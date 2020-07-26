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"Хабаровск - это Украина", - пропагандист Соловьев обнаружил "украинских активистов" на Дальнем Востоке

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев рассказал об "украинском следе" в массовых протестах в Хабаровске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram пропагандиста.

"Украинские активисты развернули в Хабаровске акцию - призывают к отделению края. Акция Bot-net в сети - это целая информационная кампания. Активисты продвигают идею о принадлежности Хабаровска Украине. Требуют провести референдум и отделить регион от России", - пишет Соловьев.

Хабаровск - это Украина, - пропагандист Соловьев обнаружил украинских активистов на Дальнем Востоке 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Путина в отставку", "Мы здесь власть": В Хабаровске на многотысячном митинге требовали отставки президента РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В качестве доказательств он приводит скриншоты публикаций из соцсетей с картой, на которой территория Хабаровского края отмечена как "Зелений Клин", сравнением флага края с украинским.

Хабаровск - это Украина, - пропагандист Соловьев обнаружил украинских активистов на Дальнем Востоке 02
Хабаровск - это Украина, - пропагандист Соловьев обнаружил украинских активистов на Дальнем Востоке 03
Хабаровск - это Украина, - пропагандист Соловьев обнаружил украинских активистов на Дальнем Востоке 04

"Протесты в Хабаровске объясняют пробуждением "кода нации", и это объясняет, что вышедшие на улицы хабаровчане - истинные украинцы. А протесты - ни что иное, как майдан. Украинские пользователи всерьез рассуждают, что им нужно вернуть свои земли. За счет публикаций об "украинских истоках" на Дальнем Востоке, блогеры наращивают просмотры. Часто в социальных сетях мелькает фраза: "Хабаровск – это Украина". Что, по сути - неприкрытый призыв к развалу России", - пишет Соловьев.

Также смотрите: "Мы своих не бросаем", - жители Хабаровского края продолжают акции протеста в защиту губернатора Фургала. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, по версии Следкома РФ, хабаровский губернатор Сергей Фургал организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву.

11 июля в первой акции в защиту Фургала в Хабаровске участвовали десятки тысяч человек. По оценке сайта "Хабаровский край сегодня", число участников протестной акции могло превзойти численность шествия "Бессмертный полк", насчитывавшего до 60 тысяч человек. По другим неофициальным данным, в акции участвовали до 35 тысяч человек. Пресс-служба УМВД РФ по региону сообщила об участии "от 10 до 12 тысяч человек". С тех пор протесты проходят ежедневно.

Автор: 

пропаганда (3693) протест (5862) россия (96107) Соловьев Владимир (140) Хабаровск (13)


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Топ комментарии
+71
А ещё Белгород ,Воронеж,Таганрог с Курском включно
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26.07.2020 19:26
+46
Хватит кормить маскву! путин - *****!
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26.07.2020 19:23
+46
Здається вони його не змогли зупитини. Він іде...

