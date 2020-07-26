"Хабаровськ - це Україна", - пропагандист Соловйов виявив "українських активістів" на Далекому Сході
Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов розповів про "український слід" у масових протестах у Хабаровську.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал пропагандиста.
"Українські активісти розгорнули в Хабаровську акцію - закликають до відокремлення краю. Акція Bot-net у мережі - це ціла інформаційна кампанія. Активісти просувають ідею про приналежність Хабаровська Україні. Вимагають провести референдум і відокремити регіон від Росії", - пише Соловйов.
Як докази він наводить скриншоти публікацій із соцмереж із картою, на якій територія Хабаровського краю позначена як Зелений Клин, та порівнянням прапора краю з українським.
"Протести в Хабаровську пояснюють пробудженням "коду нації", і це пояснює те, що жителі Хабаровська, які вийшли на вулиці, - справжні українці. А протести - це ні що інше, як майдан. Українські користувачі серйозно розмірковують над тим, що їм потрібно повернути свої землі. За рахунок публікацій про "українські витоки" на Далекому Сході блогери нарощують перегляди. Часто в соціальних мережах миготить фраза: "Хабаровськ - це Україна". Що по суті є неприкритим закликом до розвалу Росії", - пише Соловйов.
Нагадаємо, за версією Слідкому РФ, хабаровський губернатор Сергій Фургал організував замах на вбивство підприємця і вбивства ще двох бізнесменів в 2004-2005 роках. Фургала було затримано 9 липня в Хабаровську і доставлено до Москви.
11 липня в акції на захист Фургала в Хабаровську брали участь десятки тисяч людей. За оцінкою сайту "Хабаровський край сьогодні", кількість учасників протестної акції могла перевершити чисельність ходи "Безсмертний полк", що нараховував до 60 тисяч осіб. За іншими неофіційними даними, в акції брали участь до 35 тисяч осіб. Пресслужба УМВС РФ у регіоні повідомила про участь "від 10 до 12 тисяч осіб". Відтоді протести відбуваються щодня.
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
хабаровчане не хотят быть бесправными, безмозгими, позорными кацапами.
Страна уходит парадами
Чем меньше перспектив у страны, тем больше в ней торжеств и показной, выдуваемой из пузатых, начищенных оркестровых труб, гордости. 📷
Парады шествия, салюты, заплывы кораблей, торжественные пролеты самолетов, воздвижение памятников в столицах и регионах. Мундиры, блестящие пуговицы, печатный шаг, речи. Ордена, медали и звания падают дождем с кремлевских высот.
Иной раз с долей забавного безумия.
Сегодня на морском параде в Питере везли мощи адмирала Ушакова. Местная восторженная газета «Фонтанка» назвала их (https://www.fontanka.ru/2020/07/24/69385360/) «дебютантом Главного военно-морского парада».
Мощи-дебютант!!
Но под этой парадной крышкой в стране булькает и закипает, а сама эта крышка начинает подрагивать, иной раз подпрыгивать. И по державным краям, и в столичном властном средоточии.
Протестами, массовым недовольством, раздражением, и, конечно, равнодушием к словам, делам, целям начальства.
Разгульные «нулевые», провальные «десятые», теперь уже настали гниющие «двадцатые». Ползут по ним танки, летят в голубом небе самолеты, плывут корабли, рассекая гордыми носами победные крымские фекалии.
Вот утром сегодня думал: в Хабаровске избили парня журналиста. пока одного, но именно того что в ютубе стебался с Соловьева кричал в камеру"Смотри Соловьев это Украина, Украина" как бы обыгрывая стиль передач медиа-таври с Первого анала. Еще подумал, что за Украину его и изибили. Боятся они Мадана больше всего на свете! будут зачищать пока ребята с черенками от лопат для ***** не начали на площади России выходить.
еще в 2007 г было пророчество, что ру нападет на украину, а Китай на ру
половина сбылась в 14-м
Вообще-то , то что соловьиный помет наконец-то заметил Хабаровский протест- уже прогресс. Раньше все рашасмии отмалчивались по этому поводу.
Если путлер начнёт давить протест , а у него нет другого выхода, так как сам по себе протест не рассасывается, на что была сделана ставка- то , очень возможно, что все перекинется на маскву. Вот это было бы очень хорошо
Ще була а неї подруга. Здавалось би, чому дивуватися. А от є чому. Коли вона щось розповідала про подругу, кожного разу акцентувала - татарка. Дивно. Ми знайомих називали на ймення.
к Украине поддерживаю - даешь референдум!
https://www.youtube.com/watch?v=mGSem6ErLoA&t=5s Сіра Україна та Жовтий Клин - Українські етнічні території
цікаво, чого ж це рупори московитів так виють?
Україна тримається в межах міжнародного права і не забирає чужого, як єреф (хоча це ім складно сприймати)
Однако, "зеленый клин" никогда не был частью государства Украина. Лет 100 назад просил о присоединении, но его не приняли.