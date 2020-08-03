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У Медведчука подтвердили поездку в оккупированный Крым: Находится в отпуске

У Медведчука подтвердили поездку в оккупированный Крым: Находится в отпуске

Кум президента РФ Путина, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук действительно отдыхает с семьей в оккупированном Крыму.

Такую информацию подтвердил Крым.Реалии его пресс-секретарь Олег Бабанин, передает Цензор.НЕТ.

"Виктор Медведчук находится в отпуске как народный депутат и отдыхает с семьей в Крыму", - отметил Бабанин изданию.

Пресс-секретарь отказался предоставить больше комментариев о поездке Медведчука в оккупированный Крым.

Читайте также: Геращенко: Нет информации о сотруднике госохраны, который мог поехать в оккупированный Крым с Медведчуком

Крым (26427) Медведчук Виктор (1791)


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Топ комментарии
+31
Реалии Украинского политикума, предатель на предателе...
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03.08.2020 11:06 Ответить
+13
оборжака) подаем всякие там "ноты" против разных иностранных чиновников, что посещают....а своим рады дать не можем...
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03.08.2020 11:10 Ответить
+12
назад тільки через обсервацію шляхом відвідування гільотіни!
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03.08.2020 11:08 Ответить
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Реалии Украинского политикума, предатель на предателе...
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03.08.2020 11:06 Ответить
В чем проблема? Крым же Украина,почему он туда не может ездить?
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03.08.2020 11:51 Ответить
оккупированная украина. будет деньги оккупантам платить и рублями небось
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03.08.2020 12:22 Ответить
Крым - окупированная часть Украины. Для ватанов и прихлебателей окупантов ОПЖЗ, подчеркну, ключевое слово - окупированная. Кто этого не понимает или идиои, или косящий под идиота враг. доступно объяснил?
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03.08.2020 12:23 Ответить
На законодательном уровне, для участника секты 73%, запрещена территория Крыма к посещению? Открою секрет,даже кацап может туда абсолютно законно въехать через украинскую границу.
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03.08.2020 12:28 Ответить
ти сам з якої секти жопенблокен чи чевоного гандона ? бо дуже сильно смердить !
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03.08.2020 12:37 Ответить
Шаровари спробуй зніми та хоч раз за рік зі шкарпетками випери,то може смердіти тобі перестане.
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03.08.2020 13:13 Ответить
ні дурню, то з твого рота рузький мір вилазе!
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03.08.2020 13:21 Ответить
опять поясню... для свидетелей секты писькограя, коих есть 73% ( то есть было, т.к. некоторые в пришли в сознание ) и ватно-мохнато опежерожцам - ехать туда возможно и, даже, к сожалению, законно. но для всех остальных граждан Украины - противно и недопустимо. доступно пояснил?
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03.08.2020 13:07 Ответить
Мне не надо, я не вхожу не в твою секту 73%, не в отряд сторонников Шаленой Бджілки. А противно и недопустимо было сдать Крым без единого выстрела, и продолжать дальше торговать с Россией ,в том числе и Шаленными Бджилками.
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03.08.2020 13:11 Ответить
Это как-будто Штирлиц в отпуск в Москву поехал...
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03.08.2020 16:55 Ответить
Путин как-то высрал что Кащей - "украинский националист". Так и поехал в украинский Крым наверное для того чтобы Крым стал опять украинским.....
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03.08.2020 11:07 Ответить
Так это главный аргумент ватной публики на вопрос какого х.я ты прешся в оккупированый Крым:
Крым - Украина, вот я там и отдыхаю.
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03.08.2020 11:10 Ответить
у него там недвижимость и 5 га земли. тогда как без нарасеянского гражданства владеть имуществом в Крыму невозможно. это касается и пентхауса зеленских.
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03.08.2020 11:14 Ответить
назад тільки через обсервацію шляхом відвідування гільотіни!
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03.08.2020 11:08 Ответить
Приедет с деньгами, еще пару ТВ каналов прикупить...
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03.08.2020 11:10 Ответить
Все....и будут они начинать свои передачи с гимна РФ))
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03.08.2020 11:12 Ответить
Даже не удивлюсь...
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03.08.2020 11:14 Ответить
Ты такой наивный. Он за наши же деньги покупает каналы а не за росийские.
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03.08.2020 11:18 Ответить
