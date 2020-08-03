Самое время вернуть полицию охраны в ночные поезда УЗ, - Криклий

После инцидента с избиением пассажирки поезда сообщения "Мариуполь-Киев" Анастасии Луговой министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что необходимо рассмотреть возможность возвращения полиции охраны в ночные поезда АО "Укрзализныця".

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Наша железная дорога должна быть безопасной для пассажиров и работников. Думаю, самое время рассмотреть возможность возвращения полиции охраны к патрулированию в ночных поездах", - отметил он.

Кроме того, Криклий добавил, что также "точно не было бы лишним обеспечить проводников газовыми баллончиками (или шокерами)".

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Напомним, Анастасия Луговая сообщила, что 31 июля в поезде Мариуполь-Киев один из пассажиров без верхней одежды ворвался в купе, где она была с маленьким сыном, начал бить и пытался изнасиловать. Напавший мужчина сломал женщине челюсть. Его задержали и передали полиции. Замминистра внутренних дел Анатолий Геращенко сообщил, что задержанный - уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения, был трижды судим.