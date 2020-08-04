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Новини
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Суд просять визнати некомпетентним чинний склад НКРЕКП

Суд просять визнати некомпетентним чинний склад НКРЕКП

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Чинний склад регулятора просять визнати некомпетентним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба суду.

Позивач зазначає, що повноваження чотирьох із семи членів НКРЕКП не є чинними з 1 лютого 2020 року, що, на його думку, має наслідком визначення всієї НКРЕКП такою, що не має відповідної компетенції.

"Суд просять визнати відсутність компетенції чинного складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг", - йдеться в повідомленні.

Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Також читайте: НКРЕКП спровокувала маніпуляції на ринку, які пізніше проігнорувала, – АМКУ

Автор: 

суд (11745) НКРЕКП (1819)


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Топ коментарі
+3
Цензор.Нет - "В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Национальной комиссии...."
Просто цікаво, а хто позивач?
Суд просят признать некомпетентным действующий состав НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 977
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04.08.2020 01:41 Відповісти
+3
Некомпетентні,тай що!!! А хто з "українських" керманичів компетентний???)))
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04.08.2020 02:00 Відповісти
+2
Шановний,в черзі дотримуйтесь соціальної дистанціі,навколо нас так богато вселякої пошесті!!))
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04.08.2020 02:03 Відповісти
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Цензор.Нет - "В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Национальной комиссии...."
Просто цікаво, а хто позивач?
Суд просят признать некомпетентным действующий состав НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 977
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04.08.2020 01:41 Відповісти
Претенденты на их места...
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04.08.2020 01:45 Відповісти
Шановний,в черзі дотримуйтесь соціальної дистанціі,навколо нас так богато вселякої пошесті!!))
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04.08.2020 02:03 Відповісти
Некомпетентні,тай що!!! А хто з "українських" керманичів компетентний???)))
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04.08.2020 02:00 Відповісти
А нихто !!!
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04.08.2020 08:11 Відповісти
багато хто компетентний..
На жаль,всі вони злодії-дерибанщики бюджету..

Ирина Верещук умалчивает о связях с западными лоббистами и о своих отношениях с Николаем Злочевским.


Обнаружили снимок за 2018 год Суд просять визнати некомпетентним чинний склад НКРЕКП - Цензор.НЕТ 72


где запечатлены кандидат в меры Киева от партии Слуга Народа Ирина Верещук с бывшим министром экологии и владельцем газовой компании Burisma Николаем Злочевским.
Фотография с Монте-Карло, где Николай Злочевский, послушав консультантов, организовал форум по энергетической безопасности. Несмотря на то, что Злочевский официально находится в Украине в розыске, среди приглашенных гостей были народные депутаты и члены правительства.
Бывший работник посольства Украины в США Андрей Телиженко объяснил присутствие Ирины Верещук на форуме Николая Злочевского в Монте-Карло ее хорошими отношениями с руководством лоббистской группы Blue Star
И вот здесь интересно
Blue Star работала с компанией Burisma в то время, когда сын Джо Байдена Хантер входил в ее правление. Также стоит отметить информацию (https://justthenews.com/accountability/russia-and-ukraine-scandals/impeachment-boomerang-contacts-exposed-between-us), что на то время посольство США в Киеве, включая самого посла Мари Йованович, участвовало в нескольких дискуссиях и встречах о Burisma
Дело в том, что Мари Йованович была специально предупреждена в электронном письме ее первым заместителем в сентябре 2016-го о том, что Burisma наняла Blue Star Strategies, чтобы «реабилитировать репутацию» украинского газа. Она также встречалась непосредственно с представителем Burisma в своем офисе в посольстве.
Ирина Верещук официально не упоминала, что знакома со Злочевским также как и о своих связях с Blue Star. Интерес к такому «знакомству» вызван и тем, что в сети произошла серьёзная чистка упоминаний о проведении энергетического форума в Монте-Карло. В том числе и о составе его участников.
Вы нигде не найдете публичной информации об участии Верещук в форуме Злочевского. И это не может не вызывать вопросов.
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04.08.2020 10:55 Відповісти
А может ли суд признать не компетентной руководство страной?
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04.08.2020 02:21 Відповісти
Зависит от просителя, и суммы гонорара.
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04.08.2020 02:36 Відповісти
Нет на Украине руководства Страны. Вся эта правящая шобла - руководство Государства. Вот государство поэтому и грабит страну по чёрному. По-нормальному президент должен быть главой Страны, но какие-то имбицилы в Конституции записали что он руководитель Государства, как и премьер-министр. Двое главы одного и того же, и никто ни за что не отвечает.
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04.08.2020 08:15 Відповісти
А потім після визнання некомпетентними НКРЕКП можна Коломойському підняти ціни на електроенергію для населення?
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04.08.2020 02:49 Відповісти
А Ахметов куда делся? Или ему не нужно подымать цены на эл энергию ротердама хватает для дворца во Франции.
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04.08.2020 08:41 Відповісти
Цікаво, і хто такий розумний?
Втім, які розумні президент та більшість ВРУ, такі й позови в суди потрапляють.
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04.08.2020 08:14 Відповісти
Признаю ****!!
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04.08.2020 08:27 Відповісти
Так там и суд такой же - ни в зуб ногой ни в жопу пальцем. От увидите решение и содрогнётесь от детской неожиданности жёлтого цвета.
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04.08.2020 08:39 Відповісти
Все це до одного місця, шоу 95-квартал триває, люстрований і реформований суд прийме таке рішення, що всі зі сміху все..ться.
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04.08.2020 09:06 Відповісти
Та ще "терориста" не було?
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04.08.2020 09:13 Відповісти
Этих мразей из НКРЭКУ нужно признать преступными коррупционерами и расстрелять за геноцид украинского народа.
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04.08.2020 09:28 Відповісти
 
 