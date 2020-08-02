УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13294 відвідувача онлайн
Новини Окуповані території
36 115 398

Медведчук поїхав до окупованого Криму, - джерело

Медведчук поїхав до окупованого Криму, - джерело

Кум президента РФ Путіна, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук з дружиною Оксаною Марченко відбув до окупованого Криму.

Про це Цензор.НЕТ стало відомо з власних джерел.

Адмінмежу з окупованою територією Медведчук перетнув о 14:30 в неділю, 2 серпня. Контроль він пройшов на КПВВ "Каланчак". Його супроводжувала дружина Оксана Марченко.

За даними джерела, з Медведчуком і Марченко були ще три людини: Григорій Чалий, Владислав Галишин і водій Євген Засенко, всі - громадяни України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Охоронець-"козак" нагайкою проганяв відпочивальників із пляжу в окупованому Форосі, його звільнили. ВIДЕО

Згідно з декларацією, дружина Медведчука Марченко володіє під Ялтою земельною ділянкою площею понад 5 тис. квадратних метрів, будинком і госпбудівлями.

У колишні роки в ЗМІ показували розкішну резиденцію Медведчуків біля Сімеїзу. Вона стала відомою після того, як сім років тому там зустрічали з шампанським Володимира Путіна. Видання "Дзеркало тижня" писало, що ця резиденція виникла на місці протитуберкульозного санаторію імені Баранова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позов Медведчука про заборону продажу книги про Стуса: засідання суду перенесли на серпень

У генплані, затвердженому вже російською владою Ялти, цей будинок позначений як "Палац Медведчука", пишуть "Крим.Реалії".

Про окупований Крим Медведчук висловлювався так: "Згідно з чинним українським законодавством, Конституції, Крим - територія України, але де-факто це сьогодні Росія".

"Крим - це місце, де я відпочивав і відпочиваю сьогодні. Це ні для кого не є секретом. Я там в цьому році відпочивав і в минулому, і  відпочиватиму далі", - заявляв він у 2018 році.

