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"Путіна у відставку", "Ми тут влада": У Хабаровську на багатотисячному мітингу вимагали відставки президента РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У російському Хабаровську в суботу, 25 липня, зібрався багатотисячний мітинг, учасники якого вимагали відставки президента Росії Володимира Путіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сибирь.Реалии, мітингувальники все більше звертаються до федеральної влади. "Путіна у відставку", "20 років довіри немає", "Росіє, прокидайся", "Ми тут влада" - ось гасла, які звучали сьогодні.

Оскільки захід не було погоджено, протестувальники вийшли на головну площу міста "годувати голубів". Після чого влаштували ходу головними вулицями Хабаровська і пікет біля мерії, вимагаючи також відставки голови міста-єдинороса Кравчука. Як повідомляється, поліція спостерігала за тим, що відбувається, але не втручалася.

Хабаровск сейчас.https://t.co/bXhF3cIUU3 pic.twitter.com/ihgWBmhJPZ

— Simbiblis (@Simbiblis) July 25, 2020

Думаю можно говорить о не менее 50 тысяч сегодня на марше. Назначение Дегтярёва только ещё больше разозлило людей, рейтинг Путина и Единной Росссии в крае мусорный pic.twitter.com/EGC2bRJMLu

— Андрей Пивоваров (@brewerov) July 25, 2020

Також дивіться: Активіст у Росії впав під час затримання, випадково збивши кепку з поліцейського, на нього завели кримінальну справу. ВIДЕО

Путіна у відставку, Ми тут влада: У Хабаровську на багатотисячному мітингу вимагали відставки президента РФ 01
Путіна у відставку, Ми тут влада: У Хабаровську на багатотисячному мітингу вимагали відставки президента РФ 02
Путіна у відставку, Ми тут влада: У Хабаровську на багатотисячному мітингу вимагали відставки президента РФ 03
Путіна у відставку, Ми тут влада: У Хабаровську на багатотисячному мітингу вимагали відставки президента РФ 04
Путіна у відставку, Ми тут влада: У Хабаровську на багатотисячному мітингу вимагали відставки президента РФ 05
Путіна у відставку, Ми тут влада: У Хабаровську на багатотисячному мітингу вимагали відставки президента РФ 06

Акції на підтримку Фургала також відбулися  в інших містах Росії - у Владивостоці, Южно-Сахалінську і Комсомольську-на-Амурі.

За даними "ОВС-Інфо", у Владивостоці на центральну площу вийшли близько 600 осіб, трьох затримали. Присутні тримали в руках плакати:"Хабаровськ, ми з тобою! Хабаровськ - місто герой!","Я/Ми Фургала","Чесний суд, чесні вибори .

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ми своїх не кидаємо", - жителі Хабаровського краю продовжують акції протесту на захист губернатора Фургала. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, всеросійське голосування щодо схвалення поправок до Конституції РФ тривало з 25 червня по 1 липня. Голосування також незаконно організували на окупованих Росією територіях України - в Криму, Донецькій і Луганській областях. Внесення змін до Конституції президент РФ Володимир Путін ініціював у січні. Тоді ж він заявив, що поправки мають бути схвалені всенародним голосуванням, хоча закон цього не вимагав. Зміни до Конституції РФ передбачають "обнулення" президентських термінів Путіна - після прийняття поправок він зможе балотуватися ще на два терміни після 2024 року. 4 липня ці поправки набули чинності.

протест (2402) путін володимир (24088) росія (65925) Хабаровськ (15)


