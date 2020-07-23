НКРЕКП хоче впровадити RAB-тариф з корупційними ризиками, - нардепка Буймістер

"Модель стимулюючих тарифів НКРЕКП, яку сьогодні запропонував Регулятор - це повернення до часів Азарова, коли пропонувалося ділити активи штучним ручним чином на "стару" і "нову" базу. Це закладає величезні корупційні ризики".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила нардеп Людмила Буймістер.

Людмила Буймістер заявляє, що на сьогодні у компаній - операторів системи розподілу абсолютно немає грошей для того, щоб інвестувати в оновлення мереж по країні. Це призводить до того, що зношування мереж становить понад 80%, втрати електроенергії в мережах становлять 30% у деяких регіонах, Україна посідає останнє місце в Європі за якістю електропостачання.

Проблема - в тарифоутворенні на принципах "Cost +", зазначає нардеп: "Це операційні витрати і поточні ремонти. Їх закладено в тариф. Більше в тариф не закладається нічого. І це не дає можливості залучити навіть за нормальними ставками банківське фінансування, щоб вкласти і побудувати нові мережі".

Буймістер переконана, що країні сьогодні потрібно прийняти саме європейський підхід до формування тарифів на розподіл електроенергії. Цей тариф дасть змогу обленерго залучати кошти в будівництво нових мереж на впровадження нових енергозберігаючих технологій.

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За словами Людмили Буймістер, європейський підхід базується на середньозваженій вартості капіталу. Вона застосовується для того, щоб лімітувати прибутковість і закласти в тариф можливість залучення кредитних коштів на відновлення мереж.

Але Регулятор пропонує іншу модель тарифу, часів прем'єрства Азарова - з поділом активів обленерго на "старі" і "нові":

"На сьогодні те, що запропонував Регулятор - це де-факто повернення до часів Азарова, коли пропонувалося ділити активи штучним ручним чином на стару і нову базу. Це закладає величезні корупційні ризики, Регулятор буде в ручному режимі на власний розсуд регулювати тариф. Коли на це дивляться інвестори, вони не розуміють, як їм побудувати модель розрахунків і як під це можна брати на себе зобов'язання по кредитах, залучати кошти з інших джерел", - переконана Буймістер.

Нагадаємо, Міненерго закликало регулятора при впровадженні RAB-тарифу спиратися на рекомендації учасників ринку: "Пропонуємо прислухатися до пропозицій усіх зацікавлених сторін щодо проєкту постанови з метою вирішення проблем розподільних компаній, що накопичилися роками, з метою забезпечення якісного та безперебійного електропостачання споживачів України".

Європейська Бізнес Асоціація пропонує спиратися на досвід країн, які успішно впровадили RAB-тариф. А саме не розділяти базу активів на стару та нову і нараховувати ставку повернення інвестицій на рівні середньозваженої вартості капіталу.