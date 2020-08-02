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Квартирант стрелял в хозяев в Харькове

Квартирант стрелял в хозяев в Харькове

Мужчина ранил в живот племянника хозяйки дома, который арендовал. Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Стрельба произошла накануне вечером в частном доме на окраине города.

"Между 62-летней хозяйкой дома, ее родственниками и 46 и 48-летними квартирантами возник конфликт на бытовой почве. Ссора переросла в драку. В результате 48-летний мужчина совершил выстрел из оружия в сторону 38-летнего племянника хозяйки дома. С травмой живота пострадавшего доставили в больницу", - сказано в сообщении.

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Стрелявшего ранее уже судили за кражу. Теперь против него открыли производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Автор: 

аренда (187) Нацполиция (16562) стрельба (3267) Харьков (7581)


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Топ комментарии
+8
***********, бо тут не сінагога
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02.08.2020 15:32 Ответить
+6
ну так понятно... 1-е число.. пора за аренду платить...(денег нет - возьмите пулю)
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02.08.2020 15:28 Ответить
+5
100 грн. застава - бо то не вбивство
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02.08.2020 15:42 Ответить
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Мля! Для Харкова глобальна новина!
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02.08.2020 15:26 Ответить
Чікаго віддихає.....от до чого ми дійшли за 30 років.....
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02.08.2020 15:27 Ответить
вам нагадати про замордованих режимом, який ми терпіли 70 років ?
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02.08.2020 16:55 Ответить
пані Ксеніє, так ми ж того вже ніби по новому живемо.....а ви все за старе чіпляєтесь..... чи може воно таке саме як і нове....
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03.08.2020 02:44 Ответить
Да, это тебе не демонстрации советских рабочих из пулеметов расстреливать в Кривом Рогу, как дедушка шлимазла вовочки делал в 1963-м году
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02.08.2020 18:02 Ответить
так ми ж вроді того, вже по новому живемо.....а виходить все по старому....дас...
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03.08.2020 02:54 Ответить
ну так понятно... 1-е число.. пора за аренду платить...(денег нет - возьмите пулю)
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02.08.2020 15:28 Ответить
А от була б зброя у власників житла, вжев відпочивав квартирант на цвинтарі.
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02.08.2020 15:30 Ответить
это еще под вопросом, who's the fastest shotgun in Khar-goddamn-kiv to gun that Billy the Kid fuckin' down
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02.08.2020 15:38 Ответить
Я одного дятла сегодня готов был замочить, если бы был ствол.
Причем, выпустил бы всю обойму
Сейчас немного поостыл, может и не стоило бы...
Но, по моему мнению, люди бы стали менее назойливыми и не лезли бы в чужие дела, если бы знали, что человек может и психануть в ответ.
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02.08.2020 15:55 Ответить
Имели б оружие, некому было бы *психовать в ответ*.
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02.08.2020 17:35 Ответить
Таким идиотам оружие не продают. Такие идиоты его сами находят на черном рынке.
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02.08.2020 18:03 Ответить
***********, бо тут не сінагога
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02.08.2020 15:32 Ответить
100 грн. застава - бо то не вбивство
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02.08.2020 15:42 Ответить
Правильно. Тому що таке бидло точно в синагогу не ходить.
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02.08.2020 18:04 Ответить
А яке бидло ходить? Питання риторичне... Хоча... наприклад, Кучма на старості став таким галахічним іудеєм...
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03.08.2020 04:53 Ответить
Є люди, яки бачать іудеїв навіть в котах і собаках. Але це вже назавжди.
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04.08.2020 00:05 Ответить
Против стрелявшего открыли производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) (с)

rly?
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02.08.2020 15:32 Ответить
Вероятно, стреляли из "травмата".
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02.08.2020 17:04 Ответить
журналист, поди, стрелял?
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02.08.2020 15:37 Ответить
не удивлюсь, если квартиранты окажутся очередными любителями шпилей из-за поребрика. Приехали "посмотреть" на дом со шпилем
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02.08.2020 15:40 Ответить
Не убил из оружия, значит хулиганство?
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02.08.2020 15:50 Ответить
Надо попросить у Авакова данные и статистику, по вооружению преступного мира Украины.
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02.08.2020 15:54 Ответить
Хозяєва наївні, де вони бачили щоб зек за щось платив. Зековська філософія - ні за що не платити, не працювати, когось кинути, обікрасти, обманути. За совка вони в кабаках таки творили : нажерся, напився і зїпав, якщо вдалось
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02.08.2020 15:56 Ответить
Що робити законопослухняним, коли й 2004 , й 2010 більше 11 млн. пупорилих голосували за двічи гопника й гвалтівника , а в 2019 вже інший презідент заявляє , що він "не лох" ... тобто вживає й живе по босяцьких "поняттях" ... кваліфікаціях людей й суспільства ?!
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02.08.2020 17:45 Ответить
Не дай Бог, таких квартирантов иметь...
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03.08.2020 00:04 Ответить
 
 