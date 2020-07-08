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Новини Окуповані території
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ЄС закликав Росію припинити тиск на кримськотатарську спільноту в окупованому Криму

ЄС закликав Росію припинити тиск на кримськотатарську спільноту в окупованому Криму

У Європейському союзі назвали політично мотивованим затримання в Криму кримських татар та закликали Росію дотримуватися на окупованому півострові міжнародних стандартів прав людини.

Таку заяву офіційного представника ЄС з питань зовнішньої політики було поширено в середу в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

В ЄС зазначили, що 7 липня цього року семеро осіб, в основному кримські татари, були заарештовані на Кримському півострові за їхню ймовірну політичну приналежність. "Європейський союз вважає їх затримання політично мотивованим і, оскільки воно було здійснено згідно з російським законодавством російською "владою" на території України, то є незаконним відповідно до міжнародного права. Європейський союз не визнає застосування російського законодавства в Криму і місті Севастополі та очікує негайного звільнення всіх незаконно затриманих українців", - сказано в заяві.

В ЄС також наголосили, що очікують "з боку Росії припинення тиску на кримськотатарську спільноту".

"На півострові мають бути гарантовані міжнародні стандарти прав людини. Як і раніше має першорядне значення повний, вільний і необмежений доступ міжнародних правозахисників до всієї території України, включно з Кримом і Севастополем", - наголошується в заяві.

В ЄС також запевнили, що неухильно підтримують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Автор: 

Крим (14176) росія (65415) Євросоюз (13472) кримські татари (2005)


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1001-й раз призвал...
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08.07.2020 22:47 Відповісти
ну там хоть смысл был - тянуть время и резину
а призывы ЕС полное дерьмо вообще...
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08.07.2020 22:52 Відповісти
ЕС призвал Россию прекратить давление на крымскотатарское сообщество в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 5046
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08.07.2020 22:50 Відповісти
Ага. Призывайте не останавливайтесь. Прям как Гитлера призывали пока он не завоевал пол мира.
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08.07.2020 22:57 Відповісти
"В ЕС также заверили, что неуклонно поддерживают независимость, суверенитет и..."

А также до последнего надеются достроить сп-2,но суки америкосы мешают
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08.07.2020 23:41 Відповісти
 
 