это будущий президент Украины...все его боятся и уважают...и миллиардер к тому же и жена тоже миллиардерша.....короче всё сходится)
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03.08.2020 11:09 Ответить
До отрыжки мечтай остаться в живых.
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03.08.2020 11:12 Ответить
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03.08.2020 11:15 Ответить
А Зеленский - придворным шутом.Будет возле кащеевого трона в колпаке с бубенчиками курить айкосы,подпрыгивать и кричать "путин да!путин да!"
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03.08.2020 12:35 Ответить
оборжака) подаем всякие там "ноты" против разных иностранных чиновников, что посещают....а своим рады дать не можем...
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03.08.2020 11:10 Ответить
так оно ж не по мосту ехало. любому дебилу можно через перешеек проехать. даже нарасеянскому.
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03.08.2020 11:16 Ответить
Ужас то какой бааааатюшки
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03.08.2020 11:11 Ответить
Предатель он до костей мозга предатель. Его папаша в свое время был предателем и работал на немцев и ета тварь работает на врага. Только не понятно почему вся страна в карантинах КПП с врагом открыты? Ето так мы готовимся к нападению рашистов в сентябре?
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03.08.2020 11:17 Ответить
а он значёк хоть с украинским флагом снял или ему ФСБ дало добро ))
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03.08.2020 11:18 Ответить
А че вПОПуредник мовчить??
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03.08.2020 11:20 Ответить
Зебилы без него жить не могут?
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03.08.2020 12:37 Ответить
Поехал умирать в родную гавань))
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03.08.2020 11:24 Ответить
если бы таких ************** пересадили на колы ещё в 2014, проблем точно было бы меньше. а то нянькаються с ними.
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03.08.2020 11:24 Ответить
Не пересадили, а ПЕРЕВІШАЛИ!
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03.08.2020 14:56 Ответить
Казёл под прозвищем Медведь сорит лапшой.
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03.08.2020 11:25 Ответить
Надеюсь их там грохнут
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03.08.2020 11:28 Ответить
До того часу поки ми не будемо ворогів України називати ворогами і поступати із ними, саме як із ворогами, ми не побудуємо Україну.
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03.08.2020 11:31 Ответить
Штирлиц ,в своё время, так же ездил в отпуск в Москву на дачу.
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03.08.2020 11:35 Ответить
Скажемо так....один із переговорників по Донбасу відпочиває в окупованому Криму...які можуть тоді бути ухвалені позитивні рішення для України в цих переговорах....знаєте цей договір буде нагадувати Версальський...маючи ресурси і спроможності здатися ворогу....
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03.08.2020 11:37 Ответить
Коорлинаты дачи - 28 км от Ялты, Понизовка!
С береговых пагорбов дача простереливается...
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03.08.2020 11:40 Ответить
Видно опытного воина!:
-Вы в каком полку служили?
Остап Бендер "12 стульев"
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03.08.2020 11:56 Ответить
Ну, если до войны наблюдал, как по территории дачи шлялись сумрачные типы с наколками на всю спину, то что мешает увидеть его в оптическом прицеле?
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03.08.2020 12:13 Ответить
Самое главно оторвать задницу от дивана,перестать писать муюню, а взять винтовку с оптическим прицелом, и показать на практике примером.
Это я вам приблизительный алгоритм действий набросал.
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03.08.2020 12:21 Ответить
Ну, а спецслужбы в это время будут рубать бабло, используя служебное положение!?
Это я вам про то, кто чем должен заниматься!
П.С. Кстати, а где можно ВЗЯТЬ винтовку с оптическим прицелом законопослушному гражданину?
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03.08.2020 12:38 Ответить
У меня в сейфе стоит,абсолютно законно. Идете в разрешительную систему,и получаете разрешение на нарезное оружие. Оптический прицел продается свободно,лишь бы денег у вас хватило.
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03.08.2020 12:40 Ответить
Цікаво як кордон пересікав?
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03.08.2020 11:41 Ответить
У Медведчука підтвердили поїздку в окупований Крим: Перебуває у відпустці - Цензор.НЕТ 2681

Первого украинца я убил в 31 год.Теперь мы с моим любимым кумом )(уйлом добьём и всех остальных.
И сделаем с Великой Украинской державы, гадкую кацапскую колонию: малроссию - новроссию -отсоссию у паРаши!
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03.08.2020 11:44 Ответить
Парашенко не дасть...
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03.08.2020 11:51 Ответить
Находится в отпуске....и клал на всех...
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03.08.2020 11:59 Ответить