"Хабаровск - это Украина", - пропагандист Соловьев обнаружил "украинских активистов" на Дальнем Востоке - Цензор.НЕТ 8600
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26.07.2020 19:34
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Страница 2 из 2
Московия и РАБссия это разное насэлэние
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26.07.2020 20:17 Ответить
бойся нас, **** соловьиная
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26.07.2020 20:19 Ответить
Крейсер Аврора зарядил пушку......ждет сигнал и штурм Зимнего....
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26.07.2020 20:20 Ответить
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26.07.2020 20:22 Ответить
Тут на досуге попались мне древние карты 1736 года изданные во Франции,Швеции,Британии и Голланди...самое интересное в них слово РАБссия на них НЕТ,есть Московия...,и есть Украина-Русь...
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26.07.2020 20:25 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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26.07.2020 20:27 Ответить
Кто там пищал что РАБссия появилась при Петре в 1721 году...
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26.07.2020 20:27 Ответить
Держави з назвою "Россия" ніколи не існувало і не існує зараз.
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26.07.2020 20:44 Ответить
Всё что восточнее урала и вплоть до самой Украины - это уже Китай.
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26.07.2020 20:38 Ответить
В попытке мысленно визуализировать вышесказанное, мой мозг надломался.
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26.07.2020 22:32 Ответить
Мабуть, і Ґамерика - це Китай, і Гренландія, а там вже й Європа... ото все Китай. Ми між Китаєм та Китаєм "Хабаровськ - це Україна", - пропагандист Соловйов виявив "українських активістів" на Далекому Сході - Цензор.НЕТ 7931
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27.07.2020 18:51 Ответить
Практично все так зване слов'янське населення Росії, це здеградовані російською "мовою" українці. Дерусифікаця РФ для одних буде українізацією, для інших мордвинізацією, бурятизацією і т.д. і т.п...Русская Рєспубліка Рассіі (РРР) таким чином не відбудеться.
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26.07.2020 20:38 Ответить
От якби наші спецслужби дійсно стояли за всіми цими подіями,то це було б дуже добре,адже в нас гібридна війна,як не як. Але не з цими гімнокомандуючими...
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26.07.2020 20:38 Ответить
Ах да...Ярослав Мудрый это чисто РАБссиянский Князь из Питера,ой..из Мацковии
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26.07.2020 20:40 Ответить
Нифига, пометчик брешет ! Вот когда будут лозунги ,,путин - ху"ло,, и ,,наши налоги Хабаровску, а Москве - шиш,, !, тогда поверю
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26.07.2020 20:40 Ответить
шото в этом есть.

