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"Росіє, прокидайся!" - в Хабаровську відбулася масова акція протесту. ФОТОрепортаж

Жителі Хабаровська вийшли на неузгоджену акцію на підтримку арештованого ексгубернатора Хабаровського краю Сергія Фургала, якого звинувачують в організації вбивств.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання "РБК".

Учасники акції зібралися на площі імені Леніна, а потім пройшли центральними вулицями міста з гаслами і плакатами. За даними міської адміністрації, участь в мітингу взяли 3,5 тис. осіб.

Колона мітингувальників розтягнулася на кілька кілометрів, частково перекривши автомобільний рух.

Цієї суботи в Хабаровську похмура і дощова погода. Хода на підтримку Фургала відбувалася під дощем.

Мітингувальники йшли вулицями міста протягом декількох годин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Хабаровськ - це Україна", - пропагандист Соловйов виявив "українських активістів" на Далекому Сході

Росіє, прокидайся! - в Хабаровську відбулася масова акція протесту 01
Росіє, прокидайся! - в Хабаровську відбулася масова акція протесту 02
Росіє, прокидайся! - в Хабаровську відбулася масова акція протесту 03
Росіє, прокидайся! - в Хабаровську відбулася масова акція протесту 04
Росіє, прокидайся! - в Хабаровську відбулася масова акція протесту 05
Росіє, прокидайся! - в Хабаровську відбулася масова акція протесту 06

Акції солідарності з протестувальниками в Хабаровську відбулися в кількох великих російських містах, пише "Медуза".

У Санкт-Петербурзі близько сотні людей пройшли  Невським проспектом. Вони тримали в руках повітряні кульки і скандували "Хабаровськ!". Поліція перекрила їм дорогу, після чого як мінімум десятьох активістів затримали, решта розсіялася  довколишніми вулицями.

Росіє, прокидайся! - в Хабаровську відбулася масова акція протесту 07

У Москві кілька десятків людей зібралися в Новопушкінському сквері. Поліція практично відразу почала жорсткі затримання. Всього в автозаки потрапили щонайменше 13 людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путіна у відставку", "Ми тут влада": У Хабаровську на багатотисячному мітингу вимагали відставки президента РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Акції і пікети також відбулися у Владивостоці, Казані, Єкатеринбурзі, Челябінську, Краснодарі та інших містах - на кожну з них зібралося по кілька десятків людей, окремих активістів затримували. Найчисленніша акція була в Іркутську - там 170 осіб пройшли невеликим ходом, після чого провели мітинг; поліція їм не перешкоджала.

протест (2402) росія (66080) Хабаровськ (15)


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Топ коментарі
+48
Хабаровск, просыпайся, пора отделятся
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01.08.2020 18:59 Відповісти
+42
"Россия, просыпайся!" - в Хабаровске состоялась массовая акция протеста - Цензор.НЕТ 2832
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01.08.2020 19:01 Відповісти
+40
рАсия должна быть уничтожена, а на её месте должно появится десяток (условно) новых государств..
рАсие должен быть закрыт выход к Балтийскому, Черному и Каспийскому, Белому морям..
контрибуция Украине, Грузии, Молдове, Финляндии, Белоруссии, Прибалтийским государствам, Рашка должна выплачивать 100 лет..
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01.08.2020 19:04 Відповісти
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А вы много встречали в сообщениях, что плененный или убитый кацапен-террорист приехал из Владивостока, Уссурийска, Хабаровска...? Я что-то не припоминаю.
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01.08.2020 23:04 Відповісти
Ну ты сам то хоть веришь , в то что говоришь . Весь Мордор сцал от радости , когда их мальчики убивали укрофашистов , а эти были против и всегда помнили своих украинских предков , по тому регулярно всех убеждали , что с Украиной воевать нельзя. ***** им всем равномерно мозги промывал , так что не надо , делать из холопов мечтающих о старом барине великих борцов за свободу.
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01.08.2020 23:20 Відповісти
стривай. Він правий звідти не їхали, буряти з Байкалу але не з Далекого Сходу. Там близько Китай, Японія, Корея. Там люди живуть по-іншому та іншим ніж в тій же самій Бурятії.
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02.08.2020 10:22 Відповісти
Ну приблизительно то же если бы кто сказал в 1943 году : Жители Баварии, Гитлера не поддерживают и они не виноваты в том , что вермахт и Рейх творил во время ВМВ .
======Что тогда , что сей час это пахнет врожденным идиотизмом.
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03.08.2020 01:11 Відповісти
Создадут свое независимое государство, спросим.
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01.08.2020 23:07 Відповісти
На что спорим , что в ближайшие 5 лет такого не будет.
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01.08.2020 23:10 Відповісти
не согласен, это только повод для протеста
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01.08.2020 23:53 Відповісти
Ну согласно теории лысого сифилитика Вовки Ульянова : Революционная ситуация возникает когда низы не хотят жить по старому , а верхи не могут управлять по новому .Так вот тут мы как раз имеем ситуацию , когда низы хотят жить именно по СТАРОМУ , им нужен добрый барин который будет им обеспечивать максимальное количество хлеба и зрелищ и тогда их все будет устраивать , даже когда их всех скопом китайцам продадут.Когда ***** отдал на шару Китаю территорию в разы больше чем Крым , из них не кто даже не думал выйти на улицы , по тому что так решил их добрый царь .......
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02.08.2020 00:08 Відповісти
"Росіє, прокидайся!" - в Хабаровську відбулася масова акція протесту - Цензор.НЕТ 8966
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01.08.2020 22:03 Відповісти
Требую,что кремль вывел свои войска в с дальневосточного края и оставил людей в покое!Сколько можно издеваться над людьми!
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01.08.2020 22:09 Відповісти
і куди вивів? До нас чи в Сирію?
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02.08.2020 10:24 Відповісти
"Росіє, прокидайся!" - в Хабаровську відбулася масова акція протесту - Цензор.НЕТ 1217
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01.08.2020 22:19 Відповісти
Цензор, хватит вести себя как марионетка кремля, митинг в Хабаровске уже не за Фургало (как утверждают подпутинские СМИ), а против Путина и его преступного сообщества.
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01.08.2020 22:24 Відповісти
Ну так пусть берут в руки оружие и освобождают от оккупации свою Дальневосточную Народную Республику! Че плакатиками зря трясти - это же зря потраченное время.
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02.08.2020 08:11 Відповісти
Пусть, но за них этого никто не сделает.
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02.08.2020 11:08 Відповісти
Жители Хабаровская вышли на несогласованную акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств. Источник: https://censor.net/p3211427

