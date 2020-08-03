У Росії посилили контроль за електронними грошима громадян

Із 3 серпня в Росії обмежуються можливості внесення готівки на електронні гаманці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання РБК.

Користувачі сервісу "Яндекс.Деньги", "QIWI-Кошелек" WebMoney, PayPal, VK Pay та інших аналогічних систем більше не зможуть вносити готівку на свої рахунки анонімно - через платіжні термінали й офіси операторів стільникового зв'язку. Для цього їм потрібно ідентифікуватися і прив'язати до гаманця банківський рахунок. Це випливає з прийнятих поправок у закон "Про національну платіжну систему" (161-ФЗ).

Як пише видання, з ініціативою посилити контроль за сферою електронних грошей виступив Росфінмоніторинг. Служба була зацікавлена ​​в тому, щоб встановлювати особи тих, хто використовує подібні сервіси для незаконної діяльності, в тому числі для фінансування тероризму та розповсюдження наркотиків. Після прив'язки до гаманця банківського рахунку джерело грошових коштів стає відомим.

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За даними Асоціації учасників ринку електронних грошей та грошових переказів, анонімно електронними гаманцями користуються близько 10 млн осіб. Щорічно через такі сервіси відбувається понад 2 млрд операцій на суму понад 1,7 трлн руб.

Але електронні гаманці використовуються не тільки як самостійні платіжні інструменти. Це може бути вбудована функція для інших небанківських карток (наприклад, транспортних), говорить голова асоціації Віктор Достов. "Поправки зачіпають не тільки транспортні картки, але і картки школярів, картки для корпоративних їдалень, різні картки парків розваг тощо. Тому транспортний сегмент, можливо, не головний, але, напевно, найбільш соціально чутливий", - пояснює експерт. За його оцінками, такими картками користуються "сотні тисяч людей".

Транспортні картки використовуються в 75 містах Росії, їх випущено понад 60 млн, і половина працює за моделлю електронного гаманця, оцінював раніше гендиректор компанії "Технезис" (розробник програмного забезпечення і методики керування транспортними підприємствами) Дмитро П’янковський. Він згадував проєкти в Нижньому Новгороді, Самарі, Ростові-на-Дону і Московській області. В останній діє транспортна картка "Стрелка".

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