хабаровчане не хотят быть бесправными, безмозгими, позорными кацапами.
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26.07.2020 20:42 Ответить
Хабаровськ НАШ!
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26.07.2020 20:44 Ответить
-Пиндоса,кацапа,цей Аляска?Отвецяй,однако.
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26.07.2020 21:34 Ответить
Фурган налоги в Москву не возил почти 3 года..Потому враг народа...а АМУРСТАЛЬ не отдал братве Путлера... Роттербергам...враг НАРОДА... нам бы такого губирнатора...
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26.07.2020 20:44 Ответить
Щоб податки у Київ не платив?? так у нас самих таких вистачає...українське національне питання завжди переводили у економічну чи соціальну площину.
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26.07.2020 21:09 Ответить
Хих...а ведь он прав!!! Это самодостаточный регион с большими ресурсами. И рядом хороший покупатель-Китай. Какой смысл платить дань в какую то Москву, чтобы она осела где то на даче на Барвихе???
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26.07.2020 20:49 Ответить
СерпомПо, [26.07.20 18:13]
Страна уходит парадами
Чем меньше перспектив у страны, тем больше в ней торжеств и показной, выдуваемой из пузатых, начищенных оркестровых труб, гордости. 📷
Парады шествия, салюты, заплывы кораблей, торжественные пролеты самолетов, воздвижение памятников в столицах и регионах. Мундиры, блестящие пуговицы, печатный шаг, речи. Ордена, медали и звания падают дождем с кремлевских высот.
Иной раз с долей забавного безумия.
Сегодня на морском параде в Питере везли мощи адмирала Ушакова. Местная восторженная газета «Фонтанка» назвала их (https://www.fontanka.ru/2020/07/24/69385360/) «дебютантом Главного военно-морского парада».
Мощи-дебютант!!
Но под этой парадной крышкой в стране булькает и закипает, а сама эта крышка начинает подрагивать, иной раз подпрыгивать. И по державным краям, и в столичном властном средоточии.
Протестами, массовым недовольством, раздражением, и, конечно, равнодушием к словам, делам, целям начальства.
Разгульные «нулевые», провальные «десятые», теперь уже настали гниющие «двадцатые». Ползут по ним танки, летят в голубом небе самолеты, плывут корабли, рассекая гордыми носами победные крымские фекалии.
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26.07.2020 20:51 Ответить
Если РАБссия федерация,то какого хрена избранный народом чувак уполен Обнуляйтером всея сраного Мавзолея?
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26.07.2020 20:52 Ответить
Спасибо всем,кто подписался на мой любимый сайт в Ютьюбе ...Нудний пенс...101 000 подписчиков.Слава Українi !!!!
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26.07.2020 20:57 Ответить
😀👍
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26.07.2020 21:10 Ответить
Дякуюю
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26.07.2020 20:59 Ответить
Срочно откомандировать на ДВ Шкиряка. Следующим рейсом Зоряна.
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26.07.2020 21:19 Ответить
Нужно братьям Хабаровским помочь с военнторгами на их земле, техникой с шахт, к нас ее много))) да и у них в шахтах точно завалялась. ХАБАР НАШ! ДАЕШЬ ХНР!
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26.07.2020 21:25 Ответить
Сі Цзіпінь ввєді!
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26.07.2020 22:12 Ответить
Соловьев недавно же извинялся перед Хабровском, чего то он взбеленился?. Именно взбеленисял потому что в глазах экс- пропутинских россиян а это большинство РФ, обвинение в Украинстве это как черная метка. Зачистку скоты готовят в Хабаровске, информационно готовят "зрителей" росс ТВ. Падлы.
Вот утром сегодня думал: в Хабаровске избили парня журналиста. пока одного, но именно того что в ютубе стебался с Соловьева кричал в камеру"Смотри Соловьев это Украина, Украина" как бы обыгрывая стиль передач медиа-таври с Первого анала. Еще подумал, что за Украину его и изибили. Боятся они Мадана больше всего на свете! будут зачищать пока ребята с черенками от лопат для ***** не начали на площади России выходить.
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26.07.2020 21:26 Ответить
Дійсно. Їм Україна, як кістка в горлі. На генному рівні бояться бандерівців. А тут додався ще й Майдан !
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27.07.2020 04:01 Ответить
Зеленим клином перелік українських земель в ериефії не закінчується. Малиновий клин, Жовтий клин, Сірий клин, ряд районів Алтайського краю, Білгородська Ворнезька області ..... І це ще не все . Так що автономій України може бути багато. Пора збирати землі!!!!
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26.07.2020 21:29 Ответить
Колись рахував...більше трьох мільйонів квадратових кілометрів нарахував...
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26.07.2020 21:49 Ответить
Не тіштесь так про "Хабаровск - это Украина". Дивився кілька відео протестів. Нарід весь з триколорами, "Хватит кормить москву", кілька молодих хлопців несли прапори Зеленого Клину і транспарант Дальневосточная республика. Напевне що мутять кітайці і то дуже хитро, нібито і в рашці але зі своїм життям, особий народ, а як буде заваруха то Китай буде рятувати цих бідолаг від звєрств росгвардії, засуне туди 1млн. миротворців, акуйло і не пікне. Китай член Радбез ООН з правом вето. Східна многоходовочка
