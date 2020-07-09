В украинских СИЗО и тюрьмах находится 310 граждан РФ, - Уголовно-исполнительная служба

Более 300 граждан РФ находятся в украинских следственных изоляторах и тюрьмах по состоянию на начало июля 2020 года.

Об этом со ссылкой на документы Государственной уголовно-исполнительной службы сообщило Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Ранее, на 1 сентября 2019 года, в украинских СИЗО было 130 граждан РФ, еще 206 - в тюрьмах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС призвал Россию прекратить давление на крымскотатарское сообщество в оккупированном Крыму

Нынешняя статистика, на 1 июля 2020-го, такая:

— 720 иностранцев в СИЗО, из них 126 граждан Российской Федерации;

— 459 иностранцев в тюрьмах, из них 184 граждан Российской Федерации.