РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14589 посетителей онлайн
Новости
978 4

В украинских СИЗО и тюрьмах находится 310 граждан РФ, - Уголовно-исполнительная служба

В украинских СИЗО и тюрьмах находится 310 граждан РФ, - Уголовно-исполнительная служба

Более 300 граждан РФ находятся в украинских следственных изоляторах и тюрьмах по состоянию на начало июля 2020 года.

Об этом со ссылкой на документы Государственной уголовно-исполнительной службы сообщило Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Ранее, на 1 сентября 2019 года, в украинских СИЗО было 130 граждан РФ, еще 206 - в тюрьмах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС призвал Россию прекратить давление на крымскотатарское сообщество в оккупированном Крыму

Нынешняя статистика, на 1 июля 2020-го, такая:

— 720 иностранцев в СИЗО, из них 126 граждан Российской Федерации;
— 459 иностранцев в тюрьмах, из них 184 граждан Российской Федерации.

Автор: 

россия (95702) СИЗО (1363) тюрьма (825) заключенные (512)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну так выставьте счет за бутылки. Ватникам стульев не надо же, а бутылки - по 30коп. да еще раз в неделю заменять - тоже какое-никакое бабло ведь.
В украинских СИЗО и тюрьмах находится 310 граждан РФ, - Уголовно-исполнительная служба - Цензор.НЕТ 1266
показать весь комментарий
09.07.2020 08:48 Ответить
В басманнньій суд!
показать весь комментарий
09.07.2020 09:01 Ответить
Мало"ваты" будет.
показать весь комментарий
09.07.2020 09:29 Ответить
Може краще їх дустом посипати, а не утримувати в ув'язненні?
показать весь комментарий
09.07.2020 11:52 Ответить
 
 