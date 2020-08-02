Квартирант стріляв у господарів у Харкові

Чоловік поранив у живіт племінника господарки будинку, який орендував. Йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

Стрілянина сталася напередодні ввечері в приватному будинку на околиці міста.

"Між 62-річною власницею будинку, її родичами і двома квартирантами (46 і 48 років) виник конфлікт на побутовому ґрунті. Сварка переросла в бійку. Як наслідок, 48-річний чоловік вистрілив зі зброї в бік 38-річного племінника господарки будинку. З травмою живота потерпілого доставили в лікарню", - сказано в повідомленні.

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Стрільця раніше вже судили за крадіжку. Тепер щодо нього відкрили провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Чоловіка затримали, йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.