Пауэрбол набирает обороты! Украинцы могут выиграть $147 млн. (реклама)

Всемирно известная американская лотерея "Powerball" вновь разыгрывает девятизначный джекпот. У желающих из Украины тоже есть шансы побороться на этой неделе за крупнейший на данный момент лотерейный приз в мире – $147 млн! Читайте дальше, чтобы узнать, как вы можете вступить в игру на сайте theLotter.com!

Вкратце о Powerball

Powerball (Пауэрбол) является одной из крупнейших лотерей в мире. Именно ей принадлежит мировой рекорд за самый крупный тираж – в начале 2016 года она разыграла почти 1,6 миллиарда долларов. Лото безумно популярно в США, и это не удивительно. Все хотят выиграть огромный приз, а билеты достать очень просто – достаточно сходить в ближайший киоск. Но жителям других стран рано расстраиваться, у них тоже есть шанс вступить в игру. Вот как это можно сделать:

Как играть в Пауэрбол из Украины?

Приобрести билеты Пауэрбол можно через интернет, с помощью theLotter, ведущего в мире сервиса покупки лотерейных билетов. Когда вы оформите ваш заказ на сайте, находящийся в США представитель компании купит от вашего имени билет с выбранными вами номерами и игровыми опциями, а затем отсканирует его и загрузит изображение в ваш аккаунт на сайте. Эта услуга оплачивается из небольшой надбавки, которую вы платите при покупке билета. Сайт не берет комиссионных с выигрышей.

Выиграть приз в американской лотерее… это реально?

Разумеется. На июнь 2020 theLotter выплатил более $100 млн в призах победителям, игравшим через сайт, и значительная часть этой суммы досталась именно игрокам, выигравшим в американские лото.

Женщина из Панамы выиграла $30 млн в Лото Флориды

А. Д. из Панамы уже достигла пенсионного возраста, но продолжала работать, чтобы помочь своим детям. Теперь она может спокойно наслаждаться жизнью – ведь она стала единоличным победителем прошедшего в июле 2017 тиража, что принесло ей первый приз в 30 миллионов долларов!

Любитель лотерей из Ирака срывает $6,4 млн в Oregon Megabucks

М. М. из Багдада купил в августе 2015 билеты на theLotter и выиграл $6,4 млн. Эта победа была широко освещена прессой, о ней написали даже такие издания, как NBC и британский Daily Mail.

Крупные призеры Пауэрбол

Хотя ещё никому на theLotter не удалось сорвать джекпот Powerball, нескольким игрокам всё же удалось стать миллионерами, благодаря щедрому второму призу лотереи в $1 млн. Британец Б. У. сделал это в 2012 году, а Х. из Эль-Сальвадора и Г. из Австралии удалось повторить его достижение в 2016.

Пауэрбол вновь разыгрывает огромный приз

Череда тиражей без победителей позволила джекпоту накопиться до девятизначной суммы. В эту среду, 5 августа, лотерея разыграет $126 млн.

Благодаря сервису theLotter, фанаты лото из Украины также могут играть за этот поразительную сумму. Игра на сайте не только надежна и безопасна, но и гарантирует, что вы никогда не потеряете ваш счастливый билет, – он будет дожидаться вас в сейфе компании. Играйте в Пауэрбол на сайте theLotter, и может быть следующее имя на странице победителей сайта будет вашим! Желаем удачи!

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