Масштабное исследование мутаций COVID-19 начали в Турции
В Турции начали масштабное исследование, цель которого - установить мутации коронавируса на территории страны.
Как передает Укринформ, об этом сообщила руководительница Национальной справочной лаборатории вирусологии главного управления общественного здоровья Гюла Коруклуоглу, информирует Цензор.НЕТ.
"Важно понять, похож ли вирус в марте на вирус в июне, или есть ли у образца вируса, отобранный на юго-востоке страны в апреле, сходные черты с теми, которые были собраны в черноморском регионе в том же месяце", - пояснила она.
Пробы собирали по всей стране в течение последних четырех месяцев. Лаборатории продолжают присылать образцы положительных случаев COVID-19 в главную, на основе которой создана соответствующая база. Результаты исследования будут объявлены примерно через месяц.
Также исследователь выразила убеждение, что снижение уровня смертности в стране связано с изменением протоколов лечения на основе последних научных знаний, но не из-за мутаций коронавируса.
За последние сутки в Турции от COVID-19 умерли 18 человек, выздоровели 978. Было сделано более 40,2 тысячи тестов, 987 из которых - положительные. За все время пандемии было обнаружено более 232,8 тысячи случаев инфицирования, из них 5728 имели летальный исход, почти 216 500 инфицированных выздоровели.
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шукайте
оця стаття про корону огонь! рекомендую.
і канал теж не поганий, час від часу цікава інформація на ньому про росію про трампнаша і тп
Можливо в когось і вакцина вже готова, але
ще неначасі її світити...
нехай вони, на "авось" її собі в дупу шпарять на "авось".
морскоюцензорскою?