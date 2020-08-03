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Саме час повернути поліцію охорони в нічні поїзди УЗ, - Криклій

Саме час повернути поліцію охорони в нічні поїзди УЗ, - Криклій

Після інциденту з побиттям пасажирки потягу сполученням "Маріуполь-Київ" Анастасії Лугової міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що необхідно розглянути можливість повернення поліції охорони в нічні поїзди АТ "Укрзалізниця".

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Наша залізниця повинна бути безпечною для пасажирів і працівників. Думаю, саме час розглянути можливість повернення поліції охорони патрулювання в нічних поїздах", - зазначив він.

Крім того, Криклій додав, що також "точно не було б зайвим забезпечити провідників газовими балончиками (або шокерами)".

Також читайте: "Укрзалізниця" веде переговори зі страховою компанією про виплати жертві побиття у потязі Маріуполь-Київ, - представник Наглядової ради УЗ Лещенко

Нагадаємо, Анастасія Лугова повідомила, що 31 липня в потязі Маріуполь-Киів один з пасажирів без верхнього одягу увірвався в купе, де вона була з маленьким сином, почав бити і намагався зґвалтувати. Нападник зламав жінці щелепу. Його затримали і передали поліції. Заступник міністра внутрішніх справ Анатолій Геращенко повідомив, що затриманий - уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович, 1975 року народження, він був тричі судимий.

Саме час повернути поліцію охорони в нічні поїзди УЗ, - Криклій 01

Автор: 

охорона (341) Укрзалізниця (6906) Криклій Владислав (548)


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Топ коментарі
+8
А от мусоров кто будет охранять?
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03.08.2020 10:19 Відповісти
+6
От я не в захваті від мєнтів, але тут мушу визнати, що поліція в потягах потрібна... Бо аж занадто багато бидла бухає в поїзді!

Я їздив у поїздах по Європі і ніде не бачив, щоб там десь бухали (за виключенням барів у вагоні).
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03.08.2020 10:22 Відповісти
+6
тебя санитары
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03.08.2020 10:23 Відповісти
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Ви про кримінал? Це інша парафія, ми говоримо про легальну економіку. Якщо ви хочете оподаткувати ще й кримінал, то мушу вас розчарувати - цього ще нікому не вдалося.
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03.08.2020 13:34 Відповісти
Нет, я про игорный бизнес, при чём тут криминал.
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03.08.2020 13:58 Відповісти
Він зараз легально не працює, лише підпільно
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03.08.2020 14:09 Відповісти
какаяразнiца? закон о легализации уже приняли.
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03.08.2020 14:17 Відповісти
Різниця є, бо закон запрацює лише у 2021-му році.
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03.08.2020 14:19 Відповісти
Тем более. Аппетит поднимется, начнут больше воровать из бюджета МВД.
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03.08.2020 14:24 Відповісти
Серед кого вибирати?? Хто має право на спокійне життя (през,депутати,міністри та т. ін.),а хто немає(пересічні громадяни ) ??)))
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03.08.2020 12:38 Відповісти
Для Антошкі, Авакова та їхніх адвокатів.
Стаття за 2018 рік.

"Укрзализныця" считает необходимым присутствие полицейских в поездах.
Об этом в интервью https://delo.ua/business/zakryv-soobschenie-s-rf-my-narushim-mezhdunarodn-347056/ delo.ua сообщил начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования "Укрзализныци" Александр Красноштан.

