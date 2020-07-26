"Хабаровск - это Украина", - пропагандист Соловьев обнаружил "украинских активистов" на Дальнем Востоке

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев рассказал об "украинском следе" в массовых протестах в Хабаровске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram пропагандиста.

"Украинские активисты развернули в Хабаровске акцию - призывают к отделению края. Акция Bot-net в сети - это целая информационная кампания. Активисты продвигают идею о принадлежности Хабаровска Украине. Требуют провести референдум и отделить регион от России", - пишет Соловьев.

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В качестве доказательств он приводит скриншоты публикаций из соцсетей с картой, на которой территория Хабаровского края отмечена как "Зелений Клин", сравнением флага края с украинским.







"Протесты в Хабаровске объясняют пробуждением "кода нации", и это объясняет, что вышедшие на улицы хабаровчане - истинные украинцы. А протесты - ни что иное, как майдан. Украинские пользователи всерьез рассуждают, что им нужно вернуть свои земли. За счет публикаций об "украинских истоках" на Дальнем Востоке, блогеры наращивают просмотры. Часто в социальных сетях мелькает фраза: "Хабаровск – это Украина". Что, по сути - неприкрытый призыв к развалу России", - пишет Соловьев.

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Напомним, по версии Следкома РФ, хабаровский губернатор Сергей Фургал организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву.

11 июля в первой акции в защиту Фургала в Хабаровске участвовали десятки тысяч человек. По оценке сайта "Хабаровский край сегодня", число участников протестной акции могло превзойти численность шествия "Бессмертный полк", насчитывавшего до 60 тысяч человек. По другим неофициальным данным, в акции участвовали до 35 тысяч человек. Пресс-служба УМВД РФ по региону сообщила об участии "от 10 до 12 тысяч человек". С тех пор протесты проходят ежедневно.