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"Укрзализныця" должна выделить средства на охрану в поездах, - Геращенко

"Укрзализныця" должна и оборудовать вагоны видеокамерами и выделить средства на охрану.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо", об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко, комментируя ситуацию вокруг избиения женщины в поезде сообщением Мариуполь - Киев.

"Мы считаем, что "Укрзализныця" должна проявить инициативу не после того, как произошло такое избиение с попыткой изнасилования, а постоянно должна заботиться о безопасности пассажиров в поездах, в пассажирском вагоне должны быть видеокамеры, нужно, чтобы УЗ выделила средства на охрану. Это может быть не только полиция, а могут быть частные структуры, которые на конкурсной основе получат право обеспечивать охрану в поездах", - говорит Геращенко.

По его словам, поездов очень много и нужно, чтобы это была система сотрудничества УЗ с частными структурами охраны, потому что только полицейскими эту проблему могут не решить.

Напомним, Анастасия Луговая сообщила, что 31 июля в поезде Мариуполь-Киев один из пассажиров без верхней одежды ворвался в купе, где она была с маленьким сыном, начал бить и пытался изнасиловать. Напавший мужчина сломал женщине челюсть. Его задержали и передали полиции. Замминистра внутренних дел Анатолий Геращенко сообщил, что задержанный - уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения, был трижды судим.

Читайте также: Самое время вернуть полицию охраны в ночные поезда УЗ, - Криклий

Автор: 

Укрзализныця (2763) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+5
Дебила зовут Антонина дебилкова
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03.08.2020 11:14 Ответить
+3
ага бабла дать, так вот почему эту тему уже неделю массируют по всем каналам...
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03.08.2020 11:36 Ответить
+2
пассажиры должны оплатить охрану и камеры , потому что 2 млрд НДС с билетов не хватает...
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03.08.2020 11:14 Ответить
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Дебилы-журналисты специально озвучивают анкетные данные подозреваемого???
Чтобы дело легче было поламать??? Или просто дебилы, кичащиеся своей "осведомленностью"?????????? Куда смотрят редакторы???? Этот "даун" Вас оставит без штанов(((((((((
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03.08.2020 11:09 Ответить
Дебила зовут Антонина дебилкова
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03.08.2020 11:14 Ответить
Хреново, что замминистра никогда не служил ментом.................
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03.08.2020 11:20 Ответить
Ну на фоне калтавого плидулка на клесле плокулола без облазования ещё ничего
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03.08.2020 11:39 Ответить
антонина с зоряном и шкиряком должны сами показать пример - взять пару наградных глоков и проехаться ночным поездом в Рахов, например... если выживут - наградить очередным глоком....
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03.08.2020 12:13 Ответить
https://m.facebook.com/profile.php?id=100052452270299 Фейсбук Рудзько
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03.08.2020 16:33 Ответить
пассажиры должны оплатить охрану и камеры , потому что 2 млрд НДС с билетов не хватает...
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03.08.2020 11:14 Ответить
Спасение утопающих...
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03.08.2020 11:50 Ответить
Щаззз) А бабло на чем зарабатывать???
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03.08.2020 11:21 Ответить
Просто не надо впускать в вагоны неустановленных лиц.
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03.08.2020 11:29 Ответить
ага бабла дать, так вот почему эту тему уже неделю массируют по всем каналам...
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03.08.2020 11:36 Ответить
І шо, заборонять шмурдяк нарозлив продавать в електричках?!((
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03.08.2020 11:45 Ответить
Налогов ему мало от налогоплательщиков. А соблюдение общественного порядка Авякан хочет еще монетизировать. Неплохо пристроился.
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03.08.2020 14:55 Ответить
Ну а як же, є така служба ДСО, кормушка для бивших, хоча бивших не буває, ментів на пенсії, шкода жінки якій довелося стати невинною жертвою в цьому спектаклі, як і більшості жертв з 2013 року.
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03.08.2020 15:25 Ответить
ТАК ОНИ Ж НЕ БАРЫГИ !?)
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03.08.2020 15:55 Ответить
Ображаючи і ділячи себе на проценти, різні кольори, ми дозволяємо їм і дальше маніпулювати і грабувати нас.
Сподіваюсь Ви необдумано це зробили (іронія)
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03.08.2020 16:08 Ответить
 
 