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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Медведчук отправился в оккупированный Крым, - источник

Медведчук отправился в оккупированный Крым, - источник

Кум президента РФ Путина, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук с женой Оксаной Марченко отбыл в оккупированный Крым.

Об этом Цензор.НЕТ стало известно из собственных источников.

Админграницу с оккупированной территорией Медведчук пересек в 14:30 в воскресенье, 2 августа. Контроль он прошел на КПВВ "Каланчак". Его сопровождала жена Оксана Марченко.

По данным источника, с Медведчуком и Марченко были еще три человека: Григорий Чалый, Владислав Галишин и водитель Евгений Засенко, все - граждане Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский: Я уверен, что Медведчук действительно финансируется Россией, но этим должны заниматься правоохранительные органы

Согласно декларации, жена Медведчука Марченко владеет под Ялтой земельным участком площадью более 5 тыс. квадратных метров, домом и хозпостройками.

В прежние годы в СМИ показывали роскошную резиденцию Медведчуков возле Симеиза. Она стала известной после того, как семь лет назад там встречали с шампанским Владимира Путина. Издание "Зеркало недели" писало, что эта резиденция возникла на месте противотуберкулезного санатория имени Баранова.

Читайте на Цензор.НЕТ: Декларация Медведчука: 97 юрлиц на жену, расходы на охрану 1 млн в месяц, а также 17 земельных участков, 530 картин и 227 икон

В генплане, утвержденном уже российскими властями Ялты, этот дом обозначен как "Дворец Медведчука", пишут "Крым.Реалии".

Об оккупированном Крыме Медведчук высказывался так: "Согласно действующему украинскому законодательству, Конституции, Крым – территория Украины, но де-факто это сегодня Россия".

"Крым – это место, где я отдыхал и отдыхаю сегодня. Это ни для кого не является секретом. Я там в этом году отдыхал и в прошлом, и буду отдыхать дальше" , – заявлял он в 2018 году.

Автор: 

Крым (26425) Медведчук Виктор (1791) Марченко Оксана (109)


