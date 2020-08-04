РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8779 посетителей онлайн
Новости
8 045 18

Суд просят признать некомпетентным действующий состав НКРЭКУ

Суд просят признать некомпетентным действующий состав НКРЭКУ

В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Действующий состав регулятора просят признать некомпетентным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба суда.

Истец отмечает, что полномочия четырех из семи членов НКРЭКУ недействительны с 1 февраля 2020 года, что по его мнению, влечет определение всей НКРЭКУ такой, что не имеет соответствующей компетенции.

"Суд просят признать отсутствие компетенции действующего состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", - говорится в сообщении.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НКРЭКУ спровоцировала манипуляции на рынке, которые позже проигнорировала, – АМКУ

Автор: 

суд (25145) НКРЭКУ (479)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
Цензор.Нет - "В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Национальной комиссии...."
Просто цікаво, а хто позивач?
Суд просят признать некомпетентным действующий состав НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 977
показать весь комментарий
04.08.2020 01:41 Ответить
+3
Некомпетентні,тай що!!! А хто з "українських" керманичів компетентний???)))
показать весь комментарий
04.08.2020 02:00 Ответить
+2
Шановний,в черзі дотримуйтесь соціальної дистанціі,навколо нас так богато вселякої пошесті!!))
показать весь комментарий
04.08.2020 02:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цензор.Нет - "В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Национальной комиссии...."
Просто цікаво, а хто позивач?
Суд просят признать некомпетентным действующий состав НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 977
показать весь комментарий
04.08.2020 01:41 Ответить
Претенденты на их места...
показать весь комментарий
04.08.2020 01:45 Ответить
Шановний,в черзі дотримуйтесь соціальної дистанціі,навколо нас так богато вселякої пошесті!!))
показать весь комментарий
04.08.2020 02:03 Ответить
Некомпетентні,тай що!!! А хто з "українських" керманичів компетентний???)))
показать весь комментарий
04.08.2020 02:00 Ответить
А нихто !!!
показать весь комментарий
04.08.2020 08:11 Ответить
багато хто компетентний..
На жаль,всі вони злодії-дерибанщики бюджету..

Ирина Верещук умалчивает о связях с западными лоббистами и о своих отношениях с Николаем Злочевским.


Обнаружили снимок за 2018 год Суд просять визнати некомпетентним чинний склад НКРЕКП - Цензор.НЕТ 72


где запечатлены кандидат в меры Киева от партии Слуга Народа Ирина Верещук с бывшим министром экологии и владельцем газовой компании Burisma Николаем Злочевским.
Фотография с Монте-Карло, где Николай Злочевский, послушав консультантов, организовал форум по энергетической безопасности. Несмотря на то, что Злочевский официально находится в Украине в розыске, среди приглашенных гостей были народные депутаты и члены правительства.
Бывший работник посольства Украины в США Андрей Телиженко объяснил присутствие Ирины Верещук на форуме Николая Злочевского в Монте-Карло ее хорошими отношениями с руководством лоббистской группы Blue Star
И вот здесь интересно
Blue Star работала с компанией Burisma в то время, когда сын Джо Байдена Хантер входил в ее правление. Также стоит отметить информацию (https://justthenews.com/accountability/russia-and-ukraine-scandals/impeachment-boomerang-contacts-exposed-between-us), что на то время посольство США в Киеве, включая самого посла Мари Йованович, участвовало в нескольких дискуссиях и встречах о Burisma
Дело в том, что Мари Йованович была специально предупреждена в электронном письме ее первым заместителем в сентябре 2016-го о том, что Burisma наняла Blue Star Strategies, чтобы «реабилитировать репутацию» украинского газа. Она также встречалась непосредственно с представителем Burisma в своем офисе в посольстве.
Ирина Верещук официально не упоминала, что знакома со Злочевским также как и о своих связях с Blue Star. Интерес к такому «знакомству» вызван и тем, что в сети произошла серьёзная чистка упоминаний о проведении энергетического форума в Монте-Карло. В том числе и о составе его участников.
Вы нигде не найдете публичной информации об участии Верещук в форуме Злочевского. И это не может не вызывать вопросов.
показать весь комментарий
04.08.2020 10:55 Ответить
А может ли суд признать не компетентной руководство страной?
показать весь комментарий
04.08.2020 02:21 Ответить
Зависит от просителя, и суммы гонорара.
показать весь комментарий
04.08.2020 02:36 Ответить
Нет на Украине руководства Страны. Вся эта правящая шобла - руководство Государства. Вот государство поэтому и грабит страну по чёрному. По-нормальному президент должен быть главой Страны, но какие-то имбицилы в Конституции записали что он руководитель Государства, как и премьер-министр. Двое главы одного и того же, и никто ни за что не отвечает.
показать весь комментарий
04.08.2020 08:15 Ответить
А потім після визнання некомпетентними НКРЕКП можна Коломойському підняти ціни на електроенергію для населення?
показать весь комментарий
04.08.2020 02:49 Ответить
А Ахметов куда делся? Или ему не нужно подымать цены на эл энергию ротердама хватает для дворца во Франции.
показать весь комментарий
04.08.2020 08:41 Ответить
Цікаво, і хто такий розумний?
Втім, які розумні президент та більшість ВРУ, такі й позови в суди потрапляють.
показать весь комментарий
04.08.2020 08:14 Ответить
Признаю ****!!
показать весь комментарий
04.08.2020 08:27 Ответить
Так там и суд такой же - ни в зуб ногой ни в жопу пальцем. От увидите решение и содрогнётесь от детской неожиданности жёлтого цвета.
показать весь комментарий
04.08.2020 08:39 Ответить
Все це до одного місця, шоу 95-квартал триває, люстрований і реформований суд прийме таке рішення, що всі зі сміху все..ться.
показать весь комментарий
04.08.2020 09:06 Ответить
Та ще "терориста" не було?
показать весь комментарий
04.08.2020 09:13 Ответить
Этих мразей из НКРЭКУ нужно признать преступными коррупционерами и расстрелять за геноцид украинского народа.
показать весь комментарий
04.08.2020 09:28 Ответить
 
 