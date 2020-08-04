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Пауербол набирає обертів! Українці можуть виграти $ 147 млн (реклама)

Пауербол набирає обертів! Українці можуть виграти $ 147 млн (реклама)

Всесвітньо відома американська лотерея "Powerball" знову розігрує дев'ятизначний джекпот. У бащаючих з України теж є шанси поборотися на цьому тижні за найбільший на даний момент лотерейний приз в світі - $ 147 млн! Читайте далі, щоб дізнатися, як ви можете вступити в гру на сайті theLotter.com!

Стисло про Powerball

Powerball (Пауербол) є однією з найбільших лотерей в світі. Саме їй належить світовий рекорд за найбільший тираж - на початку 2016 року вона розіграла майже 1,6 мільярда доларів. Лото шалено популярно в США, і це не дивно. Всі хочуть виграти величезний приз, а былети дістати дуже просто - достатньо сходити в найближчий кіоск. Але жителям інших країн рано засмучуватися, у них теж є шанс вступити в гру. Ось як це можна зробити:

Як грати в Пауербол з України?

Придбати былети Пауербол можна через інтернет, за допомогою theLotter, провідного в світі сервісу покупки лотерейних білетів. Коли ви оформите ваше замовлення на сайті, представник компанії, що знаходиться в США, купить від вашого імені білет з вибраними вами номерами і ігровими опціями, а потім сканує його і завантажить зображення в ваш аккаунт на сайті. Ця послуга оплачується з невеликої надбавки, яку ви платите при покупці білета. Веб-сайт не бере комісійних з виграшів.

Виграти приз в американській лотереї ... це реально?

Звісно. На червень 2020 theLotter виплатив понад $ 100 млн в призах переможцям, що грали через сайт, і значна частина цієї суми дісталася саме гравцям, які виграли в американські лото.

Жінка з Панами виграла $ 30 млн в Лото Флориди

А. Д. з Панами вже досягла пенсійного віку, але продовжувала працювати, щоб допомогти своїм дітям. Тепер вона може спокійно насолоджуватися життям - адже вона стала одноосібним переможцем тиражу, що відбувся в липні 2017, і приніс їй перший приз в 30 мільйонів доларів!

Любитель лотерей з Іраку зриває $ 6,4 млн в Oregon Megabucks

М. М. з Багдада купив в серпні 2015 білети на theLotter і виграв $ 6,4 млн. Ця перемога була широко висвітлена пресою, про неї написали навіть такі видання, як NBC и британский Daily Mail.

Великі призери Пауербол

Хоча ще нікому на theLotter не вдалося зірвати джекпот Powerball, кільком гравцям все ж вдалося стати мільйонерами, завдяки щедрому другому призу лотереї в $ 1 млн. Британець Б. У. зробив це в 2012 році, а Х. з Ель-Сальвадора і Г. з Австралії вдалося повторити його досягнення в 2016.

Пауербол знову розігрує величезний приз

Низка тиражів без переможців дозволила джекпоту накопичитися до дев'ятизначної суми. Цієї середи, 5 серпня, лотерея розіграє $ 126 млн.

Завдяки сервісу theLotter, фанати лото з України також можуть грати за цю вражаючу суму. Гра на сайті не тільки надійна і безпечна, але і гарантує, що ви ніколи не втратите ваш щасливий білет, - він буде чекати на вас в сейфі компанії. Грайте в Пауербол на сайті theLotter, і можливо наступне ім'я на сторінці переможців сайту буде вашим! Бажаємо успіхів!

Новина публікується на правах реклами

Автор: 

джекпот (76) лотерея (229)


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Топ коментарі
+4
без лоха і жизднь плоха...
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04.08.2020 12:12 Відповісти
+3
лохи никогда не пользуются мозгами, они всегда ведуться на красивые обещания. так было с выбором зеленского, так и с этой лохтереей.
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04.08.2020 12:16 Відповісти
+2
в Раде разместите объяву)
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04.08.2020 12:14 Відповісти
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без лоха і жизднь плоха...
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04.08.2020 12:12 Відповісти
Тройное налогообложение. Победа после который ты всем должен
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04.08.2020 12:14 Відповісти
в Раде разместите объяву)
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04.08.2020 12:14 Відповісти
А что ещё находится "в сейфе компании"? Веревка,мыло и бумажка с надписью "дурень"?
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04.08.2020 12:16 Відповісти
лохи никогда не пользуются мозгами, они всегда ведуться на красивые обещания. так было с выбором зеленского, так и с этой лохтереей.
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04.08.2020 12:16 Відповісти
Лохотрон.
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04.08.2020 12:17 Відповісти
"лото безумно популярно" ))) другими словами - популярно у безумных )
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04.08.2020 12:25 Відповісти
лохотрон набирает обороты! Украинцев могут очередной раз на...ть на многие млн.
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04.08.2020 12:26 Відповісти
побороться(!)/ "Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех украинцев и для меня лично". А украинцу теперь есть куда отнести деньги за проданный пай. Барыга продавил нужный ему закон: Рада легализовала игорный бизнес в Украине. / Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард, а деньги потрачены на алкоголь, наркотики или проиграны в игровых автоматах. Игорные заведения часто находятся рядом с ломбардами.
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04.08.2020 12:29 Відповісти
Ляшку сообщите.
Его тема
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04.08.2020 12:31 Відповісти
Странные вещи присхолят в мире миллиардеров....
Илан Маск обосгнал в списке Форбс самого Уорена Баффета и Билл Гетса,благодаря росту акций компании ТЕСЛА на 320%...,Илан Маск за сутки заработал 8 ярдов долларов.
Пандемия помогла Маску обойти многих миллиардеров Мира. На сегодня топ-10 багачей выглядит так
1)Джефф Безос-181 ярд
2)Билл Гейтс 111
3)Бернар Арно 111
4)Марк Цукербер 87
5)Ларри Элисон 73
6)Стив Балмер 72
7)Мукеш Амбани 71
8)Уоррен Баффет 70
9)Илан Маск 69
10)Ларри Пэйдж 67
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04.08.2020 12:35 Відповісти
Нам хватит кидаловской "Лото-Забава".
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04.08.2020 12:35 Відповісти
а в чем кидалово? призы не отдают?
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04.08.2020 15:00 Відповісти
Никто не выигрывает,раньше когда все начиналось выигрывали довольно часто и у нас в районе.
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04.08.2020 15:04 Відповісти
может хватит уже вашему району выигрывать?дайте другим почувствовать кидок )
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04.08.2020 15:06 Відповісти
Билл Гейтс без всякой лотереи потратил на вакцину для Азиятов 50 ярдов долларов.Спрашивается,где США а где та Азия со своими маляриями и прочими прелестями...
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04.08.2020 12:41 Відповісти
Зайдите в гугл карты, наберите в поиске дословно "маленькое зеленое чмо" (реклама)
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04.08.2020 12:44 Відповісти
Писдабол набирает обороты!
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04.08.2020 12:45 Відповісти
Если ты не постоянный житель фиг что получишь шо за головок
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04.08.2020 13:09 Відповісти
 
 