"Хабаровск - это Украина", - пропагандист Соловьев обнаружил "украинских активистов" на Дальнем Востоке
Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев рассказал об "украинском следе" в массовых протестах в Хабаровске.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram пропагандиста.
"Украинские активисты развернули в Хабаровске акцию - призывают к отделению края. Акция Bot-net в сети - это целая информационная кампания. Активисты продвигают идею о принадлежности Хабаровска Украине. Требуют провести референдум и отделить регион от России", - пишет Соловьев.
В качестве доказательств он приводит скриншоты публикаций из соцсетей с картой, на которой территория Хабаровского края отмечена как "Зелений Клин", сравнением флага края с украинским.
"Протесты в Хабаровске объясняют пробуждением "кода нации", и это объясняет, что вышедшие на улицы хабаровчане - истинные украинцы. А протесты - ни что иное, как майдан. Украинские пользователи всерьез рассуждают, что им нужно вернуть свои земли. За счет публикаций об "украинских истоках" на Дальнем Востоке, блогеры наращивают просмотры. Часто в социальных сетях мелькает фраза: "Хабаровск – это Украина". Что, по сути - неприкрытый призыв к развалу России", - пишет Соловьев.
Напомним, по версии Следкома РФ, хабаровский губернатор Сергей Фургал организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву.
11 июля в первой акции в защиту Фургала в Хабаровске участвовали десятки тысяч человек. По оценке сайта "Хабаровский край сегодня", число участников протестной акции могло превзойти численность шествия "Бессмертный полк", насчитывавшего до 60 тысяч человек. По другим неофициальным данным, в акции участвовали до 35 тысяч человек. Пресс-служба УМВД РФ по региону сообщила об участии "от 10 до 12 тысяч человек". С тех пор протесты проходят ежедневно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
хабаровчане не хотят быть бесправными, безмозгими, позорными кацапами.
Страна уходит парадами
Чем меньше перспектив у страны, тем больше в ней торжеств и показной, выдуваемой из пузатых, начищенных оркестровых труб, гордости. 📷
Парады шествия, салюты, заплывы кораблей, торжественные пролеты самолетов, воздвижение памятников в столицах и регионах. Мундиры, блестящие пуговицы, печатный шаг, речи. Ордена, медали и звания падают дождем с кремлевских высот.
Иной раз с долей забавного безумия.
Сегодня на морском параде в Питере везли мощи адмирала Ушакова. Местная восторженная газета «Фонтанка» назвала их (https://www.fontanka.ru/2020/07/24/69385360/) «дебютантом Главного военно-морского парада».
Мощи-дебютант!!
Но под этой парадной крышкой в стране булькает и закипает, а сама эта крышка начинает подрагивать, иной раз подпрыгивать. И по державным краям, и в столичном властном средоточии.
Протестами, массовым недовольством, раздражением, и, конечно, равнодушием к словам, делам, целям начальства.
Разгульные «нулевые», провальные «десятые», теперь уже настали гниющие «двадцатые». Ползут по ним танки, летят в голубом небе самолеты, плывут корабли, рассекая гордыми носами победные крымские фекалии.
Вот утром сегодня думал: в Хабаровске избили парня журналиста. пока одного, но именно того что в ютубе стебался с Соловьева кричал в камеру"Смотри Соловьев это Украина, Украина" как бы обыгрывая стиль передач медиа-таври с Первого анала. Еще подумал, что за Украину его и изибили. Боятся они Мадана больше всего на свете! будут зачищать пока ребята с черенками от лопат для ***** не начали на площади России выходить.
еще в 2007 г было пророчество, что ру нападет на украину, а Китай на ру
половина сбылась в 14-м
Вообще-то , то что соловьиный помет наконец-то заметил Хабаровский протест- уже прогресс. Раньше все рашасмии отмалчивались по этому поводу.
Если путлер начнёт давить протест , а у него нет другого выхода, так как сам по себе протест не рассасывается, на что была сделана ставка- то , очень возможно, что все перекинется на маскву. Вот это было бы очень хорошо
Ще була а неї подруга. Здавалось би, чому дивуватися. А от є чому. Коли вона щось розповідала про подругу, кожного разу акцентувала - татарка. Дивно. Ми знайомих називали на ймення.
к Украине поддерживаю - даешь референдум!
https://www.youtube.com/watch?v=mGSem6ErLoA&t=5s Сіра Україна та Жовтий Клин - Українські етнічні території
цікаво, чого ж це рупори московитів так виють?
Україна тримається в межах міжнародного права і не забирає чужого, як єреф (хоча це ім складно сприймати)
Однако, "зеленый клин" никогда не был частью государства Украина. Лет 100 назад просил о присоединении, но его не приняли.