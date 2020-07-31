Зменшити наслідки аварій на електромережах може RAB-регулювання, - Всеукраїнська Енергетична Асамблея

Перебої з електропостачанням в Києві є тривожним сигналом, що свідчить про значну зношеність електромереж і відсутність будь-яких стимулів і можливостей вкладати чималі кошти для модернізації електромереж і розвитку розподільчої інфраструктури. Для подолання такої ситуації Україна потребує термінового запровадження стимулюючого тарифоутворення - RAB-регулювання за європейським зразком.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила Всеукраїнська Енергетична Асамблея.

В Асамблеї зазначають, що каскадна аварія, яка сталася 27 липня в Києві, почалася з пошкодження обладнання на Київській ТЕЦ 5, а потім перекинулася на електромережі аж до знеструмлення споживачів трьох районів Києва. Вона висвітлила системні негаразди на ринку електроенергії. Зокрема - брак фінансування через застаріле тарифоутворення.

"Мінімізувати наслідки могла б розвинута система електромереж, здатна автоматично перерозподілити навантаження і увімкнути резервне живлення. Столична розподільча компанія такі проекти вже має. Але не може їх реалізувати через відсутність коштів на масштабні проекти в інвестиційній програмі, що розробляється та затверджується за застарілою системою тарифоутворення", - говориться в повідомленні.

На думку енергетичного об'єднання, для подолання такої ситуації Україна потребує термінового введення стимулюючого тарифоутворення - RAB-регулювання за європейським зразком.

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"Воно передбачає єдину базу активів та ставку доходності на рівні середньозваженої вартості капіталу, яка має перераховуватись раз на рік, або перед початком регуляторного періоду", - наголошують у Всеукраїнській Енергетичній Асамблеї.

Також експерти Асамблеї зазначають, що запровадження стимулюючого механізму ціноутворення вимагає щонайменше ліквідації перехресного субсидіювання на ринку електроенергії.

Нагадаємо, раніше Експертна рада при Міністерстві енергетики повідомила, що введення стимулюючого тарифоутворення (RAB-моделі) за європейським зразком дозволить вирішити багато проблем української електроенергетики і створить стимули для інвесторів вкладати кошти в модернізацію електромереж та розвиток розподільчої інфраструктури.

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