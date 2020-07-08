ЄС закликав Росію припинити тиск на кримськотатарську спільноту в окупованому Криму

У Європейському союзі назвали політично мотивованим затримання в Криму кримських татар та закликали Росію дотримуватися на окупованому півострові міжнародних стандартів прав людини.

Таку заяву офіційного представника ЄС з питань зовнішньої політики було поширено в середу в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

В ЄС зазначили, що 7 липня цього року семеро осіб, в основному кримські татари, були заарештовані на Кримському півострові за їхню ймовірну політичну приналежність. "Європейський союз вважає їх затримання політично мотивованим і, оскільки воно було здійснено згідно з російським законодавством російською "владою" на території України, то є незаконним відповідно до міжнародного права. Європейський союз не визнає застосування російського законодавства в Криму і місті Севастополі та очікує негайного звільнення всіх незаконно затриманих українців", - сказано в заяві.

В ЄС також наголосили, що очікують "з боку Росії припинення тиску на кримськотатарську спільноту".

"На півострові мають бути гарантовані міжнародні стандарти прав людини. Як і раніше має першорядне значення повний, вільний і необмежений доступ міжнародних правозахисників до всієї території України, включно з Кримом і Севастополем", - наголошується в заяві.

В ЄС також запевнили, що неухильно підтримують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.