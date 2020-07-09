В українських СІЗО та в'язницях перебуває 310 громадян РФ, - Кримінально-виконавча служба
Понад 300 громадян РФ перебувають в українських слідчих ізоляторах і в'язницях станом на початок липня 2020 року.
Про це з посиланням на документи Державної кримінально-виконавчої служби повідомило Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
Раніше, на 1 вересня 2019 року, в українських СІЗО було 130 громадян РФ, ще 206 - у в'язницях.
Нинішня статистика, на 1 липня 2020-го, така:
- 720 іноземців у СІЗО, з них 126 - громадяни Російської Федерації;
- 459 іноземців у в'язницях, з них 184 - громадяни Російської Федерації.
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Борис Козлов #446474
показати весь коментар09.07.2020 08:48 Відповісти Мені подобається 0
Olexa Pluzh
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Анатолий Панасюк
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napalm
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