ДАЄШ ДАЛЬНЕСХІДНУ РЕСПУБЛІКУ ДАЄШ РЕСПУБЛІКУ ЯКУТІЯ - СОХА
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02.08.2020 00:10 Відповісти
два варіанти,однаково прийнятні для України:
"Росіє, прокидайся!" - в Хабаровську відбулася масова акція протесту - Цензор.НЕТ 6005 "Росіє, прокидайся!" - в Хабаровську відбулася масова акція протесту - Цензор.НЕТ 7596
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02.08.2020 15:38 Відповісти
Дальний Восток, прекращай кормить Москву, путина и его воровской клан! Отсоединяйтесь и начинайте процветать! Свободный Кавказ уже воюет с кремлём, и скоро покончит с путинским беспределом!
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02.08.2020 00:40 Відповісти
де Кавказ воює? Там все спокійно
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02.08.2020 10:25 Відповісти
Прилично там кацапов собралось.
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02.08.2020 01:55 Відповісти
Ни одной кацапской тряпки. Зато флаги СССР, и еще какие-то зеленые. Даешь савецкую республику ДНР!
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02.08.2020 02:07 Відповісти
це місцевий прапор
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02.08.2020 10:26 Відповісти
мне одно интерестн ооткуда там лето где снег это ж ватные *****.. дальше сибири даже...
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02.08.2020 03:26 Відповісти
а слабо географічні координати гялнути?? Вони на одній паралелі з нами по середині між Сумами та Одесою.
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02.08.2020 10:29 Відповісти
МН17 росіяни не збивали, Крим не захоплювали, російські спецслужби в Лондоні Скрипаля і Литвиненка не травили, в Німеччині нікого не вбивали і т.д. Мені дуже дивно чому Росія до цього часу ще не визнана країною терористом і спонсором тероризму.
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02.08.2020 08:16 Відповісти
бо в низ ядерна зброю, хімічна зброя і схоже ще частина наркотрафіку
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02.08.2020 10:30 Відповісти
Что ты цепляешься ко всем? Иронии не понимаешь?
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02.08.2020 12:14 Відповісти
О! Бидло повставало з колін! А хто верещав «кримнаш»? Доречі, якщо запитати будь кого з них - чий Крим? Відповідь буде - наш!
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02.08.2020 12:31 Відповісти
Надо украинцам тоже просыпаться и ломать гнилую систему вместе с падлошенками зелеными йулями которые сменяют друг друга а в Украине дела обстоят все хуже
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02.08.2020 14:24 Відповісти
⚡️«Родина на сегодняшний день о нас вытирает ноги. Мы сейчас крепимся против беззакония этой власти. Лучше смерть, чем бесчестие, сколько можно терпеть этот беспредел» ©
Десантники Хабаровска обратились к ветеранам боевых действий и спецназу с просьбой поддержать протестующих.
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02.08.2020 15:35 Відповісти
⚡️В день ВДВ хочу напомнить, что впервые голубые шапочки советские десантники натянули в 1968 году.
Во время оккупации Праги - чтобы чехи приняли их за «голубые каски ООН», и они смогли быстро захватить аэропорт.
Деды захватывали!
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02.08.2020 15:40 Відповісти
Даешь Хабаровскую Единую Республику! Карлик бункерный получит ХЕР!!!
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02.08.2020 17:46 Відповісти
Трамп введи вайска😅
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02.08.2020 21:31 Відповісти
Зачем вам тот Фургал ? Лучше пойте песню Путин - ***** , ла-ла -ла -ла ! Сразу вас все поймут .
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06.08.2020 23:25 Відповісти
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