"Поліпшення якості роботи електромереж дасть змогу підвищити інвестиційну привабливість України", - директор Центру транспортних стратегій Вовк
Електромережі - один із сегментів, який дуже чітко моніториться в рамках підготовки інфраструктурних рейтингів за участю України.
Якщо бізнес буде бачити, що вартість підключення і якість у цілому роботи енергомережі в Україні зростає, то це дозволить істотно поліпшити привабливість інвестицій в Україну. Про це повідомив директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк.
Сергій Вовк розповів, що ситуація з підключеннями до електромереж у транспортному секторі є однією з найбільш проблемних, тому що наявна висока вартість підключення і відсутні прозорі тарифні компенсаційні механізми, які дозволять знизити цю вартість.
"Інвесторам, потенційним оператором цього ринку, в тому числі, і енергокомпаніям це невигідно, оскільки сама структура тарифу не сприяє тому, щоб вони бачили повернення своїх інвестицій. Тут якраз схема RAB-тарифу, яка передбачає певну можливість повернення інвестицій на відрізку певного періоду часу, дозволить істотно розширити внутрішній ринок електроенергії", - зазначив експерт.
"Над цим потрібно працювати і це потрібно впроваджувати, оскільки це рішення вже буквально перезріло. Тариф повинен включати і можливість інвестувати в мережі, оскільки та їхня потужність, яка є на цей момент, вона є недостатньою для якісного покриття внутрішнього ринку, не кажучи вже про можливість, коли будь-який природний катаклізм призводить до пошкоджень мереж. Звичайно ж, модель RAB-тарифу, яка була апробована, в Європі, була придумана як раз для того, щоб модернізувати існуючу енергомережу без того, щоб допустити дуже значне підвищення тарифу, і така модель потрібна Україні", - повідомив Сергій Вовк.
На думку, Сергія Вовка, зниження вартості підключення до мереж і підвищення якості дозволить поліпшити операційну ефективність промислових підприємств і відповідно збільшити рівень податків і інші економічні ефекти їх роботи.
Нагадаємо, раніше депутати від фракції "Слуга народу" направили в НКРЕКП відкритого листа з вимогою запровадити RAB-тариф для операторів системи розподілу електроенергії за європейською методологією. Пропоновану Регулятором методологію депутати назвали "азаровською" і неефективною.
25 червня генеральний секретар європейської галузевої асоціації Eurelectric Крістіан Рубі заявив, що для того, щоб Україна досягла успіху, вона повинна вирішити питання стимулювання інвестицій в електричні мережі.
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От, наприклад, моєму родичу у цьому році довелося три місяці (!!!) писати заявки, скарги, вимоги задля того, щоб бригада приїхала на трансформаторну підстанцію та відрегулювала її роботу, бо постійно траплялися стрибки напруги завбільшки 260 В.
... на руководящих должностях
Наверное, сейчас не включает.