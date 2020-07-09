В украинских СИЗО и тюрьмах находится 310 граждан РФ, - Уголовно-исполнительная служба
Более 300 граждан РФ находятся в украинских следственных изоляторах и тюрьмах по состоянию на начало июля 2020 года.
Об этом со ссылкой на документы Государственной уголовно-исполнительной службы сообщило Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
Ранее, на 1 сентября 2019 года, в украинских СИЗО было 130 граждан РФ, еще 206 - в тюрьмах.
Нынешняя статистика, на 1 июля 2020-го, такая:
— 720 иностранцев в СИЗО, из них 126 граждан Российской Федерации;
— 459 иностранцев в тюрьмах, из них 184 граждан Российской Федерации.
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Борис Козлов #446474
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Olexa Pluzh
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Анатолий Панасюк
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napalm
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