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"Хабаровськ - це Україна", - пропагандист Соловйов виявив "українських активістів" на Далекому Сході

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов розповів про "український слід" у масових протестах у Хабаровську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал пропагандиста.

"Українські активісти розгорнули в Хабаровську акцію - закликають до відокремлення краю. Акція Bot-net у мережі - це ціла інформаційна кампанія. Активісти просувають ідею про приналежність Хабаровська Україні. Вимагають провести референдум і відокремити регіон від Росії", - пише Соловйов.

Хабаровськ - це Україна, - пропагандист Соловйов виявив українських активістів на Далекому Сході 01

Дивіться також: "Путіна у відставку", "Ми тут влада": У Хабаровську на багатотисячному мітингу вимагали відставки президента РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як докази він наводить скриншоти публікацій із соцмереж із картою, на якій територія Хабаровського краю позначена як Зелений Клин, та порівнянням прапора краю з українським.

Хабаровськ - це Україна, - пропагандист Соловйов виявив українських активістів на Далекому Сході 02
Хабаровськ - це Україна, - пропагандист Соловйов виявив українських активістів на Далекому Сході 03
Хабаровськ - це Україна, - пропагандист Соловйов виявив українських активістів на Далекому Сході 04

"Протести в Хабаровську пояснюють пробудженням "коду нації", і це пояснює те, що жителі Хабаровська, які вийшли на вулиці, - справжні українці. А протести - це ні що інше, як майдан. Українські користувачі серйозно розмірковують над тим, що їм потрібно повернути свої землі. За рахунок публікацій про "українські витоки" на Далекому Сході блогери нарощують перегляди. Часто в соціальних мережах миготить фраза: "Хабаровськ - це Україна". Що по суті є неприкритим закликом до розвалу Росії", - пише Соловйов.

Дивіться також: "Ми своїх не кидаємо", - жителі Хабаровського краю продовжують акції протесту на захист губернатора Фургала. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, за версією Слідкому РФ, хабаровський губернатор Сергій Фургал організував замах на вбивство підприємця і вбивства ще двох бізнесменів в 2004-2005 роках. Фургала було затримано 9 липня в Хабаровську і доставлено до Москви.

11 липня в акції на захист Фургала в Хабаровську брали участь десятки тисяч людей. За оцінкою сайту "Хабаровський край сьогодні", кількість учасників протестної акції могла перевершити чисельність ходи "Безсмертний полк", що нараховував до 60 тисяч осіб. За іншими неофіційними даними, в акції брали участь до 35 тисяч осіб. Пресслужба УМВС РФ у регіоні повідомила про участь "від 10 до 12 тисяч осіб". Відтоді  протести відбуваються щодня.

Автор: 

пропаганда (2820) протест (2402) росія (65949) Соловйов Володимир (141) Хабаровськ (15)


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Топ коментарі
+71
А ещё Белгород ,Воронеж,Таганрог с Курском включно
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26.07.2020 19:26
+46
Хватит кормить маскву! путин - *****!
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26.07.2020 19:23
+46
Здається вони його не змогли зупитини. Він іде...

