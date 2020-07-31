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Польша и США согласовали размещение постоянного американского военного контингента

Польша и США согласовали размещение постоянного американского военного контингента

Польша и Соединенные Штаты согласовали договоренности о размещении в Республике постоянного американского военного контингента. Также стороны договорились о введении в Польшу еще около тысячи военных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны Польши.

Соглашение предусматривает дальнейшее углубление военного сотрудничества между странами и увеличение военного присутствия Соединенных Штатов в Польше.

"В продолжение двух соглашений, подписанных президентами Анджеем Дудой и Дональдом Трампом, принцип размещения американских войск было решено изменить с ротационной основы на постоянную. Количество военных США, размещенных в Польше, возрастет ориентировочно на 1000, до минимума 5500", - говорится в сообщении.

Так, Познань станет резиденцией передового дивизионного командования и группы поддержки армии США; Дравско-Поморске станет штаб-квартирой Центра боевой подготовки для совместного использования вооруженными силами Польши и США; Вроцлав-Страховице станет местом загрузки и разгрузки авиабазы ​​ВВС США.

Также военный контингент расширят в Ласке, который станет местом эскадрильи самолетов с дистанционным управлением ВВС США; в Поуидзе, который станет штабом воздушно-боевой бригады, батальона боевой материально-технической поддержки и спецназа, в Люблинце, который станет резиденцией другого спецназа, а также в Жагане и Свентошуве, которые станут штаб-квартирой для боевой группы бронированной бригады.

После завершения подготовительной работы, соглашение будет подписано.

Напомним, в июне американский президент Дональд Трамп анонсировал вывод части контингента США из Германии. Такое решение он объяснил поддержкой строительства газопровода "Северный поток-2" со стороны Берлина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные базы по стандартам НАТО построят в Мариуполе и Северодонецке, - Загороднюк

Автор: 

военная база (218) Польша (8511) США (27149)


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Топ комментарии
+20
от і добре
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31.07.2020 21:09 Ответить
+13
и кто не в курсе США платят за свои базы хорошие деньги, так что фрау Меркел сосат...
ну и + безопасность и минус Сев.поток-2..
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31.07.2020 21:13 Ответить
+11
Нужно чтобы Україна і США домовилися про розміщення постійного військового контингенту , ведь Украина отдала своё ядерное оружие,а не Польша.Ну поляки молодцы, что сделали вторую линию обороны ЕС от московско ордынской чумы..
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31.07.2020 21:11 Ответить
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от і добре
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31.07.2020 21:09 Ответить
Нужно чтобы Україна і США домовилися про розміщення постійного військового контингенту , ведь Украина отдала своё ядерное оружие,а не Польша.Ну поляки молодцы, что сделали вторую линию обороны ЕС от московско ордынской чумы..
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31.07.2020 21:11 Ответить
проблем нету.
30 тыс американцев сидят в южной корее на воен базах. сша выставило счет в 5 млрд долларов в год за это...
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31.07.2020 21:31 Ответить
Украинцы сбросятся.
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31.07.2020 22:17 Ответить
What state are you from?
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31.07.2020 22:30 Ответить
Польша и США согласовали размещение постоянного американского военного контингента - Цензор.НЕТ 5931
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31.07.2020 21:11 Ответить
100% дегенерат.., и с каждым месяцем деградирует все больше...
Скоро будет боятся солнечного света и выть на луну..
Малороссы! - вам не страшно?
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31.07.2020 21:16 Ответить
ЗЭБИЛЫ БУТЬЛАСКА НЕ ПЛОДИТЕСЬ БОЛЬШЕ
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31.07.2020 21:38 Ответить
Українською - буДьласка.
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31.07.2020 21:46 Ответить
Адиет.
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31.07.2020 22:18 Ответить
и кто не в курсе США платят за свои базы хорошие деньги, так что фрау Меркел сосат...
ну и + безопасность и минус Сев.поток-2..
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31.07.2020 21:13 Ответить
рилли? сша платит?
не наоборот?
юж корея за 30 тыс контингента платит 5 млрд в год.
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31.07.2020 21:33 Ответить
Koreja vet ne NATO strana.A tak v dani moment nado platyt tolko za zyljio,pokusat dat i med pomoc jesli sto to slucitsia.Zarplaty platyt amerikansi.
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31.07.2020 21:58 Ответить
А сколько платят Японии?
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31.07.2020 22:20 Ответить
Are you an American or another Russian pig under my country's banner?
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31.07.2020 22:31 Ответить
Hello?!
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31.07.2020 22:37 Ответить
Только о своих детях бескорыстно заботятся. Вы инопланетянин? Я угадал?
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09.08.2020 09:35 Ответить
Не помню кто сказал в прошлом веке - нужно быть совсем поляком, чтобы находясь между Германией и Роиссей дружить с Британией
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31.07.2020 21:17 Ответить
ватоголовый , поляки принимают американский и норвежский газ в свои морские терминалы . готовятся продавать его дальше в Европу , а Хермания со ****** меркель и шредером сосет северный поток 2 . хуже вонючих немцев в европе только французы .

..
..
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31.07.2020 23:19 Ответить
здам 25 соток у Макарівському районі..для бази малувато, але якусь технічну фігню поставити вистачить..на крайняк - гектар у Лубенському..тільки для членів НАТО..
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31.07.2020 21:21 Ответить
Мариуполь 12 соток поселок каменск
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31.07.2020 21:30 Ответить
ГНУТОВО 8 СОТОК
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31.07.2020 21:41 Ответить
Гулять так гулять, 5 гектар под Токмаком!
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01.08.2020 08:59 Ответить
У кацапсин пукани димлять...
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31.07.2020 22:01 Ответить
Привет рашка,американские солдаты уже у твоих границ.Теперь еще с Белорусами начните войнушку
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31.07.2020 22:36 Ответить
Лучшеб в Украине согласовали, но совкодрочеры и зебилье скорее здохнут чем это допустят.
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31.07.2020 23:28 Ответить
Dobra! )
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01.08.2020 00:23 Ответить
 
 