставка Михайличенка аовсе не случайна
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20.07.2020 15:57 Відповісти
Кубок пива?
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20.07.2020 16:05 Відповісти
Ребров будет последним дураком, если возмется за эту работу. Хотя разные обстоятельства в жизни бывают. Типа мечта сесть на место лобановского (уж простите, но я считаю, что этот чел много в футболе команды - и не только динамы - ЗАГУБИЛ). Если выйдет там в тираж, так лучше пацанов тренировать. А для дырнамы он, так скажем, слишком голубоват и слегка маловат (ростом). У нас в спорте принято таких чморить. Впрочем, он может по традиции этого недопонимать
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20.07.2020 16:47 Відповісти
помню его ещё совсем молодым, время беспощадно!!
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20.07.2020 16:06 Відповісти
А я его помню еще в садике, на углу Пушкинской и Скрипника. Тогда он еще не бухал.
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20.07.2020 16:20 Відповісти
Есть инсайдерская информация.
Главный - Леоненко, помощник - Милевский, тренер по физподготовке - Алиев
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20.07.2020 16:09 Відповісти
Думаю, что брехня. С Милей народ так запьетЪ, что мама не горюй
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20.07.2020 16:21 Відповісти
Щось мені дінамить, наче під час гри. Ну знайдуть же десь якогось маразматіка , або москалика, чи в дусі часу дамочку.... Ну впорять же шось, ой упорять....
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20.07.2020 16:28 Відповісти
Ща надо кого-то "с усами". Тренера у дырнамы всегда были 1-1-1(с усами). А потом по новой.
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20.07.2020 16:50 Відповісти
там самі дуби.
як їх не тренуй..
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20.07.2020 16:29 Відповісти
надо ставить Маркевича............
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20.07.2020 16:39 Відповісти
Согласен
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20.07.2020 22:18 Відповісти
Маркевич порозганяє трутнів, що бавляться у футболістів, на раз-два-три. Саме тому суркісня його не призначить.
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20.07.2020 22:57 Відповісти
Після Лобана я ще Сабо сприймав більш-менш як тренера.. Решта були гастролери-заробітчани або нулі
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20.07.2020 16:50 Відповісти
Кругооборот говна в природе.
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20.07.2020 16:53 Відповісти
Странная претензия владельцев. Чтобы росло Динамо, должны расти все клубы Украины. А иначе никак.
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20.07.2020 16:55 Відповісти
ДК(Суркисня) снова за старое взялись - кровати переставлять...
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20.07.2020 16:58 Відповісти
А-лилуя ! А-лилуя ! А-лилуя !
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20.07.2020 17:17 Відповісти
Думаю вже давно і всім зрозуміло, що доки Суркиси володіють Динамо, вони ніколи нічого не виграє. Бо за своєю суттю вони як були баригами так і залишилися. Вони лише використовували бренд...при Кучмі для збагачення..та заробляли на трансферах. І ВСЕ. При всій нелюбові до Ахметова та Шахтаря...не можу не погодитись, що Ренат дійсню любить свій клуб і зробив і робить для нього багато, вотрачаючи купу коштів. Суркиси ж завжди лише заробляли...заробляли коли продавали...Шеву, Каху...Реброва і т.п., купуючі невідомих чи другорядних хорватів, білорусів...на продажу яких після їх розкрутки теж планували заробити...Та вони вже давно і самі ..., як то пишуть не проти впарити комусь акції клубу, але так щоб всі нерухомі активи залишити..
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20.07.2020 17:30 Відповісти
16.12.2019, 21:10 https://news.liga.net/sport/video/ultras-prizvali-surkisov-ostavit-dinamo-video Ультрас призвали Суркисов оставить "Динамо": видео75
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20.07.2020 17:40 Відповісти
Пригадуєте, колего, банери від ультрас накшталт "Суркіси, від'#біться від "Динамо"!"? І нічого...
Схоже, і цього разу буде так. Нажаль.
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20.07.2020 23:01 Відповісти
https://nashkiev.ua/novosti/sourkisa-obvinili-v-hischenii-380-mln-evro.html?in_parent=novosti 25.11.2019, 16:38 Суркиса обвинили в хищении 380 млн евроСредства предназначались для развития футбола в Украине.
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20.07.2020 17:41 Відповісти
https://ua.tribuna.com/tribuna/blogs/overtime/1673940.html 25 апреля 2018,«В «Динамо» не побрезговали украсть деньги у детей ». Павелко жестко наехал на Суркисов
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20.07.2020 17:43 Відповісти
юзика в тренеры динамо срочно-вчера с колосом просто кошмар какой то-ставим десне пиво тоннами за то что заре не дали выиграть-
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20.07.2020 18:55 Відповісти
Хватить назначать тренеров динамовской школы, её больше нет. Во времена Лобановского динамовская тактика давала результат, современный футбол ушёл вперёд, а Динамо топчется на месте. Нет денег на иностранного специалиста? есть много хороших украинских тренеров, которые способны внести много изменений в игру команды. С таким футболом, какой демонстрирует команда в последние годы, они даже на Лигу Европы не заслужили, бороться за второе место с Десной, Александрией и Зарёй, проиграть сельскому Колосу. Динамо - типичный середняк, а не гранд, позор!!!
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20.07.2020 19:51 Відповісти
Напевно, мало хто думав, що буде по-іншому. У тих прокацапських суркісів Динамо з кожним роком тільки все більше занепадає. І зараз те саме - візьмуть замість Михайличенка знову якогось динамівського білоруса або кацапа-алкаша.
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20.07.2020 21:00 Відповісти
Допоки гівняр президентом клубу, можна призначати будь-кого тренером - хоч Хіцвальда, хоч, Капелло, хоч Фергюсона - діла не буде.
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20.07.2020 22:43 Відповісти
 
 