Суд просять визнати некомпетентним чинний склад НКРЕКП
До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Чинний склад регулятора просять визнати некомпетентним.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба суду.
Позивач зазначає, що повноваження чотирьох із семи членів НКРЕКП не є чинними з 1 лютого 2020 року, що, на його думку, має наслідком визначення всієї НКРЕКП такою, що не має відповідної компетенції.
"Суд просять визнати відсутність компетенції чинного складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг", - йдеться в повідомленні.
Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.
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Просто цікаво, а хто позивач?
На жаль,всі вони злодії-дерибанщики бюджету..
Ирина Верещук умалчивает о связях с западными лоббистами и о своих отношениях с Николаем Злочевским.
Обнаружили снимок за 2018 год
где запечатлены кандидат в меры Киева от партии Слуга Народа Ирина Верещук с бывшим министром экологии и владельцем газовой компании Burisma Николаем Злочевским.
Фотография с Монте-Карло, где Николай Злочевский, послушав консультантов, организовал форум по энергетической безопасности. Несмотря на то, что Злочевский официально находится в Украине в розыске, среди приглашенных гостей были народные депутаты и члены правительства.
Бывший работник посольства Украины в США Андрей Телиженко объяснил присутствие Ирины Верещук на форуме Николая Злочевского в Монте-Карло ее хорошими отношениями с руководством лоббистской группы Blue Star
И вот здесь интересно
Blue Star работала с компанией Burisma в то время, когда сын Джо Байдена Хантер входил в ее правление. Также стоит отметить информацию (https://justthenews.com/accountability/russia-and-ukraine-scandals/impeachment-boomerang-contacts-exposed-between-us), что на то время посольство США в Киеве, включая самого посла Мари Йованович, участвовало в нескольких дискуссиях и встречах о Burisma
Дело в том, что Мари Йованович была специально предупреждена в электронном письме ее первым заместителем в сентябре 2016-го о том, что Burisma наняла Blue Star Strategies, чтобы «реабилитировать репутацию» украинского газа. Она также встречалась непосредственно с представителем Burisma в своем офисе в посольстве.
Ирина Верещук официально не упоминала, что знакома со Злочевским также как и о своих связях с Blue Star. Интерес к такому «знакомству» вызван и тем, что в сети произошла серьёзная чистка упоминаний о проведении энергетического форума в Монте-Карло. В том числе и о составе его участников.
Вы нигде не найдете публичной информации об участии Верещук в форуме Злочевского. И это не может не вызывать вопросов.
Втім, які розумні президент та більшість ВРУ, такі й позови в суди потрапляють.