Медведчук поїхав до окупованого Криму, - джерело

Кум президента РФ Путіна, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук з дружиною Оксаною Марченко відбув до окупованого Криму.

Про це Цензор.НЕТ стало відомо з власних джерел.

Адмінмежу з окупованою територією Медведчук перетнув о 14:30 в неділю, 2 серпня. Контроль він пройшов на КПВВ "Каланчак". Його супроводжувала дружина Оксана Марченко.

За даними джерела, з Медведчуком і Марченко були ще три людини: Григорій Чалий, Владислав Галишин і водій Євген Засенко, всі - громадяни України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Охоронець-"козак" нагайкою проганяв відпочивальників із пляжу в окупованому Форосі, його звільнили. ВIДЕО

Згідно з декларацією, дружина Медведчука Марченко володіє під Ялтою земельною ділянкою площею понад 5 тис. квадратних метрів, будинком і госпбудівлями.

У колишні роки в ЗМІ показували розкішну резиденцію Медведчуків біля Сімеїзу. Вона стала відомою після того, як сім років тому там зустрічали з шампанським Володимира Путіна. Видання "Дзеркало тижня" писало, що ця резиденція виникла на місці протитуберкульозного санаторію імені Баранова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позов Медведчука про заборону продажу книги про Стуса: засідання суду перенесли на серпень

У генплані, затвердженому вже російською владою Ялти, цей будинок позначений як "Палац Медведчука", пишуть "Крим.Реалії".

Про окупований Крим Медведчук висловлювався так: "Згідно з чинним українським законодавством, Конституції, Крим - територія України, але де-факто це сьогодні Росія".

"Крим - це місце, де я відпочивав і відпочиваю сьогодні. Це ні для кого не є секретом. Я там в цьому році відпочивав і в минулому, і відпочиватиму далі", - заявляв він у 2018 році.