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Топ комментарии
+55
Назад ублюдка не пускати.
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02.08.2020 15:55 Ответить
+41
Ну пусть там и остаётся !
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02.08.2020 15:51 Ответить
+39
По данным источника, с Медведчуком и Марченко были еще три человека: Григорий Чалый, Владислав Галишин и водитель Евгений Засенко, все - ВОРОГИ Украины.
Джерело : https://censor.net/n3211489
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02.08.2020 15:56 Ответить
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Страница 4 из 4
Не погоджуюсь - Медведчук заслана воша , національна вихована у Кремлі, а от ЗЕкоманда навколо клоуна - то гниди, а САМ навіт гнидою не може бутии за інтелектом ... він просто ЯКАРІЗНИЦЯ!
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02.08.2020 19:34 Ответить
Хто є Медведчук де-юре-громадянин України!!! Гнидам інтелект нідочого !!!))
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02.08.2020 19:42 Ответить
От Ви й визнали що Медведчук не гнида а воша, бо інтелект все ж має, це ж поняття набуте приплюсоване до кмітливості за народженням .. У гнид бувають залишки ментальні, а НЕЛОХУ й того не дісталось...
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02.08.2020 19:50 Ответить
Достатньо того ,що яким чином він отримав юрідичну освіту в часи СРСР !!!)))
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02.08.2020 20:09 Ответить
Надо запретить им въезд в Украину.
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02.08.2020 19:04 Ответить
Так кто ж запретит, Зюзя?
Да оно само ждет не дождется ездить туда с Кварталом смешить убийц украинцев
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03.08.2020 13:11 Ответить
это сюр , 1942 год член Совета Народных Комиссаров приехал в оккупированный Гитлером Минск - это нонсенс , почему эту падлу сейчас за аналогичное не повесят ?
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02.08.2020 19:11 Ответить
это сюр , 1942 год Германия возмущена желанием СССР прекратить транзит угля(древесины, нефти, неважно чего) в Испанию через Германию
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02.08.2020 19:38 Ответить
Все пиз==ят на Зеленского (ЕСТЬ ЗА ЧТО!), а паскуда Медведчук наберет на выборах минимум 25 % .. А это уже очень опасно! Вспомните мои слова!!!!
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02.08.2020 19:20 Ответить
Це при тому, що на горизонті можливих політичних перемог, для патріотів, окрім ЕС з 15 відсотками, соціологія не надає нікому більше.
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02.08.2020 19:29 Ответить
Це і є наслідки ганебної спадщини богатовікової асиміляціі українців московитами !!))
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02.08.2020 19:31 Ответить
Так! Перекатиполе народжує собі подібних... Мой адрєс нє дом і нє уліца...
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02.08.2020 19:52 Ответить
100% Донбасити- це яскравий приклад ,генетичних потвор московської селекціі , виродків без роду та племені ,мали назву-савєтскій народ !!))
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02.08.2020 20:05 Ответить
Опасности надо предотвращать радикальными действиями
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03.08.2020 17:43 Ответить
Гниды на теле Украины.
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02.08.2020 19:20 Ответить
У меня для Медведчука и его шлюхи только одно пожелание - чтобы этот дворец-санаторий, отобранный у больных туберкулезом деток, стал для них могилой
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02.08.2020 19:32 Ответить
Интересная у нас власть...
Медведчук поїхав до окупованого Криму, - джерело - Цензор.НЕТ 2333
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02.08.2020 19:36 Ответить
нагинають хохлів п-ц,позор,де ті всякі націоналісти щоб *** зарити в землю всю цю риго-кодлу,де ті всрані вошиві порохоботи,це їхній шеф Свиня мальдівська привів цю гнидоту до влади!
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02.08.2020 19:37 Ответить
Барига, це лише одна особа , з кубла гельмінтів-політиканів, яких до влади привів Кучма,хрещений батько українського олігархата !!))
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02.08.2020 19:55 Ответить
Успішніх за новітньої історії України поки що не було , та й освіченіших й підготовленіших ... НАВІТЬ ТИМИ Ж КЛАСАМИ СХОДЖЕННЯ У ПОЛІТИЦІ,,, Скільки Краввчука не чіпали, поважали його за розвал СССР. Порох добився ЗНАЧНО БІЛЬШЕ!!! Йомму б мудрості лідера справжнього продвинути , а потім служити йому й УКРАЇНІ , НЕ СТАТИ Б ФІЛАРЕТОМ...
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02.08.2020 20:29 Ответить
Щоб не стати Філаретом, Пороху вже зараз треба просувати до виборів хоча б ту ж Ганну Гопко.
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02.08.2020 20:31 Ответить
Він (П.) дуже добрий менеджер, але - не боєць. Нажаль. Юля - боєць, але брехлива та підсупна - вірити неможна.
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03.08.2020 17:51 Ответить
Проблема в том, что даже имея эту ситуацию, народ не желает думать. Да и память коротковатая. Медведчук всегда был при власти. А подъем его начался при Кучме, когда он руководителем АП. Это уже несколько десятилетий. Все попытки привязать сюда Пороха откровенно глупые и лицемерные.
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02.08.2020 21:16 Ответить
"Я НЕ МОЖУ ПРЕДСТАВЛЯТИ ПОРОШЕНКА,
ТОМУ ЩО БАГАТО РОКІВ (багато років)
ВИСТУПАВ ПРОТИ НЬОГО і підтримував іншого кандидата на виборах", -
ЗАЯВИВ МЕДВЕДЧУК.
https://gordonua.com/ukr/news/politics/ya-ne-mozhu-predstavlyati-poroshenko-medvedchuk-vdpovv-shtabu-zelenskogo-na-propozicyu-provesti-debati-z-kolomoyskim-857491.html