Крим (14190) Медведчук Віктор (1711) Марченко Оксана (146)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+55
Назад ублюдка не пускати.
показати весь коментар
02.08.2020 15:55 Відповісти
+41
Ну пусть там и остаётся !
показати весь коментар
02.08.2020 15:51 Відповісти
+39
По данным источника, с Медведчуком и Марченко были еще три человека: Григорий Чалый, Владислав Галишин и водитель Евгений Засенко, все - ВОРОГИ Украины.
Джерело : https://censor.net/n3211489
показати весь коментар
02.08.2020 15:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Не погоджуюсь - Медведчук заслана воша , національна вихована у Кремлі, а от ЗЕкоманда навколо клоуна - то гниди, а САМ навіт гнидою не може бутии за інтелектом ... він просто ЯКАРІЗНИЦЯ!
показати весь коментар
02.08.2020 19:34 Відповісти
Хто є Медведчук де-юре-громадянин України!!! Гнидам інтелект нідочого !!!))
показати весь коментар
02.08.2020 19:42 Відповісти
От Ви й визнали що Медведчук не гнида а воша, бо інтелект все ж має, це ж поняття набуте приплюсоване до кмітливості за народженням .. У гнид бувають залишки ментальні, а НЕЛОХУ й того не дісталось...
показати весь коментар
02.08.2020 19:50 Відповісти
Достатньо того ,що яким чином він отримав юрідичну освіту в часи СРСР !!!)))
показати весь коментар
02.08.2020 20:09 Відповісти
Надо запретить им въезд в Украину.
показати весь коментар
02.08.2020 19:04 Відповісти
Так кто ж запретит, Зюзя?
Да оно само ждет не дождется ездить туда с Кварталом смешить убийц украинцев
показати весь коментар
03.08.2020 13:11 Відповісти
это сюр , 1942 год член Совета Народных Комиссаров приехал в оккупированный Гитлером Минск - это нонсенс , почему эту падлу сейчас за аналогичное не повесят ?
показати весь коментар
02.08.2020 19:11 Відповісти
это сюр , 1942 год Германия возмущена желанием СССР прекратить транзит угля(древесины, нефти, неважно чего) в Испанию через Германию
показати весь коментар
02.08.2020 19:38 Відповісти
Все пиз==ят на Зеленского (ЕСТЬ ЗА ЧТО!), а паскуда Медведчук наберет на выборах минимум 25 % .. А это уже очень опасно! Вспомните мои слова!!!!
показати весь коментар
02.08.2020 19:20 Відповісти
Це при тому, що на горизонті можливих політичних перемог, для патріотів, окрім ЕС з 15 відсотками, соціологія не надає нікому більше.
показати весь коментар
02.08.2020 19:29 Відповісти
Це і є наслідки ганебної спадщини богатовікової асиміляціі українців московитами !!))
показати весь коментар
02.08.2020 19:31 Відповісти
Так! Перекатиполе народжує собі подібних... Мой адрєс нє дом і нє уліца...
показати весь коментар
02.08.2020 19:52 Відповісти
100% Донбасити- це яскравий приклад ,генетичних потвор московської селекціі , виродків без роду та племені ,мали назву-савєтскій народ !!))
показати весь коментар
02.08.2020 20:05 Відповісти
Опасности надо предотвращать радикальными действиями
показати весь коментар
03.08.2020 17:43 Відповісти
Гниды на теле Украины.
показати весь коментар
02.08.2020 19:20 Відповісти
У меня для Медведчука и его шлюхи только одно пожелание - чтобы этот дворец-санаторий, отобранный у больных туберкулезом деток, стал для них могилой
показати весь коментар
02.08.2020 19:32 Відповісти
Интересная у нас власть...
Медведчук поїхав до окупованого Криму, - джерело - Цензор.НЕТ 2333
показати весь коментар
02.08.2020 19:36 Відповісти
нагинають хохлів п-ц,позор,де ті всякі націоналісти щоб *** зарити в землю всю цю риго-кодлу,де ті всрані вошиві порохоботи,це їхній шеф Свиня мальдівська привів цю гнидоту до влади!
показати весь коментар
02.08.2020 19:37 Відповісти
Барига, це лише одна особа , з кубла гельмінтів-політиканів, яких до влади привів Кучма,хрещений батько українського олігархата !!))
показати весь коментар
02.08.2020 19:55 Відповісти
Успішніх за новітньої історії України поки що не було , та й освіченіших й підготовленіших ... НАВІТЬ ТИМИ Ж КЛАСАМИ СХОДЖЕННЯ У ПОЛІТИЦІ,,, Скільки Краввчука не чіпали, поважали його за розвал СССР. Порох добився ЗНАЧНО БІЛЬШЕ!!! Йомму б мудрості лідера справжнього продвинути , а потім служити йому й УКРАЇНІ , НЕ СТАТИ Б ФІЛАРЕТОМ...
показати весь коментар
02.08.2020 20:29 Відповісти
Щоб не стати Філаретом, Пороху вже зараз треба просувати до виборів хоча б ту ж Ганну Гопко.
показати весь коментар
02.08.2020 20:31 Відповісти
Він (П.) дуже добрий менеджер, але - не боєць. Нажаль. Юля - боєць, але брехлива та підсупна - вірити неможна.
показати весь коментар
03.08.2020 17:51 Відповісти
Проблема в том, что даже имея эту ситуацию, народ не желает думать. Да и память коротковатая. Медведчук всегда был при власти. А подъем его начался при Кучме, когда он руководителем АП. Это уже несколько десятилетий. Все попытки привязать сюда Пороха откровенно глупые и лицемерные.
показати весь коментар
02.08.2020 21:16 Відповісти
"Я НЕ МОЖУ ПРЕДСТАВЛЯТИ ПОРОШЕНКА,
ТОМУ ЩО БАГАТО РОКІВ (багато років)
ВИСТУПАВ ПРОТИ НЬОГО і підтримував іншого кандидата на виборах", -
ЗАЯВИВ МЕДВЕДЧУК.
https://gordonua.com/ukr/news/politics/ya-ne-mozhu-predstavlyati-poroshenko-medvedchuk-vdpovv-shtabu-zelenskogo-na-propozicyu-provesti-debati-z-kolomoyskim-857491.html
