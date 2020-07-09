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Российский губернатор Фургал задержан за серийные убийства

Российский губернатор Фургал задержан за серийные убийства

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал доставлен в Москву. Он задержан 9 июля по подозрению как минимум в двух эпизодах организации убийств и одного покушения на убийство. СК РФ возбудил против него уголовное дело.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру".

По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, которая была причастна к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Как информирует ТАСС, источник в правоохранительных органах сообщил, что в деле как минимум два эпизода убийства и одно покушение на убийство.

В ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение.

Сейчас СК также проверяет Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям, совершенным в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В украинских СИЗО и тюрьмах находится 310 граждан РФ, - Уголовно-исполнительная служба

Автор: 

губернатор (459) задержание (6679) россия (95725) убийство (6492)


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Топ комментарии
+14
Обвинение выдвинуто за 2004 2005 год. А если это так , то знали и был на крючке , а когда что то пошло не так то и слили. россия это одно Огромное ОПГ.
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09.07.2020 11:12
+13
Из рубрики "Угадай страну по фото"

https://vata.d3.ru/landshaftnyi-dizain-2005785/ Ландшафтный дизайн

Губернатора Хабаровського краю РФ Фургала затримано за підозрою в організації серійних убивств - Цензор.НЕТ 197
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09.07.2020 11:10
+7
Пох
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09.07.2020 11:02
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09.07.2020 11:02 Ответить
В путинской россии убийство чиновником такого ранга - НЕ ПРИЧИНА АРЕСТА, а лишь повод... Иначе б Путин уже несколько пожизненных отбывал...
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09.07.2020 15:07 Ответить
Уже не осталось и Нет Веры , - Значит так , проходила информация по Голосованию и Против в Крае. А поцепить и нацепить можно что паскудной душе и изобретательности.Отголос голосование за Поправки.
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09.07.2020 11:04 Ответить
Бред, его подельник и партнер по бизнесу был арестован еще осенью 2019 по этому же делу.
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09.07.2020 11:07 Ответить
Обвинение выдвинуто за 2004 2005 год. А если это так , то знали и был на крючке , а когда что то пошло не так то и слили. россия это одно Огромное ОПГ.
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09.07.2020 11:12 Ответить
Пішла чистка. 1933 повертається.
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09.07.2020 11:04 Ответить
может 1937?
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09.07.2020 11:06 Ответить
з 30 по 40 -й
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09.07.2020 11:12 Ответить
)(уйла когда задержат за серийные убийства🙄
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09.07.2020 11:05 Ответить
осмелился стать губернатором против желания х№ла . потеснив его протеже да ещё и начал яхты продавать а деньги в инфраструктуру края вкладывать на которых администрация каталась . премии урезал чиновникам и тд. в общем пошёл против системы .
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09.07.2020 11:07 Ответить
Ты хотя бы Википедию читай, для ума-разума:
"Летом 2016 года был выдвинут партией ЛДПР https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%83_(2016) выборах в Государственную Думу седьмого созыва по Комсомольскому одномандатному округу № 70. По словам кандидата на должность депутата Госдумы от этого округа, предпринимателя Геннадия Мальцева, ещё до выборов округ называли договорным и согл асованным под Сергея Фургала, так как «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Единая Россия » не выдвинула своего кандидата. На выборах Фургал получил большинство голосов (39,9 %), опередив кандидата от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 КПРФ Вадима Воеводина и был избран депутатом Государственной Думы седьмого созыва".
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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09.07.2020 11:40 Ответить
ты со своим разумом вначале приди в согласие . причём здесь выборы в депутаты ? при выборах в губернаторы в 2018 г обошёл единороса Шпорта которого рекомендовал в губеры хутин
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09.07.2020 12:55 Ответить
Кацапские будни, зачем они нам...
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09.07.2020 11:09 Ответить
Щоби розпочати розуміти іншим громадянам країни, що союзи з таким лайном українцям не потрібні.
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09.07.2020 11:34 Ответить
Этим громадянам, про которых Вы говорите, глубоко всё равно, там с понималкой проблемы, им хоть что ни скажи, никакие аргументы - не аргументы.
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09.07.2020 12:17 Ответить
це яким, тим, що за шмарклю голосують, то вони не головою думають
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09.07.2020 13:33 Ответить
просто это первый случай на выборах в раше когда пролетели единоросы да ещё с кандидатом за которого хутин призывал голосовать. а так эти будни уже с нашими можно начинать сравнивать
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09.07.2020 13:01 Ответить
Из рубрики "Угадай страну по фото"

