"Улучшение качества работы электросетей позволит повысить инвестпривлекательность Украины", - директор Центра транспортных стратегий Вовк
Электросети - один из сегментов, который очень четко мониторится в рамках подготовки инфраструктурных рейтингов с участием Украины.
Если бизнес будет видеть, что стоимость подключения и качество в целом работы энергосети в Украине растет, то это позволит существенно улучшить привлекательность инвестиций в Украину. Об этом сообщил директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.
Сергей Вовк рассказал, что ситуация с подключениями к электросетям в транспортном секторе является одной из наиболее проблемных, потому что присутствует высокая стоимость подключения и отсутствуют прозрачные тарифные компенсационные механизмы, которые позволят снизить эту стоимость.
"Инвесторам, потенциальным оператором этого рынка, в том числе, и энергокомпаниям это невыгодно, поскольку сама структура тарифа не способствуют тому, чтобы они видели возврат своих инвестиций. Здесь как раз схема RAB-тарифа, которая предусматривает определенную возможность возврата инвестиций на отрезке определённого периода времени, позволит существенно расширить внутренний рынок электроэнергии", - отметил эксперт.
"Над этим нужно работать и это нужно внедрять, поскольку это решение уже буквально перезрело. Тариф должен включать и возможность инвестировать в сети, поскольку та их мощность, которая есть на данный момент, она недостаточна для качественного покрытия внутреннего рынка, не говоря уже о возможности, когда любой природный катаклизм приводит к повреждениям сетей. Конечно же, модель RAB-тарифа, которая была апробирована, в Европе, была придумана как раз для того, чтобы модернизировать существующую энергосеть без того, чтобы допустить очень значительное повышение тарифа, и такая модель нужна Украине", - сообщил Сергей Вовк.
По мнению, Сергея Вовка, снижение стоимости подключения к сетям и повышение качества позволит улучшить операционную эффективность промышленных предприятий и соответственно увеличить уровень налогов и другие экономические эффекты их работы.
Напомним, ранее депутаты от фракции "Слуга народа" направили в НКРЭКУ открытое письмо с требованием внедрить RAB-тариф для операторов системы распределения электроэнергии по европейской методологии. Предлагаемую Регулятором методологию депутаты назвали "азаровской" и неэффективной.
25 июня генеральный секретарь европейской отраслевой ассоциации Eurelectric Кристиан Руби заявил, что для того, чтобы Украина добилась успеха, она должна решить вопрос стимулирования инвестиций в электрические сети.
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От, наприклад, моєму родичу у цьому році довелося три місяці (!!!) писати заявки, скарги, вимоги задля того, щоб бригада приїхала на трансформаторну підстанцію та відрегулювала її роботу, бо постійно траплялися стрибки напруги завбільшки 260 В.
... на руководящих должностях
Наверное, сейчас не включает.