"Хабаровск - это Украина", - пропагандист Соловьев обнаружил "украинских активистов" на Дальнем Востоке - Цензор.НЕТ 8600
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26.07.2020 19:34
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Московия и РАБссия это разное насэлэние
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26.07.2020 20:17 Відповісти
бойся нас, **** соловьиная
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26.07.2020 20:19 Відповісти
Крейсер Аврора зарядил пушку......ждет сигнал и штурм Зимнего....
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26.07.2020 20:20 Відповісти
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26.07.2020 20:22 Відповісти
Тут на досуге попались мне древние карты 1736 года изданные во Франции,Швеции,Британии и Голланди...самое интересное в них слово РАБссия на них НЕТ,есть Московия...,и есть Украина-Русь...
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26.07.2020 20:25 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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26.07.2020 20:27 Відповісти
Кто там пищал что РАБссия появилась при Петре в 1721 году...
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26.07.2020 20:27 Відповісти
Держави з назвою "Россия" ніколи не існувало і не існує зараз.
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26.07.2020 20:44 Відповісти
Всё что восточнее урала и вплоть до самой Украины - это уже Китай.
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26.07.2020 20:38 Відповісти
В попытке мысленно визуализировать вышесказанное, мой мозг надломался.
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26.07.2020 22:32 Відповісти
Мабуть, і Ґамерика - це Китай, і Гренландія, а там вже й Європа... ото все Китай. Ми між Китаєм та Китаєм "Хабаровськ - це Україна", - пропагандист Соловйов виявив "українських активістів" на Далекому Сході - Цензор.НЕТ 7931
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27.07.2020 18:51 Відповісти
Практично все так зване слов'янське населення Росії, це здеградовані російською "мовою" українці. Дерусифікаця РФ для одних буде українізацією, для інших мордвинізацією, бурятизацією і т.д. і т.п...Русская Рєспубліка Рассіі (РРР) таким чином не відбудеться.
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26.07.2020 20:38 Відповісти
От якби наші спецслужби дійсно стояли за всіми цими подіями,то це було б дуже добре,адже в нас гібридна війна,як не як. Але не з цими гімнокомандуючими...
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26.07.2020 20:38 Відповісти
Ах да...Ярослав Мудрый это чисто РАБссиянский Князь из Питера,ой..из Мацковии
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26.07.2020 20:40 Відповісти
Нифига, пометчик брешет ! Вот когда будут лозунги ,,путин - ху"ло,, и ,,наши налоги Хабаровску, а Москве - шиш,, !, тогда поверю
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26.07.2020 20:40 Відповісти
шото в этом есть.

