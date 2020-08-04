Суд просят признать некомпетентным действующий состав НКРЭКУ
В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Действующий состав регулятора просят признать некомпетентным.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба суда.
Истец отмечает, что полномочия четырех из семи членов НКРЭКУ недействительны с 1 февраля 2020 года, что по его мнению, влечет определение всей НКРЭКУ такой, что не имеет соответствующей компетенции.
"Суд просят признать отсутствие компетенции действующего состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", - говорится в сообщении.
Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.
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Просто цікаво, а хто позивач?
На жаль,всі вони злодії-дерибанщики бюджету..
Ирина Верещук умалчивает о связях с западными лоббистами и о своих отношениях с Николаем Злочевским.
Обнаружили снимок за 2018 год
где запечатлены кандидат в меры Киева от партии Слуга Народа Ирина Верещук с бывшим министром экологии и владельцем газовой компании Burisma Николаем Злочевским.
Фотография с Монте-Карло, где Николай Злочевский, послушав консультантов, организовал форум по энергетической безопасности. Несмотря на то, что Злочевский официально находится в Украине в розыске, среди приглашенных гостей были народные депутаты и члены правительства.
Бывший работник посольства Украины в США Андрей Телиженко объяснил присутствие Ирины Верещук на форуме Николая Злочевского в Монте-Карло ее хорошими отношениями с руководством лоббистской группы Blue Star
И вот здесь интересно
Blue Star работала с компанией Burisma в то время, когда сын Джо Байдена Хантер входил в ее правление. Также стоит отметить информацию (https://justthenews.com/accountability/russia-and-ukraine-scandals/impeachment-boomerang-contacts-exposed-between-us), что на то время посольство США в Киеве, включая самого посла Мари Йованович, участвовало в нескольких дискуссиях и встречах о Burisma
Дело в том, что Мари Йованович была специально предупреждена в электронном письме ее первым заместителем в сентябре 2016-го о том, что Burisma наняла Blue Star Strategies, чтобы «реабилитировать репутацию» украинского газа. Она также встречалась непосредственно с представителем Burisma в своем офисе в посольстве.
Ирина Верещук официально не упоминала, что знакома со Злочевским также как и о своих связях с Blue Star. Интерес к такому «знакомству» вызван и тем, что в сети произошла серьёзная чистка упоминаний о проведении энергетического форума в Монте-Карло. В том числе и о составе его участников.
Вы нигде не найдете публичной информации об участии Верещук в форуме Злочевского. И это не может не вызывать вопросов.
Втім, які розумні президент та більшість ВРУ, такі й позови в суди потрапляють.