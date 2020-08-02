Медведчук отправился в оккупированный Крым, - источник
Кум президента РФ Путина, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук с женой Оксаной Марченко отбыл в оккупированный Крым.
Об этом Цензор.НЕТ стало известно из собственных источников.
Админграницу с оккупированной территорией Медведчук пересек в 14:30 в воскресенье, 2 августа. Контроль он прошел на КПВВ "Каланчак". Его сопровождала жена Оксана Марченко.
По данным источника, с Медведчуком и Марченко были еще три человека: Григорий Чалый, Владислав Галишин и водитель Евгений Засенко, все - граждане Украины.
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Согласно декларации, жена Медведчука Марченко владеет под Ялтой земельным участком площадью более 5 тыс. квадратных метров, домом и хозпостройками.
В прежние годы в СМИ показывали роскошную резиденцию Медведчуков возле Симеиза. Она стала известной после того, как семь лет назад там встречали с шампанским Владимира Путина. Издание "Зеркало недели" писало, что эта резиденция возникла на месте противотуберкулезного санатория имени Баранова.
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В генплане, утвержденном уже российскими властями Ялты, этот дом обозначен как "Дворец Медведчука", пишут "Крым.Реалии".
Об оккупированном Крыме Медведчук высказывался так: "Согласно действующему украинскому законодательству, Конституции, Крым – территория Украины, но де-факто это сегодня Россия".
"Крым – это место, где я отдыхал и отдыхаю сегодня. Это ни для кого не является секретом. Я там в этом году отдыхал и в прошлом, и буду отдыхать дальше" , – заявлял он в 2018 году.
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Да оно само ждет не дождется ездить туда с Кварталом смешить убийц украинцев
ТОМУ ЩО БАГАТО РОКІВ (багато років)
ВИСТУПАВ ПРОТИ НЬОГО і підтримував іншого кандидата на виборах", -
ЗАЯВИВ МЕДВЕДЧУК.
https://gordonua.com/ukr/news/politics/ya-ne-mozhu-predstavlyati-poroshenko-medvedchuk-vdpovv-shtabu-zelenskogo-na-propozicyu-provesti-debati-z-kolomoyskim-857491.html
https://gordonua.com/ukr/news/politics/ya-ne-mozhu-predstavlyati-poroshenko-medvedchuk-vdpovv-shtabu-zelenskogo-na-propozicyu-provesti-debati-z-kolomoyskim-857491.html https://gordonua.com › Новини › ПОЛІТИКА
З ким? Із вчарашніми комуністами? Ми не збирали коштів Чорноволу навіть на охорону.
Здати долар на рік посильно для кожного. І десь 20-25 мільйонів українців буди готові дати ці кошти. І це було б 20-25 мільйонів доларів на охорону, на броньовані джипи, на офіси, на партію, на пресу, інтернет. А сьогодні ми волосся на голові рвати готові, не те що дати 100 доларів на рік, аби мати справжнього лідера. А такого, як В'ячеслав Максимович, швидко не заміниш.
Де в якій країні таке можливо?!!
АВАКОВ! Почему мои налоги тратятся на ЭТИХ ГНИД???!!!
наче в останній путь проводжаєте
Лучше бы в останній.Чтобы эта мразь, кум главного убийцы Украины, больше не ходил по украинской земле
СБУ від щирого серця проsрало Крим, дивилось крізь пальці, як відколюють Донбасс,
5 років вело "антитерористичну операцію", а сьогодні воно не чіпає Медведчука.
Он сказал: лучше 5 лет непрофессионализма, чем 50 лет саботажа.
Это как раз про нас: 30 лет саботажа в пользу России уже прошли.
Что, СБУ не знало, что готовится захват Крыма? Не знало, чем дышат крымские эсбеушники, которые сразу перешли на сторону России? Это и есть прямой саботаж.
В чём отличилось СБУ? В нахождении суперсекретных "тайников" с патронами и т.д.
А когда в Крыму высаживался десант "зелёных человечков", СБУ не снарядило отряд отборного спецназа для захвата хотя бы нескольких из них. Чтобы представить мировой прессе, и чтобы общественность убедилась, что это кадровые российские военные.
После такого захват Донбасса был бы уже невозможен.
Зато с чем СБУ справляется, так это с подъёмом себе зарплат. С выдачей бесплатных квартир. С обеспечением кучи льгот, о которых нам знать не положено. Хотя именно мы
за всё это платим из своего кармана. Зачем нам такая служба безопасности ?
вместе с оксаной в жарят в жопу.
С президенством у него не сложилось, а бизнес - вечен !
И нигде, кроме рашки, он не нужен.
ТОМУ ЩО БАГАТО РОКІВ (багато років)
ВИСТУПАВ ПРОТИ НЬОГО і підтримував іншого кандидата на виборах", -
ЗАЯВИВ МЕДВЕДЧУК.
https://gordonua.com/ukr/news/politics/ya-ne-mozhu-predstavlyati-poroshenko-medvedchuk-vdpovv-shtabu-zelenskogo-na-propozicyu-provesti-debati-z-kolomoyskim-857491.html
https://gordonua.com/ukr/news/politics/ya-ne-mozhu-predstavlyati-poroshenko-medvedchuk-vdpovv-shtabu-zelenskogo-na-propozicyu-provesti-debati-z-kolomoyskim-857491.html https://gordonua.com › Новини › ПОЛІТИКА
Забор невысокий, с прилегающих гор очень хорошо простреливается!
Дачу эту наблюдал еще в довоенные годы........
щоб отримати голоси,
а все одно мертвечук найкрутіший ватник
Россия не умеет жить в мире - она пошлёт украинцев воевать против поляков, против латышей, литовцев, эстонцев, финнов, китайцев - никакого мира не получится,
как с россией не мирись.
Мир возможен, только когда россия видит, что неприемлемо мощно получит по зубам
и по другим местам со всех сторон.
Лютого ворога України перевертня Мертвечука, цього кремлівського яничара і кума кривавого фашиста )(уйла в тимчасово окупований Росією Крим з пошаною ескортом супроводжували менти - сепаратисти Г.Чалий и В.Галишин ці продажні співробітники антиукраїнської Нацполіціі які видно теж разом з московським виродком Мертвечуком завзято підтримують злочинну окупацію кремлем Українського Криму. Так що кляті продажні ЗЕбіли капітулянти все таки капітуляція України на милість проклятої паРаші, руками опричника )(уйла Мертвечука?.
альо, зебілушки, як вам лишбинепарашенка?
Аваков, ваши действия?
Зверни увагу, кацапе: «Путін» - немає такого слова.
Вспомните об этом, когда будем судить авакия