https://gordonua.com/ukr/news/politics/ya-ne-mozhu-predstavlyati-poroshenko-medvedchuk-vdpovv-shtabu-zelenskogo-na-propozicyu-provesti-debati-z-kolomoyskim-857491.html https://gordonua.com › Новини › ПОЛІТИКА
показати весь коментар
03.08.2020 13:14 Відповісти
прикрыл своего....))
показати весь коментар
03.08.2020 15:55 Відповісти
В Иловайском котле и других военных аферах, куда их специально загнали сообща.
показати весь коментар
02.08.2020 22:43 Відповісти
Так а в чем проблема, это запрещено?
показати весь коментар
02.08.2020 19:39 Відповісти
народ, ваш постоянный патологический страх, при виде фешенебельных дворцов банального ворья и совковое преклонение перед их крутостью, "богатством" , "силой" и "умом" всё ещё заставляет таких как медведчук быть вашим хозяином и плевать вам, их слугам в лицо, когда им захочется ибо они вас давно разобщили по 140 партиям и спокойно смотрят "молчание ягнят"... а выбиться бедному в жизни действительно можно, разве что ... через х- факторы, которые тоже ведут их жены для лояльных к ним, ваших, но обязательно талантливых отпрысков. тчк
показати весь коментар
02.08.2020 20:07 Відповісти
В Україні нема ні політичних партій ні політичної боротьби !! Все це лише імітація бурхливої діяльності !!))
показати весь коментар
02.08.2020 20:12 Відповісти
ви одна людина з тим,хто Вам лайкнув?
показати весь коментар
02.08.2020 20:36 Відповісти
З ким?? Кольтом?? Ні ,ми не знайомі !!))
показати весь коментар
02.08.2020 20:48 Відповісти
Є боротьба неукраїнської державної машини з українським народом.
показати весь коментар
02.08.2020 20:46 Відповісти
"Українських керманичів " важко назвати українськими !!))
показати весь коментар
02.08.2020 20:49 Відповісти
От поки не висуватимемо, як поляки - поляка на президенське, прем'єрське та міністерські місця - нічого не зміниться. Лідери повинні бути українські, зі своїми структурами (партіями), що живуть на внески простих громадян. Для цього потрібна українська спілка (фактично діаспора) зі своєю касою (банком), зі службою охорони керівництва. Бо в наших "опонентів" перше, що спадає на розум: "нема людини - нема і проблеми". Короткостроково так і є - Чорновола убили, і не стало ні народного кандидата в Президенти, ні "Руху", який консолідував патріотичні сили. Ні Гройсмани, ні Зеленські, ні Кінахи, ні Фокіни, ні Коломойські піклуватись про українців не будуть.
показати весь коментар
02.08.2020 21:00 Відповісти
Ну "Руха" нестало раніше ніж нестало Чорновола !!! Я відійшов від "Руха" після 3-го з"їзду !!))
показати весь коментар
02.08.2020 21:03 Відповісти
Я не про те - ми дуже наївно сподівались на чесну політичну боротьбу.
З ким? Із вчарашніми комуністами? Ми не збирали коштів Чорноволу навіть на охорону.
Здати долар на рік посильно для кожного. І десь 20-25 мільйонів українців буди готові дати ці кошти. І це було б 20-25 мільйонів доларів на охорону, на броньовані джипи, на офіси, на партію, на пресу, інтернет. А сьогодні ми волосся на голові рвати готові, не те що дати 100 доларів на рік, аби мати справжнього лідера. А такого, як В'ячеслав Максимович, швидко не заміниш.
показати весь коментар
02.08.2020 21:17 Відповісти
они все хорошо и долго могут рассказывать на своих телеканалах, как украинцы убивают украинцев, но не рассказывают почему и почему именно с 2014 года... а потом , они "уставшие" едут счастливо, по-семейному отдыхать в оккупированный убийцами Крым, пить на закате под шум Чёрного моря старое вино из украинских винных подвалов за победу над Украиной кремля...лицемеры и мрази!
показати весь коментар
02.08.2020 20:21 Відповісти
Украинцев, живших в Донбассе, Сталин заморил голодом, а на их место завёз тот люмпен, который никогда украинским не был. Именно он и убивает украинцев. А украинцы убивают этот неукраинский люмпен. То, что дамбасянам повыдавали украинские паспорта, не делает их украинцами. В Эстонии, Литве или Латвии они бы были неграждане. И было бы тихо.
показати весь коментар
02.08.2020 21:09 Відповісти
І,що це хіба перший раз резидент ФСБ в Україні В.Медведчук їздить в Крим,чи в Москву? За"націоналіста - патріота"Порошенка кожний тиждень літав до кума. Просто, так з аєродрому СБУ!!!
Де в якій країні таке можливо?!!
показати весь коментар
02.08.2020 20:33 Відповісти
тихенька зрада заповзає з ніби прекрасно правильними речами та словми - ууух!
показати весь коментар
02.08.2020 20:38 Відповісти
ПОРОХ сьоогодні ЛІДЕР УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕЇЇ Й ПРОСУВАННЮ ЇЇ У СВІТ !Але він повинен виховати нового ПРЕЗИДЕНТА й служити йому й Україні, наприклвд, у МЗС.
показати весь коментар
02.08.2020 20:40 Відповісти
100%
показати весь коментар
03.08.2020 14:41 Відповісти
украинские любители руского мира - аплодируют стоя - им абсолютно без разницы - лишь бы не Порох.
показати весь коментар
02.08.2020 20:44 Відповісти
Українцям час навчитись голосувати "за",а не "проти" !!!))
показати весь коментар
02.08.2020 20:51 Відповісти
Медведчука з Марченко до окупованого Криму супроводжували співробітники Національної поліції України Григорій Чалий та Владислав Галішин.

