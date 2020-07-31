Польша и США согласовали размещение постоянного американского военного контингента
Польша и Соединенные Штаты согласовали договоренности о размещении в Республике постоянного американского военного контингента. Также стороны договорились о введении в Польшу еще около тысячи военных.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны Польши.
Соглашение предусматривает дальнейшее углубление военного сотрудничества между странами и увеличение военного присутствия Соединенных Штатов в Польше.
"В продолжение двух соглашений, подписанных президентами Анджеем Дудой и Дональдом Трампом, принцип размещения американских войск было решено изменить с ротационной основы на постоянную. Количество военных США, размещенных в Польше, возрастет ориентировочно на 1000, до минимума 5500", - говорится в сообщении.
Так, Познань станет резиденцией передового дивизионного командования и группы поддержки армии США; Дравско-Поморске станет штаб-квартирой Центра боевой подготовки для совместного использования вооруженными силами Польши и США; Вроцлав-Страховице станет местом загрузки и разгрузки авиабазы ВВС США.
Также военный контингент расширят в Ласке, который станет местом эскадрильи самолетов с дистанционным управлением ВВС США; в Поуидзе, который станет штабом воздушно-боевой бригады, батальона боевой материально-технической поддержки и спецназа, в Люблинце, который станет резиденцией другого спецназа, а также в Жагане и Свентошуве, которые станут штаб-квартирой для боевой группы бронированной бригады.
После завершения подготовительной работы, соглашение будет подписано.
Напомним, в июне американский президент Дональд Трамп анонсировал вывод части контингента США из Германии. Такое решение он объяснил поддержкой строительства газопровода "Северный поток-2" со стороны Берлина.
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30 тыс американцев сидят в южной корее на воен базах. сша выставило счет в 5 млрд долларов в год за это...
Скоро будет боятся солнечного света и выть на луну..
Малороссы! - вам не страшно?
ну и + безопасность и минус Сев.поток-2..
не наоборот?
юж корея за 30 тыс контингента платит 5 млрд в год.
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