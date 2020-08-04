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Финансирование лечения ветеранов войны будет осуществляться по отдельной программе, - Степанов

Финансирование лечения ветеранов войны будет осуществляться по отдельной программе, - Степанов

4 августа 2020 в Национальном медицинском университете им. А.А Богомольца состоялось первое совещание МОЗ Украины по вопросам деятельности и финансирования госпиталей ветеранов войны в Украине при участии министра здравоохранения Максима Степанова, заместителя министра по делам ветеранов Игоря Безкаравайного, представителя Офиса президента Украины и руководителей госпиталей ветеранов войны.

В ходе совещания министр Максим Степанов заявил, что финансирование лечения ветеранов войны будет осуществляться по отдельной программе. Также министр сообщил об увеличении финансирования расходов на их лечение с 1 июля 2020 года. Соответствующие средства в бюджете есть, - отметил министр. Сейчас в Украине более 800 тыс. ветеранов, состоящих на диспансерном учете, из них -205 000 - это участники АТО.

11 августа планируется также проведение совещания по проекту Плана мероприятий по выполнению Концепции развития охраны психического здоровья в Украине на период до 2030 года.

Ректор Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца Юрий Кучин отмечает, что такие совещания чрезвычайно важны, и то, что они проходят на базе крупнейшего в Украине медицинского Университета, свидетельствует о том, что реализация любых проектов по оказанию медицинской помощи начинается именно в Университете, когда он подготавливает соответствующие кадры. Поэтому Университет является важной составляющей в формировании любой политики по оказанию медицинской профессиональной помощи.

Финансирование лечения ветеранов войны будет осуществляться по отдельной программе, - Степанов 01

Автор: 

ветераны (1119) Степанов Максим (2062)


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будет фсё!
И з/п медикам в 4к зелени, и ветераны в шоколаде, и скорые с батонами...
Только вот с баблом хурово.
А так - всё пучком - пиндеть не мешки ворочать
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04.08.2020 13:56 Ответить
На которую у бубочки и зеленых соплей не выделят деньги!!!!
Было уже!!!! Столько программ по ипотеке похерили!!!!
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04.08.2020 14:33 Ответить
 
 