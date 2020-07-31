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Новини
2 012 30

Зменшити наслідки аварій на електромережах може RAB-регулювання, - Всеукраїнська Енергетична Асамблея

Зменшити наслідки аварій на електромережах може RAB-регулювання, - Всеукраїнська Енергетична Асамблея

Перебої з електропостачанням в Києві є тривожним сигналом, що свідчить про значну зношеність електромереж і відсутність будь-яких стимулів і можливостей вкладати чималі кошти для модернізації електромереж і розвитку розподільчої інфраструктури. Для подолання такої ситуації Україна потребує термінового запровадження стимулюючого тарифоутворення - RAB-регулювання за європейським зразком.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила Всеукраїнська Енергетична Асамблея.

В Асамблеї зазначають, що каскадна аварія, яка сталася 27 липня в Києві, почалася з пошкодження обладнання на Київській ТЕЦ 5, а потім перекинулася на електромережі аж до знеструмлення споживачів трьох районів Києва. Вона висвітлила системні негаразди на ринку електроенергії. Зокрема - брак фінансування через застаріле тарифоутворення.

"Мінімізувати наслідки могла б розвинута система електромереж, здатна автоматично перерозподілити навантаження і увімкнути резервне живлення. Столична розподільча компанія такі проекти вже має. Але не може їх реалізувати через відсутність коштів на масштабні проекти в інвестиційній програмі, що розробляється та затверджується за застарілою системою тарифоутворення", - говориться в повідомленні.

На думку енергетичного об'єднання, для подолання такої ситуації Україна потребує термінового введення стимулюючого тарифоутворення - RAB-регулювання за європейським зразком.

Читайте також: "Модернізація електромереж завдяки RAB-тарифу - сигнал для інвесторів", - експерт Центру економічного відновлення Лівч

"Воно передбачає єдину базу активів та ставку доходності на рівні середньозваженої вартості капіталу, яка має перераховуватись раз на рік, або перед початком регуляторного періоду", - наголошують у Всеукраїнській Енергетичній Асамблеї.

Також експерти Асамблеї зазначають, що запровадження стимулюючого механізму ціноутворення вимагає щонайменше ліквідації перехресного субсидіювання на ринку електроенергії.

Нагадаємо, раніше Експертна рада при Міністерстві енергетики повідомила, що введення стимулюючого тарифоутворення (RAB-моделі) за європейським зразком дозволить вирішити багато проблем української електроенергетики і створить стимули для інвесторів вкладати кошти в модернізацію електромереж та розвиток розподільчої інфраструктури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Міненерго вважають RAB-тариф єдино можливим для інвестування в електромережу

Автор: 

енергетика (2615) економія (133) Електрика (2042) RAB (50)


