В России усилили контроль за электронными деньгами граждан

С 3 августа в России ограничиваются возможности внесения наличных на электронные кошельки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание РБК.

Пользователи сервиса "Яндекс.Деньги", "QIWI-Кошелька" WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем больше не смогут вносить наличные на свои счета анонимно - через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи. Для этого им нужно идентифицироваться и привязать к кошельку банковский счет. Это следует из принятых поправок в закон "О национальной платежной системе" (161-ФЗ).

Как пишет издание, с инициативой усилить контроль за сферой электронных денег выступил Росфинмониторинг. Служба была заинтересована в том, чтобы устанавливать личности тех, кто использует подобные сервисы для незаконной деятельности, в том числе для финансирования терроризма и распространения наркотиков. После привязки к кошельку банковского счета источник денежных средств становится известным.

По данным Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, анонимно электронными кошельками пользуются около 10 млн человек. Ежегодно через такие сервисы совершается более 2 млрд операций на сумму более 1,7 трлн руб.

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Но электронные кошельки используются не только как самостоятельные платежные инструменты. Это может быть встроенная функция для иных небанковских карт (например, транспортных), говорит председатель ассоциации Виктор Достов. "Поправки затрагивают не только транспортные карты, но и карты школьников, карты для корпоративных столовых, разные карты парков развлечений и т.д. Поэтому транспортный сегмент, возможно, не главный, но, наверное, наиболее социально чувствительный", — поясняет эксперт. По его оценкам, такими картами пользуются "сотни тысяч людей".

Транспортные карты используются в 75 городах России, их выпущено более 60 млн, и половина работает по модели электронного кошелька, оценивал ранее гендиректор компании "Технезис" (разработчик программного обеспечения и методики управления транспортными предприятиями) Дмитрий Пьянковский. Он упоминал проекты в Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону и Московской области. В последней действует транспортная карта "Стрелка".