Харьковский патрульный, в погоне ранивший мужчину, предстанет перед судом, - ГБР
В суд направлено обвинительное заключение в отношении командира одной из рот Управление патрульной полиции в Харьковской области. Правоохранитель обвиняется в превышении служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Следствием установлено, что 13 февраля около 3:00, во время преследования автомобиля марки "Subaru Forester", патрульный без предупреждения применил табельное оружие и осуществил 3 выстрела по автомобилю, два из которых попали в пассажира, сидевшего на заднем сиденье.
По заключению судебно-медицинской экспертизы потерпевший получил тяжелые телесные повреждения в виде сквозного пулевого ранения грудной клетки и пулевого ранения брюшной полости. Кроме этого, правоохранитель понимал, что водитель "Subaru Forester" своими действиями не создает угрозу жизни и здоровью людей.
В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Государственное бюро расследований выдвинуло правоохранителю подозрение в превышении власти или служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).
В областном управлении полиции утверждали, что стрельбу пришлось открыть, поскольку водитель преследуемой машины пытался наехать на правоохранителя.
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Опыт дебила Олейника ничему не учит.
И да,закон четко регламентирует применения оружия,там нет двояких трактований / а может..., а вдруг бы..., и т.д/
Закона должны придерживаться все и граждане и полиция,но применение огнестрельного оружия,это крайняя мера. Он его применил не во время угрозы своей жизни ,а во время преследования,то есть в спину стрелял.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://strana.ua/video/115690-video-kak-patrulnyj-politsejskij-s-pistoletom-nabrosilsja-na-avtomobil-v-kieve.html&ved=2ahUKEwiq-cu34P7qAhXllIsKHQtACQEQo7QBMAV6BAgEEAE&usg=AOvVaw1XoFFC862KRmqlEMv6pDah
Убивать пассажира нельзя.
Применять оружие в ряде случаев для повреждения транспортного средства разрешено законом.
Это твои депутаты имеют право на ошибку))
"водитель "Subaru Forester" своими действиями не создает угрозу жизни и здоровью людей"
p.s. ну всё логично, будет сидеть.
Если верить УВД- там все правомерно((
Применения оружия небыло. Было его использование, для остановки транспортного средства путем его повреждения. В результате опасных маневров водилы- пострадал пассажир(((.
Хотя.... Может водила "крутой" и забашлял.......... Если сумма нормальная, можно немного и посидеть(((
Вопрос: что делать?
На сколько надо не уважать полицейских. которые честно исполняли свой долг??
И почему молчит соловей-Геращенко??
Теперь необходимо ввести новую службу, -Прокурор-Патрульный!
Где столько сильвестров сталонней наберём? ))
На сколько надо не уважать полицейских. которые честно исполняли свой долг??
И почему молчит соловей-Геращенко??
Теперь необходимо ввести новую службу, -Прокурор-Патрульный!
Статья 46. Применение огнестрельного оружия . Пункт 7) для остановки транспортного средства путем его повреждения, если водитель своими действиями создает угрозу жизни или здоровью людей и / или полицейского." Где здесь сказано, о стрельбе по пассажирам?! Виноват однозначно.