АВАКОВ! Почему мои налоги тратятся на ЭТИХ ГНИД???!!!

Медведчук поїхав до окупованого Криму, - джерело - Цензор.НЕТ 769
показати весь коментар
02.08.2020 20:50 Відповісти
Стільки уваги цій персоні , наче в останній путь проводжаєте . А може Медведчук вирішив відмітити свій день ангела в узькому родинному колі , разом з кумом , так би мовлячи на останок ... Хто зна ........
показати весь коментар
02.08.2020 20:55 Відповісти
Ця персона, если вы не забыли, между прочим, народный депутат Украины.

наче в останній путь проводжаєте

Лучше бы в останній.Чтобы эта мразь, кум главного убийцы Украины, больше не ходил по украинской земле
показати весь коментар
03.08.2020 13:19 Відповісти
Если отправить Медведчука в оккупированный Донецк и ещё с ним главного попа МП , как так его звать , то сколько они обратно бы привезли украинских военных?
показати весь коментар
02.08.2020 20:58 Відповісти
Если бы эти твари СДОХЛИ (чисто случайно), я бы пожертвовал 200 баксов. А если с кумом куйлом - это праздник.
показати весь коментар
02.08.2020 20:59 Відповісти
Я давно говорил , что если закрыть жену Медведчука в сизо , то можно поменять на много наших заложников в ордло и росии.
показати весь коментар
02.08.2020 21:00 Відповісти
Чем ответит бомбардировщик? Ну, когда придет в чувство, конечно.
показати весь коментар
02.08.2020 21:12 Відповісти
Чтоб он там сдох!
показати весь коментар
02.08.2020 21:16 Відповісти
Хорошо бы, чтобы это была ПОСЛЕДНЯЯ поездка в их жизни...
показати весь коментар
02.08.2020 21:20 Відповісти
Медведчуком должно заняться американское правосудие - он открыто работает на страну-террориста, открыто способствует агресси против Украины. Капиталы его семейки немалые - все усилия окупятся с лихвой.
показати весь коментар
02.08.2020 21:23 Відповісти
Цікаво що колпи в Крим їдуть якісь іноземні депутанги то у нас піднімають шум,типа порушення санкції Як депутати української верховної ради їдуть - то так і треба
показати весь коментар
03.08.2020 12:02 Відповісти
Альо СБУ - Медведчук ваш клієнт,то бери його Баканов.
показати весь коментар
02.08.2020 21:26 Відповісти
В СБУ ніколи не було люстрації, тому можна телефонувати, хіба що, " в рєльсу".
СБУ від щирого серця проsрало Крим, дивилось крізь пальці, як відколюють Донбасс,
5 років вело "антитерористичну операцію", а сьогодні воно не чіпає Медведчука.
показати весь коментар
02.08.2020 21:41 Відповісти
приказано - бздеть! .. и кивать галавой, с озабоченным видам...
показати весь коментар
02.08.2020 21:48 Відповісти
Как же был прав Вацлав Гавел, когда сразу расформировал старую секретную службу !
Он сказал: лучше 5 лет непрофессионализма, чем 50 лет саботажа.
Это как раз про нас: 30 лет саботажа в пользу России уже прошли.
Что, СБУ не знало, что готовится захват Крыма? Не знало, чем дышат крымские эсбеушники, которые сразу перешли на сторону России? Это и есть прямой саботаж.
В чём отличилось СБУ? В нахождении суперсекретных "тайников" с патронами и т.д.
А когда в Крыму высаживался десант "зелёных человечков", СБУ не снарядило отряд отборного спецназа для захвата хотя бы нескольких из них. Чтобы представить мировой прессе, и чтобы общественность убедилась, что это кадровые российские военные.
После такого захват Донбасса был бы уже невозможен.
Зато с чем СБУ справляется, так это с подъёмом себе зарплат. С выдачей бесплатных квартир. С обеспечением кучи льгот, о которых нам знать не положено. Хотя именно мы
за всё это платим из своего кармана. Зачем нам такая служба безопасности ?
показати весь коментар
03.08.2020 01:29 Відповісти
Спецслужбы не должны быть властью....пример Россия.
показати весь коментар
03.08.2020 16:05 Відповісти
Когда-же этого петуха медведчука
вместе с оксаной в жарят в жопу.
показати весь коментар
02.08.2020 21:50 Відповісти
Надеюсь навсегда
показати весь коментар
02.08.2020 21:57 Відповісти
медведчук-путинский подонок,непонятно почему зеленский с ним еще миндальничает.
