Саме час повернути поліцію охорони в нічні поїзди УЗ, - Криклій

Після інциденту з побиттям пасажирки потягу сполученням "Маріуполь-Київ" Анастасії Лугової міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що необхідно розглянути можливість повернення поліції охорони в нічні поїзди АТ "Укрзалізниця".

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Наша залізниця повинна бути безпечною для пасажирів і працівників. Думаю, саме час розглянути можливість повернення поліції охорони патрулювання в нічних поїздах", - зазначив він.

Крім того, Криклій додав, що також "точно не було б зайвим забезпечити провідників газовими балончиками (або шокерами)".

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Нагадаємо, Анастасія Лугова повідомила, що 31 липня в потязі Маріуполь-Киів один з пасажирів без верхнього одягу увірвався в купе, де вона була з маленьким сином, почав бити і намагався зґвалтувати. Нападник зламав жінці щелепу. Його затримали і передали поліції. Заступник міністра внутрішніх справ Анатолій Геращенко повідомив, що затриманий - уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович, 1975 року народження, він був тричі судимий.