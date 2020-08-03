У Медведчука подтвердили поездку в оккупированный Крым: Находится в отпуске

Кум президента РФ Путина, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук действительно отдыхает с семьей в оккупированном Крыму.

Такую информацию подтвердил Крым.Реалии его пресс-секретарь Олег Бабанин, передает Цензор.НЕТ.

"Виктор Медведчук находится в отпуске как народный депутат и отдыхает с семьей в Крыму", - отметил Бабанин изданию.

Пресс-секретарь отказался предоставить больше комментариев о поездке Медведчука в оккупированный Крым.

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