https://vata.d3.ru/landshaftnyi-dizain-2005785/ Ландшафтный дизайн

Губернатора Хабаровського краю РФ Фургала затримано за підозрою в організації серійних убивств - Цензор.НЕТ 197
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09.07.2020 11:10 Ответить
Пистолет-пулемёт "Suomi"....Но судя по нестриженному вытоптанному газону, и уродским истуканам - это не есть Финляндия..
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09.07.2020 11:42 Ответить
Простенько, но со вкусом.

Главное, вдохновляет.
И что россияне так от призыва скрываются и от сборов военных - загадка прямо для меня.
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09.07.2020 11:59 Ответить
Вот, что значит всего 62% в крае ЗА конституцию. Маловато, понимаешь.
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09.07.2020 11:11 Ответить
Ну расстреляйте, или повесьте. Нам то что ?!
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09.07.2020 11:12 Ответить
Наградить! за спецоперацию.
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09.07.2020 11:18 Ответить
Молодец. Побольше таких в Макшании. Пусть херачат макак макшанских. Нам меньше достанется.
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09.07.2020 11:17 Ответить
из за каких то жалких пару тройку замоченных в сортире холопов сразу арестовывать???? не сам же он додумался мочить их там, а только волею пославшего его на эту должность *****.
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09.07.2020 11:22 Ответить
Поедание пауков пауками в банке.
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09.07.2020 11:26 Ответить
Он протеже Жириновского (откровенного антиукраиниста и империалиста).
"...был выдвинут партией ЛДПР https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%83_(2016) выборах в Государственную Думу седьмого созыва по Комсомольскому одномандатному округу № 70. По словам кандидата на должность депутата Госдумы от этого округа, предпринимателя Геннадия Мальцева, ещё до выборов округ называли договорным и согласованным под Сергея Фургала, так как «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Единая Россия » не выдвинула своего кандидата. На выборах Фургал получил большинство голосов (39,9 %), опередив кандидата от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 КПРФ Вадима Воеводина и был избран депутатом Государственной Думы седьмого созыва..."
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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09.07.2020 11:25 Ответить
Тут треба шарить під підтекстами,
Так ,важко внять за старшим братом.
Він не вбивав вже років з десятеро.
Це ж бо зашквар для губернатора.
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09.07.2020 11:32 Ответить
Губернатора Хабаровського краю РФ Фургала затримано за підозрою в організації серійних убивств - Цензор.НЕТ 3515
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09.07.2020 11:34 Ответить
так то ж скрєпний напій, як він міг отруїтись, хіба і той був підробка
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09.07.2020 13:36 Ответить
грустный он какой-то,похож чем-то на фовку...
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09.07.2020 11:41 Ответить
Серийный - это убийца, совершающий преступления на почве психической патологии.
А если он конкурентов режет, любовника жены в унитазе топит, или по пьяни стреляет в баре в незнакомого чувака - то он не серийный, и даже не массовый, а просто нормальный убийца.
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09.07.2020 11:56 Ответить
доставлен в Москву - Х#йло его награждать собирается, или садить за малое количество? а то для губернатора три убийства действительно как-то маловато, если условно Х#йло убило 15 тысяч украинцев + тысяч 5 в Сирии + тысяча в Грузии + процентов 20 померло от последствий, ну и кацапов туда же, до кучи, будет где-то тысяч 40-50 человек. в год по две тысячи трупов +-. а цельному губернатору надо бы человек 300 наверное. недоработал.
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09.07.2020 13:26 Ответить
Какой президент такие и губернаторы на России
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09.07.2020 13:30 Ответить
Таварисч Бутусов Ю! Перестань пердячим паром втягивать украинцев в рашкинское медийное поле. Какое нам дело до кацапского маньяка-губернатора? Там вся страна такая, и на ...й все эти вбросы! У нас своих проблем нет??
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09.07.2020 13:57 Ответить
обвинение выдвинуто за 2004-3005 год. прошло 16 лет -значит думали, сочиняли и сочинили-таки.
Это так похоже на сочинения дел против Порошенко.
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12.07.2020 19:48 Ответить
 
 