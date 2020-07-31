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Новини
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Польща і США узгодили розміщення постійного американського військового контингенту

Польща і США узгодили розміщення постійного американського військового контингенту

Польща і Сполучені Штати узгодили домовленості про розміщення в Республіці постійного американського військового контингенту. Також сторони домовилися про введення в Польщу ще близько тисячі військових.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства національної оборони Польщі.

Угода передбачає подальше поглиблення військового співробітництва між країнами та збільшення військової присутності Сполучених Штатів у Польщі.

"Впродовж двох угод, підписаних президентами Анджеєм Дудою і Дональдом Трампом, принцип розміщення американських військ було вирішено змінити з ротаційної основи на постійну. Кількість військових США, розміщених у Польщі, зросте орієнтовно на 1000, до мінімум 5500", - сказано в повідомленні.

Так, Познань стане резиденцією передового дивізійного командування і групи підтримки армії США; Дравсько-Поморське стане штаб-квартирою Центру бойової підготовки для спільного використання збройними силами Польщі та США; Вроцлав-Страховіце стане місцем завантаження та розвантаження авіабази ВПС США.

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Також військовий контингент розширять у Лаську, який стане місцем ескадрильї літаків з дистанційним управлінням ВПС США; в Поуідзе, який стане штабом повітряно-бойової бригади, батальйону бойової матеріально-технічної підтримки та спецпризначенців, в Люблинці, який стане резиденцією інших спецпризначенців, а також в Жагані і Свентошуве, які стануть штаб-квартирою для бойової групи броньованої бригади.

Після завершення підготовчої роботи, угоду буде підписано.

Нагадаємо, в червні американський президент Дональд Трамп анонсував виведення частини контингенту США з Німеччини. Таке рішення він пояснив підтримкою будівництва газопроводу "Північний потік-2" з боку Берліна.

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Автор: 

військова база (92) Польща (8629) США (23410)


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Топ коментарі
+20
от і добре
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31.07.2020 21:09 Відповісти
+13
и кто не в курсе США платят за свои базы хорошие деньги, так что фрау Меркел сосат...
ну и + безопасность и минус Сев.поток-2..
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31.07.2020 21:13 Відповісти
+11
Нужно чтобы Україна і США домовилися про розміщення постійного військового контингенту , ведь Украина отдала своё ядерное оружие,а не Польша.Ну поляки молодцы, что сделали вторую линию обороны ЕС от московско ордынской чумы..
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31.07.2020 21:11 Відповісти
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31.07.2020 21:09 Відповісти
Нужно чтобы Україна і США домовилися про розміщення постійного військового контингенту , ведь Украина отдала своё ядерное оружие,а не Польша.Ну поляки молодцы, что сделали вторую линию обороны ЕС от московско ордынской чумы..
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31.07.2020 21:11 Відповісти
проблем нету.
30 тыс американцев сидят в южной корее на воен базах. сша выставило счет в 5 млрд долларов в год за это...
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31.07.2020 21:31 Відповісти
Украинцы сбросятся.
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31.07.2020 22:17 Відповісти
What state are you from?
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31.07.2020 22:30 Відповісти
Польша и США согласовали размещение постоянного американского военного контингента - Цензор.НЕТ 5931
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31.07.2020 21:11 Відповісти
100% дегенерат.., и с каждым месяцем деградирует все больше...
Скоро будет боятся солнечного света и выть на луну..
Малороссы! - вам не страшно?
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31.07.2020 21:16 Відповісти
ЗЭБИЛЫ БУТЬЛАСКА НЕ ПЛОДИТЕСЬ БОЛЬШЕ
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31.07.2020 21:38 Відповісти
Українською - буДьласка.
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31.07.2020 21:46 Відповісти
Адиет.
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31.07.2020 22:18 Відповісти
и кто не в курсе США платят за свои базы хорошие деньги, так что фрау Меркел сосат...
ну и + безопасность и минус Сев.поток-2..
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31.07.2020 21:13 Відповісти
рилли? сша платит?
не наоборот?
юж корея за 30 тыс контингента платит 5 млрд в год.
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31.07.2020 21:33 Відповісти
Koreja vet ne NATO strana.A tak v dani moment nado platyt tolko za zyljio,pokusat dat i med pomoc jesli sto to slucitsia.Zarplaty platyt amerikansi.
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31.07.2020 21:58 Відповісти
А сколько платят Японии?
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31.07.2020 22:20 Відповісти
Are you an American or another Russian pig under my country's banner?
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31.07.2020 22:31 Відповісти
Hello?!
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31.07.2020 22:37 Відповісти
Только о своих детях бескорыстно заботятся. Вы инопланетянин? Я угадал?
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09.08.2020 09:35 Відповісти
Не помню кто сказал в прошлом веке - нужно быть совсем поляком, чтобы находясь между Германией и Роиссей дружить с Британией
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31.07.2020 21:17 Відповісти
ватоголовый , поляки принимают американский и норвежский газ в свои морские терминалы . готовятся продавать его дальше в Европу , а Хермания со ****** меркель и шредером сосет северный поток 2 . хуже вонючих немцев в европе только французы .

..
..
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31.07.2020 23:19 Відповісти
здам 25 соток у Макарівському районі..для бази малувато, але якусь технічну фігню поставити вистачить..на крайняк - гектар у Лубенському..тільки для членів НАТО..
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31.07.2020 21:21 Відповісти
Мариуполь 12 соток поселок каменск
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31.07.2020 21:30 Відповісти
ГНУТОВО 8 СОТОК
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31.07.2020 21:41 Відповісти
Гулять так гулять, 5 гектар под Токмаком!
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01.08.2020 08:59 Відповісти
У кацапсин пукани димлять...
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31.07.2020 22:01 Відповісти
Привет рашка,американские солдаты уже у твоих границ.Теперь еще с Белорусами начните войнушку
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31.07.2020 22:36 Відповісти
Лучшеб в Украине согласовали, но совкодрочеры и зебилье скорее здохнут чем это допустят.
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31.07.2020 23:28 Відповісти
Dobra! )
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01.08.2020 00:23 Відповісти
 
 