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Новини
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"Поліпшення якості роботи електромереж дасть змогу підвищити інвестиційну привабливість України", - директор Центру транспортних стратегій Вовк

Електромережі - один із сегментів, який дуже чітко моніториться в рамках підготовки інфраструктурних рейтингів за участю України.

Якщо бізнес буде бачити, що вартість підключення і якість у цілому роботи енергомережі в Україні зростає, то це дозволить істотно поліпшити привабливість інвестицій в Україну. Про це повідомив директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк.

Сергій Вовк розповів, що ситуація з підключеннями до електромереж у транспортному секторі є однією з найбільш проблемних, тому що наявна висока вартість підключення і відсутні прозорі тарифні компенсаційні механізми, які дозволять знизити цю вартість.

"Інвесторам, потенційним оператором цього ринку, в тому числі, і енергокомпаніям це невигідно, оскільки сама структура тарифу не сприяє тому, щоб вони бачили повернення своїх інвестицій. Тут якраз схема RAB-тарифу, яка передбачає певну можливість повернення інвестицій на відрізку певного періоду часу, дозволить істотно розширити внутрішній ринок електроенергії", - зазначив експерт.

"Над цим потрібно працювати і це потрібно впроваджувати, оскільки це рішення вже буквально перезріло. Тариф повинен включати і можливість інвестувати в мережі, оскільки та їхня потужність, яка є на цей момент, вона є недостатньою для якісного покриття внутрішнього ринку, не кажучи вже про можливість, коли будь-який природний катаклізм призводить до пошкоджень мереж. Звичайно ж, модель RAB-тарифу, яка була апробована, в Європі, була придумана як раз для того, щоб модернізувати існуючу енергомережу без того, щоб допустити дуже значне підвищення тарифу, і така модель потрібна Україні", - повідомив Сергій Вовк.

На думку, Сергія Вовка, зниження вартості підключення до мереж і підвищення якості дозволить поліпшити операційну ефективність промислових підприємств і відповідно збільшити рівень податків і інші економічні ефекти їх роботи.

Нагадаємо, раніше депутати від фракції "Слуга народу" направили в НКРЕКП відкритого листа з вимогою запровадити RAB-тариф для операторів системи розподілу електроенергії за європейською методологією. Пропоновану Регулятором методологію депутати назвали "азаровською" і неефективною.

25 червня генеральний секретар європейської галузевої асоціації Eurelectric Крістіан Рубі заявив, що для того, щоб Україна досягла успіху, вона повинна вирішити питання стимулювання інвестицій в електричні мережі.

Автор: 

інвестиції (2084) Вовк суддя (41) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+8
Що, ще одна платіжка буде? На повышение качества работы электросетей?
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03.08.2020 11:54 Відповісти
+6
две - на повышение качества работы электросетей и на повышение инвестиционной привлекательности
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03.08.2020 12:01 Відповісти
+5
Еще по "просьбам трудящихся" не организовали. Пока только "по мнению экспертов" делают.
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03.08.2020 12:06 Відповісти
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Що, ще одна платіжка буде? На повышение качества работы электросетей?
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03.08.2020 11:54 Відповісти
две - на повышение качества работы электросетей и на повышение инвестиционной привлекательности
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03.08.2020 12:01 Відповісти
Каждый день статейка о полезности RAB тарифа Да вводите уже этот тариф, "эпоха зубожиння" подолана. Да, ЗЕбилы?
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03.08.2020 12:03 Відповісти
Еще по "просьбам трудящихся" не организовали. Пока только "по мнению экспертов" делают.
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03.08.2020 12:06 Відповісти
Для инвесторов - понизят, для потребителей повысят. И никаких новых платежек!
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03.08.2020 12:06 Відповісти
Да, дайте нам этот тариф, мы его хотим! Дайте сразу два!
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03.08.2020 12:09 Відповісти
ну про якість постачання електроенергії можна писати і писати.
От, наприклад, моєму родичу у цьому році довелося три місяці (!!!) писати заявки, скарги, вимоги задля того, щоб бригада приїхала на трансформаторну підстанцію та відрегулювала її роботу, бо постійно траплялися стрибки напруги завбільшки 260 В.
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03.08.2020 12:09 Відповісти
так раб-тарифы уже начали действовать - лучший раб европы це украина
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03.08.2020 12:11 Відповісти
и снова Вовк... как директор или судья - так сразу Вовк))
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03.08.2020 12:22 Відповісти
Опять Вовк.С этой фамилией ничего хорошего не будет.
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03.08.2020 12:23 Відповісти
Вовков больше, чем Петренко
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03.08.2020 12:29 Відповісти
P.S.
... на руководящих должностях
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03.08.2020 12:55 Відповісти
А ещё когда цены растут, то сразу качество продуктов возрастает и вкусовая привлекательность...
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03.08.2020 12:31 Відповісти
Альо, "експЄрди", а куди поділися кошти, які залишилися у власників електромереж у вигляді амортизаційних відрахувань з податку на прибуток??? А ці кошти мали бути спрямовані саме НА ВІДНОВЛЕННЯ ОЛБЛАДНАННЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ.
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03.08.2020 12:49 Відповісти
"Тариф должен включать и возможность инвестировать в сети"
Наверное, сейчас не включает.
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03.08.2020 12:59 Відповісти
Амортизацію (відрахування на відновлення) тариф включав завжди. А поліпшення - прошу до банку за кредитом. З відповідним економічним обгрунтуванням, звісно. Потім - віддавати з тих самих амортизаційних відрахувань і додлатково одержаного прибутку. Саме так це і працює. І "експЄрди" це мають знати. Але в них інше завдання - перекласти витрати на наші плечі, а додаткові прибутки залишити власникам.
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03.08.2020 13:04 Відповісти
Всё правильно, но в пустоту. Предлагаю написать петицию https://petition.president.gov.ua/
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03.08.2020 13:10 Відповісти
Краще на лобі в "експЄрда". Щоб люди бачили його цйіну.
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03.08.2020 15:10 Відповісти
Але, гараж, а сети то в частной собственности!!! Котедж на острове кому-то понадобился? Опять за счет бюджета??!!
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03.08.2020 12:57 Відповісти
Скільки ж вас кондонів - експердів проплачених,ще має засвітиться, що б у лохтората не залишилося жодних сумнівів в благих ваших намірах.
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03.08.2020 15:02 Відповісти
Этим зеленоликим мешают руки растущие из задницы. В каких же это единицах будет измеряться качество работы электро сетей? Наверное ЗКЗ - зелено-короткие замыкания. И почём будет этот ЗКЗ для народа?
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03.08.2020 15:06 Відповісти
Украинские электросети ни в чем не уступают украинской сети канализации.
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03.08.2020 15:24 Відповісти
 
 