хабаровчане не хотят быть бесправными, безмозгими, позорными кацапами.
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26.07.2020 20:42 Відповісти
Хабаровськ НАШ!
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26.07.2020 20:44 Відповісти
-Пиндоса,кацапа,цей Аляска?Отвецяй,однако.
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26.07.2020 21:34 Відповісти
Фурган налоги в Москву не возил почти 3 года..Потому враг народа...а АМУРСТАЛЬ не отдал братве Путлера... Роттербергам...враг НАРОДА... нам бы такого губирнатора...
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26.07.2020 20:44 Відповісти
Щоб податки у Київ не платив?? так у нас самих таких вистачає...українське національне питання завжди переводили у економічну чи соціальну площину.
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26.07.2020 21:09 Відповісти
Хих...а ведь он прав!!! Это самодостаточный регион с большими ресурсами. И рядом хороший покупатель-Китай. Какой смысл платить дань в какую то Москву, чтобы она осела где то на даче на Барвихе???
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26.07.2020 20:49 Відповісти
СерпомПо, [26.07.20 18:13]
Страна уходит парадами
Чем меньше перспектив у страны, тем больше в ней торжеств и показной, выдуваемой из пузатых, начищенных оркестровых труб, гордости. 📷
Парады шествия, салюты, заплывы кораблей, торжественные пролеты самолетов, воздвижение памятников в столицах и регионах. Мундиры, блестящие пуговицы, печатный шаг, речи. Ордена, медали и звания падают дождем с кремлевских высот.
Иной раз с долей забавного безумия.
Сегодня на морском параде в Питере везли мощи адмирала Ушакова. Местная восторженная газета «Фонтанка» назвала их (https://www.fontanka.ru/2020/07/24/69385360/) «дебютантом Главного военно-морского парада».
Мощи-дебютант!!
Но под этой парадной крышкой в стране булькает и закипает, а сама эта крышка начинает подрагивать, иной раз подпрыгивать. И по державным краям, и в столичном властном средоточии.
Протестами, массовым недовольством, раздражением, и, конечно, равнодушием к словам, делам, целям начальства.
Разгульные «нулевые», провальные «десятые», теперь уже настали гниющие «двадцатые». Ползут по ним танки, летят в голубом небе самолеты, плывут корабли, рассекая гордыми носами победные крымские фекалии.
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26.07.2020 20:51 Відповісти
Если РАБссия федерация,то какого хрена избранный народом чувак уполен Обнуляйтером всея сраного Мавзолея?
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26.07.2020 20:52 Відповісти
Спасибо всем,кто подписался на мой любимый сайт в Ютьюбе ...Нудний пенс...101 000 подписчиков.Слава Українi !!!!
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26.07.2020 20:57 Відповісти
😀👍
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26.07.2020 21:10 Відповісти
Дякуюю
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26.07.2020 20:59 Відповісти
Срочно откомандировать на ДВ Шкиряка. Следующим рейсом Зоряна.
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26.07.2020 21:19 Відповісти
Нужно братьям Хабаровским помочь с военнторгами на их земле, техникой с шахт, к нас ее много))) да и у них в шахтах точно завалялась. ХАБАР НАШ! ДАЕШЬ ХНР!
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26.07.2020 21:25 Відповісти
Сі Цзіпінь ввєді!
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26.07.2020 22:12 Відповісти
Соловьев недавно же извинялся перед Хабровском, чего то он взбеленился?. Именно взбеленисял потому что в глазах экс- пропутинских россиян а это большинство РФ, обвинение в Украинстве это как черная метка. Зачистку скоты готовят в Хабаровске, информационно готовят "зрителей" росс ТВ. Падлы.
Вот утром сегодня думал: в Хабаровске избили парня журналиста. пока одного, но именно того что в ютубе стебался с Соловьева кричал в камеру"Смотри Соловьев это Украина, Украина" как бы обыгрывая стиль передач медиа-таври с Первого анала. Еще подумал, что за Украину его и изибили. Боятся они Мадана больше всего на свете! будут зачищать пока ребята с черенками от лопат для ***** не начали на площади России выходить.
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26.07.2020 21:26 Відповісти
Дійсно. Їм Україна, як кістка в горлі. На генному рівні бояться бандерівців. А тут додався ще й Майдан !
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27.07.2020 04:01 Відповісти
Зеленим клином перелік українських земель в ериефії не закінчується. Малиновий клин, Жовтий клин, Сірий клин, ряд районів Алтайського краю, Білгородська Ворнезька області ..... І це ще не все . Так що автономій України може бути багато. Пора збирати землі!!!!
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26.07.2020 21:29 Відповісти
Колись рахував...більше трьох мільйонів квадратових кілометрів нарахував...
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26.07.2020 21:49 Відповісти
Не тіштесь так про "Хабаровск - это Украина". Дивився кілька відео протестів. Нарід весь з триколорами, "Хватит кормить москву", кілька молодих хлопців несли прапори Зеленого Клину і транспарант Дальневосточная республика. Напевне що мутять кітайці і то дуже хитро, нібито і в рашці але зі своїм життям, особий народ, а як буде заваруха то Китай буде рятувати цих бідолаг від звєрств росгвардії, засуне туди 1млн. миротворців, акуйло і не пікне. Китай член Радбез ООН з правом вето. Східна многоходовочка