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26.07.2020 21:35 Ответить
Там однією з причин протестів було саме невдоволення діями Китаю...
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26.07.2020 21:53 Ответить
не мудрствуйте, сир...
еще в 2007 г было пророчество, что ру нападет на украину, а Китай на ру
половина сбылась в 14-м
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26.07.2020 21:57 Ответить
про Хабаровск мне скажу . но служил в Приморском крае и на Камчатке . украинцев там много . и что характерно . те кто работают выходцы из Украины . те кто бухают из Московии . наблюдение не больше
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26.07.2020 21:49 Ответить
"Хабаровськ - це Україна", - пропагандист Соловйов виявив "українських активістів" на Далекому Сході - Цензор.НЕТ 1459
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26.07.2020 21:51 Ответить
диагноз...
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26.07.2020 21:55 Ответить
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26.07.2020 22:52 Ответить
До речі, губернатор, за якого вступилися хабаровці - з лдпр, але Жирік дуже швидко від нього відхрестився і не підтримав протести...
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26.07.2020 23:05 Ответить
я давно писал, что там бендеровцы сплошные
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26.07.2020 21:53 Ответить
даешь ДальНР, ХНР и ЧНР!
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26.07.2020 21:54 Ответить
Взимку чукчі будуть вимагати з'єднання з Аляскою.
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26.07.2020 22:09 Ответить
І що саме головне росгвардія ВІДМОВИЛАСЬ розгоняти Хабаровськ.Обнулений - це початок твого кінця.
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26.07.2020 21:56 Ответить
Привезуть з москви своїх вірних псів
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26.07.2020 22:07 Ответить
а там рєвалюционна настроєнниє матроси...
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26.07.2020 22:56 Ответить
соловьиный помет, як пропагандон, просто кращий учень геббельса, нереальну хойню стелить ватнікам і ватніки в це вірять. я читав реплаї в твітері
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26.07.2020 21:56 Ответить
Ви тут жартуєте а р@шист ху#ло він же путлєр "знайде візітку Правого Сектора" й розхерачить усе "Градами" потім зачистять танками й ізвергами-маньяками з р@ша ВДВ. Дітей й жінок, усіх біз розбору як лякали тіпо в Україні так роблять.
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26.07.2020 21:57 Ответить
Не можна вступати в боротьбу за свої права у вже обісцяних від страху штанах.
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26.07.2020 22:05 Ответить
Не факт.
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27.07.2020 00:18 Ответить
Сами хабаровчане называют свои земли Хабаровский край - Слово "КРАЙ" это исконно украинское слово. На этом можно поставить точку! Хабаровск это Украина!
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26.07.2020 22:08 Ответить
Провести в Хабаровську референдум по приєднанню до України, також в Тюмені та Сургуті за кримським сценарієм. І тоді можна обміняти Крим на автономну республіку України - СибірUA.
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26.07.2020 22:16 Ответить
Далекий Схід по справжньому колонізувати російська імперія змогла тільки за допомогою Столипінських переселенців з України.
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26.07.2020 22:26 Ответить
Хабаровск -это Украина.. а чё, ничё так, норм. вариант, одобряю
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26.07.2020 22:35 Ответить
Треба підтримати Новоукрайнію-випускникам Хабарівська вступ в наші виші без ЗНО. Зеленському зіграти Трампу на роялі в обмін на оренду 6го флоту яким доставити гумконвой.
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26.07.2020 22:53 Ответить
Помёт,так,а шо ты не сказал,що Хабаровск налоги в Киев оправляет?Видишь не всё ты знаешь
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26.07.2020 22:56 Ответить
Соловьиному помёту пора камень на шею и в озеро Комо.
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26.07.2020 23:43 Ответить
На хрін Україні Хабаровськ? В Україні і так хватає недобитих кацапів.
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27.07.2020 00:34 Ответить
"Хабаровськ - це Україна", - пропагандист Соловйов виявив "українських активістів" на Далекому Сході - Цензор.НЕТ 5847
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27.07.2020 00:59 Ответить
Не смешите со своим стратегом Мальдивским. Вы видели те протесты? Все плакаты от руки написаны- это настоящее народное движение. Это самый страшный страх путена- его не любят, его ненавидят. Кстати, туда уже путен вместе с новым назначенцам отправил кучу инвестиций. Но люди не купились.

