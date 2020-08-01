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"Россия, просыпайся!" - в Хабаровске состоялась массовая акция протеста. ФОТОрепортаж

Жители Хабаровская вышли на несогласованную акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "РБК".

Участники акции собрались на площади имени Ленина, а затем прошли по центральным улицам города с лозунгами и плакатами. По данным городской администрации, участие в митинге приняли 3,5 тыс. человек.

Колонна митингующих растянулась на несколько километров, частично перекрыв автомобильное движение.

В эту субботу в Хабаровске пасмурная и дождливая погода. Шествие в поддержку Фургала проходило под дождем

Митингующие шли по улицам города в течение нескольких часов.

Также на Цензор.НЕТ: "Путина в отставку", "Мы здесь власть": В Хабаровске на многотысячном митинге требовали отставки президента РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Россия, просыпайся! - в Хабаровске состоялась массовая акция протеста 01
Россия, просыпайся! - в Хабаровске состоялась массовая акция протеста 02
Россия, просыпайся! - в Хабаровске состоялась массовая акция протеста 03
Россия, просыпайся! - в Хабаровске состоялась массовая акция протеста 04
Россия, просыпайся! - в Хабаровске состоялась массовая акция протеста 05
Россия, просыпайся! - в Хабаровске состоялась массовая акция протеста 06

Акции солидарности с протестующими в Хабаровске состоялись в нескольких крупных российских городах, пишет "Медуза".

В Санкт-Петербурге около сотни человек прошли по Невскому проспекту. Они держали в руках воздушные шарики и скандировали "Хабаровск!". Полиция перекрыла им дорогу, после чего как минимум десятерых активистов задержали, остальные рассеялись по близлежащим улицам.

Россия, просыпайся! - в Хабаровске состоялась массовая акция протеста 07

В Москве несколько десятков человек собрались в Новопушкинском сквере. Полиция практически сразу начала жесткие задержания. Всего в автозаки попали не менее 13 человек.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Хабаровск - это Украина", - пропагандист Соловьев обнаружил "украинских активистов" на Дальнем Востоке

Акции и пикеты также прошли во Владивостоке, Казани, Екатеринбурге, Челябинске, Краснодаре и других городах - на каждую из них собралось по несколько десятков человек, отдельных активистов задерживали. Наиболее многочисленная акция была в Иркутске - там 170 человек прошли небольшим шествием, после чего провели митинг; полиция им не препятствовала.

Автор: 

протест (5862) россия (96200) Хабаровск (13)


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Топ комментарии
+48
Хабаровск, просыпайся, пора отделятся
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01.08.2020 18:59 Ответить
+42
"Россия, просыпайся!" - в Хабаровске состоялась массовая акция протеста - Цензор.НЕТ 2832
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01.08.2020 19:01 Ответить
+40
рАсия должна быть уничтожена, а на её месте должно появится десяток (условно) новых государств..
рАсие должен быть закрыт выход к Балтийскому, Черному и Каспийскому, Белому морям..
контрибуция Украине, Грузии, Молдове, Финляндии, Белоруссии, Прибалтийским государствам, Рашка должна выплачивать 100 лет..
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01.08.2020 19:04 Ответить
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Страница 3 из 3
А вы много встречали в сообщениях, что плененный или убитый кацапен-террорист приехал из Владивостока, Уссурийска, Хабаровска...? Я что-то не припоминаю.
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01.08.2020 23:04 Ответить
Ну ты сам то хоть веришь , в то что говоришь . Весь Мордор сцал от радости , когда их мальчики убивали укрофашистов , а эти были против и всегда помнили своих украинских предков , по тому регулярно всех убеждали , что с Украиной воевать нельзя. ***** им всем равномерно мозги промывал , так что не надо , делать из холопов мечтающих о старом барине великих борцов за свободу.
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01.08.2020 23:20 Ответить
стривай. Він правий звідти не їхали, буряти з Байкалу але не з Далекого Сходу. Там близько Китай, Японія, Корея. Там люди живуть по-іншому та іншим ніж в тій же самій Бурятії.
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02.08.2020 10:22 Ответить
Ну приблизительно то же если бы кто сказал в 1943 году : Жители Баварии, Гитлера не поддерживают и они не виноваты в том , что вермахт и Рейх творил во время ВМВ .
======Что тогда , что сей час это пахнет врожденным идиотизмом.
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03.08.2020 01:11 Ответить
Создадут свое независимое государство, спросим.
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01.08.2020 23:07 Ответить
На что спорим , что в ближайшие 5 лет такого не будет.
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01.08.2020 23:10 Ответить
не согласен, это только повод для протеста
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01.08.2020 23:53 Ответить
Ну согласно теории лысого сифилитика Вовки Ульянова : Революционная ситуация возникает когда низы не хотят жить по старому , а верхи не могут управлять по новому .Так вот тут мы как раз имеем ситуацию , когда низы хотят жить именно по СТАРОМУ , им нужен добрый барин который будет им обеспечивать максимальное количество хлеба и зрелищ и тогда их все будет устраивать , даже когда их всех скопом китайцам продадут.Когда ***** отдал на шару Китаю территорию в разы больше чем Крым , из них не кто даже не думал выйти на улицы , по тому что так решил их добрый царь .......
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02.08.2020 00:08 Ответить
"Росіє, прокидайся!" - в Хабаровську відбулася масова акція протесту - Цензор.НЕТ 8966
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01.08.2020 22:03 Ответить
Требую,что кремль вывел свои войска в с дальневосточного края и оставил людей в покое!Сколько можно издеваться над людьми!
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01.08.2020 22:09 Ответить
і куди вивів? До нас чи в Сирію?
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02.08.2020 10:24 Ответить
"Росіє, прокидайся!" - в Хабаровську відбулася масова акція протесту - Цензор.НЕТ 1217
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01.08.2020 22:19 Ответить
Цензор, хватит вести себя как марионетка кремля, митинг в Хабаровске уже не за Фургало (как утверждают подпутинские СМИ), а против Путина и его преступного сообщества.
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01.08.2020 22:24 Ответить
Ну так пусть берут в руки оружие и освобождают от оккупации свою Дальневосточную Народную Республику! Че плакатиками зря трясти - это же зря потраченное время.
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02.08.2020 08:11 Ответить
Пусть, но за них этого никто не сделает.
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02.08.2020 11:08 Ответить
Жители Хабаровская вышли на несогласованную акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств. Источник: https://censor.net/p3211427