https://gordonua.com/ukr/news/politics/ya-ne-mozhu-predstavlyati-poroshenko-medvedchuk-vdpovv-shtabu-zelenskogo-na-propozicyu-provesti-debati-z-kolomoyskim-857491.html https://gordonua.com › Новини › ПОЛІТИКА
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03.08.2020 13:14 Ответить
прикрыл своего....))
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03.08.2020 15:55 Ответить
В Иловайском котле и других военных аферах, куда их специально загнали сообща.
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02.08.2020 22:43 Ответить
Так а в чем проблема, это запрещено?
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02.08.2020 19:39 Ответить
народ, ваш постоянный патологический страх, при виде фешенебельных дворцов банального ворья и совковое преклонение перед их крутостью, "богатством" , "силой" и "умом" всё ещё заставляет таких как медведчук быть вашим хозяином и плевать вам, их слугам в лицо, когда им захочется ибо они вас давно разобщили по 140 партиям и спокойно смотрят "молчание ягнят"... а выбиться бедному в жизни действительно можно, разве что ... через х- факторы, которые тоже ведут их жены для лояльных к ним, ваших, но обязательно талантливых отпрысков. тчк
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02.08.2020 20:07 Ответить
В Україні нема ні політичних партій ні політичної боротьби !! Все це лише імітація бурхливої діяльності !!))
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02.08.2020 20:12 Ответить
ви одна людина з тим,хто Вам лайкнув?
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02.08.2020 20:36 Ответить
З ким?? Кольтом?? Ні ,ми не знайомі !!))
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02.08.2020 20:48 Ответить
Є боротьба неукраїнської державної машини з українським народом.
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02.08.2020 20:46 Ответить
"Українських керманичів " важко назвати українськими !!))
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02.08.2020 20:49 Ответить
От поки не висуватимемо, як поляки - поляка на президенське, прем'єрське та міністерські місця - нічого не зміниться. Лідери повинні бути українські, зі своїми структурами (партіями), що живуть на внески простих громадян. Для цього потрібна українська спілка (фактично діаспора) зі своєю касою (банком), зі службою охорони керівництва. Бо в наших "опонентів" перше, що спадає на розум: "нема людини - нема і проблеми". Короткостроково так і є - Чорновола убили, і не стало ні народного кандидата в Президенти, ні "Руху", який консолідував патріотичні сили. Ні Гройсмани, ні Зеленські, ні Кінахи, ні Фокіни, ні Коломойські піклуватись про українців не будуть.
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02.08.2020 21:00 Ответить
Ну "Руха" нестало раніше ніж нестало Чорновола !!! Я відійшов від "Руха" після 3-го з"їзду !!))
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02.08.2020 21:03 Ответить
Я не про те - ми дуже наївно сподівались на чесну політичну боротьбу.
З ким? Із вчарашніми комуністами? Ми не збирали коштів Чорноволу навіть на охорону.
Здати долар на рік посильно для кожного. І десь 20-25 мільйонів українців буди готові дати ці кошти. І це було б 20-25 мільйонів доларів на охорону, на броньовані джипи, на офіси, на партію, на пресу, інтернет. А сьогодні ми волосся на голові рвати готові, не те що дати 100 доларів на рік, аби мати справжнього лідера. А такого, як В'ячеслав Максимович, швидко не заміниш.
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02.08.2020 21:17 Ответить
они все хорошо и долго могут рассказывать на своих телеканалах, как украинцы убивают украинцев, но не рассказывают почему и почему именно с 2014 года... а потом , они "уставшие" едут счастливо, по-семейному отдыхать в оккупированный убийцами Крым, пить на закате под шум Чёрного моря старое вино из украинских винных подвалов за победу над Украиной кремля...лицемеры и мрази!
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02.08.2020 20:21 Ответить
Украинцев, живших в Донбассе, Сталин заморил голодом, а на их место завёз тот люмпен, который никогда украинским не был. Именно он и убивает украинцев. А украинцы убивают этот неукраинский люмпен. То, что дамбасянам повыдавали украинские паспорта, не делает их украинцами. В Эстонии, Литве или Латвии они бы были неграждане. И было бы тихо.
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02.08.2020 21:09 Ответить
І,що це хіба перший раз резидент ФСБ в Україні В.Медведчук їздить в Крим,чи в Москву? За"націоналіста - патріота"Порошенка кожний тиждень літав до кума. Просто, так з аєродрому СБУ!!!
Де в якій країні таке можливо?!!
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02.08.2020 20:33 Ответить
тихенька зрада заповзає з ніби прекрасно правильними речами та словми - ууух!
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02.08.2020 20:38 Ответить
ПОРОХ сьоогодні ЛІДЕР УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕЇЇ Й ПРОСУВАННЮ ЇЇ У СВІТ !Але він повинен виховати нового ПРЕЗИДЕНТА й служити йому й Україні, наприклвд, у МЗС.
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02.08.2020 20:40 Ответить
100%
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03.08.2020 14:41 Ответить
украинские любители руского мира - аплодируют стоя - им абсолютно без разницы - лишь бы не Порох.
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02.08.2020 20:44 Ответить
Українцям час навчитись голосувати "за",а не "проти" !!!))
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02.08.2020 20:51 Ответить
Медведчука з Марченко до окупованого Криму супроводжували співробітники Національної поліції України Григорій Чалий та Владислав Галішин.

