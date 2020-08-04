Пауербол набирає обертів! Українці можуть виграти $ 147 млн (реклама)

Всесвітньо відома американська лотерея "Powerball" знову розігрує дев'ятизначний джекпот. У бащаючих з України теж є шанси поборотися на цьому тижні за найбільший на даний момент лотерейний приз в світі - $ 147 млн! Читайте далі, щоб дізнатися, як ви можете вступити в гру на сайті theLotter.com!

Стисло про Powerball

Powerball (Пауербол) є однією з найбільших лотерей в світі. Саме їй належить світовий рекорд за найбільший тираж - на початку 2016 року вона розіграла майже 1,6 мільярда доларів. Лото шалено популярно в США, і це не дивно. Всі хочуть виграти величезний приз, а былети дістати дуже просто - достатньо сходити в найближчий кіоск. Але жителям інших країн рано засмучуватися, у них теж є шанс вступити в гру. Ось як це можна зробити:

Як грати в Пауербол з України?

Придбати былети Пауербол можна через інтернет, за допомогою theLotter, провідного в світі сервісу покупки лотерейних білетів. Коли ви оформите ваше замовлення на сайті, представник компанії, що знаходиться в США, купить від вашого імені білет з вибраними вами номерами і ігровими опціями, а потім сканує його і завантажить зображення в ваш аккаунт на сайті. Ця послуга оплачується з невеликої надбавки, яку ви платите при покупці білета. Веб-сайт не бере комісійних з виграшів.

Виграти приз в американській лотереї ... це реально?

Звісно. На червень 2020 theLotter виплатив понад $ 100 млн в призах переможцям, що грали через сайт, і значна частина цієї суми дісталася саме гравцям, які виграли в американські лото.

Жінка з Панами виграла $ 30 млн в Лото Флориди

А. Д. з Панами вже досягла пенсійного віку, але продовжувала працювати, щоб допомогти своїм дітям. Тепер вона може спокійно насолоджуватися життям - адже вона стала одноосібним переможцем тиражу, що відбувся в липні 2017, і приніс їй перший приз в 30 мільйонів доларів!

Любитель лотерей з Іраку зриває $ 6,4 млн в Oregon Megabucks

М. М. з Багдада купив в серпні 2015 білети на theLotter і виграв $ 6,4 млн. Ця перемога була широко висвітлена пресою, про неї написали навіть такі видання, як NBC и британский Daily Mail.

Великі призери Пауербол

Хоча ще нікому на theLotter не вдалося зірвати джекпот Powerball, кільком гравцям все ж вдалося стати мільйонерами, завдяки щедрому другому призу лотереї в $ 1 млн. Британець Б. У. зробив це в 2012 році, а Х. з Ель-Сальвадора і Г. з Австралії вдалося повторити його досягнення в 2016.

Пауербол знову розігрує величезний приз

Низка тиражів без переможців дозволила джекпоту накопичитися до дев'ятизначної суми. Цієї середи, 5 серпня, лотерея розіграє $ 126 млн.

Завдяки сервісу theLotter, фанати лото з України також можуть грати за цю вражаючу суму. Гра на сайті не тільки надійна і безпечна, але і гарантує, що ви ніколи не втратите ваш щасливий білет, - він буде чекати на вас в сейфі компанії. Грайте в Пауербол на сайті theLotter, і можливо наступне ім'я на сторінці переможців сайту буде вашим! Бажаємо успіхів!

Новина публікується на правах реклами