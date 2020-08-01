"Россия, просыпайся!" - в Хабаровске состоялась массовая акция протеста. ФОТОрепортаж
Жители Хабаровская вышли на несогласованную акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "РБК".
Участники акции собрались на площади имени Ленина, а затем прошли по центральным улицам города с лозунгами и плакатами. По данным городской администрации, участие в митинге приняли 3,5 тыс. человек.
Колонна митингующих растянулась на несколько километров, частично перекрыв автомобильное движение.
В эту субботу в Хабаровске пасмурная и дождливая погода. Шествие в поддержку Фургала проходило под дождем
Митингующие шли по улицам города в течение нескольких часов.
Также на Цензор.НЕТ: "Путина в отставку", "Мы здесь власть": В Хабаровске на многотысячном митинге требовали отставки президента РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Акции солидарности с протестующими в Хабаровске состоялись в нескольких крупных российских городах, пишет "Медуза".
В Санкт-Петербурге около сотни человек прошли по Невскому проспекту. Они держали в руках воздушные шарики и скандировали "Хабаровск!". Полиция перекрыла им дорогу, после чего как минимум десятерых активистов задержали, остальные рассеялись по близлежащим улицам.
В Москве несколько десятков человек собрались в Новопушкинском сквере. Полиция практически сразу начала жесткие задержания. Всего в автозаки попали не менее 13 человек.
Читайте на Цензор.НЕТ: "Хабаровск - это Украина", - пропагандист Соловьев обнаружил "украинских активистов" на Дальнем Востоке
Акции и пикеты также прошли во Владивостоке, Казани, Екатеринбурге, Челябинске, Краснодаре и других городах - на каждую из них собралось по несколько десятков человек, отдельных активистов задерживали. Наиболее многочисленная акция была в Иркутске - там 170 человек прошли небольшим шествием, после чего провели митинг; полиция им не препятствовала.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
======Что тогда , что сей час это пахнет врожденным идиотизмом.
ДАЄШ ДАЛЬНЕСХІДНУ РЕСПУБЛІКУ ДАЄШ РЕСПУБЛІКУ ЯКУТІЯ - СОХА
Десантники Хабаровска обратились к ветеранам боевых действий и спецназу с просьбой поддержать протестующих.
Во время оккупации Праги - чтобы чехи приняли их за «голубые каски ООН», и они смогли быстро захватить аэропорт.
Деды захватывали!