"Росіє, прокидайся!" - в Хабаровську відбулася масова акція протесту. ФОТОрепортаж

Жителі Хабаровська вийшли на неузгоджену акцію на підтримку арештованого ексгубернатора Хабаровського краю Сергія Фургала, якого звинувачують в організації вбивств.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання "РБК".

Учасники акції зібралися на площі імені Леніна, а потім пройшли центральними вулицями міста з гаслами і плакатами. За даними міської адміністрації, участь в мітингу взяли 3,5 тис. осіб.

Колона мітингувальників розтягнулася на кілька кілометрів, частково перекривши автомобільний рух.

Цієї суботи в Хабаровську похмура і дощова погода. Хода на підтримку Фургала відбувалася під дощем.

Мітингувальники йшли вулицями міста протягом декількох годин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Хабаровськ - це Україна", - пропагандист Соловйов виявив "українських активістів" на Далекому Сході













Акції солідарності з протестувальниками в Хабаровську відбулися в кількох великих російських містах, пише "Медуза".

У Санкт-Петербурзі близько сотні людей пройшли Невським проспектом. Вони тримали в руках повітряні кульки і скандували "Хабаровськ!". Поліція перекрила їм дорогу, після чого як мінімум десятьох активістів затримали, решта розсіялася довколишніми вулицями.

У Москві кілька десятків людей зібралися в Новопушкінському сквері. Поліція практично відразу почала жорсткі затримання. Всього в автозаки потрапили щонайменше 13 людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путіна у відставку", "Ми тут влада": У Хабаровську на багатотисячному мітингу вимагали відставки президента РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Акції і пікети також відбулися у Владивостоці, Казані, Єкатеринбурзі, Челябінську, Краснодарі та інших містах - на кожну з них зібралося по кілька десятків людей, окремих активістів затримували. Найчисленніша акція була в Іркутську - там 170 осіб пройшли невеликим ходом, після чого провели мітинг; поліція їм не перешкоджала.