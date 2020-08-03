У Медведчука подтвердили поездку в оккупированный Крым: Находится в отпуске
Кум президента РФ Путина, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук действительно отдыхает с семьей в оккупированном Крыму.
Такую информацию подтвердил Крым.Реалии его пресс-секретарь Олег Бабанин, передает Цензор.НЕТ.
"Виктор Медведчук находится в отпуске как народный депутат и отдыхает с семьей в Крыму", - отметил Бабанин изданию.
Пресс-секретарь отказался предоставить больше комментариев о поездке Медведчука в оккупированный Крым.
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Крым - Украина, вот я там и отдыхаю.
С береговых пагорбов дача простереливается...
-Вы в каком полку служили?
Остап Бендер "12 стульев"
Это я вам приблизительный алгоритм действий набросал.
Это я вам про то, кто чем должен заниматься!
П.С. Кстати, а где можно ВЗЯТЬ винтовку с оптическим прицелом законопослушному гражданину?
Первого украинца я убил в 31 год.Теперь мы с моим любимым кумом )(уйлом добьём и всех остальных.
И сделаем с Великой Украинской державы, гадкую кацапскую колонию: малроссию - новроссию -отсоссию у паРаши!
ПОДАРУНКОВИЙ СЕРТИФІКАТ ЙОМУ У КАМЕРУ СІЗО
Теперь с ним так же неутомимо "борется" Зеленский.
Надо выбирать следующего президента Украины настоящего украинца!
Широка страна моя родная лапотная кацапская !
Много в ней: тюряг, лагерей и зон !
Я совсем дpугой такой стpаны не знаю,
Где так вольно уничтожают человека - раба!
Ну а про клоуна я вообще молчу, этот урод и сам не прочь в Крыму "отдохнуть" ради получения новых инструкиций, а то в Оман не налетаешься.
Судак, где людей еще боле менее. Где меня попросили в 2012 году раздвинуть ноги, чтобы лечь! Я был в шоке тогда!
У Крыма своя задача. И он с ней прекрасно справляется! Абсолютно каждый россиянин платит половиной своей зарплаты на сегодня с 2014 года за подлое нападение на Украину! ЗП рашистов с 2014 осталась в рублях та же, в лучшем случае, а курс вырос в двое! Купить эти суки теперь могут в двое меньше. Только не до всех рашистов это доходит. Ничего, санкциине нимут, а значит нет и будущего у этой недостраны.