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Топ коментарі
+52
Словами эту гниду не сковырнешь..
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25.07.2020 13:20
+52
В Хабаровськ амери завезли наколоті валяночки і піченьки. Точняк.
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25.07.2020 13:22
+40
Сейчас следы "Правого сектора" и Госдепа найдут, проверяйте
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25.07.2020 13:21
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Они требуют свободу Фургалу а Фургал это депутат Думы 2008- 2018 и голосовал за аннексию Крыма.
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25.07.2020 16:44 Відповісти
Это сейчас не так важно. А важно, чтобы вата начала гасить друг дружку и это перекинулось на другие регионы, поближе к москве.
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25.07.2020 16:46 Відповісти
Ты думаеш наше правительство отреагирует на это.... та еще зеля и мирить будет. Вот в чем проблемма.
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25.07.2020 16:48 Відповісти
В иделе - сейчас самое время раскрутить всю информационную машину в Украине и раскачивать эту ситуацию в том числе и в свою пользу. Это война за умы и здесь главное оружие - информационное. Но для этого у людей принимающих решения должно быть как минимум две вещи: старетгическое мышление и патриотизм.
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25.07.2020 16:52 Відповісти
думаю,В інтересах України підливати бензинчику в вогонь російських протестів )
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25.07.2020 16:54 Відповісти
Добре хай буде так, переможем ми РФ, чи розпадеться вона, чи затопе її ітд, ЩО ДАЛІ...? ВІДРАЗУ ЗАЖИВЕМО, перестане існувати корупція, бюрократія, панщина оця, яка зараз стала тільки в новій обгортці, будуть прийматися закони на користь простого народу, пройдуть реформи на всих щавлях влади і державних сфер.????
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25.07.2020 17:04 Відповісти
У нас начнется мирная жизнь. А это совсем другие проблемы.
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25.07.2020 17:08 Відповісти
Ага, була вже мирная жизнь, до цього, що призвело до того що маємо. Другіє проблєми це красти по другому.
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25.07.2020 17:11 Відповісти
В інтересах України - ставати сильною і переходити від сили в силу, а не вічно стонать,а не бути слабкою і виглядіти на світовій карті краще від того що сусід став слабкіший?
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25.07.2020 17:09 Відповісти
Ну сравнил. Коррупцию где-то там в столице, и военное время, когда в твой дом может вломиться оккупант, забрать все твое, дочку изнасиловать, а сына забрать на подвал или убить, или забрать в армию, чтобы его убили , твой огород заминировать на десятки лет, и пожары, взрывы, обстрелы. Расспроси жителей серой зоны и оккупированной зоны. И ты нам будешь что- то говорить плохое про Порошенко?
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25.07.2020 20:50 Відповісти
Кому в Украине интересно что там в Хабаровске???
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26.07.2020 13:59 Відповісти
Тем, у кого голова не плечах есть. Тебе вата , естественно ничего не нужно, сиди в своем гавне на параше и дальше.
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27.07.2020 18:37 Відповісти
Кто бы говорил...
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27.07.2020 18:40 Відповісти
Nado stob i drugyje goroda poderzali i potrebovali ostavki fasistkoj diktaturi putlera.
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25.07.2020 17:07 Відповісти
https://el-murid.livejournal.com/4510352.html "Вкл" и "выкл" .
Ель Мюрид.

В ряде городов Дальнего Востока сегодня снова прошли протестные мероприятия по "делу Фургала". География протестов не ограничивается только Хабаровским краем - люди выходят и в Хабаровске, и в Комсомольске-на Амуре, и во Владивостоке. Акции не многочисленные, но проходят уже девятый день подряд, что для России - событие почти уникальное. Стоит отметить, что все они, понятно, не согласованы, а значит - преступны с точки зрения режима.

Кремль не знает, что делать, а потому никак не реагирует. Специфическая особенность путинского режима: его реакция на любые кризисы всегда без "полутонов" - либо прямая реакция, либо полное игнорирование проблемы. Как выключатель - "вкл" или "выкл". Знаменитые прыжки Путина в кусты по любому непонятному случаю (включая и нынешнее сидение в бункере) - это как раз реакция второго рода. Террор в отношении даже одиночных пикетов в Москве и Петербурге - первого рода. Понятно, что такая реактивная политика - признак ее отсутствия, так как проблему лучше предупредить, чем решать, но даже если решать - то делать это нужно как минимум, по-умному, "расшивая" созданные противоречия. Власть же любыми своими действиями создает поле для дальнейшей эскалации. Дальний Восток - прекрасный пример этой убогой политики.

Нынешние протесты не будут иметь никакого сколь-либо позитивного результата: у любых действия всегда должна быть вполне конкретная цель. У социальных протестов, к примеру - выполнение каких-то конкретных требований протестующих. У политических протестов цель всегда одна - борьба за власть. Сегодня нет ни того, ни другого, что вполне объяснимо - протесты не организованы, стихийны, люди просто выплескивают эмоции. В целом позитивная повестка таких безвекторных мероприятий всегда одна, "Счастье для всех даром, и пусть никто не уйдет обиженным". Наивно и нерезультативно - воры и уголовники награбленное так не отдадут.

