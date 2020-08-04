Фінансування лікування ветеранів війни відбуватиметься за окремою програмою, - Степанов

4 серпня 2020 року в Національному медичному університеті ім. О.О Богомольця відбулася перша нарада МОЗ України з питань діяльності та фінансування госпіталів ветеранів війни в Україні за участі міністра охорони здоров’я Максима Степанова, заступника міністра у справах ветеранів Ігоря Безкаравайного, представника Офісу президента України та керівників госпіталів ветеранів війни.

У ході наради міністр Максим Степанов заявив, що фінансування лікування ветеранів війни буде відбуватися за окремою програмою. Також міністр повідомив про збільшення фінансування витрат на їхнє лікування з 1 липня 2020 року. "Відповідні кошти в бюджеті є", - зазначив міністр. Наразі в Україні понад 800 тис. ветеранів, які перебувають на диспансерному обліку, з них 205 тисяч – це учасники АТО.

11 серпня планується також проведення наради з обговорення проєкту Плану заходів на виконання Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року.

Ректор Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця Юрій Кучин зазначає, що такі наради є надважливими, і те що вони відбуваються на базі найбільшого в Україні медичного університету, свідчить про те, що реалізація будь-яких проєктів з надання медичної допомоги розпочинається саме в університеті, коли він готує відповідні кадри. Тому університет є важливим компонентом у формуванні будь-якої політики, щодо надання медичної фахової допомоги.