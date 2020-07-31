Польща і США узгодили розміщення постійного американського військового контингенту
Польща і Сполучені Штати узгодили домовленості про розміщення в Республіці постійного американського військового контингенту. Також сторони домовилися про введення в Польщу ще близько тисячі військових.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства національної оборони Польщі.
Угода передбачає подальше поглиблення військового співробітництва між країнами та збільшення військової присутності Сполучених Штатів у Польщі.
"Впродовж двох угод, підписаних президентами Анджеєм Дудою і Дональдом Трампом, принцип розміщення американських військ було вирішено змінити з ротаційної основи на постійну. Кількість військових США, розміщених у Польщі, зросте орієнтовно на 1000, до мінімум 5500", - сказано в повідомленні.
Так, Познань стане резиденцією передового дивізійного командування і групи підтримки армії США; Дравсько-Поморське стане штаб-квартирою Центру бойової підготовки для спільного використання збройними силами Польщі та США; Вроцлав-Страховіце стане місцем завантаження та розвантаження авіабази ВПС США.
Також військовий контингент розширять у Лаську, який стане місцем ескадрильї літаків з дистанційним управлінням ВПС США; в Поуідзе, який стане штабом повітряно-бойової бригади, батальйону бойової матеріально-технічної підтримки та спецпризначенців, в Люблинці, який стане резиденцією інших спецпризначенців, а також в Жагані і Свентошуве, які стануть штаб-квартирою для бойової групи броньованої бригади.
Після завершення підготовчої роботи, угоду буде підписано.
Нагадаємо, в червні американський президент Дональд Трамп анонсував виведення частини контингенту США з Німеччини. Таке рішення він пояснив підтримкою будівництва газопроводу "Північний потік-2" з боку Берліна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
30 тыс американцев сидят в южной корее на воен базах. сша выставило счет в 5 млрд долларов в год за это...
Скоро будет боятся солнечного света и выть на луну..
Малороссы! - вам не страшно?
ну и + безопасность и минус Сев.поток-2..
не наоборот?
юж корея за 30 тыс контингента платит 5 млрд в год.
..
..