Поэтому в тактическом плане бездействие Центра вполне объяснимо: он ждет, что безвекторный протест "выгорит". Сегодня так и будет. Но речь-то о другом. Речь о том, что Кремль утрачивает контроль за "глубинным народом", а на Дальнем Востоке на улицу вышел именно он, а не какие-то хипстеры и креаклы с их непонятными лозунгами. "Глубинный народ" накапливает ненависть, которая рано или поздно выплеснется, как только у нее появится цель. И пока идет ее количественное накопление, которое рано или поздно, но перейдет в качественно иное состояние.
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25.07.2020 19:27 Відповісти
там вроде и Красноярск вот-вот подтянется... пр ***** ни слова доброго
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25.07.2020 21:09 Відповісти
" как только появится цель" - в том то и проблема, что цель не появится, разве что Дальнему востоку присоединиться к богатому Китаю,когда на россии жрать будет нечего.
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25.07.2020 21:24 Відповісти
там якщо трапиться переворот, то на зміну едру прийдуть велікодержание шовіністи типу Жириновського, які не вважають Україну державою
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26.07.2020 02:08 Відповісти
столько народа уже по автозакам не упакуешь, придется считаться
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25.07.2020 17:39 Відповісти
на Далекому сході раSSії народ знаходиться в одному сплошному автозаку... а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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26.07.2020 12:29 Відповісти
"Если крокодил съел твоего врага-это не значит что он твой друг".
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25.07.2020 17:48 Відповісти
1000%
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25.07.2020 18:03 Відповісти
Но с врагом же разобрался
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25.07.2020 20:52 Відповісти
афигеть..тётя в полтора центнера кричит в мегафон как плохо жить..
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25.07.2020 19:08 Відповісти
якщо б ти знав яку отруту жруть кацапи.
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25.07.2020 19:21 Відповісти
Хорошо жить и много жрать - разные вещи, но пациентам в псих. больнице это не ведомо- пожрать дали - и счастье.
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25.07.2020 21:20 Відповісти
НУ ТАК ТО ДА, МАКАРОНЫ, КАТЛЕТЫ, ВИНЕГРЕТ..
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25.07.2020 21:23 Відповісти
На кой мені ті новини з фашистської расєї?
хай вони там скоріше одне одного знищать.
От тоді то буде новина.
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25.07.2020 19:23 Відповісти
а порадуватись за 'брата'?
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25.07.2020 19:28 Відповісти
Уже скоро.....

