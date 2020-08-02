Квартирант стрелял в хозяев в Харькове

Мужчина ранил в живот племянника хозяйки дома, который арендовал. Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Стрельба произошла накануне вечером в частном доме на окраине города.

"Между 62-летней хозяйкой дома, ее родственниками и 46 и 48-летними квартирантами возник конфликт на бытовой почве. Ссора переросла в драку. В результате 48-летний мужчина совершил выстрел из оружия в сторону 38-летнего племянника хозяйки дома. С травмой живота пострадавшего доставили в больницу", - сказано в сообщении.

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Стрелявшего ранее уже судили за кражу. Теперь против него открыли производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.