АВАКОВ! Почему мои налоги тратятся на ЭТИХ ГНИД???!!!

Медведчук поїхав до окупованого Криму, - джерело - Цензор.НЕТ 769
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02.08.2020 20:50 Ответить
Стільки уваги цій персоні , наче в останній путь проводжаєте . А може Медведчук вирішив відмітити свій день ангела в узькому родинному колі , разом з кумом , так би мовлячи на останок ... Хто зна ........
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02.08.2020 20:55 Ответить
Ця персона, если вы не забыли, между прочим, народный депутат Украины.

наче в останній путь проводжаєте

Лучше бы в останній.Чтобы эта мразь, кум главного убийцы Украины, больше не ходил по украинской земле
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03.08.2020 13:19 Ответить
Если отправить Медведчука в оккупированный Донецк и ещё с ним главного попа МП , как так его звать , то сколько они обратно бы привезли украинских военных?
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02.08.2020 20:58 Ответить
Если бы эти твари СДОХЛИ (чисто случайно), я бы пожертвовал 200 баксов. А если с кумом куйлом - это праздник.
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02.08.2020 20:59 Ответить
Я давно говорил , что если закрыть жену Медведчука в сизо , то можно поменять на много наших заложников в ордло и росии.
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02.08.2020 21:00 Ответить
Чем ответит бомбардировщик? Ну, когда придет в чувство, конечно.
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02.08.2020 21:12 Ответить
Чтоб он там сдох!
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02.08.2020 21:16 Ответить
Хорошо бы, чтобы это была ПОСЛЕДНЯЯ поездка в их жизни...
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02.08.2020 21:20 Ответить
Медведчуком должно заняться американское правосудие - он открыто работает на страну-террориста, открыто способствует агресси против Украины. Капиталы его семейки немалые - все усилия окупятся с лихвой.
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02.08.2020 21:23 Ответить
Цікаво що колпи в Крим їдуть якісь іноземні депутанги то у нас піднімають шум,типа порушення санкції Як депутати української верховної ради їдуть - то так і треба
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03.08.2020 12:02 Ответить
Альо СБУ - Медведчук ваш клієнт,то бери його Баканов.
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02.08.2020 21:26 Ответить
В СБУ ніколи не було люстрації, тому можна телефонувати, хіба що, " в рєльсу".
СБУ від щирого серця проsрало Крим, дивилось крізь пальці, як відколюють Донбасс,
5 років вело "антитерористичну операцію", а сьогодні воно не чіпає Медведчука.
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02.08.2020 21:41 Ответить
приказано - бздеть! .. и кивать галавой, с озабоченным видам...
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02.08.2020 21:48 Ответить
Как же был прав Вацлав Гавел, когда сразу расформировал старую секретную службу !
Он сказал: лучше 5 лет непрофессионализма, чем 50 лет саботажа.
Это как раз про нас: 30 лет саботажа в пользу России уже прошли.
Что, СБУ не знало, что готовится захват Крыма? Не знало, чем дышат крымские эсбеушники, которые сразу перешли на сторону России? Это и есть прямой саботаж.
В чём отличилось СБУ? В нахождении суперсекретных "тайников" с патронами и т.д.
А когда в Крыму высаживался десант "зелёных человечков", СБУ не снарядило отряд отборного спецназа для захвата хотя бы нескольких из них. Чтобы представить мировой прессе, и чтобы общественность убедилась, что это кадровые российские военные.
После такого захват Донбасса был бы уже невозможен.
Зато с чем СБУ справляется, так это с подъёмом себе зарплат. С выдачей бесплатных квартир. С обеспечением кучи льгот, о которых нам знать не положено. Хотя именно мы
за всё это платим из своего кармана. Зачем нам такая служба безопасности ?
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03.08.2020 01:29 Ответить
Спецслужбы не должны быть властью....пример Россия.
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03.08.2020 16:05 Ответить
Когда-же этого петуха медведчука
вместе с оксаной в жарят в жопу.
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02.08.2020 21:50 Ответить
Надеюсь навсегда
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02.08.2020 21:57 Ответить
