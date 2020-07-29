НКРЕКП спровокувала маніпуляції на ринку, які пізніше проігнорувала, – АМКУ

Антимонопольний комітет України (АМКУ) встановив ознаки порушення закону про захист економічної конкуренції в бездіяльності Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), на оптовому ринку електричної енергії та дав цьому регулятору обов'язкові для розгляду рекомендації.

Про це, як повідомляє Обозреватель, інформує "Інтерфакс-Україна".

Як зазначається в цьому документі від 2 липня, оприлюдненому на сайті АМКУ в середу, НКРЕКП не надавав Кабміну пропозиції про покращення умов режиму спеціальних обов'язків (ПСО), неналежним чином проводив і оприлюднив результати моніторингу функціонування ринку е/е, а також неналежним чином забезпечував оператором системи передачі роботу балансуючого ринку.

Посилаючись на лист Служби безпеки України від 5 червня цього року, АМКУ вказав на запроваджений з березня цього року компаніями теплової електрогенерації (ТЕС і ТЕЦ) механізм, що полягає у продажу підконтрольним постачальникам обсягу електроенергії, що значно перевищує обсяги реальної генерації.

"З огляду на систематичний профіцит електроенергії в ОЕС (об'єднаній енергосистемі – ред) України та створення прогнозованих позитивних небалансів ДП "НАЕК "Енергоатом", оператор системи передачі (ОСП) акцептує заявки ТЕС і ТЕЦ на розвантаження від загальної встановленої потужності, а не від диспетчерського графіка навантаження. Після отримання команди диспетчера на розвантаження ТЕС і ТЕЦ купують відповідні обсяги електричної енергії в ОСП за ціною РДВ (ринок на добу вперед – ред) – 45% з метою виконання договірних зобов'язань із підконтрольними постачальниками і подальшого перепродажу на РДВ та отримання надприбутків", – описало цей механізм антимонопольне відомство.

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На його думку, наслідком таких дій є штучне падіння ціни РДВ, реалізація більшої частини обсягу електроенергії "Енергоатому" і ДП "Гарантований покупець" на балансуючому ринку за цінами, суттєво нижчими від ринкових, ризик необґрунтованого підвищення тарифу "Укренерго" і загалом дестабілізація роботи ОЕС Україна із втратами для держбюджету.

"Зазначені дії окремих учасників ринку стають можливими через прогнозованість обсягів і рівня цін електричної енергії, які пропонуються на РДВ "Енергоатомом" і "Гарантованим покупцем". Причиною зазначеної "прогнозованості" є недосконалий механізм ПСО", – зазначив АМКУ.

Комітет нагадав, що про такі ризики попереджав НКРЕКП і Міненерго у жовтні 2019 року та у травні 2020 року.

АМКУ також звинуватив НКРЕКП у затверджених регулятором недосконалих правилах ринку, що допускають подібні маніпуляції.

Антимонопольне відомство додало, що з моменту запуску нового ринку електроенергії 1 липня 2019 року НКРЕКП жодного разу не повідомляв про порушення антимонопольного законодавства, а останній опублікований ним моніторинг оптового ринку зроблений за третій квартал 2019 року.

У зв'язку з цим АМКУ рекомендував НКРЕКП подати Кабміну свої рекомендації щодо покращення режиму ПСО, щоб усунути спотворення конкуренції на РДВ, створення штучних небалансів "Енергоатому" і "Гарантованого покупця" й недобросовісну конкуренцію виробників електроенергії та трейдерів.

АМКУ також розраховує отримати від НКРЕКП інформацію про виявлені можливі ознаки порушення антимонопольного законодавства в діях Оператора системи передачі за останній рік. Йдеться, зокрема, про формування та надання диспетчерських команд, які призводили або могли призвести до створення штучного дефіциту на балансуючому ринку, порушення зобов'язань щодо термінів оплати за куплену/продану електроенергію на балансуючому ринку.

Антимонопольне відомство нагадує НКРЕКП, що регулятор має повідомити про результати розгляду рекомендацій у 15-денний термін з моменту їхнього отримання.

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