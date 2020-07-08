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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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ЕС призвал Россию прекратить давление на крымскотатарское сообщество в оккупированном Крыму

ЕС призвал Россию прекратить давление на крымскотатарское сообщество в оккупированном Крыму

В Европейском союзе назвали политически мотивированным задержание в Крыму крымских татар и призвали Россию соблюдать на оккупированном полуострове международных стандарты прав человека.

Такое заявление официального представителя ЕС по вопросам внешней политики было распространено в среду в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В ЕС отметили, что 7 июля этого года семь человек, в основном крымские татары, были арестованы на Крымском полуострове за их предполагаемую политическую принадлежность. "Европейский союз считает их задержание политически мотивированным и, поскольку оно было осуществлено в соответствии с российским законодательством российскими "властями" на территории Украины, то является незаконным в соответствии с международным правом. Европейский союз не признает применение российского законодательства в Крыму и городе Севастополе и ожидает немедленного освобождения всех незаконно задержанных украинцев", - говорится в заявлении.

В ЕС также подчеркнули, что ожидают "со стороны России прекращение давления на крымскотатарское сообщество".

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"На полуострове должны быть гарантированы международные стандарты прав человека. По-прежнему имеет первостепенное значение полный, свободный и неограниченный доступ международных правозащитников ко всей территории Украины, включая Крым и Севастополь", - отмечается в заявлении.

В ЕС также заверили, что неуклонно поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

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Автор: 

Крым (26412) россия (95702) Евросоюз (17162) крымские татары (2718)


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1001-й раз призвал...
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08.07.2020 22:47 Ответить
ну там хоть смысл был - тянуть время и резину
а призывы ЕС полное дерьмо вообще...
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08.07.2020 22:52 Ответить
ЕС призвал Россию прекратить давление на крымскотатарское сообщество в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 5046
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08.07.2020 22:50 Ответить
Ага. Призывайте не останавливайтесь. Прям как Гитлера призывали пока он не завоевал пол мира.
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08.07.2020 22:57 Ответить
"В ЕС также заверили, что неуклонно поддерживают независимость, суверенитет и..."

А также до последнего надеются достроить сп-2,но суки америкосы мешают
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08.07.2020 23:41 Ответить
 
 