"Нам хотелось бы, чтобы на вокзале и в поездах была полиция.
Каждый раз, когда мы обращаемся с таким предложением в МВД, то получаем ответ, что за эту услугу нужно платить деньги. Хотя, по сути, поезд является общественным местом.
Более того, пассажир при покупке билета платит НДС в бюджет, то есть по факту он уже оплатил обеспечение правопорядка в общественном месте под названием поезд", - поясняет Красноштан.
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03.08.2020 11:14 Відповісти
Магазини, базари, театри і державні контори - теж громадські місця, але їх охороняють власники чи розпорядники, а не поліція.
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03.08.2020 11:16 Відповісти
Магазини, базари державні?
Які державні контори платять поліції за охорону і з яких фондів, джерел?
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03.08.2020 11:21 Відповісти
На вході у кожну державну чи муніципальну структуру є охорона - або найнята, або своя власна. Задіть хоч у міськраду чи у податкову.
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03.08.2020 11:25 Відповісти
Тобто, магазини, базари вже зовсім інша історія, і іншої опери...
Як проходить оплата державних установ, за якими статтями?
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03.08.2020 11:28 Відповісти
Спитайте в них. Думаю, що платять українськими гривнями.
Базари, до речі, часто належать муніципальним органам.
Крім державних органів у нас достатньо і державних підприємств (до яких належить і УЗ) як Укрпошта, ощадбанк і багато військових заводів, які теж платять за охорону.
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03.08.2020 11:31 Відповісти
В аваківську прірву ввалюються десятки мільярдів бюждетних коштів, ефективності нуль.
Мало того, вони ще й шить справи проти невинуватих.
Нехай роблять хоча б щось реальне для безпеки громадян, податки яких зжирають більше ніж будь-хто інший.
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03.08.2020 11:36 Відповісти
Задурно ніхто нічого вам не зробить. Дивно, що ви цього досі не зрозуміли. Якщо вони на вулиці не спроможні гарантувати безпеку, то у приміщенні - тим більше не забезпечать (за ті самі гроші).
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03.08.2020 11:40 Відповісти
Тобто держава дурно витрачає кошти на утримання МВС ??))
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03.08.2020 11:41 Відповісти
Ви читайте уважніше інформацію від Кріклія - він сказав, що пора повернути у поїзди поліцію охорони, а не патрульну поліцію. Патрульна поліція патрулює вулиці, за це отримує гроші з бюджету. А поліція охорони охороняє, за це отримує гроші від свого клієнта (не важливо, чи він державної, чи приватної власності). І танки тут ні до чого.
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03.08.2020 11:46 Відповісти
Танки це державні кошти,а держава це народ ,який потребує охорони!!)))
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03.08.2020 11:48 Відповісти
Ван не завадило б ознайомитися з азами права і структури держорганів
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03.08.2020 11:50 Відповісти
Я прочитав що він наголошує саме на патрулюванні ,для забезпечення безпеки пасажирів та співробітників УЗ !!))
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03.08.2020 11:52 Відповісти
Це якраз і є функція охорони, яку здійснює державна поліція охорони. Про неї і каже Криклій.
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03.08.2020 11:54 Відповісти
Зрозуміло!! Функцію має,але її не виконує !!))
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03.08.2020 12:41 Відповісти
Структура яка має на озброєнні танки та важку арту !! Структура яка забов"язана охороняти спокій в громадському місці !!))
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03.08.2020 11:40 Відповісти
Рятування потопельників,справа рук самих потопельників --давня совкова аксіома !!))
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03.08.2020 11:35 Відповісти
Тоді що робить поліція,селфі з перехожими??))
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03.08.2020 11:22 Відповісти
Охорона (поліцейська, чи комерційна) охороняє майно конкретної фізособи або юрособи, з якими укладено договір, і конкретну фізичну особу, з якою укладено договір (фізохорона). Тут мова йде не про охорону колісний пар чи гранених стаканів, або не про охорону Петренка і Степаненка, які їдуть у поїзді, а про охорону громадського порядку. Об"єкт злочинного посягаггя - не майно і здоров"я, свобода, або життя конкретної людини, а суспільні відносини, які забезпечують безпеку громадян, захист їх прав і свобод, охорону всіх форм власності, нормальні умови їх побуту. Заберпечення громадської безпеки - один з базових обов"язків поліції, фінансування цієї діяльності здійснюється з державного бюджету.
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03.08.2020 11:56 Відповісти
Охорона пароплава і його пасажирів - справа його власника. Охорона поїзда - теж справа його власника (тобто УЗ, яка до речі є приватним акціонерним товариством і заробляє мільярди, а не бюджетним держорганом типу бібліотеки).
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03.08.2020 12:03 Відповісти
З Кагарлицького відділку багато наберуть?
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03.08.2020 11:09 Відповісти
вернуть полицию охраны в ночные поезда

В каждое купе?
Иначе полиция вмешивается пост-фактум.
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03.08.2020 11:11 Відповісти
Сам факт полиции в поезде уже отрезвит буйные головы.
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03.08.2020 11:20 Відповісти
Моя ж ты деточка наивная!
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03.08.2020 14:03 Відповісти
Если у человека "упала планка" после наркоты или спиртного ...
А уверенность, что на следующей станции его сдадут в полицию - не останавливает.
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03.08.2020 14:24 Відповісти
А в городе - в каждую квартиру!
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03.08.2020 11:21 Відповісти
к каждому составу цеплять вагон с апартаментами, душем и джакузи...шо б хлопци сыльно не уставалы...
"точно не было бы лишним обеспечить проводников газовыми баллончиками (или шокерами)...."- ну тогда точно в вагон пассажиру надо садиться с калашом и в бронежилете... ...
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03.08.2020 11:24 Відповісти
Почему об элементарных вещах задумываются только после публичных скандалов?
Что за общество такое, где хайп и демагогия - единственный способ заставить власть работать?

С одной стороны, бесит, что каждый первый свои проблемы, для которых есть законный путь решения, пытается вынести на миллион просмотров и общественный хайп.
Чтобы починить трубу в подъезде или сделать замечание водителю маршрутки, пишут Зеленскому и делают "максимальный репост" на фейсбуках.

С другой стороны, без этого ничего не меняется.
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03.08.2020 11:24 Відповісти
А чи не краще вернути транспортну поліцію? Щоб плата за охорону УДСО не лягала на вартість квика. Адже вагон поїзду - місце загального користування, от нехай транспортна поліція і охороняє громадський порядок. Чим патрулювання вулиць або постова служба відрізняються від посту поліції в поїзді і патрулювання вагонів?
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03.08.2020 11:46 Відповісти
а чим займаються тувстуни оналітікі в міністерствах? за що отримують премії і надбавки? чому ми повинні думати за них?
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03.08.2020 12:00 Відповісти
из кагарлыка полицейских нанять?
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03.08.2020 12:36 Відповісти
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