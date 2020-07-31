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Уменьшить последствия аварий на электросетях может RAB-регулирование, - Всеукраинская Энергетическая Ассамблея

Уменьшить последствия аварий на электросетях может RAB-регулирование, - Всеукраинская Энергетическая Ассамблея

Перебои с электроснабжением в Киеве является тревожным сигналом, свидетельствующим о значительной изношенности электросетей и отсутствие каких-либо стимулов и возможностей вкладывать достаточные средства для модернизации электросетей и развития распределительной инфраструктуры. Для преодоления такой ситуации Украина нуждается в срочном введении стимулирующего тарифообразования - RAB-регулирование по европейскому образцу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила Всеукраинская Энергетическая Ассамблея.

В Ассамблее отмечают, что каскадная авария, которая произошла 27 июля в Киеве, началась с повреждения оборудования на Киевской ТЭЦ 5, а затем перекинулся на электросети до обесточивания потребителей трех районов Киева. Она осветила системные проблемы на рынке электроэнергии. В частности - недостаток финансирования из-за устаревшего тарифообразования.

"Минимизировать последствия могла бы развитая система электросетей, способна автоматически перераспределить нагрузки и включить резервное питание. Столичная распределительная компания такие проекты уже есть. Но не может их реализовать из-за отсутствия средств на масштабные проекты в инвестиционной программе, разрабатывается и утверждается по устаревшей системе тарифообразования", - говорится в сообщении.

По мнению энергетического объединения, для преодоления такой ситуации Украина нуждается в срочном введении стимулирующего тарифообразования - RAB-регулирование по европейскому образцу.

"Оно предусматривает единую базу активов и ставке доходности на уровне средневзвешенной стоимости капитала, которая должна пересчитываться раз в год, или перед началом регуляторного периода", - испытывают во Всеукраинской Энергетической Ассамблеи.

Также эксперты Ассамблеи отмечают, что введение стимулирующего механизма ценообразования требует минимум ликвидации перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии.

Напомним, ранее Экспертный совет при Министерстве энергетики сообщила, что введение стимулирующего тарифообразования (RAB-модели) по европейскому образцу позволит решить многие проблемы украинской электроэнергетики и создаст стимулы для инвесторов вкладывать средства в модернизацию электросетей и развитие распределительной инфраструктуры.

Автор: 

энергетика (2568) экономия (120) электроэнергия (772) RAB (34)


