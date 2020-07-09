Російського губернатора Фургала затримано за серійні вбивства

Губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала доставлено до Москви. Його затримали 9 липня за підозрою щонайменше у двох епізодах організації вбивств та одного замаху на вбивство. СК РФ порушив проти нього кримінальну справу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.ру".

За даними СК РФ, Фургала затримано у зв'язку з розслідуванням багатоепізодної справи щодо ОЗУ, яке причетне до скоєння низки особливо тяжких злочинів проти бізнесменів у 2004-2005 роках у Хабаровському краї та Амурській області.

Як інформує ТАСС, джерело в правоохоронних органах повідомило, що в справі щонайменше два епізоди вбивства і один замах на вбивство.

Найближчим часом Фургалу буде висунуто обвинувачення.

Наразі СК також перевіряє Фургала на причетність до інших тяжких злочинів, скоєних у Хабаровському і Приморському краях, Амурській області.

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