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26.07.2020 21:35 Відповісти
Там однією з причин протестів було саме невдоволення діями Китаю...
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26.07.2020 21:53 Відповісти
не мудрствуйте, сир...
еще в 2007 г было пророчество, что ру нападет на украину, а Китай на ру
половина сбылась в 14-м
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26.07.2020 21:57 Відповісти
про Хабаровск мне скажу . но служил в Приморском крае и на Камчатке . украинцев там много . и что характерно . те кто работают выходцы из Украины . те кто бухают из Московии . наблюдение не больше
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26.07.2020 21:49 Відповісти
"Хабаровськ - це Україна", - пропагандист Соловйов виявив "українських активістів" на Далекому Сході - Цензор.НЕТ 1459
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26.07.2020 21:51 Відповісти
диагноз...
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26.07.2020 21:55 Відповісти
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26.07.2020 22:52 Відповісти
До речі, губернатор, за якого вступилися хабаровці - з лдпр, але Жирік дуже швидко від нього відхрестився і не підтримав протести...
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26.07.2020 23:05 Відповісти
я давно писал, что там бендеровцы сплошные
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26.07.2020 21:53 Відповісти
даешь ДальНР, ХНР и ЧНР!
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26.07.2020 21:54 Відповісти
Взимку чукчі будуть вимагати з'єднання з Аляскою.
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26.07.2020 22:09 Відповісти
І що саме головне росгвардія ВІДМОВИЛАСЬ розгоняти Хабаровськ.Обнулений - це початок твого кінця.
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26.07.2020 21:56 Відповісти
Привезуть з москви своїх вірних псів
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26.07.2020 22:07 Відповісти
а там рєвалюционна настроєнниє матроси...
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26.07.2020 22:56 Відповісти
соловьиный помет, як пропагандон, просто кращий учень геббельса, нереальну хойню стелить ватнікам і ватніки в це вірять. я читав реплаї в твітері
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26.07.2020 21:56 Відповісти
Ви тут жартуєте а р@шист ху#ло він же путлєр "знайде візітку Правого Сектора" й розхерачить усе "Градами" потім зачистять танками й ізвергами-маньяками з р@ша ВДВ. Дітей й жінок, усіх біз розбору як лякали тіпо в Україні так роблять.
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26.07.2020 21:57 Відповісти
Не можна вступати в боротьбу за свої права у вже обісцяних від страху штанах.
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26.07.2020 22:05 Відповісти
Не факт.
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27.07.2020 00:18 Відповісти
Сами хабаровчане называют свои земли Хабаровский край - Слово "КРАЙ" это исконно украинское слово. На этом можно поставить точку! Хабаровск это Украина!
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26.07.2020 22:08 Відповісти
Провести в Хабаровську референдум по приєднанню до України, також в Тюмені та Сургуті за кримським сценарієм. І тоді можна обміняти Крим на автономну республіку України - СибірUA.
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26.07.2020 22:16 Відповісти
Далекий Схід по справжньому колонізувати російська імперія змогла тільки за допомогою Столипінських переселенців з України.
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26.07.2020 22:26 Відповісти
Хабаровск -это Украина.. а чё, ничё так, норм. вариант, одобряю
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26.07.2020 22:35 Відповісти
Треба підтримати Новоукрайнію-випускникам Хабарівська вступ в наші виші без ЗНО. Зеленському зіграти Трампу на роялі в обмін на оренду 6го флоту яким доставити гумконвой.
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26.07.2020 22:53 Відповісти
Помёт,так,а шо ты не сказал,що Хабаровск налоги в Киев оправляет?Видишь не всё ты знаешь
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26.07.2020 22:56 Відповісти
Соловьиному помёту пора камень на шею и в озеро Комо.
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26.07.2020 23:43 Відповісти
На хрін Україні Хабаровськ? В Україні і так хватає недобитих кацапів.
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27.07.2020 00:34 Відповісти
"Хабаровськ - це Україна", - пропагандист Соловйов виявив "українських активістів" на Далекому Сході - Цензор.НЕТ 5847
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27.07.2020 00:59 Відповісти
Не смешите со своим стратегом Мальдивским. Вы видели те протесты? Все плакаты от руки написаны- это настоящее народное движение. Это самый страшный страх путена- его не любят, его ненавидят. Кстати, туда уже путен вместе с новым назначенцам отправил кучу инвестиций. Но люди не купились.