медведчук-путинский подонок,непонятно почему зеленский с ним еще миндальничает.
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02.08.2020 21:58 Ответить
Зеленский думает о новых корпоративах на Рублёвке, о новых проектах на России.
С президенством у него не сложилось, а бизнес - вечен !
И нигде, кроме рашки, он не нужен.
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03.08.2020 01:05 Ответить
Потому что и Зюзя и Мудачук духовные братья.
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03.08.2020 01:36 Ответить
"Я НЕ МОЖУ ПРЕДСТАВЛЯТИ ПОРОШЕНКА,
ТОМУ ЩО БАГАТО РОКІВ (багато років)
ВИСТУПАВ ПРОТИ НЬОГО і підтримував іншого кандидата на виборах", -
ЗАЯВИВ МЕДВЕДЧУК.
https://gordonua.com/ukr/news/politics/ya-ne-mozhu-predstavlyati-poroshenko-medvedchuk-vdpovv-shtabu-zelenskogo-na-propozicyu-provesti-debati-z-kolomoyskim-857491.html
https://gordonua.com/ukr/news/politics/ya-ne-mozhu-predstavlyati-poroshenko-medvedchuk-vdpovv-shtabu-zelenskogo-na-propozicyu-provesti-debati-z-kolomoyskim-857491.html https://gordonua.com › Новини › ПОЛІТИКА
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03.08.2020 12:53 Ответить
У него дача в Понизовке - 28 км от Ялты! Там его и надо брать!
Забор невысокий, с прилегающих гор очень хорошо простреливается!
Дачу эту наблюдал еще в довоенные годы........
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02.08.2020 22:00 Ответить
як зеля не пнеться, вдаючи з себе ватника,
щоб отримати голоси,
а все одно мертвечук найкрутіший ватник
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02.08.2020 23:01 Ответить
Медведчук мне очень не нравится, но если он был бы президентом, то был бы мир с росией, но какой ценой? А цена была бы страшной, уверен.
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02.08.2020 23:53 Ответить
Какой ещё "мир с россией" ?
Россия не умеет жить в мире - она пошлёт украинцев воевать против поляков, против латышей, литовцев, эстонцев, финнов, китайцев - никакого мира не получится,
как с россией не мирись.
Мир возможен, только когда россия видит, что неприемлемо мощно получит по зубам
и по другим местам со всех сторон.
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03.08.2020 01:12 Ответить
Пуйло боится только внутренних конфликтов - ему кто-то рассказывает, как в Гражданской войне 1918...1923 г. орда развалилась и жидо большевики при ее восстановлении с новыи названием ("СССР") убили 30 млн. граждан. Это был самый эффективный способ борьбы с ордой. Почему же никто тогда не поддержал борьбу народов за независимость, в том числе - Украины, а также - чеченов за независимость от орды в 1994...2000 г.?Неужели никто не предвидел того, что орда без полного развала во времена 1240 года останется такой же волчьей страной, просто с другим названием?
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03.08.2020 16:16 Ответить
Закривайте кордон, хлопці!
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03.08.2020 00:04 Ответить
Запретить Мертвечуку въезд в Украину - пусть живет в орде - это и есть его родная страна.
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03.08.2020 16:18 Ответить
Да похер сколько у него бабла , Медведчук Враг ,УкраЇни
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03.08.2020 00:23 Ответить
Господи, чтоб эта тварюка там и осталась
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03.08.2020 01:38 Ответить
Кум и опричник фашиста )(уйла Мертвечук -Иуда поехал во временно оккупированный кремлёвскими фашистами )(уйла украинский Крым поддержать оккупацию нашего украинского полуострова. Так утопился бы он там в море, проклятый кремлёвский янычара выродок !!!
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03.08.2020 03:35 Ответить
-
Лютого ворога України перевертня Мертвечука, цього кремлівського яничара і кума кривавого фашиста )(уйла в тимчасово окупований Росією Крим з пошаною ескортом супроводжували менти - сепаратисти Г.Чалий и В.Галишин ці продажні співробітники антиукраїнської Нацполіціі які видно теж разом з московським виродком Мертвечуком завзято підтримують злочинну окупацію кремлем Українського Криму. Так що кляті продажні ЗЕбіли капітулянти все таки капітуляція України на милість проклятої паРаші, руками опричника )(уйла Мертвечука?.
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03.08.2020 06:54 Ответить
" чому не сидить медведчук?"

