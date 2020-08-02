Квартирант стріляв у господарів у Харкові
Чоловік поранив у живіт племінника господарки будинку, який орендував. Йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.
Стрілянина сталася напередодні ввечері в приватному будинку на околиці міста.
"Між 62-річною власницею будинку, її родичами і двома квартирантами (46 і 48 років) виник конфлікт на побутовому ґрунті. Сварка переросла в бійку. Як наслідок, 48-річний чоловік вистрілив зі зброї в бік 38-річного племінника господарки будинку. З травмою живота потерпілого доставили в лікарню", - сказано в повідомленні.
Стрільця раніше вже судили за крадіжку. Тепер щодо нього відкрили провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Чоловіка затримали, йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.
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Причем, выпустил бы всю обойму
Сейчас немного поостыл, может и не стоило бы...
Но, по моему мнению, люди бы стали менее назойливыми и не лезли бы в чужие дела, если бы знали, что человек может и психануть в ответ.
rly?