показати весь коментар
02.08.2020 21:58 Відповісти
Зеленский думает о новых корпоративах на Рублёвке, о новых проектах на России.
С президенством у него не сложилось, а бизнес - вечен !
И нигде, кроме рашки, он не нужен.
показати весь коментар
03.08.2020 01:05 Відповісти
Потому что и Зюзя и Мудачук духовные братья.
показати весь коментар
03.08.2020 01:36 Відповісти
"Я НЕ МОЖУ ПРЕДСТАВЛЯТИ ПОРОШЕНКА,
ТОМУ ЩО БАГАТО РОКІВ (багато років)
ВИСТУПАВ ПРОТИ НЬОГО і підтримував іншого кандидата на виборах", -
ЗАЯВИВ МЕДВЕДЧУК.
https://gordonua.com/ukr/news/politics/ya-ne-mozhu-predstavlyati-poroshenko-medvedchuk-vdpovv-shtabu-zelenskogo-na-propozicyu-provesti-debati-z-kolomoyskim-857491.html
https://gordonua.com/ukr/news/politics/ya-ne-mozhu-predstavlyati-poroshenko-medvedchuk-vdpovv-shtabu-zelenskogo-na-propozicyu-provesti-debati-z-kolomoyskim-857491.html https://gordonua.com › Новини › ПОЛІТИКА
показати весь коментар
03.08.2020 12:53 Відповісти
У него дача в Понизовке - 28 км от Ялты! Там его и надо брать!
Забор невысокий, с прилегающих гор очень хорошо простреливается!
Дачу эту наблюдал еще в довоенные годы........
показати весь коментар
02.08.2020 22:00 Відповісти
як зеля не пнеться, вдаючи з себе ватника,
щоб отримати голоси,
а все одно мертвечук найкрутіший ватник
показати весь коментар
02.08.2020 23:01 Відповісти
Медведчук мне очень не нравится, но если он был бы президентом, то был бы мир с росией, но какой ценой? А цена была бы страшной, уверен.
показати весь коментар
02.08.2020 23:53 Відповісти
Какой ещё "мир с россией" ?
Россия не умеет жить в мире - она пошлёт украинцев воевать против поляков, против латышей, литовцев, эстонцев, финнов, китайцев - никакого мира не получится,
как с россией не мирись.
Мир возможен, только когда россия видит, что неприемлемо мощно получит по зубам
и по другим местам со всех сторон.
показати весь коментар
03.08.2020 01:12 Відповісти
Пуйло боится только внутренних конфликтов - ему кто-то рассказывает, как в Гражданской войне 1918...1923 г. орда развалилась и жидо большевики при ее восстановлении с новыи названием ("СССР") убили 30 млн. граждан. Это был самый эффективный способ борьбы с ордой. Почему же никто тогда не поддержал борьбу народов за независимость, в том числе - Украины, а также - чеченов за независимость от орды в 1994...2000 г.?Неужели никто не предвидел того, что орда без полного развала во времена 1240 года останется такой же волчьей страной, просто с другим названием?
показати весь коментар
03.08.2020 16:16 Відповісти
Закривайте кордон, хлопці!
показати весь коментар
03.08.2020 00:04 Відповісти
Запретить Мертвечуку въезд в Украину - пусть живет в орде - это и есть его родная страна.
показати весь коментар
03.08.2020 16:18 Відповісти
Да похер сколько у него бабла , Медведчук Враг ,УкраЇни
показати весь коментар
03.08.2020 00:23 Відповісти
Господи, чтоб эта тварюка там и осталась
показати весь коментар
03.08.2020 01:38 Відповісти
Кум и опричник фашиста )(уйла Мертвечук -Иуда поехал во временно оккупированный кремлёвскими фашистами )(уйла украинский Крым поддержать оккупацию нашего украинского полуострова. Так утопился бы он там в море, проклятый кремлёвский янычара выродок !!!
показати весь коментар
03.08.2020 03:35 Відповісти
-
Лютого ворога України перевертня Мертвечука, цього кремлівського яничара і кума кривавого фашиста )(уйла в тимчасово окупований Росією Крим з пошаною ескортом супроводжували менти - сепаратисти Г.Чалий и В.Галишин ці продажні співробітники антиукраїнської Нацполіціі які видно теж разом з московським виродком Мертвечуком завзято підтримують злочинну окупацію кремлем Українського Криму. Так що кляті продажні ЗЕбіли капітулянти все таки капітуляція України на милість проклятої паРаші, руками опричника )(уйла Мертвечука?.
показати весь коментар
03.08.2020 06:54 Відповісти
" чому не сидить медведчук?"