"Путіна у відставку", "Ми тут влада": У Хабаровську на багатотисячному мітингу вимагали відставки президента РФ - Цензор.НЕТ 9119
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25.07.2020 20:10 Відповісти
врядли там ***** решил измором взять. ну ходят. ну кричат что-то. ущерб не наносят толку на них цепных собак спускать? а скоро похолодает дотянет думаю без омона сами разбегутся. а потом уже когда их станет человек 500 да пойдет в ход дубинка, просто это мало кого заставит сопротивляться с силой, а не кричалки кричать как сейчас. ***** это *****, там никого не возмутит даже если 500 человек на бутылку посадят.
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26.07.2020 19:15 Відповісти
Футболка одного з протестувальників
"Путіна у відставку", "Ми тут влада": У Хабаровську на багатотисячному мітингу вимагали відставки президента РФ - Цензор.НЕТ 6414
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25.07.2020 21:46 Відповісти
Круто. Нам би так теж...
"Зелегноума в ацтавку!" "Ми тут влада!" і все таке .....
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25.07.2020 20:56 Відповісти
почему не вижу флаг ХНР ???
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25.07.2020 20:57 Відповісти
а где карта ХНР???
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25.07.2020 21:01 Відповісти
а где посольство ХНР в Украине???
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25.07.2020 21:03 Відповісти
Пусть подрастут немного для начала.
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26.07.2020 12:46 Відповісти
есть ли у Украины программа поддержки соотечественников ХНР ???
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25.07.2020 21:06 Відповісти
Які вони на х.. соотчєствннікі,з прапорами СРСР,триколором і ЧЖБ?
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25.07.2020 22:46 Відповісти
Вот вам козломордые и государственный переворот стучится дверь
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25.07.2020 21:10 Відповісти
там якщо трапиться держпереворот, то на зміну едру прийдуть велікодержание шовіністи типу Жириновського, які не вважають Україну державою
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26.07.2020 02:07 Відповісти
Там и сейчас Украину страной не считают. И ведут войну. Вы были в коме последние 6 лет?
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26.07.2020 04:27 Відповісти
Сравнивать с Майданом- глупость, или следствие незнания. На Майдан вышли сначала отцыстебованием наказать виновных . в избиении молодежи.э А потом уже,через месяц - против Януковича и его банды. А эти вышли с требованием вернуть своего баярина. Какая демократия, какие права?- не слышали. Несколько плакатов против Путина-достал, надо другого царя. Ментально типично российски протест.
Вся надежда на китайцев, они смогли бы направить эти массовые походелки куда надо.
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25.07.2020 21:13 Відповісти
Ну Фургала они ВЫБРАЛИ! А не им его, как нынешнего, р замене, из Мацквы прислали.
Там собственно больше экономическая подоплека, на всех денежных потоках сидят люди из Москвы, а местных к таким креслам не пускают, а это с годами перестает нравится местным.
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25.07.2020 21:38 Відповісти
куда делись десятки народов которые жили в ХНР до того как туда пришел людоед "старший брат" с его "хрюсским миром????"
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25.07.2020 21:13 Відповісти
*****, ВЕРНИ ФУРУ гАЛЕ..
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25.07.2020 21:22 Відповісти
когда Зеленский планирует посетить наших соотечественников в ХНР ???
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25.07.2020 21:23 Відповісти
Ходют с рашафлагами. Пускай ходют... Они уже кацапы
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25.07.2020 21:27 Відповісти
а вони повинні там були з прапорами України ходити на мітингу в Хабаровську? там самогубців немає
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26.07.2020 02:14 Відповісти
А шо они хотят?
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26.07.2020 17:18 Відповісти
Беркут...беркут...беркут😂🤣😅😆😁😄
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25.07.2020 21:49 Відповісти
Дай Бог щоб такі бунти були по всій Расєї ДОКИ ВОНА НЕ РАЗВАЛИТЬСЯ НА ДЕСЯТЬ РЕСПУБЛІК ЧИ КРАЇН
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25.07.2020 21:52 Відповісти
На самом деле печально, что никто уже не рассматривает протесты и революции как борьбу за демократию, за свободу, а только как инструмент по уничтожению врага, их же руками.
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25.07.2020 22:21 Відповісти
НІЧОГО "ПЕЧАЛЬНОГО" ТУТ НЕМАЄ - КАЦАПИ МОВЧАЛИ ВСІ 6 РОКІВ ПРО ВІЙНУ ПРОТИ УКРАЇНИ І ПОСИЛАЛИ ТУДИ СВОЇХ ДІТЕЙ ВБИВАТИ УКРАЇНЦІВ, ХАЙ ТЕПЕР ЦЕ СТОКРАТНО ПОВЕРНЕТЬСЯ МОСКОВІЇ
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26.07.2020 13:42 Відповісти
І кожна буде претендувати на свій шматок України. Це ж кацапи, сер.
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26.07.2020 12:48 Відповісти
