"Хабаровськ - це Україна", - пропагандист Соловйов виявив "українських активістів" на Далекому Сході

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов розповів про "український слід" у масових протестах у Хабаровську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал пропагандиста.

"Українські активісти розгорнули в Хабаровську акцію - закликають до відокремлення краю. Акція Bot-net у мережі - це ціла інформаційна кампанія. Активісти просувають ідею про приналежність Хабаровська Україні. Вимагають провести референдум і відокремити регіон від Росії", - пише Соловйов.

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Як докази він наводить скриншоти публікацій із соцмереж із картою, на якій територія Хабаровського краю позначена як Зелений Клин, та порівнянням прапора краю з українським.







"Протести в Хабаровську пояснюють пробудженням "коду нації", і це пояснює те, що жителі Хабаровська, які вийшли на вулиці, - справжні українці. А протести - це ні що інше, як майдан. Українські користувачі серйозно розмірковують над тим, що їм потрібно повернути свої землі. За рахунок публікацій про "українські витоки" на Далекому Сході блогери нарощують перегляди. Часто в соціальних мережах миготить фраза: "Хабаровськ - це Україна". Що по суті є неприкритим закликом до розвалу Росії", - пише Соловйов.

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Нагадаємо, за версією Слідкому РФ, хабаровський губернатор Сергій Фургал організував замах на вбивство підприємця і вбивства ще двох бізнесменів в 2004-2005 роках. Фургала було затримано 9 липня в Хабаровську і доставлено до Москви.

11 липня в акції на захист Фургала в Хабаровську брали участь десятки тисяч людей. За оцінкою сайту "Хабаровський край сьогодні", кількість учасників протестної акції могла перевершити чисельність ходи "Безсмертний полк", що нараховував до 60 тисяч осіб. За іншими неофіційними даними, в акції брали участь до 35 тисяч осіб. Пресслужба УМВС РФ у регіоні повідомила про участь "від 10 до 12 тисяч осіб". Відтоді протести відбуваються щодня.