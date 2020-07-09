Российский губернатор Фургал задержан за серийные убийства

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал доставлен в Москву. Он задержан 9 июля по подозрению как минимум в двух эпизодах организации убийств и одного покушения на убийство. СК РФ возбудил против него уголовное дело.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру".

По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, которая была причастна к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Как информирует ТАСС, источник в правоохранительных органах сообщил, что в деле как минимум два эпизода убийства и одно покушение на убийство.

В ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение.

Сейчас СК также проверяет Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям, совершенным в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области.

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