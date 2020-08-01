"Росіє, прокидайся!" - в Хабаровську відбулася масова акція протесту. ФОТОрепортаж
Жителі Хабаровська вийшли на неузгоджену акцію на підтримку арештованого ексгубернатора Хабаровського краю Сергія Фургала, якого звинувачують в організації вбивств.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання "РБК".
Учасники акції зібралися на площі імені Леніна, а потім пройшли центральними вулицями міста з гаслами і плакатами. За даними міської адміністрації, участь в мітингу взяли 3,5 тис. осіб.
Колона мітингувальників розтягнулася на кілька кілометрів, частково перекривши автомобільний рух.
Цієї суботи в Хабаровську похмура і дощова погода. Хода на підтримку Фургала відбувалася під дощем.
Мітингувальники йшли вулицями міста протягом декількох годин.
Акції солідарності з протестувальниками в Хабаровську відбулися в кількох великих російських містах, пише "Медуза".
У Санкт-Петербурзі близько сотні людей пройшли Невським проспектом. Вони тримали в руках повітряні кульки і скандували "Хабаровськ!". Поліція перекрила їм дорогу, після чого як мінімум десятьох активістів затримали, решта розсіялася довколишніми вулицями.
У Москві кілька десятків людей зібралися в Новопушкінському сквері. Поліція практично відразу почала жорсткі затримання. Всього в автозаки потрапили щонайменше 13 людей.
Акції і пікети також відбулися у Владивостоці, Казані, Єкатеринбурзі, Челябінську, Краснодарі та інших містах - на кожну з них зібралося по кілька десятків людей, окремих активістів затримували. Найчисленніша акція була в Іркутську - там 170 осіб пройшли невеликим ходом, після чого провели мітинг; поліція їм не перешкоджала.
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======Что тогда , что сей час это пахнет врожденным идиотизмом.
ДАЄШ ДАЛЬНЕСХІДНУ РЕСПУБЛІКУ ДАЄШ РЕСПУБЛІКУ ЯКУТІЯ - СОХА
Десантники Хабаровска обратились к ветеранам боевых действий и спецназу с просьбой поддержать протестующих.
Во время оккупации Праги - чтобы чехи приняли их за «голубые каски ООН», и они смогли быстро захватить аэропорт.
Деды захватывали!