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Топ комментарии
+9
Да хватит уже. Говорите на сколько тариф повысится и по какому графику
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31.07.2020 20:23 Ответить
+8
Украинские олигархи за копейки скупали электростанции и компании, осуществляющие траспортировку электроэнергии.
Благополучно довели все это до ручки, а теперь срочно нужно инвестировать в "развитие распределительной инфраструктуры".
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31.07.2020 20:40 Ответить
+7
коли ж б...і нажеретесь..? як і довбані газовщіки..100 000 грн проектна документація, мля..
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31.07.2020 20:28 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Да хватит уже. Говорите на сколько тариф повысится и по какому графику
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31.07.2020 20:23 Ответить
Меня тоже достала эта промывка мозгов, пора уже показать суть вопроса, чтоб все увидели весь этот процесс про РАБ, унылость состояние сетей, бла, бла. Так и скажите, мы поднимаем цены, шоб олигархи, которые использовали электросеть, не тратили деньги на ее восстановление (амортизацию), заплатим мы все дружно. Хвать уже про тревожные сигналы перебоев, нормальные люди уже все поняли, будет жить лучше, и веселей, вперед.
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31.07.2020 22:20 Ответить
Влада все ще пробує нас переконати, що в Європу можна прийти стоячи на місці, при цьому, гучно покрикуючи про свої бажання.
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31.07.2020 20:26 Ответить
дещо не так..ціни повинні бути Європа+, але економічні свободи та інше Африка -..краса..
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31.07.2020 20:30 Ответить
не уверены, як красиво трахнуть обывателя и не получить в табло...
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31.07.2020 20:27 Ответить
RAB регулирование, Cow ID, похоже кто-то имеет тайные планы в отношении к человечеству.
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31.07.2020 20:27 Ответить
Вони можуть тільки комусь ряху в рази збільшити, поки не лусне! Все бабло і так піде на палаци!
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31.07.2020 20:27 Ответить
коли ж б...і нажеретесь..? як і довбані газовщіки..100 000 грн проектна документація, мля..
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31.07.2020 20:28 Ответить
Достали вы уже, заботятся они....подготавливают стадо к очередной стрижке.
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31.07.2020 20:32 Ответить
Каждый день про этот тариф. Окно Овертона.
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31.07.2020 20:32 Ответить
"Всеукраинская Энергетическая Ассамблея"...
почему не всемирная?
можна поцикавытысь процентом этничных украинцев в этой ассамблее?
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31.07.2020 20:34 Ответить
Перед приватизаціей електромереж казали, що нові власники дадуть їм розвиток та забезпечать стабільне електропостачання. Приватизували, пройшли роки і ми бачимо, що запас міцності обладняння зкінчився, почастішали аварії тому, що ці "нові власники" лише висмоктували прибутки з електромереж і ховали в офшорах. А тепер підняли гвалт, що нема коштів на ремонти і модернізацію обладнання. Тому є великі сумніви, що і ці RAB-тарифи будуть використані за призначенням.
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31.07.2020 21:37 Ответить
тому треба націоналізовувати активи раз нові власники не спромоглися виконати умови приватизації
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01.08.2020 00:11 Ответить
А хто ж буде приймати рішення про націоналізацію, якщо прем'єр креатура Ахмєтова?
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01.08.2020 09:23 Ответить
Вы бы так про "прожить на пенсию в 1700 грн" дружно волновались, благодетели.
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31.07.2020 20:36 Ответить
Украинские олигархи за копейки скупали электростанции и компании, осуществляющие траспортировку электроэнергии.
Благополучно довели все это до ручки, а теперь срочно нужно инвестировать в "развитие распределительной инфраструктуры".
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31.07.2020 20:40 Ответить
Ви не асамблея, ви холуї проплачені...
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31.07.2020 20:47 Ответить
А 9 из 10 стоматологов тоже рекомендуют рабтариф?)
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31.07.2020 20:53 Ответить
RAB регулирование может все....даже воскрешать мертвых...главное что бы лохи платили
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31.07.2020 20:55 Ответить
Каждый день очередная "ассоциация на прокорме у Суркисов" втирает про РАБ тарифы. Все кто сталкивался с подключением к облэнэрго знает- ты оплачиваешь обэнэрго за прокладку линий электропередач. Т.е потребитель создает актив-на который Суркисы хотят РАБ тариф начислять. КРОМЕ того, ты платишь взятку за подключение. За городом- КИЛОВАТТ- 10 ТЫСЯЧ долларов США! Или Зеленский зуб даст, шо взяток теперь не будет?
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31.07.2020 21:19 Ответить
Рs. Не 10 тыс,а тысячу,но сути это не меняет.
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01.08.2020 08:57 Ответить
Задрали уже!!! Обращайтесь к собственникам сетей!!
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31.07.2020 21:35 Ответить
А не пойти бы вам нах. експерды ***баные. Пока енергосети и Обленерго не были прохватизированы Ахметовым и КО за копейки то все было нормально и небыло никаких аварий и тариф был 30 копеек. А сейчас и тариф уже 1,7грн а енергосети оказались вдруг изношеными. Тоесть прихватизаторы в лице Ахметова и КО довели до такого состояния енергосети. Значит нужно национализировать и вернуть под контроль государства то что было украдено. Потому что мы уже видим что никакое повышение тарифов не отремонтирует енергосети, Просто все деньги как и раньше пойдут в карман олигофренам.
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31.07.2020 21:46 Ответить
Ахметов вже і Укртелеком довів до ручки - розпродав нерухомість і вже знімає дроти. І це в Києві! Що коїться на периферії уявити неважко!
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01.08.2020 00:10 Ответить
Скоро будут визжать что нужно ввести РАБ-тарифы на проводную связь чтобы восстановить провода. Правда никто уже не пользуется проводными телефонами. У Ахметова только надежда драть население за свет и газ.
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01.08.2020 00:12 Ответить
Не понимаю)
Энергокомпания покупает электроэнергию у энергостанций (ТЭС, АЭС, ГЭС) по одной цене, а продает потребителям по другой цене (на порядок дороже)
Вопрос: куда идет разница (доход)? При том что энергосети уже были построены, а новые строятся за счет потребителя?
Получается приватизировав за копейки, все это время выкачивали чистую прибыль в офшоры? Не копейки не вкладывая в амортизацию и модернизацию?
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31.07.2020 21:51 Ответить
Именно так. Коломойский Суркисы,Григоришин,Бабаков и Ахметов получили облэнерго за фантики. Только взятки Кучме занесли. 20 лет выкачивали из сетей последние жилы. Когда износ стал критичным- наняли икспердов-мол надо РАБ тариф ввести,мы его тоже в офшор откачаем.
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31.07.2020 23:25 Ответить
Але краще всього зменшить наслідки націоналізація активів хітросраких
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01.08.2020 00:08 Ответить
Подвешивание олигархов за яйца - позволит уменьшить последствия аварий на электросетях!
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01.08.2020 08:57 Ответить
 
 