Вообще-то , то что соловьиный помет наконец-то заметил Хабаровский протест- уже прогресс. Раньше все рашасмии отмалчивались по этому поводу.

Если путлер начнёт давить протест , а у него нет другого выхода, так как сам по себе протест не рассасывается, на что была сделана ставка- то , очень возможно, что все перекинется на маскву. Вот это было бы очень хорошо
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27.07.2020 06:17 Відповісти
А Ви скільки раз Таня відпочивали з 2014 по 2019 роки? Чи заборонено було відпочивати? Чи він за Ваші кошти поїхав? Не гоніть російську пропаганду, бо в такому разі в порівняннні давайте і факти скільки раз і де відпочивало ху@ло, чи Беня, чи Найсвітліший...
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27.07.2020 08:37 Відповісти
Ага, сколько вон уже бабочка накатался?
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27.07.2020 09:58 Відповісти
Смєхдєржаву ковбасить, а соловея - плющить...
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27.07.2020 02:50 Відповісти
В Києві знаю жінку, їй 80 років. Приїхала в Україну, коли їй було 20 з чоловіком українцем, військовим. Тут народила 2 синів. Із таким здивуванням сказала про свою бабусю -" Мама мне сказала, что бабушка украинка" І схоже, що мама це їй сказала надто пізно. Вона не могла повірити в таку "подлянку". Весь час била себе в груди "я русская".
Ще була а неї подруга. Здавалось би, чому дивуватися. А от є чому. Коли вона щось розповідала про подругу, кожного разу акцентувала - татарка. Дивно. Ми знайомих називали на ймення.
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27.07.2020 04:29 Відповісти
А саме головне, що немає русских, є мокша, просто самі себе назвали русскими, то чому не арійцями, чи євреями? А руси є - це ми.
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27.07.2020 08:39 Відповісти
А чому ще дивуватися, пропаганда з тупими і неграмотними, зробила своє. Моя мама українка, батько поляк, нас 5 братів і одна сестра. Всі ми себе вважаємо українцями, за виключенням одного, в якого дружина з Горловки і він себе вважає русским, а нас "бандерами".
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27.07.2020 08:43 Відповісти
Кубань Крым и белгородщина -это тоже Украина.
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27.07.2020 09:28 Відповісти
...+ Стародубщина-Курськ, Таганрог-Ростов та Ноябрьськ в Тюмєні.. як мінімум..
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27.07.2020 19:24 Відповісти
справжня рашка, справжня рассєя,москальська-орда - це анти-Русь з часів першого прото-кацапа андрєйкі богомєрзкага, території обісРашки це владімєр,суздаль та срані-рязані, все інше підло захоплене у інших народів, все це рано чи пізно від обісРашки відпаде. Амінь.
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27.07.2020 09:29 Відповісти
перший кацап, напівчурка та рассєянський "святий", що палив Київ та вкрав головну ікону Русі, андрєйка богомєрзскій-

"Хабаровськ - це Україна", - пропагандист Соловйов виявив "українських активістів" на Далекому Сході - Цензор.НЕТ 2509
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27.07.2020 09:33 Відповісти
глаз узкий - значит руский...
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27.07.2020 09:51 Відповісти
Та вернём мы свои земли, пусть соловей не переживает...
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27.07.2020 09:50 Відповісти
хм......а почему бы и нет,далековато правда,ну ачетакова)))))))))))))
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27.07.2020 11:00 Відповісти
Дегуманізація українців в кацапському інфопросторі.
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27.07.2020 12:49 Відповісти
Пропагадонский ж@д плохо изучал историю - на Дальний восток все ордынские правительства свозили в большом количестве украинцев - так что лозунги о присоединении Хабаровского края
к Украине поддерживаю - даешь референдум!
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27.07.2020 14:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rnYJDqiZHPw&t=156s ІМПЕРІЯ УКРАЇНА: Серія 1 - Зелений Клин.
https://www.youtube.com/watch?v=mGSem6ErLoA&t=5s Сіра Україна та Жовтий Клин - Українські етнічні території
цікаво, чого ж це рупори московитів так виють?
Україна тримається в межах міжнародного права і не забирає чужого, як єреф (хоча це ім складно сприймати)
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27.07.2020 14:42 Відповісти
Ага, я так и знал: не зря ведь в Хабаровске есть улица Киевская.
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27.07.2020 15:03 Відповісти
Ну да. Украинское культурное образование "зеленый клин" требует того же что и все остальные украинские образования - волю! "Зеленый клин" жаждет воли, борется за нее и получит ее. Возможно в составе обновленного российского государства - настоящей федерации, но получит.
Однако, "зеленый клин" никогда не был частью государства Украина. Лет 100 назад просил о присоединении, но его не приняли.
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27.07.2020 17:50 Відповісти
Но, конечно, если жители "Зеленого Клина" после получения воли захотят присоединится к государству Украина, или же создать иную форму для соборных отношений - основания для отказа им не будет. Просто потому что вольная и мощная Соборная Украина, как высшая украинская ценность, подразумевает участие Зеленого Клина в составе Соборной Украины.
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27.07.2020 17:54 Відповісти
моя двоюрідна сестра (мінімум наполовину українка з сумщини, з якою втратив зв"язок) з родиною проживала останнім часом в Хабаровську.. такщо біжи, путя-хйло, біжи.. свою малюсіньку частину роботи на Майдані я зробив.. наразі їх черга..)
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27.07.2020 19:16 Відповісти
Жаль, что Украинский майдан не закончился так, как закончиться Хабаровский.
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28.07.2020 11:11 Відповісти
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