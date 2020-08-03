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Новини
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У Росії посилили контроль за електронними грошима громадян

У Росії посилили контроль за електронними грошима громадян

Із 3 серпня в Росії обмежуються можливості внесення готівки на електронні гаманці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання РБК.

Користувачі сервісу "Яндекс.Деньги", "QIWI-Кошелек" WebMoney, PayPal, VK Pay та інших аналогічних систем більше не зможуть вносити готівку на свої рахунки анонімно - через платіжні термінали й офіси операторів стільникового зв'язку. Для цього їм потрібно ідентифікуватися і прив'язати до гаманця банківський рахунок. Це випливає з прийнятих поправок у закон "Про національну платіжну систему" (161-ФЗ).

Як пише видання, з ініціативою посилити контроль за сферою електронних грошей виступив Росфінмоніторинг. Служба була зацікавлена ​​в тому, щоб встановлювати особи тих, хто використовує подібні сервіси для незаконної діяльності, в тому числі для фінансування тероризму та розповсюдження наркотиків. Після прив'язки до гаманця банківського рахунку джерело грошових коштів стає відомим.

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За даними Асоціації учасників ринку електронних грошей та грошових переказів, анонімно електронними гаманцями користуються близько 10 млн осіб. Щорічно через такі сервіси відбувається понад 2 млрд операцій на суму понад 1,7 трлн руб.

Але електронні гаманці використовуються не тільки як самостійні платіжні інструменти. Це може бути вбудована функція для інших небанківських карток (наприклад, транспортних), говорить голова асоціації Віктор Достов. "Поправки зачіпають не тільки транспортні картки, але і картки школярів, картки для корпоративних їдалень, різні картки парків розваг тощо. Тому транспортний сегмент, можливо, не головний, але, напевно, найбільш соціально чутливий", - пояснює експерт. За його оцінками, такими картками користуються "сотні тисяч людей".

Транспортні картки використовуються в 75 містах Росії, їх випущено понад 60 млн, і половина працює за моделлю електронного гаманця, оцінював раніше гендиректор компанії "Технезис" (розробник програмного забезпечення і методики керування транспортними підприємствами) Дмитро П’янковський. Він згадував проєкти в Нижньому Новгороді, Самарі, Ростові-на-Дону і Московській області. В останній діє транспортна картка "Стрелка".

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Автор: 

інтернет (2021) росія (66104) електронні гроші (51)


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Топ коментарі
+13
В России усилили контроль за электронными деньгами граждан - Цензор.НЕТ 7852
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03.08.2020 07:58 Відповісти
+10
держытись там рабы пуйла,
кругом шпиёны...без бабла
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03.08.2020 07:50 Відповісти
+8
Значит снова будут грабить!)
Ну главное держитесь там...
И хорошего вам настроения!)
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03.08.2020 07:58 Відповісти
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держытись там рабы пуйла,
кругом шпиёны...без бабла
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03.08.2020 07:50 Відповісти
они даже этот пост не увидят) У них цензор нет запрещен к просмотру как у нас их соц сети.
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03.08.2020 09:38 Відповісти
74.0187 / 74.0287
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03.08.2020 07:57 Відповісти
В России усилили контроль за электронными деньгами граждан - Цензор.НЕТ 7852
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03.08.2020 07:58 Відповісти
Значит снова будут грабить!)
Ну главное держитесь там...
И хорошего вам настроения!)
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03.08.2020 07:58 Відповісти
Прощупують кацапські гаманці.
Певно, грошей в казні бракує.
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03.08.2020 08:02 Відповісти
В українські кишені, влада теж поступово руку по лікоть засовує. Нагадую тітка Гонтарева ввела "норму" за якою всі операції з готівкою в сумі понад 50 000 гривень мають проводитись через банки, виключно з метою наживи тих самих банків. Українці проковтнули? Проковтнули!
Яйценюк, податок на нерухомість для багатих, перетворив на податок для бідних! Тепер в "норму" враховується площа дерев"яного сортира метр на метр, задрипаний навіс і навіть яма в землі! Українці проковтнули? Проковтнули!
Бензин, в 2014 коштував 12грн літир, в 2015 році доллар піднявся втричі, ціна на нафту впала втричі Питання: скільки після цього мав би коштувати бензин? Правильно! 20 грн за літр... Українці з"їли? З"їли!
То чим ми кращі від кацапів?..
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03.08.2020 09:54 Відповісти
Ще згадайте на скільки рупль впав.
Там теж Гонтарєва допомогла ?
А може це об'єктивний чинник ? Наслідок економіки януковища ?
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03.08.2020 09:58 Відповісти
10 млн. террористов - это серьёзно.
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03.08.2020 08:02 Відповісти
Значит скоро пророссийский гетьманович и у нас такое протолкнёт,если выживет после болезни.
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03.08.2020 08:08 Відповісти
в Украине ПейПал вообще не работает
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03.08.2020 08:22 Відповісти
Ну не совсем "не работает": оплаты провести через Палку можно и возврата средств так же, если товар не получен или не соотвестует. Во всех иных случаях Палка с Украиной не работает.
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03.08.2020 08:48 Відповісти
вывести с аккаунта Пейпал можно только левыми схемами с дикой комиссией
Оплата - да - там работает
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03.08.2020 08:55 Відповісти
Да? А прогноз погоды можно?
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03.08.2020 08:34 Відповісти
Можно всё только нужно перед этим запустить код Гимна Параши.
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03.08.2020 08:54 Відповісти
Скоро, во всех школах страны, будет
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03.08.2020 09:04 Відповісти
мабуть живые рупели с карманов кацапских уже повыдергивали - взялися за ликтронные...
тщательнее там шманаем, байцы, а не руки в боки...
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03.08.2020 09:15 Відповісти
А что толку.В Украине года 3 уже тотальный контроль.А сейчас и 5К грн не переведешь без проверки.Был случай,когда мне в банке не захотели отдавать мои деньги и требовали налоговую декларацию.Тут уже давно хуже,чем в мордоре.Так что эта новость ниочем.
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03.08.2020 11:00 Відповісти
это ппц...
значит Зеля и у нас такое скоро введёт, он всё с мордора копирует
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04.08.2020 15:44 Відповісти
 
 