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Пауэрбол набирает обороты! Украинцы могут выиграть $147 млн. (реклама)

Пауэрбол набирает обороты! Украинцы могут выиграть $147 млн. (реклама)

Всемирно известная американская лотерея "Powerball" вновь разыгрывает девятизначный джекпот. У желающих из Украины тоже есть шансы побороться на этой неделе за крупнейший на данный момент лотерейный приз в мире – $147 млн! Читайте дальше, чтобы узнать, как вы можете вступить в игру на сайте theLotter.com!

Вкратце о Powerball

Powerball (Пауэрбол) является одной из крупнейших лотерей в мире. Именно ей принадлежит мировой рекорд за самый крупный тираж – в начале 2016 года она разыграла почти 1,6 миллиарда долларов. Лото безумно популярно в США, и это не удивительно. Все хотят выиграть огромный приз, а билеты достать очень просто – достаточно сходить в ближайший киоск. Но жителям других стран рано расстраиваться, у них тоже есть шанс вступить в игру. Вот как это можно сделать:

Как играть в Пауэрбол из Украины?

Приобрести билеты Пауэрбол можно через интернет, с помощью theLotter, ведущего в мире сервиса покупки лотерейных билетов. Когда вы оформите ваш заказ на сайте, находящийся в США представитель компании купит от вашего имени билет с выбранными вами номерами и игровыми опциями, а затем отсканирует его и загрузит изображение в ваш аккаунт на сайте. Эта услуга оплачивается из небольшой надбавки, которую вы платите при покупке билета. Сайт не берет комиссионных с выигрышей.

Выиграть приз в американской лотерее… это реально?

Разумеется. На июнь 2020 theLotter выплатил более $100 млн в призах победителям, игравшим через сайт, и значительная часть этой суммы досталась именно игрокам, выигравшим в американские лото.

Женщина из Панамы выиграла $30 млн в Лото Флориды

А. Д. из Панамы уже достигла пенсионного возраста, но продолжала работать, чтобы помочь своим детям. Теперь она может спокойно наслаждаться жизнью – ведь она стала единоличным победителем прошедшего в июле 2017 тиража, что принесло ей первый приз в 30 миллионов долларов!

Любитель лотерей из Ирака срывает $6,4 млн в Oregon Megabucks

М. М. из Багдада купил в августе 2015 билеты на theLotter и выиграл $6,4 млн. Эта победа была широко освещена прессой, о ней написали даже такие издания, как NBC и британский Daily Mail.

Крупные призеры Пауэрбол

Хотя ещё никому на theLotter не удалось сорвать джекпот Powerball, нескольким игрокам всё же удалось стать миллионерами, благодаря щедрому второму призу лотереи в $1 млн. Британец Б. У. сделал это в 2012 году, а Х. из Эль-Сальвадора и Г. из Австралии удалось повторить его достижение в 2016.

Пауэрбол вновь разыгрывает огромный приз

Череда тиражей без победителей позволила джекпоту накопиться до девятизначной суммы. В эту среду, 5 августа, лотерея разыграет $126 млн.

Благодаря сервису theLotter, фанаты лото из Украины также могут играть за этот поразительную сумму. Игра на сайте не только надежна и безопасна, но и гарантирует, что вы никогда не потеряете ваш счастливый билет, – он будет дожидаться вас в сейфе компании. Играйте в Пауэрбол на сайте theLotter, и может быть следующее имя на странице победителей сайта будет вашим! Желаем удачи!

Новость публикуется на правах рекламы

Автор: 

джекпот (76) лотерея (215)


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Топ комментарии
+4
без лоха і жизднь плоха...
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04.08.2020 12:12 Ответить
+3
лохи никогда не пользуются мозгами, они всегда ведуться на красивые обещания. так было с выбором зеленского, так и с этой лохтереей.
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04.08.2020 12:16 Ответить
+2
в Раде разместите объяву)
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04.08.2020 12:14 Ответить
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без лоха і жизднь плоха...
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04.08.2020 12:12 Ответить
Тройное налогообложение. Победа после который ты всем должен
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04.08.2020 12:14 Ответить
в Раде разместите объяву)
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04.08.2020 12:14 Ответить
А что ещё находится "в сейфе компании"? Веревка,мыло и бумажка с надписью "дурень"?
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04.08.2020 12:16 Ответить
лохи никогда не пользуются мозгами, они всегда ведуться на красивые обещания. так было с выбором зеленского, так и с этой лохтереей.
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04.08.2020 12:16 Ответить
Лохотрон.
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04.08.2020 12:17 Ответить
"лото безумно популярно" ))) другими словами - популярно у безумных )
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04.08.2020 12:25 Ответить
лохотрон набирает обороты! Украинцев могут очередной раз на...ть на многие млн.
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04.08.2020 12:26 Ответить
побороться(!)/ "Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех украинцев и для меня лично". А украинцу теперь есть куда отнести деньги за проданный пай. Барыга продавил нужный ему закон: Рада легализовала игорный бизнес в Украине. / Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард, а деньги потрачены на алкоголь, наркотики или проиграны в игровых автоматах. Игорные заведения часто находятся рядом с ломбардами.
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04.08.2020 12:29 Ответить
Ляшку сообщите.
Его тема
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04.08.2020 12:31 Ответить
Странные вещи присхолят в мире миллиардеров....
Илан Маск обосгнал в списке Форбс самого Уорена Баффета и Билл Гетса,благодаря росту акций компании ТЕСЛА на 320%...,Илан Маск за сутки заработал 8 ярдов долларов.
Пандемия помогла Маску обойти многих миллиардеров Мира. На сегодня топ-10 багачей выглядит так
1)Джефф Безос-181 ярд
2)Билл Гейтс 111
3)Бернар Арно 111
4)Марк Цукербер 87
5)Ларри Элисон 73
6)Стив Балмер 72
7)Мукеш Амбани 71
8)Уоррен Баффет 70
9)Илан Маск 69
10)Ларри Пэйдж 67
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04.08.2020 12:35 Ответить
Нам хватит кидаловской "Лото-Забава".
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04.08.2020 12:35 Ответить
а в чем кидалово? призы не отдают?
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04.08.2020 15:00 Ответить
Никто не выигрывает,раньше когда все начиналось выигрывали довольно часто и у нас в районе.
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04.08.2020 15:04 Ответить
может хватит уже вашему району выигрывать?дайте другим почувствовать кидок )
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04.08.2020 15:06 Ответить
Билл Гейтс без всякой лотереи потратил на вакцину для Азиятов 50 ярдов долларов.Спрашивается,где США а где та Азия со своими маляриями и прочими прелестями...
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04.08.2020 12:41 Ответить
Зайдите в гугл карты, наберите в поиске дословно "маленькое зеленое чмо" (реклама)
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04.08.2020 12:44 Ответить
Писдабол набирает обороты!
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04.08.2020 12:45 Ответить
Если ты не постоянный житель фиг что получишь шо за головок
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04.08.2020 13:09 Ответить
 
 