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В українських СІЗО та в'язницях перебуває 310 громадян РФ, - Кримінально-виконавча служба

В українських СІЗО та в'язницях перебуває 310 громадян РФ, - Кримінально-виконавча служба

Понад 300 громадян РФ перебувають в українських слідчих ізоляторах і в'язницях станом на початок липня 2020 року.

Про це з посиланням на документи Державної кримінально-виконавчої служби повідомило Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Раніше, на 1 вересня 2019 року, в українських СІЗО було 130 громадян РФ, ще 206 - у в'язницях.

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Нинішня статистика, на 1 липня 2020-го, така:

- 720 іноземців у СІЗО, з них 126 - громадяни Російської Федерації;

- 459 іноземців у в'язницях, з них 184 - громадяни Російської Федерації.

Автор: 

росія (65415) СІЗО (726) в’язниця (442) в’язні (335)


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Ну так выставьте счет за бутылки. Ватникам стульев не надо же, а бутылки - по 30коп. да еще раз в неделю заменять - тоже какое-никакое бабло ведь.
В украинских СИЗО и тюрьмах находится 310 граждан РФ, - Уголовно-исполнительная служба - Цензор.НЕТ 1266
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09.07.2020 08:48 Відповісти
В басманнньій суд!
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09.07.2020 09:01 Відповісти
Мало"ваты" будет.
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09.07.2020 09:29 Відповісти
Може краще їх дустом посипати, а не утримувати в ув'язненні?
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09.07.2020 11:52 Відповісти
 
 