Медведчук отправился в оккупированный Крым, - источник

Кум президента РФ Путина, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук с женой Оксаной Марченко отбыл в оккупированный Крым.

Об этом Цензор.НЕТ стало известно из собственных источников.

Админграницу с оккупированной территорией Медведчук пересек в 14:30 в воскресенье, 2 августа. Контроль он прошел на КПВВ "Каланчак". Его сопровождала жена Оксана Марченко.

По данным источника, с Медведчуком и Марченко были еще три человека: Григорий Чалый, Владислав Галишин и водитель Евгений Засенко, все - граждане Украины.

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Согласно декларации, жена Медведчука Марченко владеет под Ялтой земельным участком площадью более 5 тыс. квадратных метров, домом и хозпостройками.

В прежние годы в СМИ показывали роскошную резиденцию Медведчуков возле Симеиза. Она стала известной после того, как семь лет назад там встречали с шампанским Владимира Путина. Издание "Зеркало недели" писало, что эта резиденция возникла на месте противотуберкулезного санатория имени Баранова.

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В генплане, утвержденном уже российскими властями Ялты, этот дом обозначен как "Дворец Медведчука", пишут "Крым.Реалии".

Об оккупированном Крыме Медведчук высказывался так: "Согласно действующему украинскому законодательству, Конституции, Крым – территория Украины, но де-факто это сегодня Россия".

"Крым – это место, где я отдыхал и отдыхаю сегодня. Это ни для кого не является секретом. Я там в этом году отдыхал и в прошлом, и буду отдыхать дальше" , – заявлял он в 2018 году.