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Новини
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Квартирант стріляв у господарів у Харкові

Квартирант стріляв у господарів у Харкові

Чоловік поранив у живіт племінника господарки будинку, який орендував. Йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

Стрілянина сталася напередодні ввечері в приватному будинку на околиці міста.

"Між 62-річною власницею будинку, її родичами і двома квартирантами (46 і 48 років) виник конфлікт на побутовому ґрунті. Сварка переросла в бійку. Як наслідок, 48-річний чоловік вистрілив зі зброї в бік 38-річного племінника господарки будинку. З травмою живота потерпілого доставили в лікарню", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: Озброєного чоловіка, який стріляв з рушниці і поранив свого батька, затримали на Херсонщині, - МВС. ФОТОрепортаж

Стрільця раніше вже судили за крадіжку. Тепер щодо нього відкрили провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Чоловіка затримали, йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Автор: 

оренда (478) Нацполіція (15276) стрілянина (1794) Харків (5700)


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Топ коментарі
+8
***********, бо тут не сінагога
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02.08.2020 15:32 Відповісти
+6
ну так понятно... 1-е число.. пора за аренду платить...(денег нет - возьмите пулю)
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02.08.2020 15:28 Відповісти
+5
100 грн. застава - бо то не вбивство
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02.08.2020 15:42 Відповісти
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Мля! Для Харкова глобальна новина!
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02.08.2020 15:26 Відповісти
Чікаго віддихає.....от до чого ми дійшли за 30 років.....
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02.08.2020 15:27 Відповісти
вам нагадати про замордованих режимом, який ми терпіли 70 років ?
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02.08.2020 16:55 Відповісти
пані Ксеніє, так ми ж того вже ніби по новому живемо.....а ви все за старе чіпляєтесь..... чи може воно таке саме як і нове....
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03.08.2020 02:44 Відповісти
Да, это тебе не демонстрации советских рабочих из пулеметов расстреливать в Кривом Рогу, как дедушка шлимазла вовочки делал в 1963-м году
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02.08.2020 18:02 Відповісти
так ми ж вроді того, вже по новому живемо.....а виходить все по старому....дас...
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03.08.2020 02:54 Відповісти
ну так понятно... 1-е число.. пора за аренду платить...(денег нет - возьмите пулю)
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02.08.2020 15:28 Відповісти
А от була б зброя у власників житла, вжев відпочивав квартирант на цвинтарі.
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02.08.2020 15:30 Відповісти
это еще под вопросом, who's the fastest shotgun in Khar-goddamn-kiv to gun that Billy the Kid fuckin' down
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02.08.2020 15:38 Відповісти
Я одного дятла сегодня готов был замочить, если бы был ствол.
Причем, выпустил бы всю обойму
Сейчас немного поостыл, может и не стоило бы...
Но, по моему мнению, люди бы стали менее назойливыми и не лезли бы в чужие дела, если бы знали, что человек может и психануть в ответ.
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02.08.2020 15:55 Відповісти
Имели б оружие, некому было бы *психовать в ответ*.
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02.08.2020 17:35 Відповісти
Таким идиотам оружие не продают. Такие идиоты его сами находят на черном рынке.
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02.08.2020 18:03 Відповісти
***********, бо тут не сінагога
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02.08.2020 15:32 Відповісти
100 грн. застава - бо то не вбивство
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02.08.2020 15:42 Відповісти
Правильно. Тому що таке бидло точно в синагогу не ходить.
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02.08.2020 18:04 Відповісти
А яке бидло ходить? Питання риторичне... Хоча... наприклад, Кучма на старості став таким галахічним іудеєм...
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03.08.2020 04:53 Відповісти
Є люди, яки бачать іудеїв навіть в котах і собаках. Але це вже назавжди.
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04.08.2020 00:05 Відповісти
Против стрелявшего открыли производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) (с)

rly?
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02.08.2020 15:32 Відповісти
Вероятно, стреляли из "травмата".
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02.08.2020 17:04 Відповісти
журналист, поди, стрелял?
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02.08.2020 15:37 Відповісти
не удивлюсь, если квартиранты окажутся очередными любителями шпилей из-за поребрика. Приехали "посмотреть" на дом со шпилем
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02.08.2020 15:40 Відповісти
Не убил из оружия, значит хулиганство?
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02.08.2020 15:50 Відповісти
Надо попросить у Авакова данные и статистику, по вооружению преступного мира Украины.
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02.08.2020 15:54 Відповісти
Хозяєва наївні, де вони бачили щоб зек за щось платив. Зековська філософія - ні за що не платити, не працювати, когось кинути, обікрасти, обманути. За совка вони в кабаках таки творили : нажерся, напився і зїпав, якщо вдалось
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02.08.2020 15:56 Відповісти
Що робити законопослухняним, коли й 2004 , й 2010 більше 11 млн. пупорилих голосували за двічи гопника й гвалтівника , а в 2019 вже інший презідент заявляє , що він "не лох" ... тобто вживає й живе по босяцьких "поняттях" ... кваліфікаціях людей й суспільства ?!
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02.08.2020 17:45 Відповісти
Не дай Бог, таких квартирантов иметь...
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03.08.2020 00:04 Відповісти
 
 