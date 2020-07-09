В українських СІЗО та в'язницях перебуває 310 громадян РФ, - Кримінально-виконавча служба

Понад 300 громадян РФ перебувають в українських слідчих ізоляторах і в'язницях станом на початок липня 2020 року.

Про це з посиланням на документи Державної кримінально-виконавчої служби повідомило Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Раніше, на 1 вересня 2019 року, в українських СІЗО було 130 громадян РФ, ще 206 - у в'язницях.

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Нинішня статистика, на 1 липня 2020-го, така:

- 720 іноземців у СІЗО, з них 126 - громадяни Російської Федерації;

- 459 іноземців у в'язницях, з них 184 - громадяни Російської Федерації.