альо, зебілушки, як вам лишбинепарашенка?
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03.08.2020 08:48 Ответить
Когда уже этих гнид пристрелят.
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03.08.2020 09:21 Ответить
Чалый и Галишин в свите Медведчука - сотрудники Нацполиции.У нас уже войны нет? Мир- дружба-обнимашки с мордором? Эти двое давали присягу Украине, а отдыхать ( или тело Марченко охранять?) к врагам поехали?

Аваков, ваши действия?
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03.08.2020 09:39 Ответить
Медведчук поїхав до окупованого Криму, - джерело - Цензор.НЕТ 27
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03.08.2020 09:49 Ответить
Медведчук, вернее его жена, владеют солидным состоянием. Интересно, сколько они потратили на благотворительность с 2014 года? Я не говорю на армию, а для жителей Донбасса, за которых Медведчук вместе с ОПЗЖ сильно переживают?
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03.08.2020 10:30 Ответить
Обсуждается поездка Медведчука в Крым, а не Порошенко. Он к поездке каким боком? или у вас параноя,в любом действе, слове Порошенко мерещется? Или по Фройду-он ваша тайная страсть?
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03.08.2020 11:54 Ответить
Loco Loco системно працює із ольгіно на розхитування України та підрив її з середини в інтересах ***** та Мертвечука. Зеленський свідомо розхитує ситуацію в Україні, щоб здати її *****.

Зверни увагу, кацапе: «Путін» - немає такого слова.
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03.08.2020 11:31 Ответить
Козломорденьке, твоя кремлівська методичка на Цензорі нікому не потрібна.
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03.08.2020 12:12 Ответить
Зеленский не прогнулся под русских? Да он для их удовольствия без портков перед ними на сцене стоял! Что, сущность его за год кардинально изменилась? "Перестать стрелять" -отдаем территорию .за которую пролито немало крови.- Вам украинофобам путинопоклонникам на радость?
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03.08.2020 13:45 Ответить
Аваковдает охрану куму Муйла.
Вспомните об этом, когда будем судить авакия
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03.08.2020 12:59 Ответить
Надеюсь, с концами...
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03.08.2020 15:38 Ответить
ВСЁ !!! КТО НАЗАД ЕГО ПУСТИТ ТОТ ПРЕДАТЕЛЬ !!!
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03.08.2020 15:58 Ответить
"Слуга народа" готовы поддержать почти 28% тех, кто готов голосовать и определился с выбором, за "Оппозиционная платформу - За жизнь" готовы отдать голоса почти 16% определившихся респондентов . Почти половина предателей.
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03.08.2020 16:17 Ответить
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