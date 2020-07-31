Польща і США узгодили розміщення постійного американського військового контингенту

Польща і Сполучені Штати узгодили домовленості про розміщення в Республіці постійного американського військового контингенту. Також сторони домовилися про введення в Польщу ще близько тисячі військових.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства національної оборони Польщі.

Угода передбачає подальше поглиблення військового співробітництва між країнами та збільшення військової присутності Сполучених Штатів у Польщі.

"Впродовж двох угод, підписаних президентами Анджеєм Дудою і Дональдом Трампом, принцип розміщення американських військ було вирішено змінити з ротаційної основи на постійну. Кількість військових США, розміщених у Польщі, зросте орієнтовно на 1000, до мінімум 5500", - сказано в повідомленні.

Так, Познань стане резиденцією передового дивізійного командування і групи підтримки армії США; Дравсько-Поморське стане штаб-квартирою Центру бойової підготовки для спільного використання збройними силами Польщі та США; Вроцлав-Страховіце стане місцем завантаження та розвантаження авіабази ВПС США.

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Також військовий контингент розширять у Лаську, який стане місцем ескадрильї літаків з дистанційним управлінням ВПС США; в Поуідзе, який стане штабом повітряно-бойової бригади, батальйону бойової матеріально-технічної підтримки та спецпризначенців, в Люблинці, який стане резиденцією інших спецпризначенців, а також в Жагані і Свентошуве, які стануть штаб-квартирою для бойової групи броньованої бригади.

Після завершення підготовчої роботи, угоду буде підписано.

Нагадаємо, в червні американський президент Дональд Трамп анонсував виведення частини контингенту США з Німеччини. Таке рішення він пояснив підтримкою будівництва газопроводу "Північний потік-2" з боку Берліна.

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