"Путіна у відставку", "Ми тут влада": У Хабаровську на багатотисячному мітингу вимагали відставки президента РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У російському Хабаровську в суботу, 25 липня, зібрався багатотисячний мітинг, учасники якого вимагали відставки президента Росії Володимира Путіна.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сибирь.Реалии, мітингувальники все більше звертаються до федеральної влади. "Путіна у відставку", "20 років довіри немає", "Росіє, прокидайся", "Ми тут влада" - ось гасла, які звучали сьогодні.
Оскільки захід не було погоджено, протестувальники вийшли на головну площу міста "годувати голубів". Після чого влаштували ходу головними вулицями Хабаровська і пікет біля мерії, вимагаючи також відставки голови міста-єдинороса Кравчука. Як повідомляється, поліція спостерігала за тим, що відбувається, але не втручалася.
Хабаровск сейчас.https://t.co/bXhF3cIUU3 pic.twitter.com/ihgWBmhJPZ— Simbiblis (@Simbiblis) July 25, 2020
Думаю можно говорить о не менее 50 тысяч сегодня на марше. Назначение Дегтярёва только ещё больше разозлило людей, рейтинг Путина и Единной Росссии в крае мусорный pic.twitter.com/EGC2bRJMLu— Андрей Пивоваров (@brewerov) July 25, 2020
Акції на підтримку Фургала також відбулися в інших містах Росії - у Владивостоці, Южно-Сахалінську і Комсомольську-на-Амурі.
За даними "ОВС-Інфо", у Владивостоці на центральну площу вийшли близько 600 осіб, трьох затримали. Присутні тримали в руках плакати:"Хабаровськ, ми з тобою! Хабаровськ - місто герой!","Я/Ми Фургала","Чесний суд, чесні вибори .
Нагадаємо, всеросійське голосування щодо схвалення поправок до Конституції РФ тривало з 25 червня по 1 липня. Голосування також незаконно організували на окупованих Росією територіях України - в Криму, Донецькій і Луганській областях. Внесення змін до Конституції президент РФ Володимир Путін ініціював у січні. Тоді ж він заявив, що поправки мають бути схвалені всенародним голосуванням, хоча закон цього не вимагав. Зміни до Конституції РФ передбачають "обнулення" президентських термінів Путіна - після прийняття поправок він зможе балотуватися ще на два терміни після 2024 року. 4 липня ці поправки набули чинності.
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Ель Мюрид.
В ряде городов Дальнего Востока сегодня снова прошли протестные мероприятия по "делу Фургала". География протестов не ограничивается только Хабаровским краем - люди выходят и в Хабаровске, и в Комсомольске-на Амуре, и во Владивостоке. Акции не многочисленные, но проходят уже девятый день подряд, что для России - событие почти уникальное. Стоит отметить, что все они, понятно, не согласованы, а значит - преступны с точки зрения режима.
Кремль не знает, что делать, а потому никак не реагирует. Специфическая особенность путинского режима: его реакция на любые кризисы всегда без "полутонов" - либо прямая реакция, либо полное игнорирование проблемы. Как выключатель - "вкл" или "выкл". Знаменитые прыжки Путина в кусты по любому непонятному случаю (включая и нынешнее сидение в бункере) - это как раз реакция второго рода. Террор в отношении даже одиночных пикетов в Москве и Петербурге - первого рода. Понятно, что такая реактивная политика - признак ее отсутствия, так как проблему лучше предупредить, чем решать, но даже если решать - то делать это нужно как минимум, по-умному, "расшивая" созданные противоречия. Власть же любыми своими действиями создает поле для дальнейшей эскалации. Дальний Восток - прекрасный пример этой убогой политики.
Нынешние протесты не будут иметь никакого сколь-либо позитивного результата: у любых действия всегда должна быть вполне конкретная цель. У социальных протестов, к примеру - выполнение каких-то конкретных требований протестующих. У политических протестов цель всегда одна - борьба за власть. Сегодня нет ни того, ни другого, что вполне объяснимо - протесты не организованы, стихийны, люди просто выплескивают эмоции. В целом позитивная повестка таких безвекторных мероприятий всегда одна, "Счастье для всех даром, и пусть никто не уйдет обиженным". Наивно и нерезультативно - воры и уголовники награбленное так не отдадут.
Поэтому в тактическом плане бездействие Центра вполне объяснимо: он ждет, что безвекторный протест "выгорит". Сегодня так и будет. Но речь-то о другом. Речь о том, что Кремль утрачивает контроль за "глубинным народом", а на Дальнем Востоке на улицу вышел именно он, а не какие-то хипстеры и креаклы с их непонятными лозунгами. "Глубинный народ" накапливает ненависть, которая рано или поздно выплеснется, как только у нее появится цель. И пока идет ее количественное накопление, которое рано или поздно, но перейдет в качественно иное состояние.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
хай вони там скоріше одне одного знищать.
От тоді то буде новина.
"Зелегноума в ацтавку!" "Ми тут влада!" і все таке .....
Вся надежда на китайцев, они смогли бы направить эти массовые походелки куда надо.
Там собственно больше экономическая подоплека, на всех денежных потоках сидят люди из Москвы, а местных к таким креслам не пускают, а это с годами перестает нравится местным.
АЛЕ ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ ДЛЯ НИХ ПОВИННО СТАТИ НЕМОЖЛИВИМ, БО НАВІЩО УКРАЇНІ ЛЮДИ ЯКІ СХВАЛЮВАЛИ АНЕКСЇЮ КРИМУ І ВБИВСТВО ВОЯКІВ УКРАЇНИ КОТОРІ ЗАРАЗ БУДУТЬ ЗАВІРЯТИ ЩО ЗАВЖДИ БУЛИ ПРОТИ ПОЛІТИКИ КРЕМЛЯ ?
КАЦАПИ ТО ПЕРЩІ БРЕХУНИ НА ВСЬОМУ СВІТІ.
)(уйловскую хунту нах!))))
(носильщика чемоданов либералу Собчаку), который продавал редкоземельные
металлы на Запад на 40% ниже рыночной стоимости, связь с ОПГ - тамбовские,
Кумариным (Барсуковым) и т.д. Доклад про регионального чиновника (Моль, Окурок)
создан в 1992 году - загнивающих пендосов не пришьешь. Ищите в Нете по названию
- кацапы убогие банят.