ДАЄШ ДАЛЬНЕСХІДНУ РЕСПУБЛІКУ ДАЄШ РЕСПУБЛІКУ ЯКУТІЯ - СОХА
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02.08.2020 00:10 Ответить
два варіанти,однаково прийнятні для України:
"Росіє, прокидайся!" - в Хабаровську відбулася масова акція протесту - Цензор.НЕТ 6005 "Росіє, прокидайся!" - в Хабаровську відбулася масова акція протесту - Цензор.НЕТ 7596
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02.08.2020 15:38 Ответить
Дальний Восток, прекращай кормить Москву, путина и его воровской клан! Отсоединяйтесь и начинайте процветать! Свободный Кавказ уже воюет с кремлём, и скоро покончит с путинским беспределом!
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02.08.2020 00:40 Ответить
де Кавказ воює? Там все спокійно
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02.08.2020 10:25 Ответить
Прилично там кацапов собралось.
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02.08.2020 01:55 Ответить
Ни одной кацапской тряпки. Зато флаги СССР, и еще какие-то зеленые. Даешь савецкую республику ДНР!
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02.08.2020 02:07 Ответить
це місцевий прапор
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02.08.2020 10:26 Ответить
мне одно интерестн ооткуда там лето где снег это ж ватные *****.. дальше сибири даже...
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02.08.2020 03:26 Ответить
а слабо географічні координати гялнути?? Вони на одній паралелі з нами по середині між Сумами та Одесою.
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02.08.2020 10:29 Ответить
МН17 росіяни не збивали, Крим не захоплювали, російські спецслужби в Лондоні Скрипаля і Литвиненка не травили, в Німеччині нікого не вбивали і т.д. Мені дуже дивно чому Росія до цього часу ще не визнана країною терористом і спонсором тероризму.
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02.08.2020 08:16 Ответить
бо в низ ядерна зброю, хімічна зброя і схоже ще частина наркотрафіку
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02.08.2020 10:30 Ответить
Что ты цепляешься ко всем? Иронии не понимаешь?
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02.08.2020 12:14 Ответить
О! Бидло повставало з колін! А хто верещав «кримнаш»? Доречі, якщо запитати будь кого з них - чий Крим? Відповідь буде - наш!
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02.08.2020 12:31 Ответить
Надо украинцам тоже просыпаться и ломать гнилую систему вместе с падлошенками зелеными йулями которые сменяют друг друга а в Украине дела обстоят все хуже
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02.08.2020 14:24 Ответить
⚡️«Родина на сегодняшний день о нас вытирает ноги. Мы сейчас крепимся против беззакония этой власти. Лучше смерть, чем бесчестие, сколько можно терпеть этот беспредел» ©
Десантники Хабаровска обратились к ветеранам боевых действий и спецназу с просьбой поддержать протестующих.
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02.08.2020 15:35 Ответить
⚡️В день ВДВ хочу напомнить, что впервые голубые шапочки советские десантники натянули в 1968 году.
Во время оккупации Праги - чтобы чехи приняли их за «голубые каски ООН», и они смогли быстро захватить аэропорт.
Деды захватывали!
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02.08.2020 15:40 Ответить
Даешь Хабаровскую Единую Республику! Карлик бункерный получит ХЕР!!!
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02.08.2020 17:46 Ответить
Трамп введи вайска😅
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02.08.2020 21:31 Ответить
Зачем вам тот Фургал ? Лучше пойте песню Путин - ***** , ла-ла -ла -ла ! Сразу вас все поймут .
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06.08.2020 23:25 Ответить
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