альо, зебілушки, як вам лишбинепарашенка?
показати весь коментар
03.08.2020 08:48 Відповісти
Когда уже этих гнид пристрелят.
показати весь коментар
03.08.2020 09:21 Відповісти
Чалый и Галишин в свите Медведчука - сотрудники Нацполиции.У нас уже войны нет? Мир- дружба-обнимашки с мордором? Эти двое давали присягу Украине, а отдыхать ( или тело Марченко охранять?) к врагам поехали?

Аваков, ваши действия?
показати весь коментар
03.08.2020 09:39 Відповісти
Медведчук поїхав до окупованого Криму, - джерело - Цензор.НЕТ 27
показати весь коментар
03.08.2020 09:49 Відповісти
Медведчук, вернее его жена, владеют солидным состоянием. Интересно, сколько они потратили на благотворительность с 2014 года? Я не говорю на армию, а для жителей Донбасса, за которых Медведчук вместе с ОПЗЖ сильно переживают?
показати весь коментар
03.08.2020 10:30 Відповісти
Обсуждается поездка Медведчука в Крым, а не Порошенко. Он к поездке каким боком? или у вас параноя,в любом действе, слове Порошенко мерещется? Или по Фройду-он ваша тайная страсть?
показати весь коментар
03.08.2020 11:54 Відповісти
Loco Loco системно працює із ольгіно на розхитування України та підрив її з середини в інтересах ***** та Мертвечука. Зеленський свідомо розхитує ситуацію в Україні, щоб здати її *****.

Зверни увагу, кацапе: «Путін» - немає такого слова.
показати весь коментар
03.08.2020 11:31 Відповісти
Козломорденьке, твоя кремлівська методичка на Цензорі нікому не потрібна.
показати весь коментар
03.08.2020 12:12 Відповісти
Зеленский не прогнулся под русских? Да он для их удовольствия без портков перед ними на сцене стоял! Что, сущность его за год кардинально изменилась? "Перестать стрелять" -отдаем территорию .за которую пролито немало крови.- Вам украинофобам путинопоклонникам на радость?
показати весь коментар
03.08.2020 13:45 Відповісти
Аваковдает охрану куму Муйла.
Вспомните об этом, когда будем судить авакия
показати весь коментар
03.08.2020 12:59 Відповісти
Надеюсь, с концами...
показати весь коментар
03.08.2020 15:38 Відповісти
ВСЁ !!! КТО НАЗАД ЕГО ПУСТИТ ТОТ ПРЕДАТЕЛЬ !!!
показати весь коментар
03.08.2020 15:58 Відповісти
"Слуга народа" готовы поддержать почти 28% тех, кто готов голосовать и определился с выбором, за "Оппозиционная платформу - За жизнь" готовы отдать голоса почти 16% определившихся респондентов . Почти половина предателей.
показати весь коментар
03.08.2020 16:17 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 