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"Улучшение качества работы электросетей позволит повысить инвестпривлекательность Украины", - директор Центра транспортных стратегий Вовк

Электросети - один из сегментов, который очень четко мониторится в рамках подготовки инфраструктурных рейтингов с участием Украины.

 Если бизнес будет видеть, что стоимость подключения и качество в целом работы энергосети в Украине растет, то это позволит существенно улучшить привлекательность инвестиций в Украину. Об этом сообщил директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

Сергей Вовк рассказал, что ситуация с подключениями к электросетям в транспортном секторе является одной из наиболее проблемных, потому что присутствует высокая стоимость подключения и отсутствуют прозрачные тарифные компенсационные механизмы, которые позволят снизить эту стоимость.

"Инвесторам, потенциальным оператором этого рынка, в том числе, и энергокомпаниям это невыгодно, поскольку сама структура тарифа не способствуют тому, чтобы они видели возврат своих инвестиций. Здесь как раз схема RAB-тарифа, которая предусматривает определенную возможность возврата инвестиций на отрезке определённого периода времени, позволит существенно расширить внутренний рынок электроэнергии", - отметил эксперт.

"Над этим нужно работать и это нужно внедрять, поскольку это решение уже буквально перезрело. Тариф должен включать и возможность инвестировать в сети, поскольку та их мощность, которая есть на данный момент, она недостаточна для качественного покрытия внутреннего рынка, не говоря уже о возможности, когда любой природный катаклизм приводит к повреждениям сетей. Конечно же, модель RAB-тарифа, которая была апробирована, в Европе, была придумана как раз для того, чтобы модернизировать существующую энергосеть без того, чтобы допустить очень значительное повышение тарифа, и такая модель нужна Украине", - сообщил Сергей Вовк.

По мнению, Сергея Вовка, снижение стоимости подключения к сетям и повышение качества позволит улучшить операционную эффективность промышленных предприятий и соответственно увеличить уровень налогов и другие экономические эффекты их работы.

Напомним, ранее депутаты от фракции "Слуга народа" направили в НКРЭКУ открытое письмо с требованием внедрить RAB-тариф для операторов системы распределения электроэнергии по европейской методологии. Предлагаемую Регулятором методологию депутаты назвали "азаровской" и неэффективной.


25 июня генеральный секретарь европейской отраслевой ассоциации Eurelectric Кристиан Руби заявил, что для того, чтобы Украина добилась успеха, она должна решить вопрос стимулирования инвестиций в электрические сети.

Автор: 

инвестиции (1165) Вовк Сергей (36) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+8
Що, ще одна платіжка буде? На повышение качества работы электросетей?
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03.08.2020 11:54 Ответить
+6
две - на повышение качества работы электросетей и на повышение инвестиционной привлекательности
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03.08.2020 12:01 Ответить
+5
Еще по "просьбам трудящихся" не организовали. Пока только "по мнению экспертов" делают.
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03.08.2020 12:06 Ответить
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Що, ще одна платіжка буде? На повышение качества работы электросетей?
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03.08.2020 11:54 Ответить
две - на повышение качества работы электросетей и на повышение инвестиционной привлекательности
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03.08.2020 12:01 Ответить
Каждый день статейка о полезности RAB тарифа Да вводите уже этот тариф, "эпоха зубожиння" подолана. Да, ЗЕбилы?
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03.08.2020 12:03 Ответить
Еще по "просьбам трудящихся" не организовали. Пока только "по мнению экспертов" делают.
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03.08.2020 12:06 Ответить
Для инвесторов - понизят, для потребителей повысят. И никаких новых платежек!
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03.08.2020 12:06 Ответить
Да, дайте нам этот тариф, мы его хотим! Дайте сразу два!
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03.08.2020 12:09 Ответить
ну про якість постачання електроенергії можна писати і писати.
От, наприклад, моєму родичу у цьому році довелося три місяці (!!!) писати заявки, скарги, вимоги задля того, щоб бригада приїхала на трансформаторну підстанцію та відрегулювала її роботу, бо постійно траплялися стрибки напруги завбільшки 260 В.
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03.08.2020 12:09 Ответить
так раб-тарифы уже начали действовать - лучший раб европы це украина
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03.08.2020 12:11 Ответить
и снова Вовк... как директор или судья - так сразу Вовк))
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03.08.2020 12:22 Ответить
Опять Вовк.С этой фамилией ничего хорошего не будет.
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03.08.2020 12:23 Ответить
Вовков больше, чем Петренко
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03.08.2020 12:29 Ответить
P.S.
... на руководящих должностях
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03.08.2020 12:55 Ответить
А ещё когда цены растут, то сразу качество продуктов возрастает и вкусовая привлекательность...
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03.08.2020 12:31 Ответить
Альо, "експЄрди", а куди поділися кошти, які залишилися у власників електромереж у вигляді амортизаційних відрахувань з податку на прибуток??? А ці кошти мали бути спрямовані саме НА ВІДНОВЛЕННЯ ОЛБЛАДНАННЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ.
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03.08.2020 12:49 Ответить
"Тариф должен включать и возможность инвестировать в сети"
Наверное, сейчас не включает.
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03.08.2020 12:59 Ответить
Амортизацію (відрахування на відновлення) тариф включав завжди. А поліпшення - прошу до банку за кредитом. З відповідним економічним обгрунтуванням, звісно. Потім - віддавати з тих самих амортизаційних відрахувань і додлатково одержаного прибутку. Саме так це і працює. І "експЄрди" це мають знати. Але в них інше завдання - перекласти витрати на наші плечі, а додаткові прибутки залишити власникам.
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03.08.2020 13:04 Ответить
Всё правильно, но в пустоту. Предлагаю написать петицию https://petition.president.gov.ua/
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03.08.2020 13:10 Ответить
Краще на лобі в "експЄрда". Щоб люди бачили його цйіну.
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03.08.2020 15:10 Ответить
Але, гараж, а сети то в частной собственности!!! Котедж на острове кому-то понадобился? Опять за счет бюджета??!!
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03.08.2020 12:57 Ответить
Скільки ж вас кондонів - експердів проплачених,ще має засвітиться, що б у лохтората не залишилося жодних сумнівів в благих ваших намірах.
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03.08.2020 15:02 Ответить
Этим зеленоликим мешают руки растущие из задницы. В каких же это единицах будет измеряться качество работы электро сетей? Наверное ЗКЗ - зелено-короткие замыкания. И почём будет этот ЗКЗ для народа?
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03.08.2020 15:06 Ответить
Украинские электросети ни в чем не уступают украинской сети канализации.
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03.08.2020 15:24 Ответить
 
 