Вообще-то , то что соловьиный помет наконец-то заметил Хабаровский протест- уже прогресс. Раньше все рашасмии отмалчивались по этому поводу.

Если путлер начнёт давить протест , а у него нет другого выхода, так как сам по себе протест не рассасывается, на что была сделана ставка- то , очень возможно, что все перекинется на маскву. Вот это было бы очень хорошо
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27.07.2020 06:17 Ответить
А Ви скільки раз Таня відпочивали з 2014 по 2019 роки? Чи заборонено було відпочивати? Чи він за Ваші кошти поїхав? Не гоніть російську пропаганду, бо в такому разі в порівняннні давайте і факти скільки раз і де відпочивало ху@ло, чи Беня, чи Найсвітліший...
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27.07.2020 08:37 Ответить
Ага, сколько вон уже бабочка накатался?
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27.07.2020 09:58 Ответить
Смєхдєржаву ковбасить, а соловея - плющить...
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27.07.2020 02:50 Ответить
В Києві знаю жінку, їй 80 років. Приїхала в Україну, коли їй було 20 з чоловіком українцем, військовим. Тут народила 2 синів. Із таким здивуванням сказала про свою бабусю -" Мама мне сказала, что бабушка украинка" І схоже, що мама це їй сказала надто пізно. Вона не могла повірити в таку "подлянку". Весь час била себе в груди "я русская".
Ще була а неї подруга. Здавалось би, чому дивуватися. А от є чому. Коли вона щось розповідала про подругу, кожного разу акцентувала - татарка. Дивно. Ми знайомих називали на ймення.
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27.07.2020 04:29 Ответить
А саме головне, що немає русских, є мокша, просто самі себе назвали русскими, то чому не арійцями, чи євреями? А руси є - це ми.
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27.07.2020 08:39 Ответить
А чому ще дивуватися, пропаганда з тупими і неграмотними, зробила своє. Моя мама українка, батько поляк, нас 5 братів і одна сестра. Всі ми себе вважаємо українцями, за виключенням одного, в якого дружина з Горловки і він себе вважає русским, а нас "бандерами".
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27.07.2020 08:43 Ответить
Кубань Крым и белгородщина -это тоже Украина.
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27.07.2020 09:28 Ответить
...+ Стародубщина-Курськ, Таганрог-Ростов та Ноябрьськ в Тюмєні.. як мінімум..
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27.07.2020 19:24 Ответить
справжня рашка, справжня рассєя,москальська-орда - це анти-Русь з часів першого прото-кацапа андрєйкі богомєрзкага, території обісРашки це владімєр,суздаль та срані-рязані, все інше підло захоплене у інших народів, все це рано чи пізно від обісРашки відпаде. Амінь.
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27.07.2020 09:29 Ответить
перший кацап, напівчурка та рассєянський "святий", що палив Київ та вкрав головну ікону Русі, андрєйка богомєрзскій-

"Хабаровськ - це Україна", - пропагандист Соловйов виявив "українських активістів" на Далекому Сході - Цензор.НЕТ 2509
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27.07.2020 09:33 Ответить
глаз узкий - значит руский...
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27.07.2020 09:51 Ответить
Та вернём мы свои земли, пусть соловей не переживает...
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27.07.2020 09:50 Ответить
хм......а почему бы и нет,далековато правда,ну ачетакова)))))))))))))
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27.07.2020 11:00 Ответить
Дегуманізація українців в кацапському інфопросторі.
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27.07.2020 12:49 Ответить
Пропагадонский ж@д плохо изучал историю - на Дальний восток все ордынские правительства свозили в большом количестве украинцев - так что лозунги о присоединении Хабаровского края
к Украине поддерживаю - даешь референдум!
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27.07.2020 14:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rnYJDqiZHPw&t=156s ІМПЕРІЯ УКРАЇНА: Серія 1 - Зелений Клин.
https://www.youtube.com/watch?v=mGSem6ErLoA&t=5s Сіра Україна та Жовтий Клин - Українські етнічні території
цікаво, чого ж це рупори московитів так виють?
Україна тримається в межах міжнародного права і не забирає чужого, як єреф (хоча це ім складно сприймати)
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27.07.2020 14:42 Ответить
Ага, я так и знал: не зря ведь в Хабаровске есть улица Киевская.
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27.07.2020 15:03 Ответить
Ну да. Украинское культурное образование "зеленый клин" требует того же что и все остальные украинские образования - волю! "Зеленый клин" жаждет воли, борется за нее и получит ее. Возможно в составе обновленного российского государства - настоящей федерации, но получит.
Однако, "зеленый клин" никогда не был частью государства Украина. Лет 100 назад просил о присоединении, но его не приняли.
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27.07.2020 17:50 Ответить
Но, конечно, если жители "Зеленого Клина" после получения воли захотят присоединится к государству Украина, или же создать иную форму для соборных отношений - основания для отказа им не будет. Просто потому что вольная и мощная Соборная Украина, как высшая украинская ценность, подразумевает участие Зеленого Клина в составе Соборной Украины.
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27.07.2020 17:54 Ответить
моя двоюрідна сестра (мінімум наполовину українка з сумщини, з якою втратив зв"язок) з родиною проживала останнім часом в Хабаровську.. такщо біжи, путя-хйло, біжи.. свою малюсіньку частину роботи на Майдані я зробив.. наразі їх черга..)
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27.07.2020 19:16 Ответить
Жаль, что Украинский майдан не закончился так, как закончиться Хабаровский.
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28.07.2020 11:11 Ответить
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