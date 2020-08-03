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Самое время вернуть полицию охраны в ночные поезда УЗ, - Криклий

Самое время вернуть полицию охраны в ночные поезда УЗ, - Криклий

После инцидента с избиением пассажирки поезда сообщения "Мариуполь-Киев" Анастасии Луговой министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что необходимо рассмотреть возможность возвращения полиции охраны в ночные поезда АО "Укрзализныця".

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Наша железная дорога должна быть безопасной для пассажиров и работников. Думаю, самое время рассмотреть возможность возвращения полиции охраны к патрулированию в ночных поездах", - отметил он.

Кроме того, Криклий добавил, что также "точно не было бы лишним обеспечить проводников газовыми баллончиками (или шокерами)".

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Напомним, Анастасия Луговая сообщила, что 31 июля в поезде Мариуполь-Киев один из пассажиров без верхней одежды ворвался в купе, где она была с маленьким сыном, начал бить и пытался изнасиловать. Напавший мужчина сломал женщине челюсть. Его задержали и передали полиции. Замминистра внутренних дел Анатолий Геращенко сообщил, что задержанный - уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения, был трижды судим.

Самое время вернуть полицию охраны в ночные поезда УЗ, - Криклий 01

охрана (700) Укрзализныця (2763) Криклий Владислав (323)


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Топ комментарии
+8
А от мусоров кто будет охранять?
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03.08.2020 10:19 Ответить
+6
От я не в захваті від мєнтів, але тут мушу визнати, що поліція в потягах потрібна... Бо аж занадто багато бидла бухає в поїзді!

Я їздив у поїздах по Європі і ніде не бачив, щоб там десь бухали (за виключенням барів у вагоні).
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03.08.2020 10:22 Ответить
+6
тебя санитары
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03.08.2020 10:23 Ответить
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Ви про кримінал? Це інша парафія, ми говоримо про легальну економіку. Якщо ви хочете оподаткувати ще й кримінал, то мушу вас розчарувати - цього ще нікому не вдалося.
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03.08.2020 13:34 Ответить
Нет, я про игорный бизнес, при чём тут криминал.
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03.08.2020 13:58 Ответить
Він зараз легально не працює, лише підпільно
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03.08.2020 14:09 Ответить
какаяразнiца? закон о легализации уже приняли.
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03.08.2020 14:17 Ответить
Різниця є, бо закон запрацює лише у 2021-му році.
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03.08.2020 14:19 Ответить
Тем более. Аппетит поднимется, начнут больше воровать из бюджета МВД.
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03.08.2020 14:24 Ответить
Серед кого вибирати?? Хто має право на спокійне життя (през,депутати,міністри та т. ін.),а хто немає(пересічні громадяни ) ??)))
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03.08.2020 12:38 Ответить
Для Антошкі, Авакова та їхніх адвокатів.
Стаття за 2018 рік.

"Укрзализныця" считает необходимым присутствие полицейских в поездах.
Об этом в интервью https://delo.ua/business/zakryv-soobschenie-s-rf-my-narushim-mezhdunarodn-347056/ delo.ua сообщил начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования "Укрзализныци" Александр Красноштан.

