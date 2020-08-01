"Россия, просыпайся!" - в Хабаровске состоялась массовая акция протеста. ФОТОрепортаж

Жители Хабаровская вышли на несогласованную акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "РБК".

Участники акции собрались на площади имени Ленина, а затем прошли по центральным улицам города с лозунгами и плакатами. По данным городской администрации, участие в митинге приняли 3,5 тыс. человек.

Колонна митингующих растянулась на несколько километров, частично перекрыв автомобильное движение.

В эту субботу в Хабаровске пасмурная и дождливая погода. Шествие в поддержку Фургала проходило под дождем

Митингующие шли по улицам города в течение нескольких часов.

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Акции солидарности с протестующими в Хабаровске состоялись в нескольких крупных российских городах, пишет "Медуза".

В Санкт-Петербурге около сотни человек прошли по Невскому проспекту. Они держали в руках воздушные шарики и скандировали "Хабаровск!". Полиция перекрыла им дорогу, после чего как минимум десятерых активистов задержали, остальные рассеялись по близлежащим улицам.

В Москве несколько десятков человек собрались в Новопушкинском сквере. Полиция практически сразу начала жесткие задержания. Всего в автозаки попали не менее 13 человек.

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Акции и пикеты также прошли во Владивостоке, Казани, Екатеринбурге, Челябинске, Краснодаре и других городах - на каждую из них собралось по несколько десятков человек, отдельных активистов задерживали. Наиболее многочисленная акция была в Иркутске - там 170 человек прошли небольшим шествием, после чего провели митинг; полиция им не препятствовала.