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Топ коментарі
+9
Да хватит уже. Говорите на сколько тариф повысится и по какому графику
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31.07.2020 20:23 Відповісти
+8
Украинские олигархи за копейки скупали электростанции и компании, осуществляющие траспортировку электроэнергии.
Благополучно довели все это до ручки, а теперь срочно нужно инвестировать в "развитие распределительной инфраструктуры".
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31.07.2020 20:40 Відповісти
+7
коли ж б...і нажеретесь..? як і довбані газовщіки..100 000 грн проектна документація, мля..
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31.07.2020 20:28 Відповісти
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Да хватит уже. Говорите на сколько тариф повысится и по какому графику
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31.07.2020 20:23 Відповісти
Меня тоже достала эта промывка мозгов, пора уже показать суть вопроса, чтоб все увидели весь этот процесс про РАБ, унылость состояние сетей, бла, бла. Так и скажите, мы поднимаем цены, шоб олигархи, которые использовали электросеть, не тратили деньги на ее восстановление (амортизацию), заплатим мы все дружно. Хвать уже про тревожные сигналы перебоев, нормальные люди уже все поняли, будет жить лучше, и веселей, вперед.
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31.07.2020 22:20 Відповісти
Влада все ще пробує нас переконати, що в Європу можна прийти стоячи на місці, при цьому, гучно покрикуючи про свої бажання.
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31.07.2020 20:26 Відповісти
дещо не так..ціни повинні бути Європа+, але економічні свободи та інше Африка -..краса..
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31.07.2020 20:30 Відповісти
не уверены, як красиво трахнуть обывателя и не получить в табло...
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31.07.2020 20:27 Відповісти
RAB регулирование, Cow ID, похоже кто-то имеет тайные планы в отношении к человечеству.
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31.07.2020 20:27 Відповісти
Вони можуть тільки комусь ряху в рази збільшити, поки не лусне! Все бабло і так піде на палаци!
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31.07.2020 20:27 Відповісти
коли ж б...і нажеретесь..? як і довбані газовщіки..100 000 грн проектна документація, мля..
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31.07.2020 20:28 Відповісти
Достали вы уже, заботятся они....подготавливают стадо к очередной стрижке.
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31.07.2020 20:32 Відповісти
Каждый день про этот тариф. Окно Овертона.
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31.07.2020 20:32 Відповісти
"Всеукраинская Энергетическая Ассамблея"...
почему не всемирная?
можна поцикавытысь процентом этничных украинцев в этой ассамблее?
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31.07.2020 20:34 Відповісти
Перед приватизаціей електромереж казали, що нові власники дадуть їм розвиток та забезпечать стабільне електропостачання. Приватизували, пройшли роки і ми бачимо, що запас міцності обладняння зкінчився, почастішали аварії тому, що ці "нові власники" лише висмоктували прибутки з електромереж і ховали в офшорах. А тепер підняли гвалт, що нема коштів на ремонти і модернізацію обладнання. Тому є великі сумніви, що і ці RAB-тарифи будуть використані за призначенням.
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31.07.2020 21:37 Відповісти
тому треба націоналізовувати активи раз нові власники не спромоглися виконати умови приватизації
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01.08.2020 00:11 Відповісти
А хто ж буде приймати рішення про націоналізацію, якщо прем'єр креатура Ахмєтова?
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01.08.2020 09:23 Відповісти
Вы бы так про "прожить на пенсию в 1700 грн" дружно волновались, благодетели.
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31.07.2020 20:36 Відповісти
Украинские олигархи за копейки скупали электростанции и компании, осуществляющие траспортировку электроэнергии.
Благополучно довели все это до ручки, а теперь срочно нужно инвестировать в "развитие распределительной инфраструктуры".
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31.07.2020 20:40 Відповісти
Ви не асамблея, ви холуї проплачені...
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31.07.2020 20:47 Відповісти
А 9 из 10 стоматологов тоже рекомендуют рабтариф?)
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31.07.2020 20:53 Відповісти
RAB регулирование может все....даже воскрешать мертвых...главное что бы лохи платили
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31.07.2020 20:55 Відповісти
Каждый день очередная "ассоциация на прокорме у Суркисов" втирает про РАБ тарифы. Все кто сталкивался с подключением к облэнэрго знает- ты оплачиваешь обэнэрго за прокладку линий электропередач. Т.е потребитель создает актив-на который Суркисы хотят РАБ тариф начислять. КРОМЕ того, ты платишь взятку за подключение. За городом- КИЛОВАТТ- 10 ТЫСЯЧ долларов США! Или Зеленский зуб даст, шо взяток теперь не будет?
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31.07.2020 21:19 Відповісти
Рs. Не 10 тыс,а тысячу,но сути это не меняет.
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01.08.2020 08:57 Відповісти
Задрали уже!!! Обращайтесь к собственникам сетей!!
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31.07.2020 21:35 Відповісти
А не пойти бы вам нах. експерды ***баные. Пока енергосети и Обленерго не были прохватизированы Ахметовым и КО за копейки то все было нормально и небыло никаких аварий и тариф был 30 копеек. А сейчас и тариф уже 1,7грн а енергосети оказались вдруг изношеными. Тоесть прихватизаторы в лице Ахметова и КО довели до такого состояния енергосети. Значит нужно национализировать и вернуть под контроль государства то что было украдено. Потому что мы уже видим что никакое повышение тарифов не отремонтирует енергосети, Просто все деньги как и раньше пойдут в карман олигофренам.
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31.07.2020 21:46 Відповісти
Ахметов вже і Укртелеком довів до ручки - розпродав нерухомість і вже знімає дроти. І це в Києві! Що коїться на периферії уявити неважко!
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01.08.2020 00:10 Відповісти
Скоро будут визжать что нужно ввести РАБ-тарифы на проводную связь чтобы восстановить провода. Правда никто уже не пользуется проводными телефонами. У Ахметова только надежда драть население за свет и газ.
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01.08.2020 00:12 Відповісти
Не понимаю)
Энергокомпания покупает электроэнергию у энергостанций (ТЭС, АЭС, ГЭС) по одной цене, а продает потребителям по другой цене (на порядок дороже)
Вопрос: куда идет разница (доход)? При том что энергосети уже были построены, а новые строятся за счет потребителя?
Получается приватизировав за копейки, все это время выкачивали чистую прибыль в офшоры? Не копейки не вкладывая в амортизацию и модернизацию?
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31.07.2020 21:51 Відповісти
Именно так. Коломойский Суркисы,Григоришин,Бабаков и Ахметов получили облэнерго за фантики. Только взятки Кучме занесли. 20 лет выкачивали из сетей последние жилы. Когда износ стал критичным- наняли икспердов-мол надо РАБ тариф ввести,мы его тоже в офшор откачаем.
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31.07.2020 23:25 Відповісти
Але краще всього зменшить наслідки націоналізація активів хітросраких
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01.08.2020 00:08 Відповісти
Подвешивание олигархов за яйца - позволит уменьшить последствия аварий на электросетях!
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01.08.2020 08:57 Відповісти
 
 