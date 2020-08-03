Саме час повернути поліцію охорони в нічні поїзди УЗ, - Криклій
Після інциденту з побиттям пасажирки потягу сполученням "Маріуполь-Київ" Анастасії Лугової міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що необхідно розглянути можливість повернення поліції охорони в нічні поїзди АТ "Укрзалізниця".
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Наша залізниця повинна бути безпечною для пасажирів і працівників. Думаю, саме час розглянути можливість повернення поліції охорони патрулювання в нічних поїздах", - зазначив він.
Крім того, Криклій додав, що також "точно не було б зайвим забезпечити провідників газовими балончиками (або шокерами)".
Нагадаємо, Анастасія Лугова повідомила, що 31 липня в потязі Маріуполь-Киів один з пасажирів без верхнього одягу увірвався в купе, де вона була з маленьким сином, почав бити і намагався зґвалтувати. Нападник зламав жінці щелепу. Його затримали і передали поліції. Заступник міністра внутрішніх справ Анатолій Геращенко повідомив, що затриманий - уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович, 1975 року народження, він був тричі судимий.
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Стаття за 2018 рік.
"Укрзализныця" считает необходимым присутствие полицейских в поездах.
Об этом в интервью https://delo.ua/business/zakryv-soobschenie-s-rf-my-narushim-mezhdunarodn-347056/ delo.ua сообщил начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования "Укрзализныци" Александр Красноштан.
"Нам хотелось бы, чтобы на вокзале и в поездах была полиция.
Каждый раз, когда мы обращаемся с таким предложением в МВД, то получаем ответ, что за эту услугу нужно платить деньги. Хотя, по сути, поезд является общественным местом.
Более того, пассажир при покупке билета платит НДС в бюджет, то есть по факту он уже оплатил обеспечение правопорядка в общественном месте под названием поезд", - поясняет Красноштан.
Які державні контори платять поліції за охорону і з яких фондів, джерел?
Як проходить оплата державних установ, за якими статтями?
Базари, до речі, часто належать муніципальним органам.
Крім державних органів у нас достатньо і державних підприємств (до яких належить і УЗ) як Укрпошта, ощадбанк і багато військових заводів, які теж платять за охорону.
Мало того, вони ще й шить справи проти невинуватих.
Нехай роблять хоча б щось реальне для безпеки громадян, податки яких зжирають більше ніж будь-хто інший.
В каждое купе?
Иначе полиция вмешивается пост-фактум.
А уверенность, что на следующей станции его сдадут в полицию - не останавливает.
"точно не было бы лишним обеспечить проводников газовыми баллончиками (или шокерами)...."- ну тогда точно в вагон пассажиру надо садиться с калашом и в бронежилете... ...
Что за общество такое, где хайп и демагогия - единственный способ заставить власть работать?
С одной стороны, бесит, что каждый первый свои проблемы, для которых есть законный путь решения, пытается вынести на миллион просмотров и общественный хайп.
Чтобы починить трубу в подъезде или сделать замечание водителю маршрутки, пишут Зеленскому и делают "максимальный репост" на фейсбуках.
С другой стороны, без этого ничего не меняется.