"Нам хотелось бы, чтобы на вокзале и в поездах была полиция.
Каждый раз, когда мы обращаемся с таким предложением в МВД, то получаем ответ, что за эту услугу нужно платить деньги. Хотя, по сути, поезд является общественным местом.
Более того, пассажир при покупке билета платит НДС в бюджет, то есть по факту он уже оплатил обеспечение правопорядка в общественном месте под названием поезд", - поясняет Красноштан.
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03.08.2020 11:14 Ответить
Магазини, базари, театри і державні контори - теж громадські місця, але їх охороняють власники чи розпорядники, а не поліція.
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03.08.2020 11:16 Ответить
Магазини, базари державні?
Які державні контори платять поліції за охорону і з яких фондів, джерел?
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03.08.2020 11:21 Ответить
На вході у кожну державну чи муніципальну структуру є охорона - або найнята, або своя власна. Задіть хоч у міськраду чи у податкову.
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03.08.2020 11:25 Ответить
Тобто, магазини, базари вже зовсім інша історія, і іншої опери...
Як проходить оплата державних установ, за якими статтями?
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03.08.2020 11:28 Ответить
Спитайте в них. Думаю, що платять українськими гривнями.
Базари, до речі, часто належать муніципальним органам.
Крім державних органів у нас достатньо і державних підприємств (до яких належить і УЗ) як Укрпошта, ощадбанк і багато військових заводів, які теж платять за охорону.
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03.08.2020 11:31 Ответить
В аваківську прірву ввалюються десятки мільярдів бюждетних коштів, ефективності нуль.
Мало того, вони ще й шить справи проти невинуватих.
Нехай роблять хоча б щось реальне для безпеки громадян, податки яких зжирають більше ніж будь-хто інший.
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03.08.2020 11:36 Ответить
Задурно ніхто нічого вам не зробить. Дивно, що ви цього досі не зрозуміли. Якщо вони на вулиці не спроможні гарантувати безпеку, то у приміщенні - тим більше не забезпечать (за ті самі гроші).
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03.08.2020 11:40 Ответить
Тобто держава дурно витрачає кошти на утримання МВС ??))
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03.08.2020 11:41 Ответить
Ви читайте уважніше інформацію від Кріклія - він сказав, що пора повернути у поїзди поліцію охорони, а не патрульну поліцію. Патрульна поліція патрулює вулиці, за це отримує гроші з бюджету. А поліція охорони охороняє, за це отримує гроші від свого клієнта (не важливо, чи він державної, чи приватної власності). І танки тут ні до чого.
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03.08.2020 11:46 Ответить
Танки це державні кошти,а держава це народ ,який потребує охорони!!)))
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03.08.2020 11:48 Ответить
Ван не завадило б ознайомитися з азами права і структури держорганів
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03.08.2020 11:50 Ответить
Я прочитав що він наголошує саме на патрулюванні ,для забезпечення безпеки пасажирів та співробітників УЗ !!))
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03.08.2020 11:52 Ответить
Це якраз і є функція охорони, яку здійснює державна поліція охорони. Про неї і каже Криклій.
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03.08.2020 11:54 Ответить
Зрозуміло!! Функцію має,але її не виконує !!))
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03.08.2020 12:41 Ответить
Структура яка має на озброєнні танки та важку арту !! Структура яка забов"язана охороняти спокій в громадському місці !!))
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03.08.2020 11:40 Ответить
Рятування потопельників,справа рук самих потопельників --давня совкова аксіома !!))
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03.08.2020 11:35 Ответить
Тоді що робить поліція,селфі з перехожими??))
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03.08.2020 11:22 Ответить
Охорона (поліцейська, чи комерційна) охороняє майно конкретної фізособи або юрособи, з якими укладено договір, і конкретну фізичну особу, з якою укладено договір (фізохорона). Тут мова йде не про охорону колісний пар чи гранених стаканів, або не про охорону Петренка і Степаненка, які їдуть у поїзді, а про охорону громадського порядку. Об"єкт злочинного посягаггя - не майно і здоров"я, свобода, або життя конкретної людини, а суспільні відносини, які забезпечують безпеку громадян, захист їх прав і свобод, охорону всіх форм власності, нормальні умови їх побуту. Заберпечення громадської безпеки - один з базових обов"язків поліції, фінансування цієї діяльності здійснюється з державного бюджету.
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03.08.2020 11:56 Ответить
Охорона пароплава і його пасажирів - справа його власника. Охорона поїзда - теж справа його власника (тобто УЗ, яка до речі є приватним акціонерним товариством і заробляє мільярди, а не бюджетним держорганом типу бібліотеки).
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03.08.2020 12:03 Ответить
З Кагарлицького відділку багато наберуть?
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03.08.2020 11:09 Ответить
вернуть полицию охраны в ночные поезда

В каждое купе?
Иначе полиция вмешивается пост-фактум.
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03.08.2020 11:11 Ответить
Сам факт полиции в поезде уже отрезвит буйные головы.
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03.08.2020 11:20 Ответить
Моя ж ты деточка наивная!
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03.08.2020 14:03 Ответить
Если у человека "упала планка" после наркоты или спиртного ...
А уверенность, что на следующей станции его сдадут в полицию - не останавливает.
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03.08.2020 14:24 Ответить
А в городе - в каждую квартиру!
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03.08.2020 11:21 Ответить
к каждому составу цеплять вагон с апартаментами, душем и джакузи...шо б хлопци сыльно не уставалы...
"точно не было бы лишним обеспечить проводников газовыми баллончиками (или шокерами)...."- ну тогда точно в вагон пассажиру надо садиться с калашом и в бронежилете... ...
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03.08.2020 11:24 Ответить
Почему об элементарных вещах задумываются только после публичных скандалов?
Что за общество такое, где хайп и демагогия - единственный способ заставить власть работать?

С одной стороны, бесит, что каждый первый свои проблемы, для которых есть законный путь решения, пытается вынести на миллион просмотров и общественный хайп.
Чтобы починить трубу в подъезде или сделать замечание водителю маршрутки, пишут Зеленскому и делают "максимальный репост" на фейсбуках.

С другой стороны, без этого ничего не меняется.
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03.08.2020 11:24 Ответить
А чи не краще вернути транспортну поліцію? Щоб плата за охорону УДСО не лягала на вартість квика. Адже вагон поїзду - місце загального користування, от нехай транспортна поліція і охороняє громадський порядок. Чим патрулювання вулиць або постова служба відрізняються від посту поліції в поїзді і патрулювання вагонів?
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03.08.2020 11:46 Ответить
а чим займаються тувстуни оналітікі в міністерствах? за що отримують премії і надбавки? чому ми повинні думати за них?
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03.08.2020 12:00 Ответить
из кагарлыка полицейских нанять?
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03.08.2020 12:36 Ответить
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