"Путіна у відставку", "Ми тут влада": У Хабаровську на багатотисячному мітингу вимагали відставки президента РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У російському Хабаровську в суботу, 25 липня, зібрався багатотисячний мітинг, учасники якого вимагали відставки президента Росії Володимира Путіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сибирь.Реалии, мітингувальники все більше звертаються до федеральної влади. "Путіна у відставку", "20 років довіри немає", "Росіє, прокидайся", "Ми тут влада" - ось гасла, які звучали сьогодні.

Оскільки захід не було погоджено, протестувальники вийшли на головну площу міста "годувати голубів". Після чого влаштували ходу головними вулицями Хабаровська і пікет біля мерії, вимагаючи також відставки голови міста-єдинороса Кравчука. Як повідомляється, поліція спостерігала за тим, що відбувається, але не втручалася.

Думаю можно говорить о не менее 50 тысяч сегодня на марше. Назначение Дегтярёва только ещё больше разозлило людей, рейтинг Путина и Единной Росссии в крае мусорный pic.twitter.com/EGC2bRJMLu — Андрей Пивоваров (@brewerov) July 25, 2020

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Акції на підтримку Фургала також відбулися в інших містах Росії - у Владивостоці, Южно-Сахалінську і Комсомольську-на-Амурі.

За даними "ОВС-Інфо", у Владивостоці на центральну площу вийшли близько 600 осіб, трьох затримали. Присутні тримали в руках плакати:"Хабаровськ, ми з тобою! Хабаровськ - місто герой!","Я/Ми Фургала","Чесний суд, чесні вибори .

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Нагадаємо, всеросійське голосування щодо схвалення поправок до Конституції РФ тривало з 25 червня по 1 липня. Голосування також незаконно організували на окупованих Росією територіях України - в Криму, Донецькій і Луганській областях. Внесення змін до Конституції президент РФ Володимир Путін ініціював у січні. Тоді ж він заявив, що поправки мають бути схвалені всенародним голосуванням, хоча закон цього не вимагав. Зміни до Конституції РФ передбачають "обнулення" президентських термінів Путіна - після прийняття поправок він зможе балотуватися ще на два терміни після 2024 року. 4 липня ці поправки набули чинності.