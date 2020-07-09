Российский губернатор Фургал задержан за серийные убийства
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал доставлен в Москву. Он задержан 9 июля по подозрению как минимум в двух эпизодах организации убийств и одного покушения на убийство. СК РФ возбудил против него уголовное дело.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру".
По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, которая была причастна к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
Как информирует ТАСС, источник в правоохранительных органах сообщил, что в деле как минимум два эпизода убийства и одно покушение на убийство.
В ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение.
Сейчас СК также проверяет Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям, совершенным в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области.
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"Летом 2016 года был выдвинут партией ЛДПР https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%83_(2016) выборах в Государственную Думу седьмого созыва по Комсомольскому одномандатному округу № 70. По словам кандидата на должность депутата Госдумы от этого округа, предпринимателя Геннадия Мальцева, ещё до выборов округ называли договорным и согл асованным под Сергея Фургала, так как «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Единая Россия » не выдвинула своего кандидата. На выборах Фургал получил большинство голосов (39,9 %), опередив кандидата от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 КПРФ Вадима Воеводина и был избран депутатом Государственной Думы седьмого созыва".
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Главное, вдохновляет.
И что россияне так от призыва скрываются и от сборов военных - загадка прямо для меня.
"...был выдвинут партией ЛДПР https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%83_(2016) выборах в Государственную Думу седьмого созыва по Комсомольскому одномандатному округу № 70. По словам кандидата на должность депутата Госдумы от этого округа, предпринимателя Геннадия Мальцева, ещё до выборов округ называли договорным и согласованным под Сергея Фургала, так как «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Единая Россия » не выдвинула своего кандидата. На выборах Фургал получил большинство голосов (39,9 %), опередив кандидата от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 КПРФ Вадима Воеводина и был избран депутатом Государственной Думы седьмого созыва..."
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Так ,важко внять за старшим братом.
Він не вбивав вже років з десятеро.
Це ж бо зашквар для губернатора.
А если он конкурентов режет, любовника жены в унитазе топит, или по пьяни стреляет в баре в незнакомого чувака - то он не серийный, и даже не массовый, а просто нормальный убийца.
Это так похоже на сочинения дел против Порошенко.