Суд просять визнати некомпетентним чинний склад НКРЕКП

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Чинний склад регулятора просять визнати некомпетентним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба суду.

Позивач зазначає, що повноваження чотирьох із семи членів НКРЕКП не є чинними з 1 лютого 2020 року, що, на його думку, має наслідком визначення всієї НКРЕКП такою, що не має відповідної компетенції.

"Суд просять визнати відсутність компетенції чинного складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг", - йдеться в повідомленні.

Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

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