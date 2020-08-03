Самое время вернуть полицию охраны в ночные поезда УЗ, - Криклий
После инцидента с избиением пассажирки поезда сообщения "Мариуполь-Киев" Анастасии Луговой министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что необходимо рассмотреть возможность возвращения полиции охраны в ночные поезда АО "Укрзализныця".
Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Наша железная дорога должна быть безопасной для пассажиров и работников. Думаю, самое время рассмотреть возможность возвращения полиции охраны к патрулированию в ночных поездах", - отметил он.
Кроме того, Криклий добавил, что также "точно не было бы лишним обеспечить проводников газовыми баллончиками (или шокерами)".
Напомним, Анастасия Луговая сообщила, что 31 июля в поезде Мариуполь-Киев один из пассажиров без верхней одежды ворвался в купе, где она была с маленьким сыном, начал бить и пытался изнасиловать. Напавший мужчина сломал женщине челюсть. Его задержали и передали полиции. Замминистра внутренних дел Анатолий Геращенко сообщил, что задержанный - уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения, был трижды судим.
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Стаття за 2018 рік.
"Укрзализныця" считает необходимым присутствие полицейских в поездах.
Об этом в интервью https://delo.ua/business/zakryv-soobschenie-s-rf-my-narushim-mezhdunarodn-347056/ delo.ua сообщил начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования "Укрзализныци" Александр Красноштан.
"Нам хотелось бы, чтобы на вокзале и в поездах была полиция.
Каждый раз, когда мы обращаемся с таким предложением в МВД, то получаем ответ, что за эту услугу нужно платить деньги. Хотя, по сути, поезд является общественным местом.
Более того, пассажир при покупке билета платит НДС в бюджет, то есть по факту он уже оплатил обеспечение правопорядка в общественном месте под названием поезд", - поясняет Красноштан.
Які державні контори платять поліції за охорону і з яких фондів, джерел?
Як проходить оплата державних установ, за якими статтями?
Базари, до речі, часто належать муніципальним органам.
Крім державних органів у нас достатньо і державних підприємств (до яких належить і УЗ) як Укрпошта, ощадбанк і багато військових заводів, які теж платять за охорону.
Мало того, вони ще й шить справи проти невинуватих.
Нехай роблять хоча б щось реальне для безпеки громадян, податки яких зжирають більше ніж будь-хто інший.
В каждое купе?
Иначе полиция вмешивается пост-фактум.
А уверенность, что на следующей станции его сдадут в полицию - не останавливает.
"точно не было бы лишним обеспечить проводников газовыми баллончиками (или шокерами)...."- ну тогда точно в вагон пассажиру надо садиться с калашом и в бронежилете... ...
Что за общество такое, где хайп и демагогия - единственный способ заставить власть работать?
С одной стороны, бесит, что каждый первый свои проблемы, для которых есть законный путь решения, пытается вынести на миллион просмотров и общественный хайп.
Чтобы починить трубу в подъезде или сделать замечание водителю маршрутки, пишут Зеленскому и делают "максимальный репост" на фейсбуках.
С другой стороны, без этого ничего не меняется.