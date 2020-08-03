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В России усилили контроль за электронными деньгами граждан

В России усилили контроль за электронными деньгами граждан

С 3 августа в России ограничиваются возможности внесения наличных на электронные кошельки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание РБК.

Пользователи сервиса "Яндекс.Деньги", "QIWI-Кошелька" WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем больше не смогут вносить наличные на свои счета анонимно - через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи. Для этого им нужно идентифицироваться и привязать к кошельку банковский счет. Это следует из принятых поправок в закон "О национальной платежной системе" (161-ФЗ).

Как пишет издание, с инициативой усилить контроль за сферой электронных денег выступил Росфинмониторинг. Служба была заинтересована в том, чтобы устанавливать личности тех, кто использует подобные сервисы для незаконной деятельности, в том числе для финансирования терроризма и распространения наркотиков. После привязки к кошельку банковского счета источник денежных средств становится известным.

По данным Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, анонимно электронными кошельками пользуются около 10 млн человек. Ежегодно через такие сервисы совершается более 2 млрд операций на сумму более 1,7 трлн руб.

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Но электронные кошельки используются не только как самостоятельные платежные инструменты. Это может быть встроенная функция для иных небанковских карт (например, транспортных), говорит председатель ассоциации Виктор Достов. "Поправки затрагивают не только транспортные карты, но и карты школьников, карты для корпоративных столовых, разные карты парков развлечений и т.д. Поэтому транспортный сегмент, возможно, не главный, но, наверное, наиболее социально чувствительный", — поясняет эксперт. По его оценкам, такими картами пользуются "сотни тысяч людей".

Транспортные карты используются в 75 городах России, их выпущено более 60 млн, и половина работает по модели электронного кошелька, оценивал ранее гендиректор компании "Технезис" (разработчик программного обеспечения и методики управления транспортными предприятиями) Дмитрий Пьянковский. Он упоминал проекты в Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону и Московской области. В последней действует транспортная карта "Стрелка".

интернет (1709) россия (96216) электронные деньги (8)


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Топ комментарии
+13
В России усилили контроль за электронными деньгами граждан - Цензор.НЕТ 7852
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03.08.2020 07:58 Ответить
+10
держытись там рабы пуйла,
кругом шпиёны...без бабла
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03.08.2020 07:50 Ответить
+8
Значит снова будут грабить!)
Ну главное держитесь там...
И хорошего вам настроения!)
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03.08.2020 07:58 Ответить
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держытись там рабы пуйла,
кругом шпиёны...без бабла
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03.08.2020 07:50 Ответить
они даже этот пост не увидят) У них цензор нет запрещен к просмотру как у нас их соц сети.
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03.08.2020 09:38 Ответить
74.0187 / 74.0287
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03.08.2020 07:57 Ответить
В России усилили контроль за электронными деньгами граждан - Цензор.НЕТ 7852
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03.08.2020 07:58 Ответить
Значит снова будут грабить!)
Ну главное держитесь там...
И хорошего вам настроения!)
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03.08.2020 07:58 Ответить
Прощупують кацапські гаманці.
Певно, грошей в казні бракує.
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03.08.2020 08:02 Ответить
В українські кишені, влада теж поступово руку по лікоть засовує. Нагадую тітка Гонтарева ввела "норму" за якою всі операції з готівкою в сумі понад 50 000 гривень мають проводитись через банки, виключно з метою наживи тих самих банків. Українці проковтнули? Проковтнули!
Яйценюк, податок на нерухомість для багатих, перетворив на податок для бідних! Тепер в "норму" враховується площа дерев"яного сортира метр на метр, задрипаний навіс і навіть яма в землі! Українці проковтнули? Проковтнули!
Бензин, в 2014 коштував 12грн літир, в 2015 році доллар піднявся втричі, ціна на нафту впала втричі Питання: скільки після цього мав би коштувати бензин? Правильно! 20 грн за літр... Українці з"їли? З"їли!
То чим ми кращі від кацапів?..
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03.08.2020 09:54 Ответить
Ще згадайте на скільки рупль впав.
Там теж Гонтарєва допомогла ?
А може це об'єктивний чинник ? Наслідок економіки януковища ?
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03.08.2020 09:58 Ответить
10 млн. террористов - это серьёзно.
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03.08.2020 08:02 Ответить
Значит скоро пророссийский гетьманович и у нас такое протолкнёт,если выживет после болезни.
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03.08.2020 08:08 Ответить
в Украине ПейПал вообще не работает
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03.08.2020 08:22 Ответить
Ну не совсем "не работает": оплаты провести через Палку можно и возврата средств так же, если товар не получен или не соотвестует. Во всех иных случаях Палка с Украиной не работает.
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03.08.2020 08:48 Ответить
вывести с аккаунта Пейпал можно только левыми схемами с дикой комиссией
Оплата - да - там работает
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03.08.2020 08:55 Ответить
Да? А прогноз погоды можно?
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03.08.2020 08:34 Ответить
Можно всё только нужно перед этим запустить код Гимна Параши.
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03.08.2020 08:54 Ответить
Скоро, во всех школах страны, будет
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03.08.2020 09:04 Ответить
мабуть живые рупели с карманов кацапских уже повыдергивали - взялися за ликтронные...
тщательнее там шманаем, байцы, а не руки в боки...
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03.08.2020 09:15 Ответить
А что толку.В Украине года 3 уже тотальный контроль.А сейчас и 5К грн не переведешь без проверки.Был случай,когда мне в банке не захотели отдавать мои деньги и требовали налоговую декларацию.Тут уже давно хуже,чем в мордоре.Так что эта новость ниочем.
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03.08.2020 11:00 Ответить
это ппц...
значит Зеля и у нас такое скоро введёт, он всё с мордора копирует
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04.08.2020 15:44 Ответить
 
 