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03.08.2020 12:41 Ответить
Ау! Есбеу!
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03.08.2020 12:19 Ответить
У нас країна зрадників, але за що загинули 14 тисяч українців на Сжоді, я не можу зрозуміти, коли така падаль як Медведчук їздить в Крим вільно, плюючи в душу родичам загиблих...
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03.08.2020 12:28 Ответить
Як за що? Щоб не пішли проти Порошенка і всій його зграї. Невже ще й досить не зрозуміло? Порядні, чесні, вольові, патріотичні , вмотивовані - повинні були залишитись у котлах назавжди! Медведчука мародер і реанімував. Хто про нього згадував? Проплачені псевдопатріоти зроблять ще якусь вилазку - і буде гвалт про політичне переслідування. Саакашвілі треба було вигнати з країни, а цьому надати статус переговорника, представляючи СБУ. Цензор писав про це.
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04.08.2020 15:16 Ответить
Кум президента РФ Путина, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук действительно отдыхает с семьей в оккупированном Крыму. Источник: https://censor.net/n3211557

ПОДАРУНКОВИЙ СЕРТИФІКАТ ЙОМУ У КАМЕРУ СІЗО
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03.08.2020 12:29 Ответить
"Какие отвратительные рожи" !!!
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03.08.2020 12:36 Ответить
Как ни "боролся" с Медведчуком Поршенко 5 лет, а не поборол.
Теперь с ним так же неутомимо "борется" Зеленский.
Надо выбирать следующего президента Украины настоящего украинца!
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03.08.2020 12:40 Ответить
Есть подозрение, что кацапы грозят начать полномасштабную агрессию, если начнем зачищать мертветчука и жоппоблок, потому что тот же самый бубочка вроде как был настроен решительно по отношению к мертветчуку, но затем что-то быстро как-то потух.
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03.08.2020 14:01 Ответить
У Медведчука підтвердили поїздку в окупований Крим: Перебуває у відпустці - Цензор.НЕТ 8749
Широка страна моя родная лапотная кацапская !
Много в ней: тюряг, лагерей и зон !
Я совсем дpугой такой стpаны не знаю,
Где так вольно уничтожают человека - раба!
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03.08.2020 13:37 Ответить
Честно говоря за этот трындец, свободное посещение украинскими политиками, чиновниками и ВОЕННЫМИ оккупированных территорий и кацапстана (да-да , значительная часть руководства нашего флота периодически бывает в Крыму, где у них недвижимость и живут семьи и родственники) во время ВОЙНЫ, мы обязаны нашему шоколадному хетьману, ну никак же нельзя было вводить визовый режим с парашкой и запрет на посещение парашки и оккупированных территорий всех выше перечисленных, а то партнеры обидятся.

Ну а про клоуна я вообще молчу, этот урод и сам не прочь в Крыму "отдохнуть" ради получения новых инструкиций, а то в Оман не налетаешься.
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03.08.2020 13:59 Ответить
Я тоже поеду в Крым в августе, по украинскому законодательству это не запрещено. Отдыхаю там каждый год, объективно, большая часть того что пишут здесь о Крыме не соответсвует истине, а именно - пляжи не пустые, большинство крымчан хотят обратно в Украину, нет питьевой воды и т.д. С удовольствием предоставил бы пруфы с фотоотчетом, но понимаю что на цензоре ничего не опубликуют, а только отправят в деактив.
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03.08.2020 14:33 Ответить
Гнида ти звичайна українська....
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03.08.2020 15:16 Ответить
Вебкамеры Крыма врут? https://sudakonline.info/vebkameri/veb-kamera-sudak-rivera.html
Судак, где людей еще боле менее. Где меня попросили в 2012 году раздвинуть ноги, чтобы лечь! Я был в шоке тогда!
У Крыма своя задача. И он с ней прекрасно справляется! Абсолютно каждый россиянин платит половиной своей зарплаты на сегодня с 2014 года за подлое нападение на Украину! ЗП рашистов с 2014 осталась в рублях та же, в лучшем случае, а курс вырос в двое! Купить эти суки теперь могут в двое меньше. Только не до всех рашистов это доходит. Ничего, санкциине нимут, а значит нет и будущего у этой недостраны.
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03.08.2020 19:01 Ответить
Срочно лишить гражданства и закрыть въезд в Украину. Пусть это дерь.о прирастает в "родной говени".
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03.08.2020 15:32 Ответить
чтобы случайно не зашибли при агрессии?
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04.08.2020 01:23 Ответить
 
 