ПОМИЛЯЄТЕСЬ - КОЛИ ЖРАТИ БУДЕ НІЧОГО, ТОДІ БУДЕ НЕ ДО ВЕЛИЧІ І З ЯКОГО ПЕРЕПУГУ ЯКУТСЬКА РЕСПУБЛІКА ЧИ КОРЕЛЬСКА ЛЕМОКРАТИЧНА ДЕРЖАВА БУДЕ ПРЕТЕНДУВАТИ НА УКРАЇНУ ?
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26.07.2020 13:36 Відповісти
Хотілось би дочекатись до такого, що їм жрати буде нічого. Але це, на превеликий жаль, більше байки. А так вони ******* на всю голову. У крові у них "вялічіє". "Ус-Русь, а не покорюсь", так сказати.
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26.07.2020 14:24 Відповісти
ЦЕ ВСЕ СПЕКТАКЛЬ - КАЦАПИ ЛИЦЕДІЇ ЩЕ ТІ, А ОТ КОЛИ РОЗВАЛИТЬСЯ РАСЄЯ ПОВАЛЮТЬ В УКРАЇНУ ВЕЛИКИМИ ХВИЛЯМИ, ПОПОМНІТЬ МОЇ СЛОВА
АЛЕ ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ ДЛЯ НИХ ПОВИННО СТАТИ НЕМОЖЛИВИМ, БО НАВІЩО УКРАЇНІ ЛЮДИ ЯКІ СХВАЛЮВАЛИ АНЕКСЇЮ КРИМУ І ВБИВСТВО ВОЯКІВ УКРАЇНИ КОТОРІ ЗАРАЗ БУДУТЬ ЗАВІРЯТИ ЩО ЗАВЖДИ БУЛИ ПРОТИ ПОЛІТИКИ КРЕМЛЯ ?
КАЦАПИ ТО ПЕРЩІ БРЕХУНИ НА ВСЬОМУ СВІТІ.
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26.07.2020 17:16 Відповісти
Спектакль. %уйло решил показать какая демократия в рашке на фоне подавлений протестов в США.
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25.07.2020 22:15 Відповісти
Бред.
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25.07.2020 22:52 Відповісти
Поддерживаю хабаровских. Москва обнаглела до беспредела. Проблемы регионов РФ за пределами кольцевой дороги лично мне знакомы с 1974 года - весь коммунизьм жил внутри кольцевой дороги. А теперь, когда коммунизьм сменился на проклятый капитализьм, - регионам пришел издец. Поэтому лозунг "москва пнх" поддерживаю, Удачи Вам !
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25.07.2020 22:48 Відповісти
"Путіна у відставку", "Ми тут влада": У Хабаровську на багатотисячному мітингу вимагали відставки президента РФ - Цензор.НЕТ 7588
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26.07.2020 03:04 Відповісти
Правильно! Путина в Ростов!!!
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26.07.2020 07:25 Відповісти
....в Тернополь
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26.07.2020 10:57 Відповісти
пора создавать хабаровскую народную республику!!!!!
)(уйловскую хунту нах!))))
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26.07.2020 12:04 Відповісти
Государство рф появилось на карте мира всего 30 лет назад,12 июня 1990 года.Салаги КГБшные,какая там может быть у холопья Демократия и Свобода...
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26.07.2020 13:04 Відповісти
Украина должна привлечь внимание ООН, мирового сообщества к геноциду народов ХНР оккупационными силами Москаль-Ордынских захватчиков !!!
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26.07.2020 13:14 Відповісти
Интересная комбинация для многоходовщика... Это же теперь московский ОМОН надо в Хабаровск отправлять.
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26.07.2020 13:16 Відповісти
В той стороне холопы немного отличаются от основной массы кацапотерпилоидов, знал я людей из Сибири и Дальнего Востока, хотя уверен , это ничем не закончится, побузят и разойдутся
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26.07.2020 13:43 Відповісти
провинция Маскву не любит, это правда.
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26.07.2020 13:46 Відповісти
Поднять вопрос об ущемлении венгерского языка в Хабаровской Народно Демократической Республике и выразить озабоченность 27 степени руководителям Франции,Венгрии и Германии !!!
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26.07.2020 14:06 Відповісти
"Любят русские люди бунтовать. Встанут на колени перед барским домом,и стоят,подлецы! И ведь знают,что бунтуют, и все равно стоят!" (с)
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26.07.2020 14:39 Відповісти
А нормально хлопчики піднялись. Побіжий аналіз дає тисяч (60-80). І це Хабаровськ, а не мацква. Там населення ВСЬОГО КРАЮ 1340 тисяч. Тільки прапор якийсь дивний. Раніше там були жовтоблакитні кольори із зеленим клином.
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26.07.2020 16:38 Відповісти
что еще ходят пофоткаца для мордокниг? ну походите походите толку от этого мало)) пока не начнут ******* мусоров будут в ярме
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26.07.2020 19:12 Відповісти
Доклад депутата Марины Салье про деятельность Хутина
(носильщика чемоданов либералу Собчаку), который продавал редкоземельные
металлы на Запад на 40% ниже рыночной стоимости, связь с ОПГ - тамбовские,
Кумариным (Барсуковым) и т.д. Доклад про регионального чиновника (Моль, Окурок)
создан в 1992 году - загнивающих пендосов не пришьешь. Ищите в Нете по названию
- кацапы убогие банят.
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26.07.2020 20:37 Відповісти
А еще карлик-педофил путин связан с Гафуром Черным, через которого идет наркотрафик героина в страны Евросоюза.
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27.07.2020 18:34 Відповісти
Ну що *****, ти радило Овочу танками давити. НУ то давай, подивимось який ти хєрой?
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27.07.2020 10:12 Відповісти
Давай Зелений клин !!!!
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27.07.2020 10:17 Відповісти
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